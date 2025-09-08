Președintele Rusiei cere Dumei de Stat să denunțe Convenția pentru prevenirea torturii
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a înaintat Dumei de Stat un proiect de lege privind denunțarea Convenției Europene pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante. La sfârșitul anului 2024, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii a declarat că Rusia a refuzat să colaboreze cu acesta, după ce a fost solicitată o investigație privind moartea lui Alexei Navalnîi. Denunțarea va intra în vigoare abia la un an după adoptarea legii de către Duma de Stat, notează BBC.
Acum o oră
20:10
Acum 2 ore
19:30
Băuturile energizante, tot mai populare printre tineri, pot afecta inima și nervii, avertizează specialiștii # Moldova1
Băuturile energizante au devenit tot mai populare în rândul adolescenților și tinerilor, fiind percepute ca o soluție rapidă pentru oboseală și pentru a crește concentrarea. Ele conțin substanțe stimulante precum cofeină, teobromină sau extract de guarana, care acționează asupra sistemului nervos. Deși dau un plus de energie pe termen scurt, consumul frecvent sau în cantități mari poate fi dăunător pentru sănătate.
19:20
Protestele profesorilor în România vor continua. Dascălii vor fi în clase, dar nu vor preda nimic. Nu este exclusă și o grevă generală, anunță liderii sindicatelor din educație după discuțiile cu președintele Nicușor Dan. Peste 10 mii de profesori au boicotat începutul noului an de studii. Elevi și studenți s-au alăturat manifestațiilor. La București a fost organizat și un marș de protest - dascălii au mers de la Palatul Victoria până la Cotroceni, unde Nicușor Dan a discutat cu liderii sindicatelor.
19:00
Virgiliu Postolachi și-a schimbat echipa de club, însă rămâne în același oraș! Atacantul a semnat cu Universitatea Cluj # Moldova1
Virgiliu Postolachi, atacantul echipei naționale a Republicii Moldova s-a transferat de la CFR Cluj la rivala din localitate Universitatea Cluj. Presa din România a dezvăluit că pentru transfer s-a plătit aproximativ 160 de mii de euro, iar fotbalistul va avea un salariu de 15 mii de euro pe lună.
Acum 4 ore
18:30
Planurile aeronautice ale Rusiei se prăbușesc: „Aeroflot” cumpără de trei ori mai puține avioane decât a planificat # Moldova1
„Aeroflot” intenționează să semneze, până la sfârșitul acestui an, un contract pentru achiziția a 90 de avioane MS-21, a anunțat directorul general al companiei, Serghei Aleksandrovski. Până în 2030, grupul își propune să primească în total 108 astfel de aeronave. Cu doar un an în urmă, însă, Aleksandrovski vorbea despre planuri de aproape trei ori mai ambițioase, notează agents.media.
18:30
Un fost vicedirector al SIS, reținut în România: ar fi divulgat informații secrete către KGB al Belarus # Moldova1
Un fost vicedirector al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) a fost reținut astăzi, 8 septembrie, pe aeroportul din Timișoara, România. Acesta este cercetat pentru trădare prin transmitere de informații secrete de stat. Presa română scrie că ar fi vorba de Alexandru Bălan.
18:20
Angelica Caraman, la Radio Moldova: Scrutinul din 2025 se distinge prin amploarea provocărilor cu care se confruntă instituțiile statului # Moldova1
Alegerile parlamentare din 28 septembrie se deosebesc de scrutinele anterioare prin amploarea provocărilor cu care se confruntă instituțiile statului, a declarat președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Potrivit șefei CEC, procesul electoral din acest an presupune un efort major și o atenție sporită la trei aspecte-cheie: coruperea electorală, dezinformarea și securitatea cibernetică.
17:50
Vicepreședintele Parlamentului European: „R. Moldova va fi mai puternică în UE, iar vocea sa se va auzi la Bruxelles și Strasbourg” # Moldova1
Republica Moldova capătă o importanță strategică tot mai mare în arhitectura Uniunii Europene (UE), într-un context în care blocul comunitar își redefinește politicile de extindere și securitate regională. Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, responsabil pentru relația cu Republica Moldova, a reafirmat, într-un interviu pentru Radio Moldova, sprijinul ferm pentru parcursul european al țării și consolidarea rezilienței acesteia în fața tensiunilor geopolitice și a războiului hibrid.
