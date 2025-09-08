Percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice: 15 persoane au fost reținute
Moldova1, 8 septembrie 2025 11:00
Cincisprezece persoane au fost reținute pentru 72 de ore urmare a 60 de percheziții efectuate pe întreg teritoriul Republicii Moldov într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice, corupere electorală și spălare de bani.
ELECTORALA 2025 // Cetățenii pot raporta cazurile de corupere electorală la două linii fierbinți # Moldova1
Cetățenii R. Moldova sunt îndemnați să raporteze, la două linii fierbinți, cazurile de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice, tentative de influențare ilegală a alegătorilor sau alte acțiuni suspecte în contextul electoral.
Consilier al Radei de la Kiev, la Moldova 1: Vizita lui Zelenski la Moscova este imposibilă din cauza lipsei de garanții sigure din partea Rusiei # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu poate efectua o vizită la Moscova, întrucât promisiunile de securitate făcute de Rusia nu pot fi considerate sigure,. Declarația a fost făcută de către consilierul comitetului Radei Supreme a Ucrainei pentru securitate și apărare, Ivan Stupak, la emisiunea SCANER de la Moldova1.
Carlos Alcaraz a cucerit trofeul la US Open și a devenit noul lider în clasamentul mondial # Moldova1
Tenismanul Carlos Alcaraz este noul laureat al turneului masculin la US Open, ultimul de Grand Șlem al anului. Spaniolul l-a învins în marea finală pe rivalul său italian Jannik Sinner, devenind și noul Număr 1 al clasamentului mondial.
Percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice: 15 persoane au fost reținute # Moldova1
Fostul negociator-șef al Cehiei: „Integrarea europeană cere curaj politic și reforme dure, dar beneficiile sunt enorme” # Moldova1
Integrarea europeană cere curaj politic și reforme dure, dar beneficiile sunt enorme. Declarația a fost făcută de fostul negociator- șef al Cehiei pentru aderarea la UE, Pavel Telička, la emisiunea „Dimensiunea Diplomatică” de la Moldova 1 din 7 septembrie. Oficialul ceh a vorbit despre experiența țării sale în procesul de integrare europeană, eforturile „uneori impopulare” pe care le-a făcut ca negociator pentru a menține cursul reformelor și despre lecțiile care pot fi utile Republicii Moldova.
Analist: Vizita lui Zelenski la Moscova este imposibilă din cauza lipsei de garanții sigure din partea Rusiei # Moldova1
Locuitorii comunei Schineni din raionul Soroca vor avea, în curând, acces la apă potabilă de calitate. Peste 300 de gospodării vor fi conectate la o nouă rețea de apeduct. Lucrările sunt aproape finalizate. Lipsa accesului la apă e o problemă veche în comunitate, spun oamenii, iar apeductul va fi o salvare pentru tot satul.
Un bărbat de 52 de ani a decedat într-un incendiu produs noaptea trecută la o fabrică de panificație din municipiul Orhei.
Ambasadorul R. Moldova la Washington, Vlad Kulminski, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Donald Trump # Moldova1
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui american Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Casa Albă. Diplomatul moldovean a transmis mesajul de respect personal din partea președintei Maia Sandu, menționând că este „o mare onoare să reprezinte poporul Republicii Moldova în Statele Unite”.
Lipsa elevilor reprezintă o provocare majoră pentru numeroase instituții de învățământ din mediul rural. Școala primară-grădiniță din satul Drujba, raionul Ungheni, s-a confruntat cu riscul lichidării, din cauza numărului scăzut de copii înscriși. Scenariul însă a fost evitat, pentru că directoarea instituției a aplicat la diverse proiecte și a găsit fonduri pentru a acoperi cheltuielile. Cele pentru încălzire s-au redus semnificativ, după ce au fost instalate panouri solare.
Ambasadorul R. Moldova la Washington, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Donald Trump # Moldova1
Doi agenți de pază care au snopit în bătaie un tânăr la Ialoveni riscă până la opt ani de închisoare # Moldova1
Doi angajați ai unei companii private de pază au intrat în conflict verbal cu un tânăr de 24 de ani, în apropierea unei benzinării din raionul Ialoveni, după care l-au snopit în bătaie, l-au stropit cu gaze lacrimogene și i-au pus cătușe.
De la Princeton la Fălești: Povestea unui voluntar din SUA care a decis să sprijine comunitatea locală # Moldova1
Voluntarii americani contribuie la dezvoltarea comunităților din Republica Moldova. Eliza Shaffer, absolventă a prestigioasei Universități Princeton, a decis să se mute, pentru doi ani, în orașul Fălești. În cadrul unui centru de tineret, ea organizează diferite activități pentru femei: cursuri de engleză sau tabere de teatru.
