O mie de vaci și tehnologii moderne: istoria de succes a unei ferme din raionul Ialoveni
Moldova1, 7 septembrie 2025 21:50
Zootehnia se dezvoltă, datorită proiectelor finanțate de Uniunea Europeană și alți parteneri externi. Un exemplu elocvent găsim în satul Horești din raionul Ialoveni - o fermă cu peste o mie de vaci, modernă și tehnologizată. Proprietarii planifică să mai facă investiții de două milioane de dolari. Jumătate din sumă este grant nerambursabil oferit prin intermediul Proiectului AGGRI, finanțat de Banca Mondială.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum o oră
22:00
Investiții din fonduri europene pentru modernizarea sistemului de irigare „Criulenii de Sus” # Moldova1
Sistemul centralizat de irigare „Criulenii de Sus” urmează să fie modernizat. Instalațiile funcționează, însă la o capacitate mică din cauza infrastructurii învechite. Proiectul va fi susținut printr-un împrumut de circa 49 de milioane de euro din partea Agenției Franceze pentru Dezvoltare, cuplat cu un grant investițional de peste 18 milioane de euro al Uniunii Europene.
Acum 2 ore
21:50
Zootehnia se dezvoltă, datorită proiectelor finanțate de Uniunea Europeană și alți parteneri externi. Un exemplu elocvent găsim în satul Horești din raionul Ialoveni - o fermă cu peste o mie de vaci, modernă și tehnologizată. Proprietarii planifică să mai facă investiții de două milioane de dolari. Jumătate din sumă este grant nerambursabil oferit prin intermediul Proiectului AGGRI, finanțat de Banca Mondială.
21:40
În jur de 200 de patrupezi au făcut senzație în acest weekend la Expoziția Internațională de Câini de la Chișinău. Demonstrațiile impresionante și activitățile interactive i-au încântat atât pe participanți, cât și pe spectatori. La competiții, câinii au fost evaluați după dezvoltarea fizică și performanțele lor. Cei mai talentați au plecat acasă cu premii. La eveniment au participat iubitori de câini din Republica Moldova, dar și din țări precum Portugalia, Polonia, Ucraina, România.
21:20
Un târg al oportunităților a fost organizat la Comrat. Angajatorii au venit cu oferte interesante și salarii motivante pentru locuitorii din sudul țării. De altfel, peste 300 de posturi vacante sunt disponibile în acest moment în UTA Găgăuzia, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.
21:10
Tensiuni în Orientul Mijlociu. O dronă lansată din Yemen a lovit sala de sosiri a aeroportului din Eilat, cel mai sudic oraș al Israelului. Nu e clar cum dispozitivul a trecut de Iron Dome, sistemul israelian de apărare antiaeriană, considerat unul dintre cele mai performante din întreaga lume. Nu au fost înregistrate victime, dar martori panicați au publicat imaginile pe rețelele sociale. Între timp, armata israeliană continuă să bombardeze Fâșia Gaza, în încercarea de a lichida definitiv gruparea teroristă Hamas.
Acum 4 ore
20:50
Viticultori din întreaga țară au participat duminică la cea de-a zecea ediție a Festivalului Strugurelui, desfășurat în orașul Cimișlia. Tradițional, evenimentul a inclus și concursul „Strugurele Gigant”. Marele câștigător a fost un agricultor din satul Burlacu, raionul Cahul, care a veni cu un ciorchine de aproape cinci kilograme.
20:20
Cea de-a opta ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău și-a închis duminicăi porțile, după cinci zile dedicate literaturii și culturii. Publicul a avut ocazia să participe la lansări de carte, sesiuni de autografe, mese rotunde și dezbateri pe teme literare.