17:40
ELECTORALA 2025 // Vizita în Italia îi aduce lui Ion Ceban sancțiuni: CEC solicită poliției să investigheze utilizarea resurselor administrative în campania electorală # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) i-a aplicat luni, 8 septembrie, un avertisment primarului suspendat al capitalei, Ion Ceban, pentru utilizarea resurselor administrative în campania electorală. De asemenea, CEC i-a solicitat Inspectoratului General al Poliției să documenteze vizita recentă a lui Ceban în Italia și să inițieze proceduri contravenționale.
17:30
Sindromul arderii profesionale, tot mai prezent în rândul angajaților: psihologii avertizează asupra consecințelor grave # Moldova1
Suprasolicitarea și stresul continuu împing tot mai mulți angajați către o stare de epuizare totală, cunoscută sub numele de ardere profesională sau burnout. Deși la început poate părea o simplă oboseală, specialiștii avertizează că fenomenul are efecte pe termen lung asupra sănătății psihice și fizice.
17:10
ELECTORALA 2025 // Vizita în Italia îi aduce lui Ion Ceban sancțiuni în R. Moldova: CEC solicită poliției să investigheze utilizarea resurselor administrative în campania electorală # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) i-a aplicat luni, 8 septembrie, un avertisment primarului suspendat al capitalei, Ion Ceban, pentru utilizarea resurselor administrative în campania electorală. De asemenea, CEC i-a solicitat Inspectoratului General al Poliției să documenteze acest caz și să inițieze proceduri contravenționale.
17:00
Atac rusesc asupra unei centrale termice din regiunea Kiev: pene de curent și întreruperi de gaz # Moldova1
Forțele ruse au lovit, în noaptea de duminică spre luni, o centrală de producere a energiei termice din regiunea Kiev, provocând pene de curent și întreruperi în alimentarea cu gaze, a anunțat Ministerul Energiei al Ucrainei.
Acum 6 ore
16:00
Șase decade tematice vor fi organizate în școlile din Republica Moldova pe parcursul anului de studii # Moldova1
Toate instituțiile de învățământ general din țară vor organiza, în anul de studii 2025–2026, șase decade tematice dedicate promovării valorilor naționale, interculturale și universale, precum și dezvoltării competențelor prevăzute de Curriculumul Național. O decizie în acest sens a fost aprobată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
15:50
Studiu: Mii de videoclipuri inautentice au invadat rețelele sociale din R. Moldova, cu mesaje menite să inducă frica înaintea alegerilor # Moldova1
Un val de conținut inautentic a invadat rețelele sociale din Republica Moldova în ultimele 30 de zile, promovând mesaje de frică legate de Uniunea Europeană, război sau pierderea neutralității. Peste trei mii de videoclipuri cu peste 13 milioane de vizualizări, analizate de F.A.C.T, arată existența unei infrastructuri digitale coordonate, formată din conturi false, care mimează comportamentul utilizatorilor reali și încearcă să influențeze percepțiile publice înaintea alegerilor. Autorii studiului atrag atenția că fenomenul nu mai este doar o chestiune tehnică, ci una de securitate națională, iar platformele sociale riscă să devină instrumente de război hibrid.
15:50
Un nou capăt de drum pentru Fernando Santos: portughezul nu mai este selecționerul Azerbaijanului # Moldova1
Echipa națională de fotbal a Azerbaidjanului a rămas fără selecționer. De comun acord, federația azeră de resort și tehnicianul portughez Fernando Santos au decis rezilierea contractului. Acest lucru s-a întâmplat după înfrângerea azerilor cu scorul de 0:5 în fața Islandei, într-un meci din preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor.
