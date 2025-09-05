Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei
Provincial, 5 septembrie 2025 14:20
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 06 – 07 septembrie 2025, în sectoarele capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon. În sectorul Botanica, în Parcul „Valea Trandafirilor”, pe aleea principală – Târg cu […] Post-ul Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 5 minute
14:40
Astăzi, la Chișinău, a fost semnat un Memorandum de Înțelegere care marchează lansarea Inițiativei „Echipa Europa – Sisteme Agro-alimentare Sustenabile”, un proiect de 8,5 milioane de euro, având ca obiectiv modernizarea și creșterea rezilienței agriculturii naționale. Memorandumul stabilește cooperarea dintre Uniunea Europeană, Republica Cehă și Polonia în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, pentru […] Post-ul Fermierii locali vor deveni mai rezilienți apare prima dată în Provincial.
14:40
Elevii și studenții de etnie romă vor putea beneficia și în anul de studii 2025–2026 de burse de merit oferite de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Agenția Relații Interetnice. Programul prevede 120 de burse, fiecare în valoare de 1200 de lei pe lună. Bursele sunt distribuite pe niveluri de învățământ astfel: 60 pentru […] Post-ul 120 de burse pentru elevii și studenții romi în anul de studii 2025–2026 apare prima dată în Provincial.
Acum 15 minute
14:30
Poliția comunitară înseamnă apropiere, transparență și parteneriat cu cetățenii. Pornind de la această idee, la 4 septembrie 2025, la Inspectoratul de Poliție Bălți a avut loc un atelier de lucru dedicat activității polițienești comunitare, cu participarea secretarului de stat al MAI, Alexandru Bejan, a mai multor primari din regiunea de Nord și a reprezentanților Cancelariei […] Post-ul Poliția comunitară, mai aproape de cetățenii din nordul țării apare prima dată în Provincial.
Acum 30 minute
14:20
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 06 – 07 septembrie 2025, în sectoarele capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon. În sectorul Botanica, în Parcul „Valea Trandafirilor”, pe aleea principală – Târg cu […] Post-ul Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei apare prima dată în Provincial.
Acum 2 ore
13:10
O tragedie de proporții a fost evitată în seara zilei de 4 septembrie 2025, când o butelie de gaz păstrată într-o unitate de comerț din municipiul Chișinău a explodat înainte de intervenția salvatorilor IGSU. În seara zilei de 4 septembrie pompierii au fost alertați pentru a stinge un incediu produs pe strada Voluntarilor nr. 4 […] Post-ul Mai multe persoane au fost la un pas de tragedie în urma exploziei unei butelii cu gaz apare prima dată în Provincial.
13:10
Primăria Chișinău are ca prioritate crearea și asigurarea condițiilor la grădinițe pentru creșterea intelectuală a copiilor, dar și pentru dezvoltarea fizică a preșcolarilor din întreg municipiul, inclusiv din suburbii. O premieră, în acest sens, a fost finanțarea proiectelor de construcție a stadioanelor pe teritoriile mai multor grădinițe din suburbii. Investițiile alocate de Primăria Chișinău și-au […] Post-ul Primăria Chișinău construiește terenuri sportive pentru preșcolari apare prima dată în Provincial.
Acum 4 ore
12:40
(VIDEO) Ion Ceban a prezentat, la Ciocana, proiecte de peste 2,2 miliarde lei: Dacă am reușit la Chișinău, putem reuși în toată țara # Provincial
La Ciocana, Ion Ceban a prezentat proiectele mari de infrastructură – drumuri noi, investiții europene de peste 2,2 miliarde lei, grădinițe și spații publice moderne. “Aceste rezultate arată că echipa ALTERNATIVA știe să atragă fonduri, să construiască și să modernizeze. Dacă am reușit la Chișinău, putem reuși și în întreaga țară,” a menționat Ion Ceban. Post-ul (VIDEO) Ion Ceban a prezentat, la Ciocana, proiecte de peste 2,2 miliarde lei: Dacă am reușit la Chișinău, putem reuși în toată țara apare prima dată în Provincial.