19:40
După mobilizarea nepopulară din septembrie 2022, care a determinat peste 261.000 de ruși să fugă din țară, președintele Vladimir Putin a evitat o nouă înrolare pe scară largă. Rusia ar putea totuși să declanșeze o nouă mobilizare militară, ceea ce ar reprezenta o „amenințare serioasă”, a declarat Kirilo Budanov, șeful Direcției Principale de Informații a Ucrainei (HUR), într-un interviu pentru publicația Apostrof, scrie publicația Kyiv Post.
19:00
Tinerii romi pot aplica până la 20 septembrie pentru burse de merit de 1.200 de lei lunar # Moldova1
Elevii și studenții de etnie romă, cu vârste între 16 și 25 de ani, vor putea beneficia și în anul de studii 2025–2026 de 120 de burse de merit, în valoare de 1.200 de lei lunar. Programul este oferit de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în parteneriat cu Agenția Relații Interetnice, și are scopul de a sprijini accesul la educație al tinerilor romi.
Acum 6 ore
18:20
Olandezul Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Italiei, a 16-a etapă a Campionatului Mondial de automobilism Formula 1. Pilotul echipei austriece Red Bull Racing a plecat de pe prima poziție a grilei de start și, cu mici excepții, a condus ostilitățile în cele 53 de tururi pe circuitul de la Monza. În schimb, în tabăra constructorului britanic McLaren-Mercedes, atmosfera a fost confuză.
18:10
Spectacol pe cer: „Luna Sângerie” vizibilă duminică seara în România și Republica Moldova # Moldova1
Pasionații de astronomie vor avea posibilitatea de a admira duminică seara o „Lună Sângerie”, cu ocazia unei eclipse lunare totale, ce va putea fi observată mai ales în Asia, dar parțial în Europa și în Africa, scrie g4media.ro.
17:40
Papa Leon al XIV-lea l-a canonizat pe fericitul adolescent italian Carlo Acutis, anunță Vatican News. La slujba de canonizare au participat aproximativ 80 de mii de pelerini din întreaga lume, transmite Meduza-Live.
17:10
Surpriză uriașă la Campionatul European de baschet masculin, competiție ce se desfășoară în 4 țări: Cipru, Polonia, Finlanda și Letonia. Echipa Serbiei, marea favorită la cucerirea trofeului, a fost eliminată în optimile de finală de selecționata Finlandei, care a învins-o la 6 puncte diferență, scor 92:86. În ciuda unei evoluții apreciate a starului Nikola Jokić , autor a 33 puncte, 8 recuperări și 3 pase decisive, sârbii au fost surprinși de un adversar ce a evoluat senzațional. Finlanda a fost condusă magistral din teren de către Lauri Markkanen.
17:00
Sportivul român Constantin Popovici păstrează șanse la titlul de campion al Seriei Mondiale de Cliff Diving # Moldova1
Sportivul român Constantin Popovici a câștigat penultima etapă a Seriei Mondiale de Cliff-Diving și continuă să spere la titlul de campion. Diverul născut la București a fost de neoprit la competiția desfășurată pe podul Stary Most din orașul Mostar, în Bosnia și Herțegovina. Ca rezultat al săriturilor sale spectaculoase, în apele repezi ale râului Neretva, Popovici a acumulat 459 de puncte.
Acum 8 ore
16:50
ELECTORALA 2025 // PL s-a lansat în campanie. Unitatea neamului românesc - un obiectiv strategic # Moldova1
Partidul Liberal (PL) s-a lansat oficial în campania pentru parlamentare. Evenimentul s-a desfășurat în orașul Ungheni. În programul său electoral, formațiunea pledează pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și unitatea neamului românesc.
16:20
Comitetul de Arbitri a Uniunii Europene de Fotbal Asociații a anunțat brigada de arbitri pentru meciul Norvegia - Republica Moldova de la Oslo. Partida din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial de fotbal din 2026 va fi condusă la centru de ungurul Balázs Berke. Cavalerul fluierului, în vârstă de 40 de ani, va fi ajutat de compatrioții săi Vencel Tóth și Balázs Szert. Arbitru de rezervă va fi Mihály Káprály, deasemeni din Ungaria.
