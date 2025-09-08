Ion Ceban a prezentat Programul de Guvernare al Blocului Alternativa

18:00

Rolul adevărat al mediului de afaceri. De ce statul și businessul trebuie să fie parteneri Deseori, aud întrebarea: Care ar trebui să fie relaţia ideală între stat şi mediul de afaceri? Răspunsurile la această întrebare sunt diferite, căci şi optica sub care sunt privite lucrurile diferă de la om la om, de la agent economic