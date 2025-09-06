Deplasări de primar fără bani municipali? Ceban afirmă că a mers în Italia din sursele proprii
Agora.md, 6 septembrie 2025 15:20
Deplasări de primar fără bani municipali? Ceban afirmă că a mers în Italia din sursele proprii
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 5 minute
15:40
Acum 30 minute
15:20
Acum 2 ore
14:00
Acum 4 ore
12:50
Acum 6 ore
11:20
10:30
10:30
10:10
10:10
09:50
09:50
Acum 24 ore
23:50
22:30
22:20
22:10
21:10
20:20
19:30
19:20
19:10
18:10
18:00
17:30
17:30
16:20
16:10
Ieri
14:40
14:40
14:30
14:30
13:40
13:30
13:00
12:50
12:50
12:40
12:00
12:00
12:00
12:00
11:50
11:10
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.