O mie de vaci și tehnologii moderne: investiții de două milioane de dolari la o fermă din raionul Ialoveni # Moldova1
Zootehnia se dezvoltă datorită proiectelor finanțate de Uniunea Europeană și alți parteneri externi. Un exemplu elocvent găsim în satul Horești din raionul Ialoveni - o fermă cu peste o mie de vaci, modernă și tehnologizată. Proprietarii planifică să mai facă investiții de două milioane de dolari. Jumătate din sumă este grant nerambursabil oferit prin intermediul Proiectului AGGRI, finanțat de Banca Mondială.
De la Princeton la Fălești: Povestea unui voluntar american care a decis să sprijine comunitatea locală # Moldova1
Tensiuni în Orientul Mijlociu. O dronă lansată din Yemen a lovit sala de sosiri a aeroportului din Eilat, cel mai sudic oraș al Israelului. Nu e clar cum dispozitivul a trecut de Iron Dome, sistemul israelian de apărare antiaeriană, considerat unul dintre cele mai performante din întreaga lume. Nu au fost înregistrate victime, dar martori panicați au publicat imaginile pe rețelele sociale. Între timp, armata israeliană continuă să bombardeze Fâșia Gaza, în încercarea de a lichida definitiv gruparea teroristă Hamas.
În jur de 200 de patrupezi au făcut senzație în acest weekend la Expoziția Internațională de Câini de la Chișinău. Demonstrațiile impresionante și activitățile interactive i-au încântat atât pe participanți, cât și pe spectatori. La competiții, câinii au fost evaluați după dezvoltarea fizică și performanțele lor. Cei mai talentați au plecat acasă cu premii. La eveniment au participat iubitori de câini din Republica Moldova, dar și din țări precum Portugalia, Polonia, Ucraina, România.
Trump, nemulțumit de războiul din Ucraina: Președintele SUA anunță că va discuta în curând cu Vladimir Putin # Moldova1
Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat nemulțumirea față de situația războiului din Ucraina, după ce Rusia a lansat cel mai masiv atac cu drone și rachete asupra țării vecine de la începutul invaziei pe scară largă din februarie 2022, scrie DW.
Luni, 8 septembrie, premierul Franței, François Bayrou, riscă să fie răsturnat printr-o moțiune de cenzură declanșată tot de el în parlament. Profund nepopular, François Bayrou intenționează să reducă cheltuielile cu 44 de miliarde de euro printr-o serie de măsuri dure, inclusiv eliminarea a două zile libere legale și o creștere a impozitelor pentru pensionari.
„Luna sângerie”, spectacol ceresc văzut în Republica Moldova și în alte regiuni ale lumii # Moldova1
În noaptea de 7 spre 8 septembrie 2025, cerul a găzduit un fenomen spectaculos: o eclipsă totală de Lună, cunoscută și sub denumirea de „Luna Sângerie”. Evenimentul a fost vizibil din mai multe regiuni ale lumii – Europa, Africa, Asia, Australia și chiar Antarctica – și a atras atenția atât a astronomilor profesioniști, cât și a publicului larg.
Investiții din fonduri europene pentru modernizarea sistemului de irigare „Criulenii de Sus” # Moldova1
Sistemul centralizat de irigare „Criulenii de Sus” urmează să fie modernizat. Instalațiile funcționează, însă la o capacitate mică din cauza infrastructurii învechite. Proiectul va fi susținut printr-un împrumut de circa 49 de milioane de euro din partea Agenției Franceze pentru Dezvoltare, cuplat cu un grant investițional de peste 18 milioane de euro al Uniunii Europene.
Un târg al oportunităților a fost organizat la Comrat. Angajatorii au venit cu oferte interesante și salarii motivante pentru locuitorii din sudul țării. De altfel, peste 300 de posturi vacante sunt disponibile în acest moment în UTA Găgăuzia, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.
Viticultori din întreaga țară au participat duminică la cea de-a zecea ediție a Festivalului Strugurelui, desfășurat în orașul Cimișlia. Tradițional, evenimentul a inclus și concursul „Strugurele Gigant”. Marele câștigător a fost un agricultor din satul Burlacu, raionul Cahul, care a veni cu un ciorchine de aproape cinci kilograme.
Cea de-a opta ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău și-a închis duminicăi porțile, după cinci zile dedicate literaturii și culturii. Publicul a avut ocazia să participe la lansări de carte, sesiuni de autografe, mese rotunde și dezbateri pe teme literare.