16:10
Cristiano Ronaldo a marcat al 140-lea său gol la echipa națională de fotbal a Portugaliei # Moldova1
Cristiano Ronaldo are evoluții remarcabile în tricoul echipei naționale de fotbal a Portugaliei. Într-un meci din grupa F a preliminariilor Campionatului Mondial din anul 2026, lusitanii au surclasat cu 5:0 în deplasare selecționata Armeniei, iar atacantul de 39 de ani a marcat din nou. Și nu doar unul, ci două goluri!
16:00
ELECTORALA 2025 // 23 de concurenți electorali la alegerile parlamentare din 28 septembrie: CEC a stabilit ordinea în buletinele de vot # Moldova1
Buletinele de vot de la alegerile parlamentare din 28 septembrie vor include 23 de concurenți electorali, dintre care 15 partide politice, patru blocuri electorale și patru candidați independenți.
15:50
ELECTORALA 2025 // 23 de candidați electorali la alegerile parlamentare din 28 septembrie: CEC a stabilit ordinea în buletinele de vot # Moldova1
Buletinele de vot de la alegerile parlamentare din 28 septembrie vor include 23 de concurenți electorali, dintre care 15 partide politice, patru blocuri electorale și patru candidați independenți.
15:10
ELECTORALA 2025 // Cetățenii abordați pentru a li se propune bani contra voturi, îndemnați să sesizeze imediat autoritățile la linia fierbinte a CNA # Moldova1
Cetățenii R. Moldova care sunt abordați cu propuneri de corupție electorală sunt îndemnați să telefoneze de urgență la numărul de telefon (+373) 78 710 116, Linia Fierbinte gestionată de Centrul Național Anticorupție (CNA).
15:10
ELECTORALA 2025 // CEC a respins două sesizări depuse de PAS împotriva unor candidați de pe listele Partidului Nostru # Moldova1
Un vicepreședinte de raion, candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, nu a fost suspendat din funcție până la începerea campaniei electorale, dar și-a luat concediu neplătit ca să evite incompatibilitățile stabilite de legislație. Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins duminică, 7 septembrie, o sesizare a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care a solicitat anularea înregistrării în calitate de candidat la alegeri pe listele Partidului Nostru a lui Mihail Dobrovolschi, vicepreședintele raionului Glodeni.
15:00
Ucraina a atacat o stație de petrol din regiunea Briansk și rafinăria Ilsk din regiunea Krasnodar # Moldova1
Forțele armate ale Ucrainei (ZSU) au atacat în noaptea de 7 septembrie, cu drone, rafinăria Ilsk din regiunea Krasnodar. Potrivit comandamentului operațional regional, în urma căderii resturilor a luat foc una dintre instalațiile tehnologice. Personalul rafinăriei a fost evacuat, iar autoritățile susțin că nu au existat victime. Statul major al armatei curainene a confirmat atacul asupra rafinăriei, subliniind că aceasta, cu o capacitate de 6,6 milioane de tone pe an, „este implicată în aprovizionarea forțelor armate ale Rusiei”. Rafinăria Ilsk mai fusese atacată pe 7 iulie, scrie publicația The Moscow Times.
15:00
ELECTORALA 2025 // Cetățenii care sunt abordați pentru a li se propune bani contra voturi, îndemnați să sesizeze imediat autoritățile la linia fierbinte a CNA # Moldova1
Cetățenii R. Moldova care sunt abordați cu propuneri de corupție electorală sunt îndemnați să telefoneze de urgență la numărul de telefon (+373) 78 710 116, Linia Fierbinte gestionată de Centrul Național Anticorupție (CNA).