15:40
Agricultura R. Moldova, între recorduri și pierderi: Exporturile de vinuri și struguri - în creștere, cele de fructe - în scădere # Moldova1
Recolta de struguri din acest an se anunță a fi mai mare și mai calitativă decât în 2024. Totuși, proprietarii de livezi, afectate de înghețurile din primăvară, nu se pot bucura de o roadă mai mare decât cea din anul trecut. Schimbările climatice rămân una dintre principalele provocări pentru producătorii moldoveni.
15:10
Studiu // Mii de videoclipuri inautentice au invadat rețelele sociale din R. Moldova, cu mesaje de frică și manipulare înaintea alegerilor # Moldova1
Un val de conținut inautentic a invadat rețelele sociale din Republica Moldova în ultimele 30 de zile, promovând mesaje de frică legate de Uniunea Europeană, război sau pierderea neutralității. Peste trei mii de videoclipuri cu peste 13 milioane de vizualizări, analizate de F.A.C.T, arată existența unei infrastructuri digitale coordonate, formată din conturi false, care mimează comportamentul utilizatorilor reali și încearcă să influențeze percepțiile publice înaintea alegerilor. Autorii studiului atrag atenția că fenomenul nu mai este doar o chestiune tehnică, ci una de securitate națională, iar platformele sociale riscă să devină instrumente de război hibrid.
15:00
Acum 8 ore
14:30
14:10
Economia va crește cu 1,3% în acest an, sub prognoza inițială de 2%: experții recomandă investiții în infrastructură, energie, agricultură și digitalizare # Moldova1
Economia Republicii Moldova va crește cu doar 1,3% în acest an, sub prognoza inițială de 2%, din cauza scăderii exporturilor și creșterii importurilor energetice, care adâncesc deficitul comercial, arată datele Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Deși perspectivele nu sunt prea optimiste, autoritățile mizează pe o redresare treptată a economiei, iar experții recomandă investiții în infrastructură, energie, agricultură și digitalizare.
14:10
Uniunea Europeană ar putea introduce noi sancțiuni împotriva băncilor și companiilor energetice rusești în cadrul ultimei runde de măsuri menite să exercite presiuni asupra dictatorului rus Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului împotriva Ucrainei. Informația este relatată de Bloomberg, citând surse familiarizate cu acest subiect, transmite Unian.
13:50
Stadionul și sala de lupte din Cioc-Maidan, renovate cu sprijinul Guvernului României și al diasporei # Moldova1
Copiii și tinerii din Cioc-Maidan, localitate din componența municipiului Comrat, UTA Găgăuzia, care practică lupte libere și fotbalul vor beneficia de condiții mai bune pentru antrenamente atât într-o sală renovată, cât și pe un teren de sport nou. În prezent, în localitate sunt desfășurate lucrări de modernizare a terenului de fotbal și a sălii de lupte libere, proiect finanțat de Guvernul României prin RoAid – Romanian Agency for International Development.
13:50
Un șef al unui sector al Poliției de Frontieră, reținut pentru răpirea a doi cetățeni ucraineni # Moldova1
Un șef al unui sector al Poliției de Frontieră a fost reținut de procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii SPIA al MAI, fiind bănuit că ar fi răpit doi ucraineni care au intrat ilegal în Republica Moldova și i-ar fi transportat forțat peste Nistru, înapoi în Ucraina.
13:40
Funcționarii publici, instruiți la Institutul Național de Administrație și Management Public: instituția, inaugurată oficial la Chișinău # Moldova1
Republica Moldova are, începând de luni, 8 septembrie, o instituție publică dedicată profesionalizării funcției publice și modernizării administrației: Institutul Național de Administrație și Management Public (INAMP). Noua structură funcționează în subordinea Cancelariei de Stat și a fost inaugurată oficial la Chișinău.
13:40
Cel puțin cinci persoane au fost ucise, iar alte 20 au fost rănite, dintre care cinci se află în stare gravă, în urma unui atac armat produs luni, 8 septembrie, la periferia Ierusalimului. Informația a fost confirmată de serviciile israeliene de salvare.