După mobilizarea nepopulară din septembrie 2022, care a determinat peste 261.000 de ruși să fugă din țară, președintele Vladimir Putin a evitat o nouă înrolare pe scară largă. Rusia ar putea totuși să declanșeze o nouă mobilizare militară, ceea ce ar reprezenta o „amenințare serioasă”, a declarat Kirilo Budanov, șeful Direcției Principale de Informații a Ucrainei (HUR), într-un interviu pentru publicația Apostrof, scrie publicația Kyiv Post.
Tinerii romi pot aplica până la 20 septembrie pentru burse de merit de 1.200 de lei lunar # Moldova1
Elevii și studenții de etnie romă, cu vârste între 16 și 25 de ani, vor putea beneficia și în anul de studii 2025–2026 de 120 de burse de merit, în valoare de 1.200 de lei lunar. Programul este oferit de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în parteneriat cu Agenția Relații Interetnice, și are scopul de a sprijini accesul la educație al tinerilor romi.
Olandezul Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Italiei, a 16-a etapă a Campionatului Mondial de automobilism Formula 1. Pilotul echipei austriece Red Bull Racing a plecat de pe prima poziție a grilei de start și, cu mici excepții, a condus ostilitățile în cele 53 de tururi pe circuitul de la Monza. În schimb, în tabăra constructorului britanic McLaren-Mercedes, atmosfera a fost confuză.
Spectacol pe cer: „Luna Sângerie” vizibilă duminică seara în România și Republica Moldova # Moldova1
Pasionații de astronomie vor avea posibilitatea de a admira duminică seara o „Lună Sângerie”, cu ocazia unei eclipse lunare totale, ce va putea fi observată mai ales în Asia, dar parțial în Europa și în Africa, scrie g4media.ro.
Papa Leon al XIV-lea l-a canonizat pe fericitul adolescent italian Carlo Acutis, anunță Vatican News. La slujba de canonizare au participat aproximativ 80 de mii de pelerini din întreaga lume, transmite Meduza-Live.
Surpriză uriașă la Campionatul European de baschet masculin, competiție ce se desfășoară în 4 țări: Cipru, Polonia, Finlanda și Letonia. Echipa Serbiei, marea favorită la cucerirea trofeului, a fost eliminată în optimile de finală de selecționata Finlandei, care a învins-o la 6 puncte diferență, scor 92:86. În ciuda unei evoluții apreciate a starului Nikola Jokić , autor a 33 puncte, 8 recuperări și 3 pase decisive, sârbii au fost surprinși de un adversar ce a evoluat senzațional. Finlanda a fost condusă magistral din teren de către Lauri Markkanen.
Sportivul român Constantin Popovici păstrează șanse la titlul de campion al Seriei Mondiale de Cliff Diving # Moldova1
Sportivul român Constantin Popovici a câștigat penultima etapă a Seriei Mondiale de Cliff-Diving și continuă să spere la titlul de campion. Diverul născut la București a fost de neoprit la competiția desfășurată pe podul Stary Most din orașul Mostar, în Bosnia și Herțegovina. Ca rezultat al săriturilor sale spectaculoase, în apele repezi ale râului Neretva, Popovici a acumulat 459 de puncte.
ELECTORALA 2025 // PL s-a lansat în campanie. Unitatea neamului românesc - un obiectiv strategic # Moldova1
Partidul Liberal (PL) s-a lansat oficial în campania pentru parlamentare. Evenimentul s-a desfășurat în orașul Ungheni. În programul său electoral, formațiunea pledează pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și unitatea neamului românesc.
Comitetul de Arbitri a Uniunii Europene de Fotbal Asociații a anunțat brigada de arbitri pentru meciul Norvegia - Republica Moldova de la Oslo. Partida din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial de fotbal din 2026 va fi condusă la centru de ungurul Balázs Berke. Cavalerul fluierului, în vârstă de 40 de ani, va fi ajutat de compatrioții săi Vencel Tóth și Balázs Szert. Arbitru de rezervă va fi Mihály Káprály, deasemeni din Ungaria.
Cristiano Ronaldo a marcat al 140-lea său gol la echipa națională de fotbal a Portugaliei # Moldova1
Cristiano Ronaldo are evoluții remarcabile în tricoul echipei naționale de fotbal a Portugaliei. Într-un meci din grupa F a preliminariilor Campionatului Mondial din anul 2026, lusitanii au surclasat cu 5:0 în deplasare selecționata Armeniei, iar atacantul de 39 de ani a marcat din nou. Și nu doar unul, ci două goluri!
ELECTORALA 2025 // 23 de concurenți electorali la alegerile parlamentare din 28 septembrie: CEC a stabilit ordinea în buletinele de vot # Moldova1
Buletinele de vot de la alegerile parlamentare din 28 septembrie vor include 23 de concurenți electorali, dintre care 15 partide politice, patru blocuri electorale și patru candidați independenți.