Acum 12 ore
14:10
RETROSPECTIVA // Campania electorală marcată de propagandă și finanțări ilegale, UE laudă progresele R. Moldova, Kievul cere garanții de securitate # Moldova1
Finanțările ilegale în campania electorală, rețelele de propagandă coordonate din Rusia, pregătirile pentru eventuale provocări externe și susținerea europeană fermă pentru parcursul R. Moldova au marcat săptămâna care se încheie. Totodată, autoritățile continuă pregătirile pentru desfășurarea unor alegeri transparente și democratice, iar extrădarea lui Vladimir Plahotniuc rămâne iminentă. Pe plan extern, eforturile de a obține pacea în Ucraina rămân încă departe, iar Kievul solicită garanții de securitate din partea liderilor occidentali.
14:10
Arina Sabalenka și-a apărat titlul de la US Open. Tenismena care evoluează sub drapel neutru a învins-o în finală pe reprezentanta Statelor Unite ale Americii, Amanda Anisimova, cu 6-3, 7-6.
14:00
O locuință adâncită din secolul XIV, prima de acest tip identificată până acum în așezarea urbană medievală de la Costești-Gârlea, a fost descoperită de arheologi, informează Agenția Națională Arheologică pe pagina sa de Facebook.
13:00
RETROSPECTIVA // Campania electorală sub semnul propagandei și finanțărilor ilegale, UE laudă progresele de aderare a R. Moldova, Kievul cere garanții de securitate # Moldova1
Finanțările ilegale în campania electorală, rețelele de propagandă coordonate din Rusia, pregătirile pentru eventuale provocări externe și susținerea europeană fermă pentru parcursul R. Moldova au marcat această săptămână. Totodată, autoritățile continuă pregătirile pentru desfășurarea unor alegeri trasnparente și domecratice, iar extrădarea lui Vladimir Plahotniuc rămâne iminentă. Pe plan extern, eforturile de a obține pacea în Ucraina rămân încă departe, iar Kievul solicită garanții de securitate din partea liderilor occidentali
12:50
Viața între două lumi: povestea actorilor Nofit și Severin în Marea Britanie și R. Moldova # Moldova1
Actorii Victor Nofit și Doina Severin, soț și soție, s-au întors în Republica Moldova, după patru ani petrecuți în Marea Britanie. Artiștii au decis să plece peste hotare, pentru un trai mai bun și pentru a-i oferi fiicei posibilitatea de a studia în Regatul Unit. Acolo, Victor Nofit a început cu munca pe șantier, dar a reușit să ajungă și pe platourile de filmare, unde i-a avut colegi pe actori de la Hollywood.
12:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat ferm cel mai intens atac al Federației Rus asupra Ucrainei, lansat în noaptea de 6 spre 7 septembrie. Într-un mesaj pe platforma X, șefa statului a declarat că Rusia aduce lumii „doar tone de minciuni și mii de rachete care ucid civili nevinovați”.
12:10
Orașul Fălești are un potențial turistic important, pe care autoritățile locale încearcă să-l valorifice prin proiecte finanțate de Uniunea Europeană. Un exemplu este Muzeul „Lazăr Dubinovschi”, renovat cu o investiție de un milion și jumătate de lei. În următorii ani, va fi reabilitată și clădirea din cărămidă roșie, un monument arhitectural de importanță națională, ridicată la sfârșitul secolului XIX.
12:10
Prim-ministrul Japoniei, Shigeru Ishiba, a decis să își dea demisia pe fondul neînțelegerilor din cadrul Partidului Liberal-Democrat aflat la guvernare, transmite Meduza-Live, cu referire la NHK și Reuters.