13:30
13:10
ELECTORALA 2025 // „Pot influența alegătorii”: Promo-LEX a identificat cel puțin zece „sondaje” neautorizate și solicită autorităților să investigheze cazurile # Moldova1
În plină perioadă electorală, internetul s-a transformat într-o adevărată „piață a sondajelor politice”, unele realizate neautorizat, dar care ar avea scopul să formeze percepția cetățenilor, inclusiv prin promovarea unor narative și influențarea comportamentului alegătorilor. Constatarea aparține Asociației Promo-LEX, care a semnalat cel puțin zece cazuri de realizare a unor astfel de „sondaje” ce contravin legislației electorale.
13:00
13:00
Peste 700 de instituții de învățământ general din Republica Moldova, ceea ce reprezintă aproximativ 60% din numărul total, vor utiliza în anul de studii 2025-2026 Sistemul Informațional Catalogul Electronic (SICE). Platforma asigură digitalizarea procesului educațional și facilitează comunicarea directă dintre profesori și părinți.
12:50
ANTA: Noi reguli pentru vehiculele înmatriculate în alte state la achitarea taxelor rutiere în Federația Rusă # Moldova1
Vehiculele înmatriculate în statele străine trebuie să plătească taxele pentru utilizarea drumurilor cu plată, înainte de ieșirea de pe teritoriul Federației Ruse, conform unor reguli noi, care au intrat în vigoare de la 1 septembrie curent.
Acum 12 ore
12:30
ELECTORALA 2025 // CEC va tipări 2.472 de buletine de vot pentru alegătorii care vor vota prin corespondență # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) a dat luni, 8 septembrie, startul pentru tipărirea buletinelor de vot destinate alegătorilor care vor vota prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie. În total vor fi tipărite 2.47e de buletine de vot, toate în limba română.
12:30
Republica Moldova va primi un grant de 7,9 milioane de dolari pentru protecția ecosistemelor din râul Nistru # Moldova1
Republica Moldova va beneficia de un grant în valoare de 7,9 milioane de dolari, oferit de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), pentru extinderea practicilor de management sustenabil al peisajului în bazinul râului Nistru. Membrii Comisiei politică externă și integrare europeană din Parlament au aprobat avizul consultativ pentru încheierea Acordului de grant, care urmează să fie semnat în perioada următoare.
12:10
ELECTORALA 2025 // Sondaj: Trei formațiuni ar intra în Parlament, iar peste jumătate dintre moldoveni susțin aderarea la UE # Moldova1
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, trei entități politice ar reuși să ajungă în Legislativ – două partide și un bloc electoral, arată datele unui sondaj realizat de compania iData, în perioada 20 august - 3 septembrie 2025.
12:10
Patru persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite, în urma unui incident armat produs luni dimineață la periferia Ierusalimului. Potrivit serviciului de ambulanță israelian, cinci dintre răniți se află în stare gravă, cu leziuni prin împușcare.
12:00
12:00
„Lipsă totală de reacție”: Telegram și Taito ignoră solicitările IGP de a stopa tranzacțiile utilizate pentru coruperea electorală # Moldova1
Federația Rusă continuă tentativele de a corupe alegătorii din R. Moldova, folosind o nouă metodă – tranzacții prin aplicația Taito, descărcată de pe Telegram. Inspectoratul General al Poliției (IGP) a solicitat administrației platformei Telegram și a aplicației Taito să stopeze tranzacțiile ilegale, însă acestea ignoră instituțiile din R. Moldova.
12:00
O nouă filă în istoria fotbalului batav: Memphis Depay a devenit golgheterul all-time al echipei naționale de fotbal a Olandei # Moldova1
Memphis Depay a devenit golgheterul all-time al echipei naționale de fotbal a Olandei. Într-un meci din cadrul grupei G a preliminariilor Campionatului Mondial din anul 2026, „Portocala Mecanică” a învins cu 3:2 în deplasare selecționata Lituaniei, iar datorită celor două goluri marcate, atacantul l-a depășit pe Robin van Persie. Depay are 52 de goluri la activ, iar van Persie a rămas cu 50.
