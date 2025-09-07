Cristiano Ronaldo a marcat al 140-lea său gol la echipa națională de fotbal a Portugaliei
Moldova1, 7 septembrie 2025 16:10
Cristiano Ronaldo are evoluții remarcabile în tricoul echipei naționale de fotbal a Portugaliei. Într-un meci din grupa F a preliminariilor Campionatului Mondial din anul 2026, lusitanii au surclasat cu 5:0 în deplasare selecționata Armeniei, iar atacantul de 39 de ani a marcat din nou. Și nu doar unul, ci două goluri!
• • •
Comitetul de Arbitri a Uniunii Europene de Fotbal Asociații a anunțat brigada de arbitri pentru meciul Norvegia - Republica Moldova de la Oslo. Partida din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial de fotbal din 2026 va fi condusă la centru de ungurul Balázs Berke. Cavalerul fluierului, în vârstă de 40 de ani, va fi ajutat de compatrioții săi Vencel Tóth și Balázs Szert. Arbitru de rezervă va fi Mihály Káprály, deasemeni din Ungaria.
Cristiano Ronaldo a marcat al 140-lea său gol la echipa națională de fotbal a Portugaliei
ELECTORALA 2025 // 23 de concurenți electorali la alegerile parlamentare din 28 septembrie: CEC a stabilit ordinea în buletinele de vot
Buletinele de vot de la alegerile parlamentare din 28 septembrie vor include 23 de concurenți electorali, dintre care 15 partide politice, patru blocuri electorale și patru candidați independenți.
ELECTORALA 2025 // Cetățenii abordați pentru a li se propune bani contra voturi, îndemnați să sesizeze imediat autoritățile la linia fierbinte a CNA
Cetățenii R. Moldova care sunt abordați cu propuneri de corupție electorală sunt îndemnați să telefoneze de urgență la numărul de telefon (+373) 78 710 116, Linia Fierbinte gestionată de Centrul Național Anticorupție (CNA).
ELECTORALA 2025 // CEC a respins două sesizări depuse de PAS împotriva unor candidați de pe listele Partidului Nostru
Un vicepreședinte de raion, candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, nu a fost suspendat din funcție până la începerea campaniei electorale, dar și-a luat concediu neplătit ca să evite incompatibilitățile stabilite de legislație. Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins duminică, 7 septembrie, o sesizare a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care a solicitat anularea înregistrării în calitate de candidat la alegeri pe listele Partidului Nostru a lui Mihail Dobrovolschi, vicepreședintele raionului Glodeni.
Ucraina a atacat o stație de petrol din regiunea Briansk și rafinăria Ilsk din regiunea Krasnodar
Forțele armate ale Ucrainei (ZSU) au atacat în noaptea de 7 septembrie, cu drone, rafinăria Ilsk din regiunea Krasnodar. Potrivit comandamentului operațional regional, în urma căderii resturilor a luat foc una dintre instalațiile tehnologice. Personalul rafinăriei a fost evacuat, iar autoritățile susțin că nu au existat victime. Statul major al armatei curainene a confirmat atacul asupra rafinăriei, subliniind că aceasta, cu o capacitate de 6,6 milioane de tone pe an, „este implicată în aprovizionarea forțelor armate ale Rusiei”. Rafinăria Ilsk mai fusese atacată pe 7 iulie, scrie publicația The Moscow Times.
RETROSPECTIVA // Campania electorală marcată de propagandă și finanțări ilegale, UE laudă progresele R. Moldova, Kievul cere garanții de securitate
Finanțările ilegale în campania electorală, rețelele de propagandă coordonate din Rusia, pregătirile pentru eventuale provocări externe și susținerea europeană fermă pentru parcursul R. Moldova au marcat săptămâna care se încheie. Totodată, autoritățile continuă pregătirile pentru desfășurarea unor alegeri transparente și democratice, iar extrădarea lui Vladimir Plahotniuc rămâne iminentă. Pe plan extern, eforturile de a obține pacea în Ucraina rămân încă departe, iar Kievul solicită garanții de securitate din partea liderilor occidentali.
Arina Sabalenka și-a apărat titlul de la US Open. Tenismena care evoluează sub drapel neutru a învins-o în finală pe reprezentanta Statelor Unite ale Americii, Amanda Anisimova, cu 6-3, 7-6.
O locuință adâncită din secolul XIV, prima de acest tip identificată până acum în așezarea urbană medievală de la Costești-Gârlea, a fost descoperită de arheologi, informează Agenția Națională Arheologică pe pagina sa de Facebook.
