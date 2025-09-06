Alcaraz, victorie clară în fața lui Djokovic

19:50

Republica Moldova face pași importanți pentru a-și consolida prezența economică în Asia prin noi dialoguri și acorduri de cooperare cu Japonia. Un grup de antreprenori și oameni de afaceri moldoveni au mers, recent, la Osaka, într-o misiune economică organizată de Camera de Comerț și Industrie, unde au avut o serie de întrevederi bilaterale cu reprezentanți ai mai multor companii japoneze. Dialogurile au vizat domenii variate, de la agroalimentar până la construcții, mobilitate și securitate cibernetică. Întâlnirile deschid noi oportunități pentru companiile din Republica Moldova, care își propun să atragă investiții în domenii strategice.