12:20
Al doilea caz de confiscare a mijlocului de transport – pentru șofat în stare de ebrietate. Două personae, condamnate la închisoare în Chișinău și Ialoveni # Provincial
Oficiul Ialoveni al Procuraturii Hîncești anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare, în privința unui bărbat de 35 de ani, pentru comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate. Acesta a fost condamnat la 2 ani de închisoare, dintre care jumătate de pedeapsă va fi executată în închisoare, iar a doua […] Post-ul Al doilea caz de confiscare a mijlocului de transport – pentru șofat în stare de ebrietate. Două personae, condamnate la închisoare în Chișinău și Ialoveni apare prima dată în Provincial.
11:40
Va fi construită o fermă didactică pentru instruirea elevilor la Colegiul din Brătușeni # Provincial
Crearea unei ferme didactice la Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, singura instituție de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova care formează felceri veterinari și tehnicieni în creșterea animalelor și prelucrarea primară, a fost tema discuțiilor purtate astăzi la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare cu directorul Agenției Cehe de Dezvoltare, Michal Mincev, […] Post-ul Va fi construită o fermă didactică pentru instruirea elevilor la Colegiul din Brătușeni apare prima dată în Provincial.
11:40
Patru tentative de introducere ilicită a bunurilor în țară, contracarate de funcționarii vamali # Provincial
În ultimele 24 de ore, funcționarii vamali au contracarat patru tentative de introducere ilicită a bunurilor prin ascundere și nedeclarare, în cadrul controalelor efectuate la posturile vamale de frontieră Otaci, Leușeni și Palanca. La pista de intrare „autoturisme” a postului vamal Otaci s-a prezentat un Toyota Highlander, înmatriculat în Ucraina și condus de un cetățean […] Post-ul Patru tentative de introducere ilicită a bunurilor în țară, contracarate de funcționarii vamali apare prima dată în Provincial.
11:30
Mark Tkaciuk: În Moldova, peste 50% din credite sunt luate pentru mâncare, haine și… înmormântări. Țara a fost adusă la nivelul anului 1953… # Provincial
„În Moldova, peste 50% din credite sunt luate pentru mâncare, haine și… înmormântări. Asta e realitatea crudă. Țara noastră a fost adusă la nivelul anului 1953, cu 70 de ani în urmă.” Aceasta a fost constatarea dură a lui Mark Tkaciuk, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, la întâlnirea cu locuitorii sectorului Ciocana. El a subliniat […] Post-ul Mark Tkaciuk: În Moldova, peste 50% din credite sunt luate pentru mâncare, haine și… înmormântări. Țara a fost adusă la nivelul anului 1953… apare prima dată în Provincial.
11:00
Ministrul Agriculturii și Securității Alimentare al Statului Israel, Avi Dichter, a vizitat cramele Cricova. Complexul subteran al vinului se întinde pe o rețea de 120 de kilometri de galerii săpate în calcar, la o adâncime de până la 80 de metri. Aici se află o colecție națională de peste 1,3 milioane de sticle, printre care […] Post-ul Ministrul Agriculturii din Israel a vizitat cramele Cricova apare prima dată în Provincial.
10:50
Primăria orașului Cimișlia, în colaborare cu Consiliul orășenesc, a realizat investiții importante pentru îmbunătățirea condițiilor de educație timpurie la Grădinița de copii „Ghiocel”. Potrivit Primăriei, s-au realizat următoarele lucrări: Lucrări de reparație a pardoselii foișoarelor, realizate de operatorul economic SRL „Lux-Arbo”, în valoare totală de 167 400,00 lei; Lucrări de reparație a grupei, dormitorului și […] Post-ul (FOTO) Lucrări de reparație la Grădinița „Ghiocel” din Cimișlia apare prima dată în Provincial.
10:50
În această dimineață, în jurul orei 08:00, Poliția din Hîncești a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier, soldat cu decesul unui minor, pe traseul Ivanovca–Cățăleni. Conform primelor cercetări, minorul de 14 ani ar fi luat motocicleta fratelui său mai mare, fără permisiunea acestuia, cumpărată acum câteva zile. În timpul deplasǎrii, băiatul a pierdut […] Post-ul Minor de 14 ani decedat într-un accident cu motocicleta pe traseul Ivanovca–Cățăleni apare prima dată în Provincial.
