PeScurt // „Luna sângerie”. O eclipsă totală de lună are loc în noaptea de 7 septembrie. Fenomenul mai este denumit și „luna sângerie”. Durata eclipsei este estimată la o oră și 22 minute și poate fi observată din Europa, Africa, Asia, Australia și Antarctica.

PeScurt // „Luna sângerie”. O eclipsă totală de lună are loc în noaptea de 7 septembrie. Fenomenul mai este denumit și „luna sângerie”. Durata eclipsei este estimată la o oră și 22 minute și poate fi observată din Europa, Africa, Asia, Australia și Antarctica.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md