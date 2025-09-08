Ion Ceban a prezentat Programul de Guvernare al Blocului Alternativa
Blocul ALTERNATIVA și-a lansat oficial Programul de Guvernare, prezentat de unul dintre lideri ai Blocului, Ion Ceban. Documentul a fost elaborat în urma unei ample campanii de consultări desfășurate pe parcursul a șase luni, în peste 300 de localități din nordul, sudul și centrul țării, precum și în diaspora. „Blocul ALTERNATIVA este singura entitate politică, […]
Ion Sula: Au trecut 10 ani, dar aceste problemele sunt încă nerezolvate. Fermierii rămân vulnerabili, investițiile lipsesc, iar promisiunile guvernării de azi
Ion Sula, prim-vicepreședinte al Partidului Social Democrat European, fost ministru al Agriculturii, spune că domeniul agriculturii, din păcate, se confruntă cu aceleași probleme cu care se lupta și 10 ani în urmă. Într-o postare pe Facebook, politicianul a menționat: „În 2015, în calitate de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare vorbeam la Europa Liberă despre […]
Orașul Chișinău va avea un centru de inovație socială pentru tineri: Youth Lab va fi lansat în 2026
Primul Centru de Inovație Socială Youth Lab este în proces de modernizare. Situat în municipiul Chișinău, pe str. Alexandru cel Bun 111, viitorul centru se pregătește să devină un spațiu unde vor prinde viață ideile, proiectele și programele inovatoare ale tinerilor. Săli moderne, studiouri de înregistrări, resurse educaționale și birouri gratuite – toate vor fi […]
Teatrul Dramatic „Baștina" a reprezentat municipiul Bălți la Festivalul Artelor din România
Actorii Teatrului Dramatic „Baștina" din cadrul Palatului Municipal de Cultură au participat la Festivalul Artelor, desfășurat în perioada 6 – 7 septembrie 2025 în comuna Vorona, județul Botoșani (România). Teatrul Dramatic „Baștina" a prezentat un program teatral în aer liber, plin de emoții, culoare și tradiții. Festivalul Artelor a devenit o adevărată sărbătoare a culturii […]
Patru producători de struguri din raionul Ialoveni, premiați la Festivalul „Strugurelui" din Cimișlia
Patru producători de struguri din raionul Ialoveni au fost premiați în cadrul celei de-a X-a ediție a Festivalului Național al „Strugurelui", desfășurat la data de 7 septembrie, în orașul Cimișlia – un eveniment dedicat tradițiilor vitivinicole, promovării culturii locale și susținerii producătorilor autohtoni. Cei patru agenți economici s-au evidențiat prin rezultate remarcabile și au fost […]
Alexei Buzu: Oameni buni, prieteni, am greșit. Am utilizat un cuvânt nepotrivit, un cuvânt care a jignit
Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției și Sociale, a recunoscut că a greșit utilizând cuvântul „bîdlă" în discursul său electoral. „Oameni buni, prieteni, am greșit. Am utilizat un cuvânt nepotrivit, un cuvânt care a jignit. Indiferent de contextul în care acesta a fost utilizat, acesta a jignit mai mulți cetățeni și, pentru aceasta, îmi cer […]
Scuarul Parlamentului va găzdui gala Festivalului-concurs național „Te cânt, Patrie și Neam"
Finaliștii Festivalului-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam" vor evolua în cadrul unei gale organizate în scuarul Parlamentului. Concertul de gală va reuni peste 1000 de participanți, ansambluri artistice și interpreți din întreaga țară, care au fost selectați în urma unei competiții desfășurate la nivel național. Aceștia vor fi acompaniați de Moldovan […]
La data de 6 septembrie 2025, în Parcul central „Mihai Volontir" din municipiul Bălți, sute de locuitori și oaspeți ai orașului s-au alăturat militarilor pentru a marca împreună 34 de ani de la fondarea Armatei Naționale a Republicii Moldova. Evenimentul, organizat de Brigada I Infanterie Motorizată „Moldova" și Centrul Militar Teritorial Bălți, s-a desfășurat într-o […]
La data de 07 septembrie curent, ora 09:57 Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a înregistrat un apel pentru acordarea asistenței medicale de urgență unei gravide de 33 ani din capitală. Echipa SAMU Ciocana a intervenit prompt la locul solicitării și a constatat că doamna era la a VII-a sarcină, acuzând dureri abdomenale și […]
Polițiștii de frontieră în cooperare cu funcționarii vamali și omologii din Ucraina, au identificat și contracarat o tentativă de transport ilicit de substanțe cu efect psihotrop. Incidentul a fost înregistrat în Punctul de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. În urma verificărilor suplimentare efectuate în linia a doua asupra unui […]
Renato Usatîi, la Fălești: Tinerii vin la mine și mă întreabă: „Domnule Renato, chiar o să fie anulată armata obligatorie?" Le spun clar: Da, va fi anulată!