Acum 6 ore
10:40
„Dacă veţi dori să aflaţi adevărul, vă îndemn să mergeţi în satele Moldovei şi să discutaţi direct cu oamenii”. Irina Vlah s-a adresat noului șef al Delegației UE # Provincial
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „fostul șef al Misiunii UE a rămas în istoria relațiilor noastre cu Uniunea Europeană ca omul care repetă minciunile regimului PAS despre „succesele” pe care cetățenii Moldovei nu le-au văzut. Noului șef al Misiunii Uniunii Europene, Iwona Piorko, i se oferă șansa de a schimba totul. […] Post-ul „Dacă veţi dori să aflaţi adevărul, vă îndemn să mergeţi în satele Moldovei şi să discutaţi direct cu oamenii”. Irina Vlah s-a adresat noului șef al Delegației UE apare prima dată în Provincial.
10:20
Ofițerii INI în comun cu procurorii Anticorupție și polițiștii din BPDS ”Fulger” au descins, astăzi, cu percheziții în noi locații, pe faptul coruperii electorale, finanțării ilegale a partidelor politice/a grupurilor de inițiativă/ a concurenților electorali săvârșită în proporții mari și spălare de bani săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari. În […] Post-ul Noi percheziții pe faptul coruperii electorale apare prima dată în Provincial.
10:20
Pe parcursul săptămânii curente, polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de trecere a frontierei de stat „Leușeni-Albița” au manifestat integritate denunțând un act de corupere. Incidentul a avut loc pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Un cetățean ucrainean în vârstă de 46 de ani, pasager într-un autocar cu destinația Germania, a încercat să ofere […] Post-ul Tentativă de corupere dejucată la Punctul de trecere a frontierei „Leușeni” apare prima dată în Provincial.
09:10
La data de 6 septembrie 2025, la Bălți se va desfășura turneul de mini-fotbal „Cupa Justiției”. Pentru trofeu și titlul de cei mai buni vor concura reprezentanți ai profesiilor juridice. Turneul va avea loc pe terenul de fotbal al Școlii Sportive Specializate de Fotbal (str. Kiev, 155). Post-ul Turneu de mini-fotbal „Cupa Justiției” la Bălți apare prima dată în Provincial.
Acum 8 ore
08:30
În orașul Sângerei continuă lucrările de extindere a sistemului de canalizare în cadrul unui proiect finanțat de Guvernul Republicii Moldova, prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, și implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord. Joi, 4 septembrie, specialiști din cadrul ADR Nord au inspectat șantierul din orașul Sângerei, unde în prezent se desfășoară […] Post-ul La Sângerei continuă lucrările de extindere a sistemului de canalizare apare prima dată în Provincial.
07:40
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) anunță finanțarea altor două proiecte investiționale din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale. Alocarea acestor resurse, în valoare totală de peste 1,3 milioane de lei, a fost posibilă datorită economiilor generate în urma procedurilor de achiziție publică pentru proiectele selectate prin concurs și […] Post-ul Două centre de sănătate vor fi eficientizate energetic cu sprijinul CNAM apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
18:40
Uniunea Europeană acordă Republicii Moldova o tranșă suplimentară de 18,9 milioane de euro, alocată prin Mecanismul pentru reformă și creștere economică – anunț făcut astăzi de Comisara Europeană Marta Kos, în cadrul unei conferințe de presă. Această sumă se adaugă pre-finanțării de 270 de milioane de euro deja oferite în 2025. În total, Republica Moldova […] Post-ul UE acordă R. Moldova o tranșă suplimentară de 18,9 mln. de euro apare prima dată în Provincial.
18:30
Astăzi, în Piața Marii Adunări Naționale, a avut loc ceremonia de semnare a documentului de donație dintre Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) și Biblioteca Naţională a Republicii Moldova / National Library of Moldova (BNRM), în prezența ministrului Culturii, Sergiu Prodan, a secretarului de stat al Guvernului României, Dragoș Mihai Hotea, a ambasadorului României […] Post-ul Peste 80.000 de cărți românești pentru bibliotecile publice din țară apare prima dată în Provincial.
18:30
Peste 40 de percheziții în dosarul privind coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor # Provincial
Astăzi, ofițerii INI și cei ai BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și procurorilor PCCOCS, au desfășurat peste 40 de percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani. Investigațiile au stabilit că un grup de […] Post-ul Peste 40 de percheziții în dosarul privind coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor apare prima dată în Provincial.