12:00
Rusia a atacat Ucraina cu un număr record de drone de la începutul războiului, lovind pentru prima dată clădirea guvernului. Sunt victime # Moldova1
Militarii ruși au lansat un atac combinat masiv asupra Ucrainei. Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, atacul a început seara zilei de 6 septembrie și a continuat toată noaptea. În total, au fost folosite 823 de mijloace de atac: 810 drone de tip Shahed, împreună cu drone false de diversiune, nouă rachete de croazieră „Iskander-K” și patru rachete balistice „Iskander-M” (sau KN-23). Pentru prima dată de la începutul invaziei, a fost lovită și clădirea guvernului. Acesta este un record de la începutul războiului. Precedentul fusese consemnat pe 9 iulie, când Rusia a folosit 728 de drone, scrie publicația The Moscow Times.
11:20
Drum mai bun până la frontiera din sudul țării. În următorii trei ani, va fi reabilitat un tronson de 40 de kilometri. Vorbim de un drum care trece prin orașul Cantemir și alte cinci localități, din raioanele Cantemir și Cahul. Lucrările vor asigura o conexiune mai rapidă cu punctul de frontieră Giurgiulești și coridoarele de transport europene.
10:40
„În raionul Pechersk, probabil în urma doborârii unei drone, a izbucnit un incendiu într-o clădire guvernamentală. Pompierii intervin la fața locului”, a scris pe Telegram primarul Kievului, Vitali Kliciko. Ulterior, premierul Ucrainei, Iulia Sviridenko a confirmat incendiul în clădirea Guvernului, transmite serviciul rus al BBC News.
10:30
Deficitul de cadre în școli și grădinițe: Ministerul Educației deschide un nou tur de repartizare # Moldova1
Ministerul Educației a lansat al treilea tur al concursului de repartizare a absolvenților de pedagogie în școli și grădinițe, o nouă încercare de a acoperi deficitul de cadre didactice. Sunt disponibile 1.500 de posturi vacante, iar tinerii specialiști beneficiază de diverse stimulente, inclusiv o indemnizație unică de 200 de mii de lei.
Acum 24 ore
09:30
Forțele de ordine ruse au reținut un cetățean francez, Sofiane Sehili, suspectat de trecerea ilegală a frontierei, transmite TASS cu referire la serviciile de urgență din Primorie. Agenția nu precizează exact când a avut loc reținerea, relatează serviciul rus al BBC News.
08:40
Cum reușesc fermierii din Soroca să evite riscurile pieței: parteneriat cu o fabrică de conserve # Moldova1
Într-un context în care mulți agricultori se confruntă cu nesiguranța pieței, familia Stempovschi din Soroca a găsit o soluție care le oferă stabilitate. Aceștia cultivă legume pe o suprafață de trei hectare, iar întreaga recoltă este vândută unei fabrici de conserve. Fermierii susțin că această colaborare este mult mai convenabilă și predictibilă decât vânzarea directă pe piață.
Ieri
21:40
Ucraina: Deputat al unui partid interzis a fost arestat de SBU fiind suspectat de trădare de patrie # Moldova1
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Procuratura Generală de la Kiev au anunțat că un deputat al partidului prorusesc „Platforma de Opoziție – Pentru Viață”, interzis în iunie 2022, a fost reținut sub suspiciunea de trădare de stat. Instanța a dispus plasarea sa în arest, relatează serviciul rus al BBC News.
21:20
De la tir la terci ostășesc: chișinăuienii au descoperit viața militară în cadrul unui eveniment special # Moldova1
Parcul „Alunelul” din capitală s-a transformat sâmbătă într-un adevărat poligon al curiozității și emoțiilor. De la tir și tiroliană, până la prezentări de echipament militar și degustarea tradiționalului terci ostășesc, sute de chișinăuieni au avut ocazia să descopere, pentru o zi, cum este viața unui soldat. Evenimentul a fost organizat cu ocazia marcării a 34 de ani de la crearea Armatei Naționale.
21:10
Președintele american, Donald Trump, a redenumit Departamentul Apărării, cunoscut și ca Pentagon, în Departamentul de Război. Este un titlu pe care acest departament l-a avut și după cel de-Al Doilea Război Mondial, până în 1947, iar oficialii spun că liderul de la Casa Albă încearcă în acest mod să sublinieze rolul Pentagonului în prevenirea conflictelor.