Anularea serviciului militar obligatoriu și trecerea la armată exclusiv pe bază de contract este inițiativa Partidului Nostru despre care președintele formațiunii, Renato Usatîi, a vorbit în cadrul întrevederii cu cetățenii din orașul Fălești. „Tinerii vin la mine și mă întreabă: „Domnule Renato, chiar o să fie anulată armata obligatorie?" Le spun clar: Da, va fi […]
Abonament unic autobuz–troleibuz și dispecerat comun: transportul public din Bălți se modernizează
Autobuze oferite în dar de orașul înfrățit Reșița (România) continuă să vină la Bălți. Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a declarat că după efectuarea reviziei tehnice, autobuzele vor fi puse pe rutele urbane, subliniind că acest pas nu este doar despre suplinirea transportului public, ci despre crearea unui parc municipal de autobuze, un element care […]
Blocul Electoral ALTERNATIVA a continuat seria de întâlniri electorale cu cetățenii, de această dată la Strășeni, unde liderii formațiunii au prezentat programul politic și au transmis un mesaj clar: Republica Moldova are nevoie de unitate, dreptate socială și o guvernare responsabilă, construită pe nevoile oamenilor, nu pe interese geopolitice. Ion Ceban a declarat că scrutinul […]
În acest weekend, la Cimișlia s-a desfășurat cea de-a zecea ediție a Festivalului Strugurelui, un eveniment care a devenit tradiție în Republica Moldova. Manifestarea a adunat viticultori, producători, reprezentanți ai autorităților și vizitatori din întreaga țară. Secretarul de Stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Andrian Digolean, a subliniat importanța evenimentului și a muncii producătorilor: […]
Republica Moldova va beneficia de un grant de 7,9 milioane de dolari pentru extinderea practicilor de management sustenabil al peisajului în bazinul râului Nistru. Membrii Comisiei politică externă și integrare europeană au aprobat avizul consultativ pentru încheierea unui Acord de grant dintre țara noastră și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD). Banii sunt destinați […]
La data de 6 septembrie 2025, municipiul Bălți a găzduit turneul de mini-fotbal „Cupa Justiției", competiție, unde au participat reprezentanții profesiilor juridice. Evenimentul s-a desfășurat pe terenul de fotbal al Școlii Sportive Specializate de Fotbal din Bălți. La ceremonia de deschidere a turneului a participat Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, care a adresat un mesaj […]
Ungheni și Izmit devin orașe partenere: Un nou pas spre colaborare internațională și schimb de bune practici
Ungheniul va avea un nou oraș partener, un oraș cu care municipiul Ungheni va colabora și va avea schimburi de bune practici. Este vorba de Izmit, Turcia. Fiind într-o vizită în Turcia, la invitația Uniunii Mondiale de Folclor (IGF), primarul Vitalie Vrabie a avut o întrevedere cu primara de Izmit, Fatma Kaplan Hürriyet, în cadrul […]
Mărfuri în cantitați comerciale nedeclarate, depistate în cadrul controalelor vamale la frontieră
Funcționarii vamali au contracarat recent două tentative de transport ilicit de mărfuri și produse alimentare la trecerea fontierei, pe sensul de intrare în țară. În primul caz, funcționarii postului vamal Criva au depistat în portbagajul unui autoturism de model Ford Kuga, ce venea din Ucraina, un lot comercial de articole vestimentare, nedeclarate autorității vamale. Documentat pe caz […]
Liderii formațiunii – Ion Ceban, Alexandr Stoianoglo, Ion Chicu și Iurie Muntean – au prezentat principalele direcții ale programului electoral și au discutat cu oamenii despre soluțiile pentru problemele economice și sociale cu care se confruntă Republica Moldova. Ion Ceban: Respect pentru oameni, nu etichete jignitoare Ion Ceban a criticat modul în care actuala guvernare […]
CNA anunță 60 de percheziții la nivel național și 15 persoane reținute într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice, corupere electorală și spălare de bani
Centrul Național Antico
Compensații la electricitate: Peste 87 milioane de lei, acordate antreprenorilor de ODA de la începutul acestui an până în prezent # Provincial
Valoarea compensațiilor pentru energia electrică acordate antreprenorilor de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a ajuns la peste 87 milioane de lei în perioada ianuarie – august 2025. Acest suport face parte din Programul de compensare lansat de Guvernul Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. În total, 1055 de agenți economici au primit sprijin prin program, dintre […] Post-ul Compensații la electricitate: Peste 87 milioane de lei, acordate antreprenorilor de ODA de la începutul acestui an până în prezent apare prima dată în Provincial.
