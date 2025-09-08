Cum pot verifica cetățenii adresa secției de votare la care sunt arondați
Bani.md, 8 septembrie 2025 11:00
Cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot pot verifica online secția de votare la care urmează să voteze. Aceștia trebuie să acceseze platforma verifica.cec.md și să introducă IDNP-ul (codul personal format din 13 cifre). Sistemul va afișa adresa secției de votare la care cetățeanul este înregistrat în lista electorală de bază. Totodată, platforma va prezenta […]
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) a publicat versiunea ajustată a prognozei macroeconomice pe termen mediu, care integrează atât un scenariu de bază, cât și două scenarii alternative – optimist și moderat – construite împreună cu experți ai Băncii Mondiale, utilizând modelul econometric structural MFMod. Revizuirea a devenit necesară după aprobarea, prin Hotărârea Guvernului nr. […]
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport din Republica Moldova că, începând cu 1 septembrie 2025, au intrat în vigoare modificările la legislația Federației Ruse privind achitarea taxelor pentru utilizarea drumurilor cu plată. Noile prevederi obligă vehiculele înmatriculate în state străine să achite taxele aferente înainte de a părăsi teritoriul Federației Ruse. Măsura […]
RLIVE TV dă startul dezbaterilor electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Bani.md
Postul de televiziune RLIVE TV anunță de azi, 8 septembrie, lansarea emisiunilor de dezbateri electorale dedicate alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Dezbaterile în limba română vor fi moderate de jurnalista Ileana Pîrgaru, iar cele în limba rusă – de jurnalista Lilia Buracovschi. Dezbaterile vor fi difuzate de luni până vineri, începând cu ora 19:00. În fiecare ediție […]
Rapița a devenit vedeta exporturilor agricole ale Republicii Moldova în sezonul 2025–2026, arată analiza economistului Iurie Rija. În perioada iulie–august 2025 au fost exportate 192.501 tone, la un preț mediu de 8,91 lei pe kilogram. Este un nou record, cu 12,5% peste cel din 2023, când volumul livrărilor a fost de 171.041 tone, și de […]
În ultimul deceniu, numărul milionarilor în lei din Republica Moldova a crescut spectaculos, de peste 22 de ori. Dacă în 2015 doar 358 de persoane declarau venituri de peste un milion de lei, în 2024 cifra a depășit pragul de 8.000 de milionari, potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat. Cei 8.019 milionari au cumulat anul […]
Partidul Național Moldovenesc are 54 de candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc medici, profesori, contabili și oameni de afaceri. Slogan: Generația care unește Orientare geopolitcă: Unire cu România Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Primii 10 candidați pe listă: Dragoș Galbur, Tatiana Codreanu, Igor Melnic, […]
„Trăim o epocă de parteneriat profund”: experta Clara Volintiru despre relațiile dintre București și Chișinău # Bani.md
Relațiile dintre România și Republica Moldova se află astăzi „în cea mai bună stare". Declarațiile au fost făcute de Clara Volintiru, directoarea Black Sea Trust German Marshall Fund, într-un interviu pentru Realitatea, comentând afirmația prim-ministrului României. Potrivit acesteia, succesul relației bilaterale depinde și de factorul personal. „Președintele Nicușor Dan are un atașament și un respect […]
Blocul Electoral Alternativa are 106 candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc mai mulți actuali și foști funcționari publici din Chișinău, inclusiv primarul, unii viceprimari și consilieri municipali, foști procurori și un ex-premier al Moldovei. Partidele din bloc: Partidul Mișcarea Alternativa Națională, Mark Tkaciuk, Alexandr Stoianoglo, Partidul Dezvoltării și Consolidării […]
