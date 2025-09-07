Dosarul Candidatului: Partidul Național Moldovenesc

11:00

Populație nu riscă o majorare a tarifelor la gazele naturale în prag de iarnă, a declarat directorul adjunct al Energocom, Eugen Buzatu, în cadrul emisiunii „Conexiuni economice" de la TVR Moldova. „Deocamdată, în prag de iarnă, nu este o premisă la momentul de față ca gazele să se scumpească", a afirmat Buzatu, subliniind că piața […]