Consultații toracice și stomatologice gratuite, oferite de echipele mobile în Criuleni, Cantemir și Ungheni # Provincial
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Astfel, săptămâna curentă, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice se va afla în mai multe instituții medicale din raionul Criuleni și anume: – pe 8 septembrie – în […] Post-ul Consultații toracice și stomatologice gratuite, oferite de echipele mobile în Criuleni, Cantemir și Ungheni apare prima dată în Provincial.
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului Alternativa, spune că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cere excluderea sa din campania electorală. „Îi doare cum am ajuns în Italia și vor să spună că am utilizat resursa administrativă. Este un fals. Am mers pe cont propriu”, a declarat el. Totodată, Ion Ceban a solicitat instituțiilor internaționale să […] Post-ul Ion Ceban: PAS insistă asupra excluderii mele din campania electorală apare prima dată în Provincial.
Pompierii IGSU din municipiul Orhei au fost solicitați pentru lichidarea unui incendiu care s-a produs în această noapte la o fabrică de panificație de pe strada Ioana Iachir 30. Apelul a fost recepționat la ora 01:34, iar la fața locului pentru stingerea flăcărilor au fost direcționate două echipe de salvatori. Ajunși la fața locului, angajații […] Post-ul Incendiu la o fabrică de panificație din Orhei: un bărbat și-a pierdut viața apare prima dată în Provincial.
Peste 200 de specialiști au discutat la Forumul EdCamp 2025 despre incluziune și sănătatea emoțională a copiilor # Provincial
Peste 200 de specialiști din cadrul Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică au participat la Forumul EdCamp 2025, unde au discutat despre incluziune, sănătatea emoțională a copiilor și inovațiile care pot transforma școala într-un mediu prietenos pentru toți elevii. Evenimentul, organizat în perioada 3-5 septembrie, a avut genericul „Împreună pentru o educație de calitate – incluziune, […] Post-ul Peste 200 de specialiști au discutat la Forumul EdCamp 2025 despre incluziune și sănătatea emoțională a copiilor apare prima dată în Provincial.
Doi agenți de pază ai unei companii private de pază, trimiși pe banca acuzaților pentru tratamente inumane și degradante # Provincial
Procuratura Hîncești Oficiul Ialoveni, a expediat în judecată o cauză penală în privința a două persoane, acuzate de comiterea acțiunilor de tratamente inumane și degradante. Potrivit materialelor cauzei penale, la 26 august 2024, învinuiții, activând în calitate de agenți de pază ai unei companii private de pază, fiind în apropierea unei stații PECO din raionul […] Post-ul Doi agenți de pază ai unei companii private de pază, trimiși pe banca acuzaților pentru tratamente inumane și degradante apare prima dată în Provincial.
În data de 7 septembrie 2025, Președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac a participat la deschiderea Turneului regional la volei ,,Cupa Prieteniei”, ediția 2025, organizat de către Serviciul Tineret şi Sport din cadrul Aparatului Preşedintelui Raionului Soroca, în comun cu Agenția Teritorială Olimpică și Sportivă din Soroca. La deschiderea evenimentului desfășurat pe stadionul din satul Nimereuca […] Post-ul Soroca: turneul regional la volei ,,Cupa Prieteniei”, ediția 2025 apare prima dată în Provincial.
