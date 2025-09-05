Dezvăluirea lui Ceban: Cum UE ajută Moldova să scape de fiica Gazpromului
Bani.md, 5 septembrie 2025 11:20
Directorul Moldovagaz, Vadim Ceban, a explicat în cadrul emisiunii „Gonța media” că decizia privind retragerea licenței de furnizare a gazelor naturale companiei pe care o conduce este direct legată de condițiile impuse de Uniunea Europeană pentru finanțarea sectorului energetic. „Efectiv, în primul rând, statul obține finanțarea de la Uniunea Europeană, pentru că asta este o […] Articolul Dezvăluirea lui Ceban: Cum UE ajută Moldova să scape de fiica Gazpromului apare prima dată în Bani.md.
• • •
Alte ştiri de Bani.md
Acum 30 minute
11:20
Directorul Moldovagaz, Vadim Ceban, a explicat în cadrul emisiunii „Gonța media” că decizia privind retragerea licenței de furnizare a gazelor naturale companiei pe care o conduce este direct legată de condițiile impuse de Uniunea Europeană pentru finanțarea sectorului energetic. „Efectiv, în primul rând, statul obține finanțarea de la Uniunea Europeană, pentru că asta este o […] Articolul Dezvăluirea lui Ceban: Cum UE ajută Moldova să scape de fiica Gazpromului apare prima dată în Bani.md.
Acum o oră
10:40
Putin omoară arma electorală a partidelor pro-ruse din Moldova! Gazul ieftin devine iluzie # Bani.md
Promisiunile electorale ale partidelor pro-ruse din Republica Moldova privind gazul ieftin sunt puse sub semnul întrebării chiar de Vladimir Putin. Așa-zisul Bloc electoral patriotic, format la Moscova de PSRM-ul lui Igor Dodon, PCRM-ul lui Vladimir Voronin, dar și partidele conduse de Vasile Tarlev și Irina Vlah, a anunțat că va aduce gaz la 5 lei/metrul […] Articolul Putin omoară arma electorală a partidelor pro-ruse din Moldova! Gazul ieftin devine iluzie apare prima dată în Bani.md.
Acum 2 ore
10:10
Autoritățile ruse au redus drastic volumul lucrărilor de reparație a drumurilor pentru a face economii la buget, direcționând resursele către finanțarea războiului. În acest an, cheltuielile pentru armată vor ajunge la 13,5 trilioane de ruble, echivalentul a aproape 40% din totalul bugetului federal. Potrivit datelor citate de Vedomosti din serviciul „Kontur.Zakupki”, în perioada ianuarie–august numărul […] Articolul Rusia lasă drumurile cu gropi pentru a turna miliarde în război apare prima dată în Bani.md.
Acum 4 ore
09:30
Contribuabilii mari au primit 845,7 milioane lei, ceea ce reprezintă 41% din total, în creștere față de 760,8 milioane lei (37,2%) în aceeași perioadă din 2024. Numărul acestora a fost de 79, cu unul mai mult decât anul trecut. În medie, un contribuabil mare a beneficiat de 10,7 milioane lei, cu aproximativ 1 milion lei […] Articolul Firmele mari fac legea: 41% din restituirile TVA au intrat în buzunarul lor apare prima dată în Bani.md.
Acum 24 ore
16:50
Până la sfârșitul lunii iulie 2025, în Republica Moldova au fost instalate 48,7 MW de sisteme fotovoltaice, deținute de aproximativ 2.400 de prosumatori – persoane fizice, instituții publice și companii private. Datele oficiale arată că aceste capacități reprezintă deja 49% din plafonul de 100 MW stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2021, valabil până la 31 […] Articolul Soarele produce deja jumătate din plafonul național: 48,7 MW instalați de prosumatori apare prima dată în Bani.md.
15:20
Modelul economic al Rusiei, bazat pe exportul de petrol în schimbul tehnologiilor și bunurilor de consum, se apropie de final. Potrivit șefului Rosnedra, Oleg Kazanov, rezervele rentabile de petrol din țară ar mai ajunge pentru aproximativ 25 de ani de extracție la nivelul actual. Din totalul potențialului de resurse estimat de Ministerul Mediului la 81,6 […] Articolul Sfârșitul petro-statulului rus! Rezervele rentabile mai ajung doar 20 de ani apare prima dată în Bani.md.