16:50
În după-amiaza zilei de 04 septembrie 2025, pompierii IGSU au fost alertați să intervină la clădirea Parlamentului Republicii Moldova, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 105, după ce a fost declanșat sistemul de alarmă la incendiu. Potrivit primelor informații, în interiorul clădirii a fost observat fum. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la […] Post-ul Intervenția IGSU la clădirea Parlamentului Republicii Moldova apare prima dată în Provincial.
16:40
Concurs de selectare a trei regiuni care vor beneficia de specializare economică inteligentă sub formă de clustere # Provincial
Proiectul „Piețe reziliente și incluzive în Moldova”, implementat de PNUD și finanțat de Guvernul Elveției, lansează concursul pentru selectarea a trei microregiuni beneficiare care vor primi sprijin tehnic și financiar pentru dezvoltarea economică locală prin abordarea de clusterizare. Fiecare cluster creat în regiuni va primi asistență financiară nerambursabilă de cel puțin 200.000 USD pentru implementarea […] Post-ul Concurs de selectare a trei regiuni care vor beneficia de specializare economică inteligentă sub formă de clustere apare prima dată în Provincial.
16:20
Crețoaia – satul de sub 400 de locuitori care a devenit un model de dezvoltare sportivă prin programul „Satul European” # Provincial
Deși are mai puțin de 400 de locuitori, satul Crețoaia, din comuna Țînțăreni, raionul Anenii Noi, este astăzi un exemplu convingător că și satele mici pot beneficia de investiții semnificative atunci când autoritățile locale au inițiativă și capacitatea de a transforma ideile bine gândite în proiecte concrete. Astfel, potrivit ONDRL, printr-un proiect de dezvoltare a […] Post-ul Crețoaia – satul de sub 400 de locuitori care a devenit un model de dezvoltare sportivă prin programul „Satul European” apare prima dată în Provincial.
16:00
Renato Usatîi a anunțat la Nisporeni că formațiunea sa va promova în viitorul Parlament lichidarea consiliilor raionale # Provincial
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat la Nisporeni că formațiunea sa va promova în viitorul Parlament reducerea numărului de deputați de la 101 la 51 și lichidarea consiliilor raionale. Potrivit acestuia, economiile realizate, estimate la sute de milioane de lei, vor fi direcționate către proiecte de dezvoltare a localităților. Renato Usatîi a precizat că […] Post-ul Renato Usatîi a anunțat la Nisporeni că formațiunea sa va promova în viitorul Parlament lichidarea consiliilor raionale apare prima dată în Provincial.
15:50
Ministrul Agriculturii din Israel, în vizită la Frudova – lider în exportul de struguri din Moldova # Provincial
Frații Vedrașco din satul Costești, raionul Ialoveni, au transformat o inițiativă de familie într-o companie recunoscută pe plan internațional. Frudova, prima care a exportat struguri de masă în SUA, a fost vizitată astăzi de ministrul Agriculturii și Securității Alimentare al Statului Israel, Avi Dichter. Pe cele 50 de hectare cultivate în sistem pergola, cu echipamente […] Post-ul Ministrul Agriculturii din Israel, în vizită la Frudova – lider în exportul de struguri din Moldova apare prima dată în Provincial.
15:50
Președintele Partidului Socialiștilor, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, Igor Dodon, a vizitat în această dimineață piețele din orașul Hîncești și din satul Cărpineni. Oamenii recunosc că s-au săturat de „vremurile bune” ale PAS. Așteaptă cu îngrijorare iarna care vine și se tem că regimul Maiei Sandu va atrage Moldova într-un război. Igor Dodon i-a […] Post-ul Igor Dodon a discutat cu locuitorii din Hîncești și Cărpineni apare prima dată în Provincial.