20:40
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), asociat lui Vladimir Plahotniuc, rămâne în afara cursei electorale, după o încheiere a Curții Supreme de Justiție. PDMM nu va putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie, pentru că CSJ a respins recursul formațiunii privind înscrierea în cursa electorală.
20:20
Noi proteste violente în orașul Novi Sad din Serbia. Polițiștii au folosit gaze lacrimogene și grenade paralizante pentru a dispersa mulțimea ieșită în stradă pentru a cere alegeri anticipate. Manifestația face parte dintr-o serie de proteste organizate de anul trecut, după ce acoperișul unei gări din Novi Sad s-a prăbușit și 16 oameni au murit. Ancheta a scos la iveală fapte grave de corupție.
20:00
Judocanul Vadim Ghimbovschi a cucerit medalia de bronz la Campionatele Europene destinate sportivilor de până la 21 de ani. Compatriotul nostru a obținut 4 victorii la competiția desfășurată la Bratislava, capitala Slovaciei.
19:30
Iarmaroc cu produse ecologice la Chișinău: alimente 100% naturale, direct de la producători # Moldova1
Produse ecologice pot fi găsite la un iarmaroc organizat în acest weekend, în Chișinău. Cumpărătorii spun că sunt dispuși să plătească un preț mai mare, atâta timp cât știu că pun pe masă alimente 100% naturale. Comercianții afirmă că dețin certificate care atestă calitatea și proveniența produselor expuse pe tarabe.
18:40
Oficialii de rang înalt din China au ignorat forumul economic al lui Putin de la Vladivostok # Moldova1
Forumul Economic Oriental, deschis pe 3 septembrie la Vladivostok și prezentat drept o „platformă de afaceri autoritară” pentru țările din regiunea Asia-Pacific, a fost ignorat de înalți oficiali ai principalului partener comercial al Rusiei – China, scrie The Moscow Times.
17:40
Armata de Apărare a Israelului (Tsahal) a anunțat că a lovit o clădire înaltă situată în centrul orașului Gaza, care a fost complet distrusă. Potrivit militarilor, imobilul era folosit de gruparea Hamas, desemnată organizație teroristă în Israel, SUA și Uniunea Europeană, pentru organizarea de atacuri asupra soldaților israelieni, relatează Radio Svoboda.
17:10
Șaizeci și șase de companii din Republica Moldova au beneficiat de granturi pentru dezvoltarea afacerilor, oferite prin programele gestionate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Autoritățile estimează că acest sprijin va aduce investiții de peste 64 de milioane de lei în economia națională și va crea sute de locuri noi de muncă. Fondurile vor fi folosite pentru achiziționarea de echipamente moderne și eficientizarea proceselor de producție.
17:00
Fotbalistul moldovean Petru Neagu a revenit în campionatul național. Acesta a semnat un contract cu CSF Bălți. Mijlocașul a jucat în România din ianuarie 2024.
16:20
Experți: Max colectează geolocația, programele instalate și textul tastat. Aplicația este promovată chiar și în grădinițe # Moldova1
Lansarea messengerului guvernamental Max nu va deveni un instrument eficient de luptă împotriva fraudei. Declarația a fost făcută de către purtătorul de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, care a menționat că infractorii vor folosi Max la fel ca și alte platforme, relatează The Moscow Times.
16:00
Foc și pară după meciul cu Israel! Selecționerul Serghei Cleșcenco și-a criticat dur jucătorii în urma înfrângerii # Moldova1
Selecționerul Serghei Cleșcenco a "tunat" la adresa fotbaliștilor echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova după înfrângerea usturătoare de aseară. Cleșcenco i-a criticat pentru lipsa de atitudine pe care au avut-o în această partidă pierdută de "tricolori" fără drept de apel cu scorul de 0:4.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.