14:40
La sfârșitul trimestrului II 2025, în unitățile din sectorul real erau cu 4 și mai mulți salariați, iar în toate instituțiile bugetare au fost înregistrate circa 32,7 mii de locuri de muncă vacante, în creștere cu 1,4% față de trimestrul I al anului curent. Rata locurilor vacante a constituit 4,7%, menținându-se la nivelul trimestrului precedent, […] Articolul Criză de forță de muncă! Aproape 40% din locurile de muncă vacante sunt la stat apare prima dată în Bani.md.
14:10
Liderul Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, a declarat în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RLive că în ultimii patru ani moldovenii au ajuns să-și consume economiile pentru a face față cheltuielilor de zi cu zi, în condițiile în care prețurile și tarifele au crescut considerabil. „Cel mai important este faptul că lumea brusc a sărăcit. […] Articolul Marian Lupu: Puterea de cumpărare a moldovenilor a scăzut drastic apare prima dată în Bani.md.
13:30
Low-cost-ul la putere! Ungurii unui gigant aerian aduc milioane de locuri și rute noi din Chișinău # Bani.md
Compania aeriană low-cost Wizz Air își extinde operațiunile pe piața din Republica Moldova și anunță deschiderea a șase rute noi de la Chișinău, potrivit declarației CEO-ului și co-fondatorului, József Váradi. Noile destinații incluse în rețeaua companiei sunt Hamburg, Frankfurt, Torino, Nice, Praga și Copenhaga. Wizz Air estimează că va pune la dispoziția călătorilor peste 3 […] Articolul Low-cost-ul la putere! Ungurii unui gigant aerian aduc milioane de locuri și rute noi din Chișinău apare prima dată în Bani.md.
11:40
Skyscraper-ul abuzurilor! firmă de construcții anchetată pentru ignorarea dispozițiilor legale # Bani.md
Centrul Național Anticorupție, împreună cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi acțiuni de urmărire penală într-un dosar ce vizează o companie de construcții suspectată de executarea unor lucrări cu încălcarea regimului legal în domeniul urbanismului. Potrivit probelor acumulate, compania ar fi construit un imobil cu depășirea regimului de înălțime admis, a procentului de […] Articolul Skyscraper-ul abuzurilor! firmă de construcții anchetată pentru ignorarea dispozițiilor legale apare prima dată în Bani.md.
11:40
Pelicula „Metronom” de Alexandru Belc este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. În timp ce toată România urmărește cum Țiriac și Năstase joacă în Finala Cupei Davis, doi liceeni își transmit scrisori la emisiunea „Metronom” de la Europa Liberă. Familia lui primește aprobarea să plece definitiv […] Articolul CineMADE in Romania: Filmul „Metronom” de Alexandru Belc, la 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
Ieri
11:20
Datele pentru lunile iulie–august 2025 confirmă o evoluție mixtă pentru exporturile agricole ale Republicii Moldova, arată analiza economistului Iurie Rija. Țara își consolidează poziția pe piața oleaginoaselor, dar resimte o scădere puternică pe segmentul cerealelor. La floarea-soarelui, Moldova rămâne lider absolut pentru al doilea sezon consecutiv pe piața Uniunii Europene. În primele două luni ale […] Articolul Portul secat de la Giurgiulești a scufundat exporturile de grâu ale Moldovei cu 60% apare prima dată în Bani.md.
11:20
Șoc pe piețele agricole: grâul moldovenesc se devalorizează, în timp ce oleaginoasele câștigă teren # Bani.md
Economistul Iurie Rija atrage atenția într-o analiză asupra tendințelor contrastante de pe piețele cerealelor și oleaginoaselor, care încep să se reflecte tot mai puternic și în Republica Moldova. Pe bursele internaționale, contractul pentru grâul de panificație cu livrare în decembrie pe Euronext a scăzut la 190 euro/tonă, nivel considerat un prag psihologic. Dacă acesta va […] Articolul Șoc pe piețele agricole: grâul moldovenesc se devalorizează, în timp ce oleaginoasele câștigă teren apare prima dată în Bani.md.
