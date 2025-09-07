ELECTORALA 2025 // 23 de concurenți electorali la alegerile parlamentare din 28 septembrie: CEC a stabilit ordinea în buletinele de vot

12:00

Militarii ruși au lansat un atac combinat masiv asupra Ucrainei. Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, atacul a început seara zilei de 6 septembrie și a continuat toată noaptea. În total, au fost folosite 823 de mijloace de atac: 810 drone de tip Shahed, împreună cu drone false de diversiune, nouă rachete de croazieră „Iskander-K” și patru rachete balistice „Iskander-M” (sau KN-23). Pentru prima dată de la începutul invaziei, a fost lovită și clădirea guvernului. Acesta este un record de la începutul războiului. Precedentul fusese consemnat pe 9 iulie, când Rusia a folosit 728 de drone, scrie publicația The Moscow Times.