Alexandr Stoianoglo – la Bălți: Suntem echipa faptelor și soluțiilor, nu a promisiunilor
Provincial, 7 septembrie 2025 10:10
Alexandr Stoianoglo, împreună cu liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a avut o întâlnire cu locuitorii din Bălți, unde au fost discutate principalele probleme ale cetățenilor și soluțiile pe termen lung. „Nu am venit să vă convingem cu slogane. Programul nostru electoral l-am elaborat împreună cu voi, oamenii. Astăzi este mai mult o întâlnire de mobilizare –
• • •
Acum 10 minute
10:20
În cadrul vizitei în raionul Dondușeni, liderul PSRM Igor Dodon și deputatul PSRM Bogdan Țîrdea au vizitat satul Tîrnova. „Candidații la funcția de deputat în Parlament din partea Blocului Patriotic s-au întâlnit cu locuitorii celui mai mare sat din raionul Dondușeni și au discutat cu ei despre cum poate fi învins regimul galben și cum
Acum 30 minute
10:10
Alexandr Stoianoglo, împreună cu liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a avut o întâlnire cu locuitorii din Bălți, unde au fost discutate principalele probleme ale cetățenilor și soluțiile pe termen lung. „Nu am venit să vă convingem cu slogane. Programul nostru electoral l-am elaborat împreună cu voi, oamenii. Astăzi este mai mult o întâlnire de mobilizare –
10:00
În cadrul întâlnirii Blocului electoral ALTERNATIVA cu locuitorii sectorului Buiucani din municipiul Chișinău, Ion Ceban, unul dintre liderii formațiunii a evidențiat că, în ciuda tuturor blocajelor, zona a reușit să se dezvoltă vizibil în ultimii cinci ani. Lucrurile însă, atenționează acesta, nu stau deloc mai bine la nivel național. „Numărul celor care trăiesc sub pragul
Acum o oră
09:50
În cadrul întâlnirii Blocului electoral ALTERNATIVA cu locuitorii sectorului Buiucani din municipiul Chișinău, Ion Ceban, unul dintre liderii formațiunii a evidențiat că, în ciuda tuturor blocajelor, zona a reușit să se dezvoltă vizibil în ultimii cinci ani. Lucrurile însă, atenționează acesta, nu stau deloc mai bine la nivel național. „Numărul celor care trăiesc sub pragul
Acum 24 ore
18:10
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat dur politica statului în privința persoanelor cu dizabilități și a modului în care acestea sunt tratate la pensionare. În viitorul parlament, Partidul Nostru va insista pe modificarea legislației astfel încât persoanele cu dizabilități să nu mai fie obligate să aleagă între pensia de dizabilitate și cea pentru limită
18:00
Rolul adevărat al mediului de afaceri. De ce statul și businessul trebuie să fie parteneri Deseori, aud întrebarea: Care ar trebui să fie relaţia ideală între stat şi mediul de afaceri? Răspunsurile la această întrebare sunt diferite, căci şi optica sub care sunt privite lucrurile diferă de la om la om, de la agent economic
12:30
10:50
Ieri
18:10
Partidul AUR din Republica Moldova a transmis astăzi un mesaj, prin vocea liderului său, Boris Volosatîi, adresat primarilor și consilierilor locali din toate localitățile Republicii Moldova. În declarația sa, Boris Volosatîi a subliniat că bugetele insuficiente și lipsa investițiilor condamnă comunitățile la stagnare și depopulare, iar singura soluție reală este Unirea cu România. „Dragi primari
17:50
17:50
Secretara de Stat a Ministerului Energiei, Carolina Novac, împreună cu experta asociată a Centrului Analitic Independent „Expert-Grup", managera proiectului „Primele Rândunele", Corina Gaibu, au efectuat o vizită de lucru la blocul locativ cu 16 etaje din municipiul Bălți, cea mai înaltă clădire rezidențială din oraș. Scopul vizitei a fost evaluarea efectelor lucrărilor de reabilitare termică
17:10
Comisia Electorală Centrală a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi pentru funcția de primar și de consilier în consiliile locale în unele localități din data de 16 noiembrie 2025. Documentul stabilește acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru organizarea alegerilor locale noi, termenele de
16:50
Autoritățile publice locale din Republica Moldova vor beneficia de sprijinul proiectului moldo-suedez PACE Local: Administrație Publică Locală, Implicare Cetățenească, lansat astăzi la Chișinău, pentru a-și consolida capacitățile necesare implicării active în procesul de integrare europeană și valorificării eficiente a oportunităților oferite de dialogul de asociere. Proiectul este implementat de Asociația Suedeză a Autorităților Locale și
16:40
16:40
16:30
16:10
15:20
14:50
Mai mulți locuitori din Nisporeni și-au exprimat sprijinul față de inițiativa Partidului Nostru, condus de Renato Usatîi, de a interzice promovarea LGBT în Republica Moldova. „Cât o să vorbească despre LGBT? Tot tineretul care pleacă la școală, la grădiniță, să vadă cum merge băiat cu băiat de mână, se pupă", a întrebat un cetățean. Liderul
14:40
14:40
14:30
14:20
13:10
13:10
12:40
La Ciocana, Ion Ceban a prezentat proiectele mari de infrastructură – drumuri noi, investiții europene de peste 2,2 miliarde lei, grădinițe și spații publice moderne. "Aceste rezultate arată că echipa ALTERNATIVA știe să atragă fonduri, să construiască și să modernizeze. Dacă am reușit la Chișinău, putem reuși și în întreaga țară," a menționat Ion Ceban.