10:20
Europa, nu cândva, ci până în 2028! – oamenii de afaceri vin cu plan de integrare accelerată # Bani.md
O echipă formată din 28 de oameni de afaceri și economiști a lansat „Manifestul Europa 2028”, un document strategic cu 12 pași pentru o economie sănătoasă, menit să asigure progresul economic și apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Manifestul prevede semnarea Tratatului de Aderare până în 2028, cu mobilizarea negociatorilor pe fiecare capitol al acquis-ului […] Articolul Europa, nu cândva, ci până în 2028! – oamenii de afaceri vin cu plan de integrare accelerată apare prima dată în Bani.md.
10:00
Capcane în contracte! Top Leasing & Credit, prinsă cu clauze abuzive și comisioane ascunse # Bani.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a constatat multiple abateri de la legislație în activitatea OCN „TOP LEASING & CREDIT” SRL, în urma unei petiții depuse de un consumator. Potrivit autorității de supraveghere, compania a prezentat informații incorecte în contracte și a încălcat regulile privind aplicarea dobânzii flotante, prin lipsa unor condiții clare și transparente […] Articolul Capcane în contracte! Top Leasing & Credit, prinsă cu clauze abuzive și comisioane ascunse apare prima dată în Bani.md.
10:00
Banii statului s-au topit! Cheltuieli mai mari decât veniturile: minus 4,9 miliarde lei în finanțele publice # Bani.md
Ministerul Finanțelor a publicat raportul privind executarea bugetelor componente ale Bugetului Public Național la 31 iulie 2025. În primele șapte luni ale anului, veniturile totale au constituit 71,97 miliarde lei, în creștere cu 15,3% față de perioada similară din 2024, iar cheltuielile au însumat 76,91 miliarde lei, în urcare cu 13%. Execuția bugetară s-a încheiat […] Articolul Banii statului s-au topit! Cheltuieli mai mari decât veniturile: minus 4,9 miliarde lei în finanțele publice apare prima dată în Bani.md.
3 septembrie 2025
17:40
O croazieră exclusivistă către Polul Nord, destinată unor clienți bogați din Rusia, a fost anulată în ultimul moment în urma unui scandal financiar internațional, relatează The Financial Times. Peste 150 de participanți – antreprenori, top manageri din IT și vedete media – urmau să pornească luna trecută într-o călătorie luxoasă la bordul unui spărgător de […] Articolul „Titanicul rusesc” al luxului, anulat! Criptoscandalul a înghețat vacanța miliardarilor apare prima dată în Bani.md.
17:20
Prețul petrolului Brent a scăzut miercuri cu mai mult de 2% după apariția informațiilor privind planurile OPEC+ de a continua majorarea producției. Analiștii avertizează că până la sfârșitul anului pe piața globală se va forma un excedent semnificativ de petrol, notează Reuters. Potrivit Reuters, cartelul și partenerii săi vor discuta posibilitatea unei noi creșteri a […] Articolul Petrolul se ieftinește, OPEC+ negociază creșterea producției apare prima dată în Bani.md.
15:20
301 secții de votare au fost constituite pentru moldovenii aflați în străinătate. Află adresa celei mai apropiate # Bani.md
Pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie 2025, în afara Republicii Moldova au fost constituite 301 secții de votare. Cele mai multe dintre ele, 75 la număr, vor funcționa în Italia. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, printre statele unde vor activa cele mai multe secții de votare se mai numără Germania, unde vor fi 36, […] Articolul 301 secții de votare au fost constituite pentru moldovenii aflați în străinătate. Află adresa celei mai apropiate apare prima dată în Bani.md.
15:10
Maib anunță o nouă inițiativă socială care aduce în prim-plan experiențele unor antreprenori curajoși, cu idei neconvenționale și inițiative construite din pasiune. Din septembrie, în fiecare lună, banca va prezenta publicului un nou parcurs inspirațional despre antreprenori care au ales să își urmeze visurile într-o manieră originală. Un proiect social, nu comercial Campania „Știm cum e […] Articolul „Știm cum e să dezvolți o afacere acasă” – 12 luni, 12 povești inspiraționale de succes apare prima dată în Bani.md.
