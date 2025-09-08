Maia Sandu, după noul atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: Tot ce oferă Rusia lumii astăzi sunt tone de minciuni și mii de rachete care ucid civili fără discernământ

20:20

În cadrul unui amplu material explicativ pe care-l redăm episodic, jurnalistul Nicolae Chicu conturează și profilul lui Mark Tkaciuk, personaj al cărui carieră politică este marcată de poziționări agresive împotriva României și de acțiuni subversive favorabile, desigur, Kremlinului. Istoricul lui Tkaciuk este poate cel mai controversat la nivelul blocului Alternativa, un proiect politic care se …