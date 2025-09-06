Deplasări de primar fără bani municipali? Ceban afirmă că a mers în Italia din sursele proprii

Agora.md, 6 septembrie 2025 15:20

Deplasări de primar fără bani municipali? Ceban afirmă că a mers în Italia din sursele proprii

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 5 minute
15:40
Deplasări de primar fără bani municipali? Blocul Alternativa afirmă că Ceban a mers în Italia din sursele proprii Agora.md
Acum 30 minute
15:20
Deplasări de primar fără bani municipali? Ceban afirmă că a mers în Italia din sursele proprii Agora.md
Acum 2 ore
14:00
PAS, cu sesizare la CEC. Solicită sancționare lui Ceban după vizita în Italia, în calitate de primar: „Era suspendat din funcție” Agora.md
Acum 4 ore
12:50
Armata israeliană cere locuitorilor din orașul Gaza evacuarea într-o zonă umanitară. Se așteaptă un atac de proporții Agora.md
Acum 6 ore
11:20
Activele de rezervă ale Republicii Moldova au crescut cu 87,98 milioane euro în luna august Agora.md
11:10
Comisia Europeană amendează Google cu 2,95 miliarde de euro Agora.md
10:30
Senatori americani, cu scrisori către Meta și Alphabet „pentru a împiedica dezinformarea rusă înaintea alegerilor din R. Moldova” Agora.md
10:30
US Open: Carlos Alcaraz și Jannik Sinner se vor întâni în a 3-a finală de Grand Slam consecutivă Agora.md
10:10
Înfrângere dureroasă pentru naționala de fotbal a R. Moldova - tricolorii, fără replică în fața israelienilor Agora.md
10:10
Doi senatori americani, cu scrisori către Meta și Google: Cer să împiedice ingerința Rusiei în alegerile din Moldova Agora.md
09:50
O nouă medalie pentru R.Moldova la Campionatul Mondial de canoe maraton - Elena Glizan a cucerit medalia de argint Agora.md
09:50
Proteste în Serbia: Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene împotriva studenților care cer alegeri anticipate Agora.md
Acum 24 ore
23:50
Înfrângere dureroasă pentru naționala de fotbal a R.Moldova - tricolorii, fără replică în fața israelienilor Agora.md
22:30
Peripețiile primarului în spațiul Shengen sau cum a ajuns Ceban la o tabără în Italia contra cost, cerând viză pentru o conferință UNESCO (UPDATE) Agora.md
22:20
PeScurt // Ambasadori. Scrisorile de acreditare din partea a opt noi ambasadori agreați în țara noastră au fost primite astăzi de președinta Maia Sandu. Agora.md
22:10
De la „electorat paralel” la „dragi prieteni”. Dodon îndeamnă diaspora să iasă la vot (FOCUS) Agora.md
21:10
Senatori americani, cu scrisori către Meta și Alphabet pentru a preveni dezinformarea rusă înaintea alegerilor din R. Moldova Agora.md
20:20
„Au fost ridicate materiale probatorii” și mai multe persoane, audiate. Rezultatul ultimelor percheziții privind coruperea electorală Agora.md
19:30
No comment: Dor de casă după prima săptămână de studii. Tinerii stau la coadă la autogară în încercarea de a prinde un bilet (VIDEO) Agora.md
19:20
Încălțămintea minimalistă sau barefoot: ce trebuie să știi înainte să faci pasul spre mersul natural Agora.md
19:10
Între reparație nefinisată, licitație târzie și „banii greu au ajuns”: Cum Grădinița 159 din capitală nu și-a reluat activitatea, după săptămâni de pauză Agora.md
18:10
Moldova va putea adera la UE, împreună cu regiunea transnistreană. Oficială din Cipru: „Există un instrument pentru asta” Agora.md
18:00
Membrul CEC Vadim Filipov sesizează pretinse presiuni din partea colegilor. Președinta Comisiei: E bine că sunt prezenți observatori externi Agora.md
17:30
La Tiraspol ar fi avut loc exerciții militare nocturne neanunțate, pentru a doua oară în ultimele două săptămâni (VIDEO) Agora.md
17:30
CEC: Partidul „Moldova Mare”, înregistrat în cursa electorală, cu rezerva revocării Agora.md
16:20
Republica Moldova găzduiește, în premieră, „Concours Mondial de Bruxelles” și scrie o nouă pagină în istoria vinicolă a țării Agora.md
16:10
Peripețiile primarului în spațiul Shengen sau cum a ajuns Ceban la o tabără în Italia contra cost, cerând viză pentru o conferință UNESCO Agora.md
15:50
CFM va avea un nou administrator. Serghei Cotelinic a câștigat concursul Agora.md
15:50
Arest preventiv de 30 de zile pentru fostul deputat PDM Vladimir Andronachi Agora.md
Ieri
14:40
Trump vrea să redenumească Departamentul Apărării al SUA în Departamentul de Război Agora.md
14:40
De la vin și jazz, la sport și teatru: Calendarul evenimentelor de neratat din Chișinău Agora.md
14:30
De la condamnări la campanie electorală: Dmitri Torner, cu trecut controversat, devine candidat pe lista Partidului Noua Opțiune Istorică Agora.md
14:30
Oktoberfest 2X: De două ori mai multă bere, muzică și voie bună Agora.md
14:30
O butelie de gaz, cauza incendiului de la Ciocana. IGSU: Un acoperiș și o clădire auxiliară, mistuite de flăcări Agora.md
13:40
Extrădat în cel mult 30 de zile? Ministerul Justiției din Grecia ar fi acceptat solicitarea în privința lui Plahotniuc Agora.md
13:30
„Sunteți cu rușii sau cu europenii?”. Schimb de replici în direct între Ghimpu și Sanduța (FOCUS) Agora.md
13:10
Lionel Messi, în lacrimi la ultimul său meci în Argentina Agora.md
13:00
BNS: Domenii IT și bancar, cu cele mai mari salarii medii. Agricultura și turismul, la coada clasamentului Agora.md
13:00
Nor de fum la Buiucani: Competiția de la Fulger a pus pe jar pompierii (VIDEO) Agora.md
12:50
Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial de canoe maraton Agora.md
12:50
„Sănătate fără mituri” | Podcastul care îți explică pe bune ce e sănătos și ce nu, în curând, pe AGORA Agora.md
12:40
Tomografii, RMN și ECG: CNAM contractează mii de servicii suplimentare pentru persoanele asigurate Agora.md
12:00
Ministrul român al Energiei respinge falsurile din mediul online: „România nu furnizează energie la preț redus sau gratuit R. Moldova” (VIDEO) Agora.md
12:00
Șoferul la închisoare, iar vehiculul - confiscat. O persoană a fost condamnată pentru șofatul în stare de ebrietate Agora.md
12:00
În opt luni mai mult decât în opt ani: 5.200 de cazuri de muncă nedeclarată, identificate de autorități Agora.md
12:00
Putin avertizează despre un posibil deficit de gaze în regiunile din Orientul Îndepărtat al Rusiei Agora.md
11:50
Recean: Fondurile Irinei Vlah vor fi blocate în urma sancțiunilor internaționale. La mijloc, acțiuni de interferență ale Rusiei Agora.md
11:30
Serviciul de programare online pentru examenele auto, extins la Soroca și Comrat Agora.md
11:20
Ceban, cu documente la TV, arată cum s-a pomenit în Rusia în prima zi de război Agora.md
11:10
Extrădat în cel mult 30 de zile? Ministerul Justiției din Grecia acceptă solicitarea în privința lui Plahotniuc Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.