Progresul implementării proiectului LEA 400 kV Vulcănești–Chișinău, evaluat în cadrul misiunii Băncii Mondiale # Provincial
La Chișinău a avut loc o misiune a Grupului Băncii Mondiale, în cadrul căreia au fost analizate prioritățile și progresul de implementare a proiectului Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Vulcănești–Chișinău. Pe parcursul vizitei, au fost desfășurate ședințe de lucru tehnice și vizite în teren, cu participarea tuturor părților implicate în implementarea Proiectului de Dezvoltare […] Post-ul Progresul implementării proiectului LEA 400 kV Vulcănești–Chișinău, evaluat în cadrul misiunii Băncii Mondiale apare prima dată în Provincial.
Dodon: Candidații la funcția de deputat în Parlament din partea Blocului Patriotic s-au întâlnit cu locuitorii celui mai mare sat din raionul Dondușeni # Provincial
În cadrul vizitei în raionul Dondușeni, liderul PSRM Igor Dodon și deputatul PSRM Bogdan Țîrdea au vizitat satul Tîrnova. „Candidații la funcția de deputat în Parlament din partea Blocului Patriotic s-au întâlnit cu locuitorii celui mai mare sat din raionul Dondușeni și au discutat cu ei despre cum poate fi învins regimul galben și cum […] Post-ul Dodon: Candidații la funcția de deputat în Parlament din partea Blocului Patriotic s-au întâlnit cu locuitorii celui mai mare sat din raionul Dondușeni apare prima dată în Provincial.
Alexandr Stoianoglo – la Bălți: Suntem echipa faptelor și soluțiilor, nu a promisiunilor # Provincial
Alexandr Stoianoglo, împreună cu liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a avut o întâlnire cu locuitorii din Bălți, unde au fost discutate principalele probleme ale cetățenilor și soluțiile pe termen lung. „Nu am venit să vă convingem cu slogane. Programul nostru electoral l-am elaborat împreună cu voi, oamenii. Astăzi este mai mult o întâlnire de mobilizare – […] Post-ul Alexandr Stoianoglo – la Bălți: Suntem echipa faptelor și soluțiilor, nu a promisiunilor apare prima dată în Provincial.
Ion Chicu, la Buiucani: Este esențial să discutăm cum putem crește pensiile, sprijini agricultorii, crea locuri de muncă bine plătite # Provincial
În cadrul întâlnirii Blocului electoral ALTERNATIVA cu locuitorii sectorului Buiucani din municipiul Chișinău, Ion Ceban, unul dintre liderii formațiunii a evidențiat că, în ciuda tuturor blocajelor, zona a reușit să se dezvoltă vizibil în ultimii cinci ani. Lucrurile însă, atenționează acesta, nu stau deloc mai bine la nivel național. „Numărul celor care trăiesc sub pragul […] Post-ul Ion Chicu, la Buiucani: Este esențial să discutăm cum putem crește pensiile, sprijini agricultorii, crea locuri de muncă bine plătite apare prima dată în Provincial.
Ion Ceban, la Buiucani: Este esențial să discutăm cum putem crește pensiile, sprijini agricultorii, crea locuri de muncă bine plătite # Provincial
O nouă inițiativă a Partidului Nostru: Persoanele cu dizabilități vor primi ambele pensii – și de vârstă, și de dizabilitate! # Provincial
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat dur politica statului în privința persoanelor cu dizabilități și a modului în care acestea sunt tratate la pensionare. În viitorul parlament, Partidul Nostru va insista pe modificarea legislației astfel încât persoanele cu dizabilități să nu mai fie obligate să aleagă între pensia de dizabilitate și cea pentru limită […] Post-ul O nouă inițiativă a Partidului Nostru: Persoanele cu dizabilități vor primi ambele pensii – și de vârstă, și de dizabilitate! apare prima dată în Provincial.
Mediul de afaceri este nu doar motor economic, ci și principal partener al statului în asigurarea funcționării societății # Provincial
Rolul adevărat al mediului de afaceri. De ce statul și businessul trebuie să fie parteneri Deseori, aud întrebarea: Care ar trebui să fie relaţia ideală între stat şi mediul de afaceri? Răspunsurile la această întrebare sunt diferite, căci şi optica sub care sunt privite lucrurile diferă de la om la om, de la agent economic […] Post-ul Mediul de afaceri este nu doar motor economic, ci și principal partener al statului în asigurarea funcționării societății apare prima dată în Provincial.