ELECTORALA 2025 // 23 de candidați electorali la alegerile parlamentare din 28 septembrie: CEC a stabilit ordinea în buletinele de vot # Moldova1
ELECTORALA 2025 // Cetățenii abordați pentru a li se propune bani contra voturi, îndemnați să sesizeze imediat autoritățile la linia fierbinte a CNA # Moldova1
Cetățenii R. Moldova care sunt abordați cu propuneri de corupție electorală sunt îndemnați să telefoneze de urgență la numărul de telefon (+373) 78 710 116, Linia Fierbinte gestionată de Centrul Național Anticorupție (CNA).
ELECTORALA 2025 // CEC a respins două sesizări depuse de PAS împotriva unor candidați de pe listele Partidului Nostru # Moldova1
Un vicepreședinte de raion, candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, nu a fost suspendat din funcție până la începerea campaniei electorale, dar și-a luat concediu neplătit ca să evite incompatibilitățile stabilite de legislație. Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins duminică, 7 septembrie, o sesizare a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care a solicitat anularea înregistrării în calitate de candidat la alegeri pe listele Partidului Nostru a lui Mihail Dobrovolschi, vicepreședintele raionului Glodeni.
Ucraina a atacat o stație de petrol din regiunea Briansk și rafinăria Ilsk din regiunea Krasnodar # Moldova1
Forțele armate ale Ucrainei (ZSU) au atacat în noaptea de 7 septembrie, cu drone, rafinăria Ilsk din regiunea Krasnodar. Potrivit comandamentului operațional regional, în urma căderii resturilor a luat foc una dintre instalațiile tehnologice. Personalul rafinăriei a fost evacuat, iar autoritățile susțin că nu au existat victime. Statul major al armatei curainene a confirmat atacul asupra rafinăriei, subliniind că aceasta, cu o capacitate de 6,6 milioane de tone pe an, „este implicată în aprovizionarea forțelor armate ale Rusiei”. Rafinăria Ilsk mai fusese atacată pe 7 iulie, scrie publicația The Moscow Times.
ELECTORALA 2025 // Cetățenii care sunt abordați pentru a li se propune bani contra voturi, îndemnați să sesizeze imediat autoritățile la linia fierbinte a CNA # Moldova1
RETROSPECTIVA // Campania electorală marcată de propagandă și finanțări ilegale, UE laudă progresele R. Moldova, Kievul cere garanții de securitate # Moldova1
Finanțările ilegale în campania electorală, rețelele de propagandă coordonate din Rusia, pregătirile pentru eventuale provocări externe și susținerea europeană fermă pentru parcursul R. Moldova au marcat săptămâna care se încheie. Totodată, autoritățile continuă pregătirile pentru desfășurarea unor alegeri transparente și democratice, iar extrădarea lui Vladimir Plahotniuc rămâne iminentă. Pe plan extern, eforturile de a obține pacea în Ucraina rămân încă departe, iar Kievul solicită garanții de securitate din partea liderilor occidentali.
Arina Sabalenka și-a apărat titlul de la US Open. Tenismena care evoluează sub drapel neutru a învins-o în finală pe reprezentanta Statelor Unite ale Americii, Amanda Anisimova, cu 6-3, 7-6.
O locuință adâncită din secolul XIV, prima de acest tip identificată până acum în așezarea urbană medievală de la Costești-Gârlea, a fost descoperită de arheologi, informează Agenția Națională Arheologică pe pagina sa de Facebook.
RETROSPECTIVA // Campania electorală sub semnul propagandei și finanțărilor ilegale, UE laudă progresele de aderare a R. Moldova, Kievul cere garanții de securitate # Moldova1
Viața între două lumi: povestea actorilor Nofit și Severin în Marea Britanie și R. Moldova # Moldova1
Actorii Victor Nofit și Doina Severin, soț și soție, s-au întors în Republica Moldova, după patru ani petrecuți în Marea Britanie. Artiștii au decis să plece peste hotare, pentru un trai mai bun și pentru a-i oferi fiicei posibilitatea de a studia în Regatul Unit. Acolo, Victor Nofit a început cu munca pe șantier, dar a reușit să ajungă și pe platourile de filmare, unde i-a avut colegi pe actori de la Hollywood.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat ferm cel mai intens atac al Federației Rus asupra Ucrainei, lansat în noaptea de 6 spre 7 septembrie. Într-un mesaj pe platforma X, șefa statului a declarat că Rusia aduce lumii „doar tone de minciuni și mii de rachete care ucid civili nevinovați”.
