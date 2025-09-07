Ion Chicu, la Buiucani: Este esențial să discutăm cum putem crește pensiile, sprijini agricultorii, crea locuri de muncă bine plătite

15:20

Reprezentanții Partidului Republican „Inima Moldovei" au desfășurat o acțiune în fața Judecătoriei Cahul în sprijinul membrilor reținuți ai partidului. Participanții protestului au cerut judecătorilor să respecte legea și să elibereze colegii reținuți, aflați în arest pentru critica adusă guvernării. Liderul partidului, Irina Vlah, a declarat despre absurditatea acuzațiilor aduse activiștilor și și-a exprimat solidaritatea cu colegii reținuți. „Li se incriminează desfășurarea unor «instruiri privind participarea la acțiuni de discriminare a conducerii Moldovei». În esență, este vorba de o pedeapsă pentru criticarea regimului PAS, dar de când a devenit asta o crimă? Ei nu au conturi de zeci de mii de euro, cum au miniștrii PAS, nu au vile în Europa, nu au copii care învață în școli private scumpe peste hotare. Singura lor „vină" este că au avut curajul să ridice vocea împotriva crimelor puterii galbene! Noi ne exprimăm solidaritatea față de colegii noștri! Ei au tot sprijinul nostru și vom lupta până când dreptatea va învinge!", a declarat Irina Vlah. „Perchezițiile și reținerile colegilor noștri nu au nicio bază legală. Este o provocare ieftină a PAS, care nu va face decât să întărească dorința echipei noastre de a lupta împotriva fărădelegii", a declarat membrul Consiliului Politic Național al „Inima Moldovei", Victor Topal. „Colegii noștri sunt nevinovați, iar PAS știe foarte bine acest lucru. […]