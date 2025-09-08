Economia va crește cu 1,3% în acest an, sub prognoza inițială de 2%: experții recomandă investiții în infrastructură, energie, agricultură și digitalizare
Moldova1, 8 septembrie 2025 14:10
Economia Republicii Moldova va crește cu doar 1,3% în acest an, sub prognoza inițială de 2%, din cauza scăderii exporturilor și creșterii importurilor energetice, care adâncesc deficitul comercial, arată datele Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Deși perspectivele nu sunt prea optimiste, autoritățile mizează pe o redresare treptată a economiei, iar experții recomandă investiții în infrastructură, energie, agricultură și digitalizare.
• • •
Acum 30 minute
14:10
14:10
Uniunea Europeană ar putea introduce noi sancțiuni împotriva băncilor și companiilor energetice rusești în cadrul ultimei runde de măsuri menite să exercite presiuni asupra dictatorului rus Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului împotriva Ucrainei. Informația este relatată de Bloomberg, citând surse familiarizate cu acest subiect, transmite Unian.
Acum o oră
13:50
Copiii și tinerii din Cioc-Maidan, localitate din componența municipiului Comrat, UTA Găgăuzia, care practică lupte libere și fotbalul vor beneficia de condiții mai bune pentru antrenamente atât într-o sală renovată, cât și pe un teren de sport nou. În prezent, în localitate sunt desfășurate lucrări de modernizare a terenului de fotbal și a sălii de lupte libere, proiect finanțat de Guvernul României prin RoAid – Romanian Agency for International Development.
13:50
13:40
Republica Moldova are, începând de luni, 8 septembrie, o instituție publică dedicată profesionalizării funcției publice și modernizării administrației: Institutul Național de Administrație și Management Public (INAMP). Noua structură funcționează în subordinea Cancelariei de Stat și a fost inaugurată oficial la Chișinău.
13:40
Cel puțin cinci persoane au fost ucise, iar alte 20 au fost rănite, dintre care cinci se află în stare gravă, în urma unui atac armat produs luni, 8 septembrie, la periferia Ierusalimului. Informația a fost confirmată de serviciile israeliene de salvare.
13:30
Acum 2 ore
13:10
13:00
13:00
Peste 700 de instituții de învățământ general din Republica Moldova, ceea ce reprezintă aproximativ 60% din numărul total, vor utiliza în anul de studii 2025-2026 Sistemul Informațional Catalogul Electronic (SICE). Platforma asigură digitalizarea procesului educațional și facilitează comunicarea directă dintre profesori și părinți.
12:50
12:30
12:30
Acum 4 ore
12:10
12:10
Patru persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite, în urma unui incident armat produs luni dimineață la periferia Ierusalimului. Potrivit serviciului de ambulanță israelian, cinci dintre răniți se află în stare gravă, cu leziuni prin împușcare.
12:00
12:00
12:00
11:50
11:50
11:30
11:20
11:10
11:10
11:00
11:00
10:40
Cetățenii sunt îndemnați să raporteze cazurile de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice, tentative de influențare ilegală a alegătorilor sau alte acțiuni suspecte în contextul electoral. În acest sens, sunt funcționale două linii fierbinți.
Acum 6 ore
10:20
10:20
Locuitorii comunei Schineni din raionul Soroca vor avea, în curând, acces la apă potabilă de calitate. Peste 300 de gospodării vor fi conectate la o nouă rețea de apeduct. Lucrările sunt aproape finalizate. Lipsa accesului la apă e o problemă veche în comunitate, spun oamenii, iar apeductul va fi o salvare pentru tot satul.
10:10
Un bărbat de 52 de ani a decedat într-un incendiu produs noaptea trecută la o fabrică de panificație din municipiul Orhei.
09:50
09:30
Lipsa elevilor reprezintă o provocare majoră pentru numeroase instituții de învățământ din mediul rural. Școala primară-grădiniță din satul Drujba, raionul Ungheni, s-a confruntat cu riscul lichidării, din cauza numărului scăzut de copii înscriși. Scenariul însă a fost evitat, pentru că directoarea instituției a aplicat la diverse proiecte și a găsit fonduri pentru a acoperi cheltuielile. Cele pentru încălzire s-au redus semnificativ, după ce au fost instalate panouri solare.
09:20
09:20
09:00
08:50
08:40
Acum 8 ore
08:20
Tensiuni în Orientul Mijlociu. O dronă lansată din Yemen a lovit sala de sosiri a aeroportului din Eilat, cel mai sudic oraș al Israelului. Nu e clar cum dispozitivul a trecut de Iron Dome, sistemul israelian de apărare antiaeriană, considerat unul dintre cele mai performante din întreaga lume. Nu au fost înregistrate victime, dar martori panicați au publicat imaginile pe rețelele sociale. Între timp, armata israeliană continuă să bombardeze Fâșia Gaza, în încercarea de a lichida definitiv gruparea teroristă Hamas.
08:20
În jur de 200 de patrupezi au făcut senzație în acest weekend la Expoziția Internațională de Câini de la Chișinău. Demonstrațiile impresionante și activitățile interactive i-au încântat atât pe participanți, cât și pe spectatori. La competiții, câinii au fost evaluați după dezvoltarea fizică și performanțele lor. Cei mai talentați au plecat acasă cu premii. La eveniment au participat iubitori de câini din Republica Moldova, dar și din țări precum Portugalia, Polonia, Ucraina, România.
08:10
07:40
Luni, 8 septembrie, premierul Franței, François Bayrou, riscă să fie răsturnat printr-o moțiune de cenzură declanșată tot de el în parlament. Profund nepopular, François Bayrou intenționează să reducă cheltuielile cu 44 de miliarde de euro printr-o serie de măsuri dure, inclusiv eliminarea a două zile libere legale și o creștere a impozitelor pentru pensionari.
07:20
Acum 24 ore
22:00
21:50
21:40
21:20
Un târg al oportunităților a fost organizat la Comrat. Angajatorii au venit cu oferte interesante și salarii motivante pentru locuitorii din sudul țării. De altfel, peste 300 de posturi vacante sunt disponibile în acest moment în UTA Găgăuzia, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.
21:10
20:50
Viticultori din întreaga țară au participat duminică la cea de-a zecea ediție a Festivalului Strugurelui, desfășurat în orașul Cimișlia. Tradițional, evenimentul a inclus și concursul „Strugurele Gigant”. Marele câștigător a fost un agricultor din satul Burlacu, raionul Cahul, care a veni cu un ciorchine de aproape cinci kilograme.
20:20
Cea de-a opta ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău și-a închis duminicăi porțile, după cinci zile dedicate literaturii și culturii. Publicul a avut ocazia să participe la lansări de carte, sesiuni de autografe, mese rotunde și dezbateri pe teme literare.
19:40
După mobilizarea nepopulară din septembrie 2022, care a determinat peste 261.000 de ruși să fugă din țară, președintele Vladimir Putin a evitat o nouă înrolare pe scară largă. Rusia ar putea totuși să declanșeze o nouă mobilizare militară, ceea ce ar reprezenta o „amenințare serioasă”, a declarat Kirilo Budanov, șeful Direcției Principale de Informații a Ucrainei (HUR), într-un interviu pentru publicația Apostrof, scrie publicația Kyiv Post.