Bruxelles trage semnalul de alarmă: piețele UE pot fi zguduite de planurile de confiscare a banilor Rusiei # Bani.md
Confiscarea activelor rusești înghețate în Europa, cea mai mare parte a acestora aflate în Belgia, „ar putea declanșa un șoc sistemic teribil pe piețele financiare europene și ar submina încrederea în euro", a declarat ministrul belgian de externe, Maxime Prévot, într-un interviu pentru AFP, citat de Le Monde. Mai multe state membre ale Uniunii Europene, […]
Kremlinul lovește în Deripaska: terenuri de lângă Baikal, confiscate după critici la adresa războiului # Bani.md
Valul de confiscări de proprietăți private, declanșat în Rusia după începutul războiului și care a vizat active în valoare de circa 50 de miliarde de dolari, a ajuns acum și la oligarhii apropiați Kremlinului. Potrivit RBC, Agenția Federală Forestieră a depus un proces la Arbitrajul Republicii Hakasia, solicitând trecerea în proprietatea statului a unui teren […]
Activele oficiale de rezervă ale Republicii Moldova au constituit 5,13 miliarde euro la 29 august 2025, în creștere cu 87,98 milioane euro față de sfârșitul lunii iulie, când acestea însumau 5,04 miliarde euro, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Majorarea rezervelor valutare a fost determinată de încasările în favoarea Ministerului Finanțelor în sumă […]
S.A. „Energocom" a venit cu explicații, într-un răspuns transmis portalului BANI.MD, privind diferențele de preț la energia electrică exportată de România către Republica Moldova, comparativ cu tarifele aplicate altor țări din regiune. Potrivit companiei, prețul de bursă al energiei este același pentru toți participanții, însă diferențele apar din cauza momentelor în care Republica Moldova este […]
O companie de construcții fantomă este printre cele mai bogate firme din România. În spatele ei se află o preluare frauduloasă a unui butic de vinuri, clonarea site-ului companiei Construcții Erbașu S.A. și un personaj arestat preventiv pentru fraudă, arată o investigație Recorder. Firma RICHRBT 1 S.R.L. se afla pe locul 64 în topul celor mai […]
Observatorii Promo-LEX documentează incidente în perioada electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025: de la atacul asupra unui reprezentant al Misiunii de observare la Orhei până la refuzurile Agenției Servicii Publice de a furniza informațiile necesare. Într-un interviu pentru grupul de presă REALITATEA, șeful Misiunii de observare a alegerilor din 28 septembrie, Nicolae Panfil, […]
Creșterea ponderii alegătorilor în vârstă și scăderea numărului tinerilor vor influența pozitiv rata de participare la vot, însă migrația masivă și excluderea electoratului din stânga Nistrului continuă să distorsioneze tabloul electoral din Republica Moldova. Declarațiile au fost făcute de expertul în politici economice de la IDIS „Viitorul", Veaceslav Ioniță, în cadrul emisiunii „Analize economice cu […]
Consiliul de administrație al Tesla a cerut investitorilor să aprobe un nou pachet de compensații pentru directorul general al companiei, Elon Musk, care ar putea ajunge la valoarea colosală de 1 trilion de dolari în următorii zece ani, scrie The Wall Street Journal. Potrivit condițiilor propuse, Musk – deja cel mai bogat om din lume […]
Ministerul Finanțelor a anunțat că, în perioada 8–17 septembrie 2025, va avea loc o nouă rundă de subscriere pentru valori mobiliare de stat (VMS). Investitorii vor putea achiziționa obligațiuni cu maturitate de 2 ani, la o rată fixă a dobânzii de 6,6% anual, și obligațiuni cu maturitate de 4 ani, la o rată de 6,9% […]
Condamnat în Moldova, aproape deputat la Kiev: cum a „înviat” Dmitri Necrasov sub numele Torner # Bani.md