Viața între două lumi: povestea actorilor Nofit și Severin în Marea Britanie și R. Moldova
Actorii Victor Nofit și Doina Severin, soț și soție, s-au întors în Republica Moldova, după patru ani petrecuți în Marea Britanie. Artiștii au decis să plece peste hotare, pentru un trai mai bun și pentru a-i oferi fiicei posibilitatea de a studia în Regatul Unit. Acolo, Victor Nofit a început cu munca pe șantier, dar a reușit să ajungă și pe platourile de filmare, unde i-a avut colegi pe actori de la Hollywood.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat ferm cel mai intens atac al Federației Rus asupra Ucrainei, lansat în noaptea de 6 spre 7 septembrie. Într-un mesaj pe platforma X, șefa statului a declarat că Rusia aduce lumii „doar tone de minciuni și mii de rachete care ucid civili nevinovați”.
Orașul Fălești are un potențial turistic important, pe care autoritățile locale încearcă să-l valorifice prin proiecte finanțate de Uniunea Europeană. Un exemplu este Muzeul „Lazăr Dubinovschi”, renovat cu o investiție de un milion și jumătate de lei. În următorii ani, va fi reabilitată și clădirea din cărămidă roșie, un monument arhitectural de importanță națională, ridicată la sfârșitul secolului XIX.
Prim-ministrul Japoniei, Shigeru Ishiba, a decis să își dea demisia pe fondul neînțelegerilor din cadrul Partidului Liberal-Democrat aflat la guvernare, transmite Meduza-Live, cu referire la NHK și Reuters.
Rusia a atacat Ucraina cu un număr record de drone de la începutul războiului, lovind pentru prima dată clădirea guvernului. Sunt victime
Militarii ruși au lansat un atac combinat masiv asupra Ucrainei. Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, atacul a început seara zilei de 6 septembrie și a continuat toată noaptea. În total, au fost folosite 823 de mijloace de atac: 810 drone de tip Shahed, împreună cu drone false de diversiune, nouă rachete de croazieră „Iskander-K” și patru rachete balistice „Iskander-M” (sau KN-23). Pentru prima dată de la începutul invaziei, a fost lovită și clădirea guvernului. Acesta este un record de la începutul războiului. Precedentul fusese consemnat pe 9 iulie, când Rusia a folosit 728 de drone, scrie publicația The Moscow Times.
Drum mai bun până la frontiera din sudul țării. În următorii trei ani, va fi reabilitat un tronson de 40 de kilometri. Vorbim de un drum care trece prin orașul Cantemir și alte cinci localități, din raioanele Cantemir și Cahul. Lucrările vor asigura o conexiune mai rapidă cu punctul de frontieră Giurgiulești și coridoarele de transport europene.
„În raionul Pechersk, probabil în urma doborârii unei drone, a izbucnit un incendiu într-o clădire guvernamentală. Pompierii intervin la fața locului”, a scris pe Telegram primarul Kievului, Vitali Kliciko. Ulterior, premierul Ucrainei, Iulia Sviridenko a confirmat incendiul în clădirea Guvernului, transmite serviciul rus al BBC News.
Deficitul de cadre în școli și grădinițe: Ministerul Educației deschide un nou tur de repartizare
Ministerul Educației a lansat al treilea tur al concursului de repartizare a absolvenților de pedagogie în școli și grădinițe, o nouă încercare de a acoperi deficitul de cadre didactice. Sunt disponibile 1.500 de posturi vacante, iar tinerii specialiști beneficiază de diverse stimulente, inclusiv o indemnizație unică de 200 de mii de lei.
Forțele de ordine ruse au reținut un cetățean francez, Sofiane Sehili, suspectat de trecerea ilegală a frontierei, transmite TASS cu referire la serviciile de urgență din Primorie. Agenția nu precizează exact când a avut loc reținerea, relatează serviciul rus al BBC News.
Cum reușesc fermierii din Soroca să evite riscurile pieței: parteneriat cu o fabrică de conserve
Într-un context în care mulți agricultori se confruntă cu nesiguranța pieței, familia Stempovschi din Soroca a găsit o soluție care le oferă stabilitate. Aceștia cultivă legume pe o suprafață de trei hectare, iar întreaga recoltă este vândută unei fabrici de conserve. Fermierii susțin că această colaborare este mult mai convenabilă și predictibilă decât vânzarea directă pe piață.
Ucraina: Deputat al unui partid interzis a fost arestat de SBU fiind suspectat de trădare de patrie
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Procuratura Generală de la Kiev au anunțat că un deputat al partidului prorusesc „Platforma de Opoziție – Pentru Viață”, interzis în iunie 2022, a fost reținut sub suspiciunea de trădare de stat. Instanța a dispus plasarea sa în arest, relatează serviciul rus al BBC News.