Spitalul raional Rezina și-a îmbunătățit condițiile de acordare a asistenței medicale pentru pacienți și personalul medical datorită unui proiect investițional finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Proiectul a vizat schimbarea tâmplăriei în blocul Secției consultative, iar pentru realizarea lui, CNAM a alocat 1 milion 143 de mii de lei din fondul de dezvoltare […] Post-ul Spitalul raional Rezina, modernizat cu sprijinul CNAM apare prima dată în Provincial.
Polițiștii de frontieră au documentat un nou caz de braconaj piscicol în zona lacului Manta, cu implicarea a două persoane – de gen masculin și feminin. În timpul unei misiuni de supraveghere, cu ajutorul dronei au fost observate două persoane care pescuiau ilegal de pe o barcă. La scurt timp după ce au ieșit la mal, […] Post-ul Pescuit ilegal cu plase monofilament, stopat de polițiștii de frontieră apare prima dată în Provincial.
Boris Volosatîi – către aleșii locali: Unirea cu România înseamnă dezvoltarea fiecărui sat și oraș din Republica Moldova # Provincial
Partidul AUR din Republica Moldova a transmis astăzi un mesaj, prin vocea liderului său, Boris Volosatîi, adresat primarilor și consilierilor locali din toate localitățile Republicii Moldova. În declarația sa, Boris Volosatîi a subliniat că bugetele insuficiente și lipsa investițiilor condamnă comunitățile la stagnare și depopulare, iar singura soluție reală este Unirea cu România. „Dragi primari […] Post-ul Boris Volosatîi – către aleșii locali: Unirea cu România înseamnă dezvoltarea fiecărui sat și oraș din Republica Moldova apare prima dată în Provincial.
Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos a vizitat Mănăstirea Marta și Maria din satul Hagimus pentru a descoperi o parte din patrimoniul spiritual al Moldovei. Această vizită nu a fost doar una simbolică, ci și un prilej de a sublinia că valorile tradiționale, cultura și credința rămân o parte esențială a identității Republicii Moldova și […] Post-ul Marta Kos a vizitat Mănăstirea Marta și Maria din satul Hagimus apare prima dată în Provincial.
Reabilitarea termică a celui mai înalt bloc locativ din Bălți aduce economii de până la 50% la facturile pentru energie # Provincial
Secretara de Stat a Ministerului Energiei, Carolina Novac, împreună cu experta asociată a Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, managera proiectului „Primele Rândunele”, Corina Gaibu, au efectuat o vizită de lucru la blocul locativ cu 16 etaje din municipiul Bălți, cea mai înaltă clădire rezidențială din oraș. Scopul vizitei a fost evaluarea efectelor lucrărilor de reabilitare termică […] Post-ul Reabilitarea termică a celui mai înalt bloc locativ din Bălți aduce economii de până la 50% la facturile pentru energie apare prima dată în Provincial.
Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025 # Provincial
Comisia Electorală Centrală a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi pentru funcția de primar și de consilier în consiliile locale în unele localități din data de 16 noiembrie 2025. Documentul stabilește acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru organizarea alegerilor locale noi, termenele de […] Post-ul Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025 apare prima dată în Provincial.
APL din R. Moldova vor fi sprijinite de Suedia pentru a valorifica oportunitățile oferite de integrarea europeană # Provincial
Autoritățile publice locale din Republica Moldova vor beneficia de sprijinul proiectului moldo-suedez PACE Local: Administrație Publică Locală, Implicare Cetățenească, lansat astăzi la Chișinău, pentru a-și consolida capacitățile necesare implicării active în procesul de integrare europeană și valorificării eficiente a oportunităților oferite de dialogul de asociere. Proiectul este implementat de Asociația Suedeză a Autorităților Locale și […] Post-ul APL din R. Moldova vor fi sprijinite de Suedia pentru a valorifica oportunitățile oferite de integrarea europeană apare prima dată în Provincial.
Ziua Ușilor Deschise la Palatul Municipal de Cultură din Bălți va avea loc pe 10 septembrie, la ora 16:00. “Pentru oaspeții acestui eveniment important din viața artistică a Palatului Municipal de Cultură, colectivele instituției pregătesc un program cultural variat, care va include reprezentații deosebite ale studiourilor de dans și canto, ansamblurilor de muzică și dans […] Post-ul Ziua Ușilor Deschise la Palatul Municipal de Cultură din Bălți apare prima dată în Provincial.