12:20
Oficiul Ialoveni al Procuraturii Hîncești anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare, în privința unui bărbat de 35 de ani, pentru comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate. Acesta a fost condamnat la 2 ani de închisoare, dintre care jumătate de pedeapsă va fi executată în închisoare, iar a doua
11:40
Crearea unei ferme didactice la Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, singura instituție de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova care formează felceri veterinari și tehnicieni în creșterea animalelor și prelucrarea primară, a fost tema discuțiilor purtate astăzi la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare cu directorul Agenției Cehe de Dezvoltare, Michal Mincev,
11:40
În ultimele 24 de ore, funcționarii vamali au contracarat patru tentative de introducere ilicită a bunurilor prin ascundere și nedeclarare, în cadrul controalelor efectuate la posturile vamale de frontieră Otaci, Leușeni și Palanca. La pista de intrare „autoturisme" a postului vamal Otaci s-a prezentat un Toyota Highlander, înmatriculat în Ucraina și condus de un cetățean
11:30
„În Moldova, peste 50% din credite sunt luate pentru mâncare, haine și… înmormântări. Asta e realitatea crudă. Țara noastră a fost adusă la nivelul anului 1953, cu 70 de ani în urmă." Aceasta a fost constatarea dură a lui Mark Tkaciuk, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, la întâlnirea cu locuitorii sectorului Ciocana. El a subliniat
11:00
10:50
10:50
10:40
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei", afirmă că „fostul șef al Misiunii UE a rămas în istoria relațiilor noastre cu Uniunea Europeană ca omul care repetă minciunile regimului PAS despre „succesele" pe care cetățenii Moldovei nu le-au văzut. Noului șef al Misiunii Uniunii Europene, Iwona Piorko, i se oferă șansa de a schimba totul.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
10:20
09:10
08:30
07:40
4 septembrie 2025
18:40
18:30
18:30
Astăzi, ofițerii INI și cei ai BPDS „Fulger", cu suportul subdiviziunilor teritoriale și procurorilor PCCOCS, au desfășurat peste 40 de percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani. Investigațiile au stabilit că un grup de
16:50
16:40
Proiectul „Piețe reziliente și incluzive în Moldova", implementat de PNUD și finanțat de Guvernul Elveției, lansează concursul pentru selectarea a trei microregiuni beneficiare care vor primi sprijin tehnic și financiar pentru dezvoltarea economică locală prin abordarea de clusterizare. Fiecare cluster creat în regiuni va primi asistență financiară nerambursabilă de cel puțin 200.000 USD pentru implementarea
16:20
Deși are mai puțin de 400 de locuitori, satul Crețoaia, din comuna Țînțăreni, raionul Anenii Noi, este astăzi un exemplu convingător că și satele mici pot beneficia de investiții semnificative atunci când autoritățile locale au inițiativă și capacitatea de a transforma ideile bine gândite în proiecte concrete. Astfel, potrivit ONDRL, printr-un proiect de dezvoltare a
16:00
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat la Nisporeni că formațiunea sa va promova în viitorul Parlament reducerea numărului de deputați de la 101 la 51 și lichidarea consiliilor raionale. Potrivit acestuia, economiile realizate, estimate la sute de milioane de lei, vor fi direcționate către proiecte de dezvoltare a localităților. Renato Usatîi a precizat că
15:50
Frații Vedrașco din satul Costești, raionul Ialoveni, au transformat o inițiativă de familie într-o companie recunoscută pe plan internațional. Frudova, prima care a exportat struguri de masă în SUA, a fost vizitată astăzi de ministrul Agriculturii și Securității Alimentare al Statului Israel, Avi Dichter. Pe cele 50 de hectare cultivate în sistem pergola, cu echipamente
15:50
15:20
Reprezentanții Partidului Republican „Inima Moldovei" au desfășurat o acțiune în fața Judecătoriei Cahul în sprijinul membrilor reținuți ai partidului. Participanții protestului au cerut judecătorilor să respecte legea și să elibereze colegii reținuți, aflați în arest pentru critica adusă guvernării. Liderul partidului, Irina Vlah, a declarat despre absurditatea acuzațiilor aduse activiștilor și și-a exprimat solidaritatea cu colegii reținuți. „Li se incriminează desfășurarea unor «instruiri privind participarea la acțiuni de discriminare a conducerii Moldovei». În esență, este vorba de o pedeapsă pentru criticarea regimului PAS, dar de când a devenit asta o crimă? Ei nu au conturi de zeci de mii de euro, cum au miniștrii
15:20