14:30
Doar 0,85% dintre companiile moldovene au primit compensații la energia electrică. ODA a debursat peste 14 milioane lei # Bani.md
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) anunță că, în perioada ianuarie–august 2025, a evaluat și aprobat 356 de cereri din totalul de 442 depuse de companii din industria prelucrătoare pentru compensarea cheltuielilor la energia electrică. Potrivit instituției, pentru aceste companii au fost deja debursate 5,63 milioane lei, iar alte 8,79 milioane lei urmează să fie transferate […] Articolul Doar 0,85% dintre companiile moldovene au primit compensații la energia electrică. ODA a debursat peste 14 milioane lei apare prima dată în Bani.md.
13:40
Un studiu realizat de compania carVertical arată că Volkswagen Passat rămâne cel mai căutat model pe piața mașinilor second-hand din România, cu 4,1% din verificările efectuate pe platformă în prima jumătate a anului 2025. Pe următoarele locuri se află BMW Seria 5 (3,7%) și BMW Seria 3 (3,4%), urmate de Volkswagen Golf, Skoda Octavia și […] Articolul Capcana second-hand: Passat și BMW, pline de kilometri dați înapoi și daune ascunse apare prima dată în Bani.md.
12:20
Pelicula „Principii de viață” de Constantin Popescu, Răzvan Mărculescu, Ioana Uricaru este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV. Drama va putea fi vizionată în această seară, la ora 22:00. Velicanu se consideră un bărbat împlinit. Are bani, o vilă nouă, s-a căsătorit cu o femeie tânără care i-a născut […] Articolul CineMADE in Romania: Filmul „Principii de viață”, la ora 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
12:00
„Nu te juca cu votul”. Îndemnul Poliției, pentru a informa cetățenii despre corupția electorală # Bani.md
„Nu te juca cu votul” este campania lansată de Poliția Națională, pentru a informa cetățenii despre riscurile și urmările corupției electorale. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a relatat jurnaliștilor că forțele de ordine se concentrează atât pe investigarea și documentarea fenomenului, cât și pe prevenirea lui. În cadrul campaniei, sloganul va fi imprimat pe mijloacele […] Articolul „Nu te juca cu votul”. Îndemnul Poliției, pentru a informa cetățenii despre corupția electorală apare prima dată în Bani.md.
12:00
Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru a elaborat un proiect de ordin privind aprobarea modelului de evaluare a garajelor și locurilor de parcare, în scopul actualizării bazei de impozitare la nivel național. Documentul vine după ce această categorie de bunuri nu a mai fost reevaluată din anul 2007, ceea ce a dus la un decalaj major […] Articolul Impozite mai mari pentru garaje: noile evaluări aduc creșteri de până la 7,2 ori apare prima dată în Bani.md.
11:40
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că a cheltuit, luna iulie 2025, 172,14 milioane lei. Banii au fost alocați proiectelor de reabilitare, întreținere și modernizare a rețelei rutiere naționale. Din această sumă, 36,44 milioane lei au fost alocați pentru lucrări de reparații capitale ale drumurilor și podurilor. În prezent, sunt finalizate 5 obiective, iar pe […] Articolul 172 de milioane de lei au fost turnați în asfalt într-o singură lună apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Moldindconbank face un pas important în direcția digitalizării serviciilor sale. Acum, cardurile Moldindconbank pot fi deschise în format digital direct în aplicația MICB Mobile Banking. Cu această funcție, deschiderea unui card devine mai simplă ca niciodată: fără vizită la bancă, fără hârtii, fără timp pierdut. Tot ce ai nevoie este telefonul tău și câteva minute […] Articolul Deschide digital cardul în aplicația MICB Mobile Banking — rapid, comod și 100% online apare prima dată în Bani.md.
11:00
Moldovenii pot respira ușurați: niciun semn de scumpire a gazelor înainte de sezonul rece – Energocom dă asigurări # Bani.md
Populație nu riscă o majorare a tarifelor la gazele naturale în prag de iarnă, a declarat directorul adjunct al Energocom, Eugen Buzatu, în cadrul emisiunii „Conexiuni economice” de la TVR Moldova. „Deocamdată, în prag de iarnă, nu este o premisă la momentul de față ca gazele să se scumpească”, a afirmat Buzatu, subliniind că piața […] Articolul Moldovenii pot respira ușurați: niciun semn de scumpire a gazelor înainte de sezonul rece – Energocom dă asigurări apare prima dată în Bani.md.