Un moldovean condamnat acum 18 ani pentru furturi și escrocherii, cunoscut în trecut ca Dmitri Necrasov, a reușit o ascensiune spectaculoasă, transformându-se din infractor în personaj conectat la oligarhi ucraineni, politicieni de top și federații sportive din Republica Moldova. Investigația realizată de RISE Moldova și proiectul ucrainean „Схеми" dezvăluie detaliile uimitoare ale acestei metamorfoze. La […]
Premierul Dorin Recean a anunțat, printr-o postare pe FAcebook, că autoritățile au dispus blocarea fondurilor și resurselor economice ale mai multor persoane vizate de sancțiunile internaționale aplicate de Canada împotriva interferenței maligne a Rusiei în Republica Moldova. Printre cei vizați se află și Irina Vlah, fostul bașcan al Găgăuziei. „Nu vom tolera ca securitatea națională […]
CineMADE in Romania: Filmul „Din dragoste cu cele mai bune intenții”, la 22:00, la RLIVE TV # Bani.md
Pelicula „Din dragoste cu cele mai bune intenții" de Adrian Sitaru este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 21:00. Filmul relatează povestea lui Alex, a cărui mamă este internată în spital în urma unui accident vascular cerebral. Viața lui iese de pe făgașul normal. La spital, tânărul este prins […]
Andrei Năstase Candidează independent la alegerile Parlamentare. Politicianul este jurist de profesie, a condus anterior Platforma Demnitate și Adevăr, a fost membru de Guvern și deputat în Parlament. Slogan: Vocea ta în Parlament. Orientare geopolitcă: Uniunea Europeană. Priorități, angajamente și promisiuni cheie: Reducerea numărului de ministere și de deputați, alegerea procurorului general de către popor, reducerea […]
VIDEO Orheiul Vechi, Soroca, Cricova sau Vadul lui Vodă: Locurile din Moldova, recomandate de vizitat străinilor # Bani.md
Orheiul Vechi, Soroca, Cricova, Lalova sau Vadul lui Vodă sunt câteva dintre locurile pe care moldovenii și străinii le recomandă turiștilor să le viziteze. Traian Stoianov a aflat de la cetățeni unde ar duce oaspeții țării ca să le arате toată frumusețea Moldovei. Printre opțiunile moldovenilor s-au mai numărat Năslavcea, Costeștiul, lunca Prutului, Ialoveniul, mănăstirile […]
Directorul Moldovagaz, Vadim Ceban, a explicat în cadrul emisiunii „Gonța media" că decizia privind retragerea licenței de furnizare a gazelor naturale companiei pe care o conduce este direct legată de condițiile impuse de Uniunea Europeană pentru finanțarea sectorului energetic. „Efectiv, în primul rând, statul obține finanțarea de la Uniunea Europeană, pentru că asta este o […]
Putin omoară arma electorală a partidelor pro-ruse din Moldova! Gazul ieftin devine iluzie # Bani.md
Promisiunile electorale ale partidelor pro-ruse din Republica Moldova privind gazul ieftin sunt puse sub semnul întrebării chiar de Vladimir Putin. Așa-zisul Bloc electoral patriotic, format la Moscova de PSRM-ul lui Igor Dodon, PCRM-ul lui Vladimir Voronin, dar și partidele conduse de Vasile Tarlev și Irina Vlah, a anunțat că va aduce gaz la 5 lei/metrul […]

Contribuabilii mari au primit 845,7 milioane lei, ceea ce reprezintă 41% din total, în creștere față de 760,8 milioane lei (37,2%) în aceeași perioadă din 2024. Numărul acestora a fost de 79, cu unul mai mult decât anul trecut. În medie, un contribuabil mare a beneficiat de 10,7 milioane lei, cu aproximativ 1 milion lei […] Articolul Firmele mari fac legea: 41% din restituirile TVA au intrat în buzunarul lor apare prima dată în Bani.md.
Până la sfârșitul lunii iulie 2025, în Republica Moldova au fost instalate 48,7 MW de sisteme fotovoltaice, deținute de aproximativ 2.400 de prosumatori – persoane fizice, instituții publice și companii private. Datele oficiale arată că aceste capacități reprezintă deja 49% din plafonul de 100 MW stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2021, valabil până la 31 […] Articolul Soarele produce deja jumătate din plafonul național: 48,7 MW instalați de prosumatori apare prima dată în Bani.md.
