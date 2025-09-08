Percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice: 15 persoane au fost reținute

12:50

Actorii Victor Nofit și Doina Severin, soț și soție, s-au întors în Republica Moldova, după patru ani petrecuți în Marea Britanie. Artiștii au decis să plece peste hotare, pentru un trai mai bun și pentru a-i oferi fiicei posibilitatea de a studia în Regatul Unit. Acolo, Victor Nofit a început cu munca pe șantier, dar a reușit să ajungă și pe platourile de filmare, unde i-a avut colegi pe actori de la Hollywood.