10:50
Directorul adjunct al Energocom, Eugen Buzatu, a declarat în cadrul emisiunii „Conexiuni economice” de la TVR Moldova că Energocom nu mai constituie stocuri de gaze naturale, ci trece la achiziții cu livrare la termen, în special pentru lunile decembrie și ianuarie. „Facem achiziții cu livrare fizică la termen, nu mai stocăm gazele. Rutele s-au scumpit […] Articolul Rutele s-au scumpit. Moldova renunță la stocarea gazelor, cumpără doar la termen apare prima dată în Bani.md.
10:30
Se scumpește canalizarea la Telenești, apa rămâne la același preț pentru consumatorii casnici # Bani.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi noile tarife pentru serviciile de apă și canalizare la Telenești. Pentru consumatorii casnici, prețul apei potabile rămâne neschimbat, la 21,53 lei/m³, însă serviciul de canalizare se scumpește cu 4,45 lei, ajungând la 23,67 lei/m³. În cazul agenților economici, situația este diferită: apa se ieftinește cu […] Articolul Se scumpește canalizarea la Telenești, apa rămâne la același preț pentru consumatorii casnici apare prima dată în Bani.md.
10:10
În Republica Moldova a fost lansată „Busola Electorală”. Prin intermediul instrumentului digital, cetățenii se pot informa despre procesul electoral și stabili care candidat la alegeri îi împărtășește viziunile despre viitorul țării. Platforma este disponibilă în limbile română și rusă. Analiza se bazează pe un chestionar format din 35 de întrebări și afirmații, referitoare la diferite domenii. […] Articolul VIDEO Folosește „Busola Electorală” pentru a vota informat. Cum funcționează platforma apare prima dată în Bani.md.
10:10
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a anunțat o actualizare a prognozei macroeconomice pentru anul 2025, reducând estimarea de creștere a PIB-ului de la 2% la 1,3%. Ajustarea reflectă în special deficitul comercial accentuat, cauzat de scăderea exporturilor și de majorarea importurilor, mai ales a celor energetice. Instituția subliniază totuși că până la sfârșitul anului ar […] Articolul Ministerul Economiei trage frâna. prognoza PIB scade de la 2% la 1,3% apare prima dată în Bani.md.
10:10
Familia președintelui american Donald Trump a înregistrat un câștig de până la 5 miliarde de dolari într-o singură zi din lansarea noii criptomonede WLFI, potrivit Wall Street Journal. Publicația notează că profitul depășește veniturile obținute de clanul Trump din imobiliare de-a lungul întregii cariere. Trei dintre fiii lui Trump sunt cofondatori ai companiei World Liberty […] Articolul Boom pe piața cripto! Trump și fiii au câștigat cinci miliarde de dolari în 24 de ore apare prima dată în Bani.md.
2 septembrie 2025
17:40
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a propus Slovaciei să sisteze livrările de gaze și energie electrică către Ucraina, ca măsură de răspuns la atacurile armatei ucrainene asupra conductei de petrol „Drujba”. Declarația a fost făcută în cadrul unei întâlniri cu premierul slovac Robert Fico, transmite TASS. „Ucraina primește un volum semnificativ de resurse energetice prin vecinii […] Articolul Putin cere Slovaciei să „taie curentul și gazul” Ucrainei după atacurile asupra „Drujba” apare prima dată în Bani.md.
17:10
Bursa de Valori București (BVB) a anunțat intenția de a participa la înființarea unei noi burse de valori la Chișinău, printr-o investiție de 400.000 de euro. Proiectul este coordonat împreună cu Agenția Proprietății Publice a Republicii Moldova și alți investitori instituționali și are ca scop modernizarea infrastructurii pieței de capital și atragerea de noi investitori, […] Articolul BVB deschide portofelul: 400 mii de euro pentru lansarea unei burse la Chișinău apare prima dată în Bani.md.
17:10
Miliardarul ceh care stăpânește energia din Moldova – profit de 65 milioane de euro în 6 luni # Bani.md
Premier Energy PLC, companie listată la Bursa de Valori București, a raportat rezultate record pentru Republica Moldova în primul semestru din 2025. Segmentul de energie electrică gestionat local a adus venituri normalizate de 275 milioane euro, în creștere cu 38% față de anul trecut, susținute de tarife mai mari și de intrarea în funcțiune a […] Articolul Miliardarul ceh care stăpânește energia din Moldova – profit de 65 milioane de euro în 6 luni apare prima dată în Bani.md.