11:50
11:50
Institutul Național de Administrație și Management Public a fost lansat oficial la Chișinău # Moldova1
Republica Moldova are, începând de astăzi, o instituție publică dedicată profesionalizării funcției publice și modernizării administrației: Institutul Național de Administrație și Management Public (INAMP). Noua structură funcționează în subordinea Cancelariei de Stat și a fost inaugurată oficial la Chișinău. Potrivit directoarei institutului, Veronica Butnaru, INAMP nu este o instituție de învățământ superior, ci o instituție publică care își propune să devină un centru de excelență pentru instruirea și dezvoltarea funcționarilor publici, punând accent pe inovație, transparență și responsabilitate.
11:30
Compensații la energie electrică pentru antreprenori: peste 87 de milioane de lei achitați de la începutul anului # Moldova1
Antreprenorii din R. Moldova au primit, de la începutul anului curent, peste 87 de milioane de lei în calitate de compensații la energia electrică. Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) a virat mijloacele financiare antreprenorilor beneficiari în cadrul Programului guvernamental de compensații pentru energia electrică.
11:20
ELECTORALA 2025 // Cetățenii pot raporta cazurile de corupere electorală la două linii fierbinți # Moldova1
Cetățenii R. Moldova sunt îndemnați să raporteze, la două linii fierbinți, cazurile de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice, tentative de influențare ilegală a alegătorilor sau alte acțiuni suspecte în contextul electoral.
11:10
Consilier al Radei de la Kiev, la Moldova 1: Vizita lui Zelenski la Moscova este imposibilă din cauza lipsei de garanții sigure din partea Rusiei # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu poate efectua o vizită la Moscova, întrucât promisiunile de securitate făcute de Rusia nu pot fi considerate sigure,. Declarația a fost făcută de către consilierul comitetului Radei Supreme a Ucrainei pentru securitate și apărare, Ivan Stupak, la emisiunea SCANER de la Moldova1.
11:10
Carlos Alcaraz a cucerit trofeul la US Open și a devenit noul lider în clasamentul mondial # Moldova1
Tenismanul Carlos Alcaraz este noul laureat al turneului masculin la US Open, ultimul de Grand Șlem al anului. Spaniolul l-a învins în marea finală pe rivalul său italian Jannik Sinner, devenind și noul Număr 1 al clasamentului mondial.
11:00
Percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice: 15 persoane au fost reținute # Moldova1
Cincisprezece persoane au fost reținute pentru 72 de ore urmare a 60 de percheziții efectuate pe întreg teritoriul Republicii Moldov într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice, corupere electorală și spălare de bani.
11:00
Fostul negociator-șef al Cehiei: „Integrarea europeană cere curaj politic și reforme dure, dar beneficiile sunt enorme” # Moldova1
Integrarea europeană cere curaj politic și reforme dure, dar beneficiile sunt enorme. Declarația a fost făcută de fostul negociator- șef al Cehiei pentru aderarea la UE, Pavel Telička, la emisiunea „Dimensiunea Diplomatică” de la Moldova 1 din 7 septembrie. Oficialul ceh a vorbit despre experiența țării sale în procesul de integrare europeană, eforturile „uneori impopulare” pe care le-a făcut ca negociator pentru a menține cursul reformelor și despre lecțiile care pot fi utile Republicii Moldova.
10:40
10:20
10:20
Locuitorii comunei Schineni din raionul Soroca vor avea, în curând, acces la apă potabilă de calitate. Peste 300 de gospodării vor fi conectate la o nouă rețea de apeduct. Lucrările sunt aproape finalizate. Lipsa accesului la apă e o problemă veche în comunitate, spun oamenii, iar apeductul va fi o salvare pentru tot satul.
10:10
Un bărbat de 52 de ani a decedat într-un incendiu produs noaptea trecută la o fabrică de panificație din municipiul Orhei.
09:50
Ambasadorul R. Moldova la Washington, Vlad Kulminski, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Donald Trump # Moldova1
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui american Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Casa Albă. Diplomatul moldovean a transmis mesajul de respect personal din partea președintei Maia Sandu, menționând că este „o mare onoare să reprezinte poporul Republicii Moldova în Statele Unite”.