Modelul economic al Rusiei, bazat pe exportul de petrol în schimbul tehnologiilor și bunurilor de consum, se apropie de final. Potrivit șefului Rosnedra, Oleg Kazanov, rezervele rentabile de petrol din țară ar mai ajunge pentru aproximativ 25 de ani de extracție la nivelul actual. Din totalul potențialului de resurse estimat de Ministerul Mediului la 81,6 […] Articolul Sfârșitul petro-statulului rus! Rezervele rentabile mai ajung doar 20 de ani apare prima dată în Bani.md.
La sfârșitul trimestrului II 2025, în unitățile din sectorul real erau cu 4 și mai mulți salariați, iar în toate instituțiile bugetare au fost înregistrate circa 32,7 mii de locuri de muncă vacante, în creștere cu 1,4% față de trimestrul I al anului curent. Rata locurilor vacante a constituit 4,7%, menținându-se la nivelul trimestrului precedent, […] Articolul Criză de forță de muncă! Aproape 40% din locurile de muncă vacante sunt la stat apare prima dată în Bani.md.
Liderul Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, a declarat în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RLive că în ultimii patru ani moldovenii au ajuns să-și consume economiile pentru a face față cheltuielilor de zi cu zi, în condițiile în care prețurile și tarifele au crescut considerabil. „Cel mai important este faptul că lumea brusc a sărăcit. […] Articolul Marian Lupu: Puterea de cumpărare a moldovenilor a scăzut drastic apare prima dată în Bani.md.
Low-cost-ul la putere! Ungurii unui gigant aerian aduc milioane de locuri și rute noi din Chișinău # Bani.md
Compania aeriană low-cost Wizz Air își extinde operațiunile pe piața din Republica Moldova și anunță deschiderea a șase rute noi de la Chișinău, potrivit declarației CEO-ului și co-fondatorului, József Váradi. Noile destinații incluse în rețeaua companiei sunt Hamburg, Frankfurt, Torino, Nice, Praga și Copenhaga. Wizz Air estimează că va pune la dispoziția călătorilor peste 3 […] Articolul Low-cost-ul la putere! Ungurii unui gigant aerian aduc milioane de locuri și rute noi din Chișinău apare prima dată în Bani.md.
Skyscraper-ul abuzurilor! firmă de construcții anchetată pentru ignorarea dispozițiilor legale # Bani.md
Centrul Național Anticorupție, împreună cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi acțiuni de urmărire penală într-un dosar ce vizează o companie de construcții suspectată de executarea unor lucrări cu încălcarea regimului legal în domeniul urbanismului. Potrivit probelor acumulate, compania ar fi construit un imobil cu depășirea regimului de înălțime admis, a procentului de […] Articolul Skyscraper-ul abuzurilor! firmă de construcții anchetată pentru ignorarea dispozițiilor legale apare prima dată în Bani.md.
Pelicula „Metronom” de Alexandru Belc este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. În timp ce toată România urmărește cum Țiriac și Năstase joacă în Finala Cupei Davis, doi liceeni își transmit scrisori la emisiunea „Metronom” de la Europa Liberă. Familia lui primește aprobarea să plece definitiv […] Articolul CineMADE in Romania: Filmul „Metronom” de Alexandru Belc, la 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
Datele pentru lunile iulie–august 2025 confirmă o evoluție mixtă pentru exporturile agricole ale Republicii Moldova, arată analiza economistului Iurie Rija. Țara își consolidează poziția pe piața oleaginoaselor, dar resimte o scădere puternică pe segmentul cerealelor. La floarea-soarelui, Moldova rămâne lider absolut pentru al doilea sezon consecutiv pe piața Uniunii Europene. În primele două luni ale […] Articolul Portul secat de la Giurgiulești a scufundat exporturile de grâu ale Moldovei cu 60% apare prima dată în Bani.md.
Șoc pe piețele agricole: grâul moldovenesc se devalorizează, în timp ce oleaginoasele câștigă teren # Bani.md
Economistul Iurie Rija atrage atenția într-o analiză asupra tendințelor contrastante de pe piețele cerealelor și oleaginoaselor, care încep să se reflecte tot mai puternic și în Republica Moldova. Pe bursele internaționale, contractul pentru grâul de panificație cu livrare în decembrie pe Euronext a scăzut la 190 euro/tonă, nivel considerat un prag psihologic. Dacă acesta va […] Articolul Șoc pe piețele agricole: grâul moldovenesc se devalorizează, în timp ce oleaginoasele câștigă teren apare prima dată în Bani.md.