15:20
Unde pot vota alegătorii din stânga Nistrului: CEC a publicat lista celor 12 secții pentru scrutinul din 28 septembrie # Bani.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat lista adreselor unde vor fi deschise secții de votare pentru cetățenii Republicii Moldova cu domiciliu în regiunea transnistreană și în municipiul Bender. Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie curent vor funcționa 12 secții de votare dedicate exclusiv acestor alegători. Lista secțiilor de votare: Chișinău – Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, […] Articolul Unde pot vota alegătorii din stânga Nistrului: CEC a publicat lista celor 12 secții pentru scrutinul din 28 septembrie apare prima dată în Bani.md.
14:50
Nestle și-a concediat directorul general, Laurent Freixe, după doar un an în funcție. FOTO: Profimedia Images Nestle și-a concediat directorul general după doar un an în funcție, pe motiv că nu a dezvăluit o „relație romantică” cu o „angajată care îi era subaltern”, scrie BBC. Gigantul alimentar elvețian, producătorul batoanelor de ciocolată KitKat și al capsulelor […] Articolul Scandal la vârful Nestlé: CEO-ul, doborât de o relație secretă cu o angajată apare prima dată în Bani.md.
14:20
În Republica Moldova sunt 112 secții de votare accesibile pentru persoanele cu nevoi speciale și 567 – parțial accesibile, conform unei evaluări a Alianței INFONET, efectuate la solicitarea Comisiei Electorale Centrale, cu susținere partenerilor de dezvoltare ai Moldovei. Dintre cele 1967 de sedii ale secțiilor de votare evaluate, 1295 sau 65,6% rămân inaccesibile. Evaluare confirmă […] Articolul Cât de accesibile sunt secțiile de votare din Moldova pentru persoanele cu nevoi speciale apare prima dată în Bani.md.
13:50
Magnatul „Vara Vara” prins în cartel cu Poliția! Cinci milioane de lei amendă pentru trucarea licitațiilor # Bani.md
Consiliul Concurenței a sancționat cu peste 5 milioane de lei companiile S.R.L. „Rapid Link” și S.R.L. „Victiana”, controlată de omul de afaceri Vladislav Papanaga – cunoscut pentru parcul de distracții „Vara Vara Aquacity” și pentru mai multe parcuri fotovoltaice – pentru constituirea unui cartel la o licitație organizată de Inspectoratul General al Poliției. Potrivit investigației, […] Articolul Magnatul „Vara Vara” prins în cartel cu Poliția! Cinci milioane de lei amendă pentru trucarea licitațiilor apare prima dată în Bani.md.
13:10
În luna august 2025, S.A. „Energocom” a achiziționat aproximativ 331,3 mii MWh de energie electrică, provenită atât din producția internă, cât și din importuri. Prețul mediu ponderat al energiei a fost de 121,17 EUR/MWh, cu 2,9% mai mic decât în iulie, când acesta s-a situat la 124,72 EUR/MWh. Potrivit companiei, importurile au avut o pondere […] Articolul Energocom a plătit mai puțin pe curent în august. Importurile au acoperit 78% din necesar apare prima dată în Bani.md.
12:50
„Nu toți agricultorii sunt milionari de vitrină” – Forța Fermierilor acuză Guvernul de manipulare în fața UE # Bani.md
Asociația „Forța Fermierilor” a adresat o scrisoare deschisă comisarului european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, aflat într-o vizită la Chișinău, prin care solicită sprijin real pentru agricultorii moldoveni, acuzați că sunt ignorați și marginalizați de politicile guvernamentale. În document, fermierii reclamă că imaginea agriculturii prezentată oficialilor europeni în timpul vizitei se limitează la câteva […] Articolul „Nu toți agricultorii sunt milionari de vitrină” – Forța Fermierilor acuză Guvernul de manipulare în fața UE apare prima dată în Bani.md.
