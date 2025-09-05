Dezvăluirea lui Ceban: Cum UE ajută Moldova să scape de fiica Gazpromului

16:50

Discounturile pe care Rusia le-a oferit Indiei la petrol, după ce clienții occidentali au refuzat să cumpere din cauza sancțiunilor, au adus rafinăriilor indiene economii de 12,6 miliarde de dolari în perioada 2022–2025, scrie Indian Express, citând datele autorităților vamale indiene. Cele mai mari reduceri au fost acordate în 2022, când Moscova a încercat să […] Articolul Cadoul lui Putin pentru India: aproape 13 miliarde de dolari din petrolul ieftin apare prima dată în Bani.md.