Europa, nu cândva, ci până în 2028! – oamenii de afaceri vin cu plan de integrare accelerată # Bani.md
O echipă formată din 28 de oameni de afaceri și economiști a lansat „Manifestul Europa 2028”, un document strategic cu 12 pași pentru o economie sănătoasă, menit să asigure progresul economic și apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Manifestul prevede semnarea Tratatului de Aderare până în 2028, cu mobilizarea negociatorilor pe fiecare capitol al acquis-ului […] Articolul Europa, nu cândva, ci până în 2028! – oamenii de afaceri vin cu plan de integrare accelerată apare prima dată în Bani.md.
Capcane în contracte! Top Leasing & Credit, prinsă cu clauze abuzive și comisioane ascunse # Bani.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a constatat multiple abateri de la legislație în activitatea OCN „TOP LEASING & CREDIT” SRL, în urma unei petiții depuse de un consumator. Potrivit autorității de supraveghere, compania a prezentat informații incorecte în contracte și a încălcat regulile privind aplicarea dobânzii flotante, prin lipsa unor condiții clare și transparente […] Articolul Capcane în contracte! Top Leasing & Credit, prinsă cu clauze abuzive și comisioane ascunse apare prima dată în Bani.md.
Banii statului s-au topit! Cheltuieli mai mari decât veniturile: minus 4,9 miliarde lei în finanțele publice # Bani.md
Ministerul Finanțelor a publicat raportul privind executarea bugetelor componente ale Bugetului Public Național la 31 iulie 2025. În primele șapte luni ale anului, veniturile totale au constituit 71,97 miliarde lei, în creștere cu 15,3% față de perioada similară din 2024, iar cheltuielile au însumat 76,91 miliarde lei, în urcare cu 13%. Execuția bugetară s-a încheiat […] Articolul Banii statului s-au topit! Cheltuieli mai mari decât veniturile: minus 4,9 miliarde lei în finanțele publice apare prima dată în Bani.md.
O croazieră exclusivistă către Polul Nord, destinată unor clienți bogați din Rusia, a fost anulată în ultimul moment în urma unui scandal financiar internațional, relatează The Financial Times. Peste 150 de participanți – antreprenori, top manageri din IT și vedete media – urmau să pornească luna trecută într-o călătorie luxoasă la bordul unui spărgător de […] Articolul „Titanicul rusesc” al luxului, anulat! Criptoscandalul a înghețat vacanța miliardarilor apare prima dată în Bani.md.
Prețul petrolului Brent a scăzut miercuri cu mai mult de 2% după apariția informațiilor privind planurile OPEC+ de a continua majorarea producției. Analiștii avertizează că până la sfârșitul anului pe piața globală se va forma un excedent semnificativ de petrol, notează Reuters. Potrivit Reuters, cartelul și partenerii săi vor discuta posibilitatea unei noi creșteri a […] Articolul Petrolul se ieftinește, OPEC+ negociază creșterea producției apare prima dată în Bani.md.
301 secții de votare au fost constituite pentru moldovenii aflați în străinătate. Află adresa celei mai apropiate # Bani.md
Pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie 2025, în afara Republicii Moldova au fost constituite 301 secții de votare. Cele mai multe dintre ele, 75 la număr, vor funcționa în Italia. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, printre statele unde vor activa cele mai multe secții de votare se mai numără Germania, unde vor fi 36, […] Articolul 301 secții de votare au fost constituite pentru moldovenii aflați în străinătate. Află adresa celei mai apropiate apare prima dată în Bani.md.