15:20
Acțiunea „Inima Moldovei” în fața Judecătoriei Cahul „Perchezițiile și reținerile colegilor noștri nu au nicio bază legală” # Provincial
Reprezentanții Partidului Republican „Inima Moldovei” au desfășurat o acțiune în fața Judecătoriei Cahul în sprijinul membrilor reținuți ai partidului. Participanții protestului au cerut judecătorilor să respecte legea și să elibereze colegii reținuți, aflați în arest pentru critica adusă guvernării. Liderul partidului, Irina Vlah, a declarat despre absurditatea acuzațiilor aduse activiștilor și și-a exprimat solidaritatea cu colegii reținuți. „Li se incriminează desfășurarea unor «instruiri privind participarea la acțiuni de discriminare a conducerii Moldovei». În esență, este vorba de o pedeapsă pentru criticarea regimului PAS, dar de când a devenit asta o crimă? Ei nu au conturi de zeci de mii de euro, cum au miniștrii PAS, nu au vile în Europa, nu au copii care învață în școli private scumpe peste hotare. Singura lor „vină” este că au avut curajul să ridice vocea împotriva crimelor puterii galbene! Noi ne exprimăm solidaritatea față de colegii noștri! Ei au tot sprijinul nostru și vom lupta până când dreptatea va învinge!”, a declarat Irina Vlah. „Perchezițiile și reținerile colegilor noștri nu au nicio bază legală. Este o provocare ieftină a PAS, care nu va face decât să întărească dorința echipei noastre de a lupta împotriva fărădelegii”, a declarat membrul Consiliului Politic Național al „Inima Moldovei”, Victor Topal. „Colegii noștri sunt nevinovați, iar PAS știe foarte bine acest lucru. […] Post-ul Acțiunea „Inima Moldovei” în fața Judecătoriei Cahul „Perchezițiile și reținerile colegilor noștri nu au nicio bază legală” apare prima dată în Provincial.
15:20
Un exercițiu internațional de amploare, „Border Shield 25”, va avea loc la Gara Internațională Ungheni, în perioada 1-2 octombrie, finanțat de Uniunea Europeană și aprobat de Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, informează PROVINCIAL. Potrivit autorităților locale, astăzi, 4 septembrie, o echipă în frunte cu Marian Kolencik, directorul exercițiului internațional, a efectuat o vizită la Primăria […] Post-ul „Border Shield 25” va avea loc la Gara Internațională Ungheni apare prima dată în Provincial.
15:10
Miercuri, 3 septembrie curent, primara mun. Soroca, Lilia Pilipețchi, a inspectat Grădinița nr 17, unde au demarat lucrările de reparație, pentru crearea unei grupe de creșă. Proiectul care costă 1,5 mln de lei, face parte din cadrul Programului Național “Servicii de Creșă Publice” și este finanțat din cadrul Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. […] Post-ul Lucrări de reparație la Grădinița nr.17 din Soroca apare prima dată în Provincial.
14:50
Percheziții la Cahul: Droguri de circa 200.000 de lei și muniții ridicate de polițiști. # Provincial
Ofițerii Direcției Investigații Sud a INI au documentat, pe parcursul lunii august, activitatea infracțională a unei persoane din raionul Cahul, bănuită de păstrarea și consumul de substanțe narcotice. În urma unei percheziții autorizate la domiciliul unui bărbat de 53 de ani, polițiștii au depistat și ridicat droguri în valoare de aproximativ 200.000 de lei, precum […] Post-ul Percheziții la Cahul: Droguri de circa 200.000 de lei și muniții ridicate de polițiști. apare prima dată în Provincial.
Ieri
14:40
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a participat la noi discuții cu locuitorii raionului Sângerei. El a subliniat că modelul ideal pentru Republica Moldova este de a construi acasă o viață prosperă, bazată pe politici corecte și servicii de calitate oferite de stat. „Nu ne vom concentra doar pe geopolitică, ci pe interesele […] Post-ul Alexandr Stoianoglo, la Sângerei: Statul trebuie să existe pentru oameni și nu invers apare prima dată în Provincial.
14:20
Ion Chicu: datoria de stat a crescut de la 67 de miliarde de lei în 2020, la 127 de miliarde de lei în 2024, adică s-a dublat în perioada guvernării PAS # Provincial
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a susținut astăzi o conferință de presă la Ungheni, în cadrul căreia a prezentat date îngrijorătoare privind creșterea datoriei de stat și efectele acesteia asupra economiei și cetățenilor. Datoria publică – aproape dublată în patru ani Potrivit lui Chicu, datoria de stat a crescut de la 67 […] Post-ul Ion Chicu: datoria de stat a crescut de la 67 de miliarde de lei în 2020, la 127 de miliarde de lei în 2024, adică s-a dublat în perioada guvernării PAS apare prima dată în Provincial.