În perioada 2024-2029 administrația publică a orașului Ialoveni participă, alături de parteneri din 11 țări europene, în cadrul proiectului „Planificare urbană strategică pentru dezvoltare durabilă” (03C0988 SUP4SUD) co-finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Programului Interreg Europe. În context, orașul Ialoveni este reprezentat în cadrul primei reuniuni a partenerilor SUP4SUD – eveniment organizat de către Agenția […] Post-ul Ialoveni – partener în proiectul SUP4SUD pentru planificare urbană durabilă apare prima dată în Provincial.
Astăzi, 5 septembrie, a avut loc inaugurarea Secției prematuri a Institutului Mamei și Copilului (IMC), după finalizarea lucrărilor de reparație capitală și dotare cu echipament medical modern și mobilier nou. La eveniment au participat ministra Sănătății, Ala Nemerenco, reprezentanți ai Ambasadei României în Republica Moldova, conducerea și personalul medical al institutului. Secția are o suprafață […] Post-ul Secția prematuri a Institutului Mamei și Copilului – reparată apare prima dată în Provincial.
La data de 4 septembrie 2025, în Punctul de trecere a frontierei de stat „Palanca-Maiaki-Udobnoe”, echipa canină a Poliției de Frontieră, împreună cu patrupedul Crok, în cooperare cu funcționarii Serviciului Vamal al Republicii Moldova și angajații autorității de frontieră și vamală a Ucrainei, au depistat substanțe narcotice asupra unui cetățean moldovean. Incidentul s-a produs pe […] Post-ul Depistare de substanțe narcotice la PTF Palanca apare prima dată în Provincial.
5.212 de vouchere pentru electrocasnice au fost valorificate de către beneficiari în cadrul sesiunii programului EcoVoucher care s-a desfășurat în perioada 7-31 august 2025. Cei mai mulți beneficiari ai acestei sesiuni au fost familiile cu copii minori – 4.279. Totodată, 933 de vouchere au fost valorificate de gospodăriile formate din vârstnici de peste 63 de […] Post-ul Peste 5.200 de familii au beneficiat de EcoVouchere în sesiunea din august apare prima dată în Provincial.
Cetățenii din Nisporeni au salutat inițiativa Partidului Nostru de interzicere a propagandei LGBT # Provincial
Mai mulți locuitori din Nisporeni și-au exprimat sprijinul față de inițiativa Partidului Nostru, condus de Renato Usatîi, de a interzice promovarea LGBT în Republica Moldova. „Cât o să vorbească despre LGBT? Tot tineretul care pleacă la școală, la grădiniță, să vadă cum merge băiat cu băiat de mână, se pupă”, a întrebat un cetățean. Liderul […] Post-ul Cetățenii din Nisporeni au salutat inițiativa Partidului Nostru de interzicere a propagandei LGBT apare prima dată în Provincial.
Astăzi, la Chișinău, a fost semnat un Memorandum de Înțelegere care marchează lansarea Inițiativei „Echipa Europa – Sisteme Agro-alimentare Sustenabile”, un proiect de 8,5 milioane de euro, având ca obiectiv modernizarea și creșterea rezilienței agriculturii naționale. Memorandumul stabilește cooperarea dintre Uniunea Europeană, Republica Cehă și Polonia în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, pentru […] Post-ul Fermierii locali vor deveni mai rezilienți apare prima dată în Provincial.
Elevii și studenții de etnie romă vor putea beneficia și în anul de studii 2025–2026 de burse de merit oferite de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Agenția Relații Interetnice. Programul prevede 120 de burse, fiecare în valoare de 1200 de lei pe lună. Bursele sunt distribuite pe niveluri de învățământ astfel: 60 pentru […] Post-ul 120 de burse pentru elevii și studenții romi în anul de studii 2025–2026 apare prima dată în Provincial.
Poliția comunitară înseamnă apropiere, transparență și parteneriat cu cetățenii. Pornind de la această idee, la 4 septembrie 2025, la Inspectoratul de Poliție Bălți a avut loc un atelier de lucru dedicat activității polițienești comunitare, cu participarea secretarului de stat al MAI, Alexandru Bejan, a mai multor primari din regiunea de Nord și a reprezentanților Cancelariei […] Post-ul Poliția comunitară, mai aproape de cetățenii din nordul țării apare prima dată în Provincial.