Maib anunță o nouă inițiativă socială care aduce în prim-plan experiențele unor antreprenori curajoși, cu idei neconvenționale și inițiative construite din pasiune. Din septembrie, în fiecare lună, banca va prezenta publicului un nou parcurs inspirațional despre antreprenori care au ales să își urmeze visurile într-o manieră originală. Un proiect social, nu comercial Campania „Știm cum e […] Articolul „Știm cum e să dezvolți o afacere acasă” – 12 luni, 12 povești inspiraționale de succes apare prima dată în Bani.md.
Doar 0,85% dintre companiile moldovene au primit compensații la energia electrică. ODA a debursat peste 14 milioane lei # Bani.md
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) anunță că, în perioada ianuarie–august 2025, a evaluat și aprobat 356 de cereri din totalul de 442 depuse de companii din industria prelucrătoare pentru compensarea cheltuielilor la energia electrică. Potrivit instituției, pentru aceste companii au fost deja debursate 5,63 milioane lei, iar alte 8,79 milioane lei urmează să fie transferate […] Articolul Doar 0,85% dintre companiile moldovene au primit compensații la energia electrică. ODA a debursat peste 14 milioane lei apare prima dată în Bani.md.
Un studiu realizat de compania carVertical arată că Volkswagen Passat rămâne cel mai căutat model pe piața mașinilor second-hand din România, cu 4,1% din verificările efectuate pe platformă în prima jumătate a anului 2025. Pe următoarele locuri se află BMW Seria 5 (3,7%) și BMW Seria 3 (3,4%), urmate de Volkswagen Golf, Skoda Octavia și […] Articolul Capcana second-hand: Passat și BMW, pline de kilometri dați înapoi și daune ascunse apare prima dată în Bani.md.
Pelicula „Principii de viață” de Constantin Popescu, Răzvan Mărculescu, Ioana Uricaru este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV. Drama va putea fi vizionată în această seară, la ora 22:00. Velicanu se consideră un bărbat împlinit. Are bani, o vilă nouă, s-a căsătorit cu o femeie tânără care i-a născut […] Articolul CineMADE in Romania: Filmul „Principii de viață”, la ora 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
„Nu te juca cu votul”. Îndemnul Poliției, pentru a informa cetățenii despre corupția electorală # Bani.md
„Nu te juca cu votul” este campania lansată de Poliția Națională, pentru a informa cetățenii despre riscurile și urmările corupției electorale. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a relatat jurnaliștilor că forțele de ordine se concentrează atât pe investigarea și documentarea fenomenului, cât și pe prevenirea lui. În cadrul campaniei, sloganul va fi imprimat pe mijloacele […] Articolul „Nu te juca cu votul”. Îndemnul Poliției, pentru a informa cetățenii despre corupția electorală apare prima dată în Bani.md.
Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru a elaborat un proiect de ordin privind aprobarea modelului de evaluare a garajelor și locurilor de parcare, în scopul actualizării bazei de impozitare la nivel național. Documentul vine după ce această categorie de bunuri nu a mai fost reevaluată din anul 2007, ceea ce a dus la un decalaj major […] Articolul Impozite mai mari pentru garaje: noile evaluări aduc creșteri de până la 7,2 ori apare prima dată în Bani.md.
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că a cheltuit, luna iulie 2025, 172,14 milioane lei. Banii au fost alocați proiectelor de reabilitare, întreținere și modernizare a rețelei rutiere naționale. Din această sumă, 36,44 milioane lei au fost alocați pentru lucrări de reparații capitale ale drumurilor și podurilor. În prezent, sunt finalizate 5 obiective, iar pe […] Articolul 172 de milioane de lei au fost turnați în asfalt într-o singură lună apare prima dată în Bani.md.
Moldindconbank face un pas important în direcția digitalizării serviciilor sale. Acum, cardurile Moldindconbank pot fi deschise în format digital direct în aplicația MICB Mobile Banking. Cu această funcție, deschiderea unui card devine mai simplă ca niciodată: fără vizită la bancă, fără hârtii, fără timp pierdut. Tot ce ai nevoie este telefonul tău și câteva minute […] Articolul Deschide digital cardul în aplicația MICB Mobile Banking — rapid, comod și 100% online apare prima dată în Bani.md.