14:20
117 afaceri agricole finanțate prin Programul FCA, în primele șase luni de implementare # Provincial
În primele șase luni de la lansare (1 martie – 31 august 2025), prin Programul Facilitatea de Creditare în Agricultură (FCA) au fost finanțate 117 afaceri agricole, cu o valoare totală de 126,15 milioane lei. În luna august au fost aprobate 26 de finanțări, în sumă totală de 23,33 milioane lei. Distribuția sprijinului: 18,11 milioane […] Post-ul 117 afaceri agricole finanțate prin Programul FCA, în primele șase luni de implementare apare prima dată în Provincial.
14:20
Ministerul Culturii, în colaborare cu Comunitatea Evreiască din Republica Moldova, a dat start celei de-a doua ediții a Festivalului „Zilele Europene ale Culturii Evreiești”, desfășurat simultan la Chișinău și Bălți, în perioada 3–5 septembrie 2025, în paralel cu evenimente similare din peste 30 de țări europene. Festivalul reunește publicul larg în jurul patrimoniului cultural evreiesc, prin expoziții, […] Post-ul Festivalul „Zilele Europene ale Culturii Evreiești” – lansat la Chișinău și Bălți apare prima dată în Provincial.
14:10
Alexandr Petkov a participat la ședința de lucru privind gestionarea și sortarea deșeurilor, desfășurată la Primăria Pepeni # Provincial
La data de 2 septembrie 2025, în incinta Primăriei satului Pepeni a avut loc o ședință de lucru cu participarea Secretarului de Stat al Ministerului Mediului, Grigore Stratulat. În cadrul ședinței au fost discutate aspecte ce țin de gestionarea și sortarea deșeurilor de către autoritățile publice locale în parteneriat cu compania „GELIBERT”, precum și continuarea […] Post-ul Alexandr Petkov a participat la ședința de lucru privind gestionarea și sortarea deșeurilor, desfășurată la Primăria Pepeni apare prima dată în Provincial.
13:20
Presiunile constante exercitate de guvernarea PAS asupra administrației din Orhei nu reușesc să împiedice dezvoltarea municipiului. Zilele trecute, a fost inaugurat încă un proiect de infrastructură rutieră de succes. După o reconstrucție complexă, strada Ion Neculce din sectorul Slobozia Doamnei a devenit sigură pentru șoferi și pietoni. Aceasta este încă o dovadă a angajamentului conducerii […] Post-ul (FOTO) Strada Ion Neculce din Orhei – modernizată apare prima dată în Provincial.
13:20
Pe 28 august 2025, în cadrul Zilelor municipiului Ungheni, a avut loc prima ediție a Festivalului Compostării și al Produselor BIO, un eveniment dedicat agriculturii ecologice, compostării, consumului responsabil și protecției mediului. Festivalul a fost organizat în cadrul proiectului „Soluții inteligente și inovatoare pentru zonele rurale verzi și curate din Bazinul Mării Negre – Smart4Rural”, finanțat de […] Post-ul Municipiul Ungheni a găzduit primul Festival al Compostării și al Produselor BIO apare prima dată în Provincial.
13:00
Andrei Năstase: Soroca mi-a arătat astăzi că nu sunt singur pe acest drum – suntem împreună, cu toată puterea noastră # Provincial
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, a fost „la Soroca, printre oameni, acolo unde se simte cel mai bine pulsul vieții”. „Am mers din poartă în poartă, am intrat în curțile gospodarilor, am stat de vorbă cu cei din piață și de pe străzi. Am împărțit personal pliante, dar mai ales mi-am împărtășit […] Post-ul Andrei Năstase: Soroca mi-a arătat astăzi că nu sunt singur pe acest drum – suntem împreună, cu toată puterea noastră apare prima dată în Provincial.
12:20
Mitropolitul Vladimir îndeamnă slujitorii Bisericii să nu se implice în procesele politice # Provincial
Mitropolitul Vladimir, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie curent, a venit cu un apel către plinătatea Bisericii Ortodoxe din Moldova. Mitropolitul îndeamnă slujitorii Bisericii să nu se implice în procesele politice și să îndemne enoriașii să-și exercite dreptul la vot în mod liber și conștient, știind că participă la făurirea viitorului țării noastre. „Preacuvioși și […] Post-ul Mitropolitul Vladimir îndeamnă slujitorii Bisericii să nu se implice în procesele politice apare prima dată în Provincial.