12:00
„Fermieri sau programatori?” Comisarul pentru Agricultură: Nu puneți toate ouăle într-un singur coș # Bani.md
Aflat într-o vizită la Chișinău, Christophe Hansen, comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, a declarat că Republica Moldova trebuie să-și diversifice economia și să restructureze sectorul agroalimentar pentru a evita dependența de un singur domeniu sau produs. „Economia este interdependentă, nu poți să te bazezi doar pe un singur sector. La fel și în agricultură: […] Articolul „Fermieri sau programatori?” Comisarul pentru Agricultură: Nu puneți toate ouăle într-un singur coș apare prima dată în Bani.md.
11:40
Pelicula „O lună în Thailanda” de Paul Negoescu este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. În noaptea de Revelion, Radu descoperă că nu e mulțumit de viața lui sentimentală și decide să se despartă de iubită. Bărbatul pornește într-o călătorie prin cluburile și petrecerile bucureștene în căutarea fostei […] Articolul CineMADE in Romania: Filmul „O lună în Thailanda” de Paul Negoescu, la 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
10:50
Maib lansează o campanie promoțională, oferind companiilor din Republica Moldova posibilitatea de a accesa credite auto pentru afaceri cu dobânda fixă de 8,99% în lei, în primele 12 luni, pentru toate creditele acordate în perioada 1 septembrie – 31 octombrie 2025. Oferta este destinată clienților din segmentul micro, mic și mijlociu și include beneficii suplimentare: […] Articolul Maib oferă credite auto pentru afaceri cu dobândă fixă de doar 8,99% în lei, anual apare prima dată în Bani.md.
09:50
În 1988, meșterul Zaharia Triboi punea bazele unui atelier de olărit în satul Ciorești, raionul Nisporeni. Ce a început ca o activitate individuală s-a transformat, în timp, într-o adevărată tradiție de familie. Astăzi, fiul său, Adrian Triboi, și soția lui, Violeta, continuă tradiția familiei în propriul atelier din Chișinău, sub numele Ceramica Triboi. Spre deosebire […] Articolul 37 de ani de pasiune pentru lut. Povestea familiei Triboi de la Nisporeni apare prima dată în Bani.md.
1 septembrie 2025
16:50
Discounturile pe care Rusia le-a oferit Indiei la petrol, după ce clienții occidentali au refuzat să cumpere din cauza sancțiunilor, au adus rafinăriilor indiene economii de 12,6 miliarde de dolari în perioada 2022–2025, scrie Indian Express, citând datele autorităților vamale indiene. Cele mai mari reduceri au fost acordate în 2022, când Moscova a încercat să […] Articolul Cadoul lui Putin pentru India: aproape 13 miliarde de dolari din petrolul ieftin apare prima dată în Bani.md.
16:40
„Un pas în urma Serafimilor” de Daniel Sandu este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV. Producția va putea fi vizionată în această seară, la ora 22:00. Protagonistul istoriei este Gabriel, un adolescent care își dorește să devină preot și se înscrie la un seminar teologic ortodox. Inițial, tânărul încearcă să […] Articolul CineMADE in Romania: Urmărește filmul „Un pas în urma Serafimilor” la RLIVE TV, la 22:00 apare prima dată în Bani.md.
16:00
Provocările procesului electoral, discutate de reprezentanții ”Respect Moldova” și observatorii ENEMO # Bani.md
Radu Burduja, vicepreședinte al Mișcării „Respect Moldova”, responsabil de relațiile externe, securitate și apărare, împreună cu Iulia Costin, vicepreședinte pentru domeniul economic, au avut o întrevedere cu reprezentanții Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO), Mariam Chubabria și Daniel Kerekes. Discuțiile s-au axat pe principalele provocări ale procesului electoral în perspectiva alegerilor parlamentare […] Articolul Provocările procesului electoral, discutate de reprezentanții ”Respect Moldova” și observatorii ENEMO apare prima dată în Bani.md.
15:40
IT-iștii câștigă de 3,6 ori mai mult decât agricultorii! Salariul mediu a trecut de 15 mii de lei # Bani.md
În trimestrul II 2025 câștigul salarial mediu lunar brut pe economie a ajuns la 15.470,6 lei, în creștere cu 10% față de aceeași perioadă din 2024 și cu 6,2% comparativ cu trimestrul I al acestui an, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Indicele câștigului salarial real, ajustat la indicele prețurilor de consum, a fost de […] Articolul IT-iștii câștigă de 3,6 ori mai mult decât agricultorii! Salariul mediu a trecut de 15 mii de lei apare prima dată în Bani.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.