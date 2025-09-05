Între reparație nefinisată, licitație târzie și „banii greu au ajuns”: Cum Grădinița 159 din capitală nu și-a reluat activitatea, după săptămâni de pauză

Între reparație nefinisată, licitație târzie și „banii greu au ajuns”: Cum Grădinița 159 din capitală nu și-a reluat activitatea, după săptămâni de pauză

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md