11:50
Primăria municipiului Bălți informează că, la data de 6 septembrie 2025, în municipiul Bălți se vor desfășura activități festive consacrate Zilei Armatei Naționale a Republicii Moldova, organizate de Brigada I Infanterie Motorizată „Moldova”. Manifestările vor avea loc în Parcul Central „Mihai Volontir”, începând cu ora 10:00, și vor include: expoziții de tehnică și echipament militar; […] Post-ul Ziua Armatei Naționale va fi marcată la Bălți printr-o serie de activități festive apare prima dată în Provincial.
11:20
CNA desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar privind acțiunile ilicite ale unei companii suspectată de încălcarea regimului de executare a construcțiilor # Provincial
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi acțiuni procesuale într-o cauză penală care vizează o companie de construcție, suspectată de executarea unor lucrări cu încălcarea prevederilor legale în domeniul construcțiilor. Potrivit materialului probatoriu administrat, compania ar fi executat lucrări de construcție a unui imobil cu nerespectarea documentației […] Post-ul CNA desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar privind acțiunile ilicite ale unei companii suspectată de încălcarea regimului de executare a construcțiilor apare prima dată în Provincial.
11:20
A fost inițiată construcția Centrului de instruire în domeniul horticol, de la Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul. Edificiul va fi dotat cu utilaje și echipamente de laborator pentru „Analize fizico-chimice a produselor alimentare” și „Procesarea produselor horticole”. În același bloc va fi amenajată și o cantină pentru elevi. Dotările sunt […] Post-ul A început construcția Centrului de instruire horticolă la CEHTA Țaul apare prima dată în Provincial.
10:50
Ieri, a luat startul o nouă ediție a turneului național dotat cu trofeul Cupa Orange 2025/26. În turul I preliminar s-au jucat 7 meciuri, la care au participa echipele din Liga 2. Site-ul FMF.md vă pune la dispoziție rezultatele etapei precum și marcatorii duelurilor. Rezultatele meciurilor din turul 1 preliminar, 3 septembrie: CF Maiak – FC Congaz 1-2 […] Post-ul Cupa Orange. Rezultatele din runda 1 preliminară apare prima dată în Provincial.
10:50
În satul Negureni, ministrul Agriculturii și Securității Alimentare al Statului Israel, Avi Dichter, l-a cunoscut pe Nicolae Pascal, agricultorul care a transformat 500 de hectare în culturi performante și livezi certificate la standarde internaționale. Fermierul gestionează circa 500 ha de terenuri agricole, dintre care 400 ha cu cereale și 100 ha cu livezi multianuale: măr, […] Post-ul Ministrul Agriculturii al Israelului a vizitat o livadă din Negureni apare prima dată în Provincial.
10:20
În dimineața zilei de ieri, echipa PAMU Puhoi din cadrul SAMU Ialoveni a avut parte de un eveniment emoționant și plin de bucurie – o gravidă care era transportată de urgență către spital a născut al șaptelea copil în autoambulanță. La ora 06:05, la Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a parvenit o solicitare pentru […] Post-ul O femeie din Ialoveni a născut al șaptelea copil în ambulanță apare prima dată în Provincial.
10:20
Administrația Națională a Drumurilor informează că în legătură cu executarea lucrărilor de reabilitare a drumului M3 (ieșirea din or. Vulcănești, direcția s. Giurgiulești) și a străzii Jukovsky din orașul Vulcănești, circulația mijloacelor de transport de mare tonaj prin orașul Vulcănești, pe traseul M3, va fi restricționată temporar. Începând cu data de 8 septembrie 2025, pe […] Post-ul Restricții de circulație în Vulcănești, pe M3 apare prima dată în Provincial.
10:10
Peste 40 de percheziții în nordul țării într-un dosar de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor # Provincial
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS”Fulger” au descins, la primele ore ale dimineții, cu peste 40 de percheziții în nordul țării, în contextul unei cauze penale pentru corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice/a grupurilor de inițiativă/ a concurenților electorali săvârșită în proporții mari și spălare de […] Post-ul Peste 40 de percheziții în nordul țării într-un dosar de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor apare prima dată în Provincial.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.