De la tir la terci ostășesc: chișinăuienii au descoperit viața militară în cadrul unui eveniment special
Parcul „Alunelul” din capitală s-a transformat sâmbătă într-un adevărat poligon al curiozității și emoțiilor. De la tir și tiroliană, până la prezentări de echipament militar și degustarea tradiționalului terci ostășesc, sute de chișinăuieni au avut ocazia să descopere, pentru o zi, cum este viața unui soldat. Evenimentul a fost organizat cu ocazia marcării a 34 de ani de la crearea Armatei Naționale.
Președintele american, Donald Trump, a redenumit Departamentul Apărării, cunoscut și ca Pentagon, în Departamentul de Război. Este un titlu pe care acest departament l-a avut și după cel de-Al Doilea Război Mondial, până în 1947, iar oficialii spun că liderul de la Casa Albă încearcă în acest mod să sublinieze rolul Pentagonului în prevenirea conflictelor.
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), asociat lui Vladimir Plahotniuc, rămâne în afara cursei electorale, după o încheiere a Curții Supreme de Justiție. PDMM nu va putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie, pentru că CSJ a respins recursul formațiunii privind înscrierea în cursa electorală.
Noi proteste violente în orașul Novi Sad din Serbia. Polițiștii au folosit gaze lacrimogene și grenade paralizante pentru a dispersa mulțimea ieșită în stradă pentru a cere alegeri anticipate. Manifestația face parte dintr-o serie de proteste organizate de anul trecut, după ce acoperișul unei gări din Novi Sad s-a prăbușit și 16 oameni au murit. Ancheta a scos la iveală fapte grave de corupție.
Judocanul Vadim Ghimbovschi a cucerit medalia de bronz la Campionatele Europene destinate sportivilor de până la 21 de ani. Compatriotul nostru a obținut 4 victorii la competiția desfășurată la Bratislava, capitala Slovaciei.
Iarmaroc cu produse ecologice la Chișinău: alimente 100% naturale, direct de la producători
Produse ecologice pot fi găsite la un iarmaroc organizat în acest weekend, în Chișinău. Cumpărătorii spun că sunt dispuși să plătească un preț mai mare, atâta timp cât știu că pun pe masă alimente 100% naturale. Comercianții afirmă că dețin certificate care atestă calitatea și proveniența produselor expuse pe tarabe.
Oficialii de rang înalt din China au ignorat forumul economic al lui Putin de la Vladivostok
Forumul Economic Oriental, deschis pe 3 septembrie la Vladivostok și prezentat drept o „platformă de afaceri autoritară” pentru țările din regiunea Asia-Pacific, a fost ignorat de înalți oficiali ai principalului partener comercial al Rusiei – China, scrie The Moscow Times.
Armata de Apărare a Israelului (Tsahal) a anunțat că a lovit o clădire înaltă situată în centrul orașului Gaza, care a fost complet distrusă. Potrivit militarilor, imobilul era folosit de gruparea Hamas, desemnată organizație teroristă în Israel, SUA și Uniunea Europeană, pentru organizarea de atacuri asupra soldaților israelieni, relatează Radio Svoboda.
Șaizeci și șase de companii din Republica Moldova au beneficiat de granturi pentru dezvoltarea afacerilor, oferite prin programele gestionate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Autoritățile estimează că acest sprijin va aduce investiții de peste 64 de milioane de lei în economia națională și va crea sute de locuri noi de muncă. Fondurile vor fi folosite pentru achiziționarea de echipamente moderne și eficientizarea proceselor de producție.
Fotbalistul moldovean Petru Neagu a revenit în campionatul național. Acesta a semnat un contract cu CSF Bălți. Mijlocașul a jucat în România din ianuarie 2024.
Experți: Max colectează geolocația, programele instalate și textul tastat. Aplicația este promovată chiar și în grădinițe
Lansarea messengerului guvernamental Max nu va deveni un instrument eficient de luptă împotriva fraudei. Declarația a fost făcută de către purtătorul de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, care a menționat că infractorii vor folosi Max la fel ca și alte platforme, relatează The Moscow Times.
Foc și pară după meciul cu Israel! Selecționerul Serghei Cleșcenco și-a criticat dur jucătorii în urma înfrângerii
Selecționerul Serghei Cleșcenco a "tunat" la adresa fotbaliștilor echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova după înfrângerea usturătoare de aseară. Cleșcenco i-a criticat pentru lipsa de atitudine pe care au avut-o în această partidă pierdută de "tricolori" fără drept de apel cu scorul de 0:4.
Armata israeliană le-a cerut sâmbătă dimineața locuitorilor din orașul Gaza să se evacueze spre o „zonă umanitară” declarată de Israel mai în sudul Fâșiei Gaza, în așteptarea unui viitor atac terestru asupra acestui cel mai mare oraș din teritoriul palestinian, informează Agerpres, citând AFP și Reuters.
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz s-a descurcat de minune în megaduelul cu sârbul Novak Djokovic la turneul de Mare Șlem de la US Open. Ibericul l-a învins pe legendarul jucător de 38 de ani în doar 3 seturi, scor 6-4, 7-6, 6-2.
Spania se numără printre principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova în Uniunea Europeană, ocupând locul 9 la nivel comunitar și locul 14 pe plan mondial. În 2024, volumul comerțului moldo-spaniol a însumat 168,9 milioane de dolari SUA, ceea ce reprezintă 1,3% din comerțul total al țării, potrivit datelor Biroului Național de Statistică.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a refuzat vineri sugestia președintelui rus, Vladimir Putin, de a merge la Moscova pentru a negocia o înțelegere diplomatică. Declarația a fost făcută pentru prima dată într-un interviu acordat corespondentei-șef pe afaceri globale a ABC News, Martha Raddatz, pentru emisiunea „This Week”.
Un nou fals a apărut pe Telegram la fiecare 2-3 zile, în a doua jumătate a lunii august. Unele postări au fost republicate de 3-4 ori, cu modificări minime, scrie IPN, cu referire la rezultatele unei analize realizate de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). Monitorizarea s-a axat pe narațiunile de dezinformare și tehnicile de manipulare utilizate în această perioadă.
IGSU: Salvatorii și pompierii contribuie la economisirea banilor publici și protecția mediului
15 subdiviziuni ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) dispun deja de centrale fotovoltaice cu o capacitate totală de circa 840 kW, care au produs din 2021 până în prezent 1794 MWh de energie electrică – echivalentul a peste 7,5 milioane de lei la prețurile actuale, se arată într-un comunicat al instituției.
Trump vrea să schimbe tratatul internațional pentru a vinde drone militare în Europa de Est și Golf
Donald Trump a decis să obțină profit din exportul de drone puternice de atac și recunoaștere. Pentru aceasta, el intenționează să revizuiască unilateral prevederile tratatului internațional din 1987, scrie The Moscow Times, cu referire la Reuters.
Interesul pentru Pedagogie și Științele exacte scade. Expertă în educație: „Trebuie întreprinse măsuri"
Numărul studenților înmatriculați în universitățile din țară pentru anul universitar 2025-2026 este în creștere cu 7% comparativ cu anul precedent. Totuși, se constată un interes scăzut pentru Pedagogie, Agricultură și Științele exacte, iar experții recomandă să fie întreprinse măsuri pentru ca acestea să devină mai atractive.
R. Moldova începe, luni, la Bruxelles screeningul pe domeniul agriculturii. MAIA: „Avem un plan bine determinat"
Săptămâna viitoare, începe exercițiul de screening aferent pentru capitolele 11 - „Agricultură și dezvoltare rurală” și 12 - „Siguranța alimentară, politica sanitar-veterinară și fitosanitară”. Astfel, echipa Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare se va afla la Bruxelles în perioada 8-18 septembrie, ne-a declarat secretara generală adjunctă a MAIA, Ina Butucel.
V-ați întrebat vreodată ce se întâmplă cu cărțile vechi și deteriorate de pe rafturile bibliotecilor, ce drum parcurg acestea după ce au fost scoase din uz? Acestea ajung pe mâna restauratorilor, a medicilor de carte - altfel spus. O asemenea secție, percepută drept un spital de urgență pentru cărți, funcționează la Biblioteca Națională, unde activează șase persoane care se ocupă de restaurarea cărților vechi.
Echipa națională de fotbal a suferit a patra înfrângere în preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor, de data aceasta pe teren propriu în fața Israelului
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a suferit a patra înfrângere consecutivă în cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din anul 2026. În meciul disputat pe stadionul Zimbru din capitală, „tricolorii” au cedat cu 0:4 în fața Israelului.
Ambasadorul Japoniei, la Moldova1: Puteți să fiți foarte optimiști privind viitorul R. Moldova, atâta timp cât urmați traseul de aderare la UE
Relațiile dintre Japonia și Republica Moldova au intrat într-o nouă etapă, odată cu accelerarea reformelor și apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Într-un interviu la Moldova1, ambasadorul Yamada Yoichiro a subliniat că Japonia a sprijinit constant țara noastră, în special în agricultură și sănătate, iar schimbările politice din ultimii ani au consolidat încrederea partenerilor japonezi.
Teo Chiriac a fost reales în funcția de președinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova. La concursul pentru această funcție s-au mai înscris scriitorii Vlad Grecu și Traian Vasilcău.
Doi senatori americani le solicită Meta și Google să blocheze propaganda rusă și finanțările ilegale înainte de alegerilor din R. Moldova
Senatorii americani Jeanne Shaheen și Thom Tillis au trimis, recent, scrisori către Meta și Google, cerându-le să blocheze propaganda rusă și finanțările ilegale înainte de alegerile din 28 septembrie din R. Moldova.
