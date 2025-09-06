Pescuit ilegal cu plase monofilament, stopat de polițiștii de frontieră
Noi.md, 6 septembrie 2025 15:30
Polițiștii de frontieră au documentat un nou caz de braconaj piscicol în zona lacului Manta, cu implicarea a două persoane – de gen masculin și feminin.În timpul unei misiuni de supraveghere, cu ajutorul dronei au fost observate două persoane care pescuiau ilegal de pe o barcă. La scurt timp după ce au ieșit la mal, acestea au fost oprite și documentate.Cei doi s-au legitimat ca fiind locu
• • •
Acum 15 minute
15:30
Poziția liderului partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, s-a schimbat cardinal.Acum, acesta acuză partidul de guvernămînt „Acțiune și Solidaritate” (PAS) de abuzuri în Moldova, deși în urmă cu cîțiva ani protesta activ împotriva oponenților PAS, în persoana Partidului Socialiștilor și a fostului președinte al țării, liderul PSRM, Igor Dodon.Vasile Costiuc a relatat că autobuzul ec
15:30
Acum o oră
15:00
Dorin Junghietu: „Moldova poate deveni un hub energetic regional între România, Ucraina și Uniunea Europeană” # Noi.md
În perioada 4–5 septembrie 2025, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la Consiliul Informal al Miniștrilor Energiei, desfășurat la Copenhaga, Danemarca.Reuniunea a inclus două sesiuni de dezbateri în format panel, cu genericul: „Prietenii Decarbonizării: Sistemul energetic al UE dincolo de 2030” și „Dialog al Grupului operativ pentru Uniunea Energetică privind depășirea lacunelor
Acum 2 ore
14:30
Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a replicat propunerii președintelui rus Vladimir Putin, care insistă ca locul unei eventuale întrevederi între ei doi să fie Moscova, propunînd la rîndul său Kievul drept posibil loc de întîlnire, informează sîmbătă dpa, preluat de agerpres și moldpres.'El poate veni la Kiev', a declarat Zelenski pentru canalul american ABC News într-un interviu difuzat sîm
14:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Drumeție, Miere, Atelier de Căsuțe pentru Păsări & Degustare de Vinuri - 6 Septembrie 2025, 08:00 Maratonul Dragonul de Aur 2025 - 6 Septembrie 2025, 08:00 YardSale Market - 6 - 7 Septembr
14:30
Serviciul Vamal al Republicii Moldova informează agenții economici și transportatorii că, în noaptea de duminică spre luni, 8 septembrie 2025, între orele 00:00 și 02:00, vor fi efectuate lucrări de mentenanță și modernizare a sistemului informațional destinat procesului de vămuire, transmite moldpres.Potrivit instituției, în acest interval, funcționalitatea sistemului ar putea fi temporar lim
14:30
Trump ar putea clasifica dronele militare ca avioane pentru a evita limitările unui tratat internațional # Noi.md
Donald Trump a decis să obțină profit din exportul de drone puternice de atac și recunoaștere.Pentru aceasta, el intenționează să revizuiască unilateral prevederile tratatului internațional din 1987, scrie The Moscow Times, cu referire la Reuters.Interes pentru astfel de drone au manifestat, în special, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, dar și țări din Europa de Est.Regimul de c
14:00
Ungaria respinge oficial posibilitatea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană.Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a explicat că poziția Budapestei nu se va schimba, indiferent de atitudinea Rusiei față de această chestiune, transmite focus.ua.Astfel, pe pagina sa de Facebook, Peter Szijjarto a scris că poziția Budapestei se bazează pe opinia cetățenilor maghiari, car
Acum 4 ore
13:30
Partidul Politic Alianța „MOLDOVENII” a prezentat astăzi un nou proiect de lege privind alocarea fondurilor din Bugetul de Stat pentru actualizarea Planurilor Urbanistice Generale (PUG), Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ) și studiilor de fezabilitate pentru toate centrele raionale, municipiile din Republica Moldova și regiunea transnistreanăLiderul formațiunii, Denis Roșca, a declarat că iniț
13:30
Renato Usatîi: „Vom obliga instituțiile statului să cumpere doar produse locale – sprijin pentru producători și calitate pentru oameni!” # Noi.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că viitorul guvern trebuie să susțină producătorii autohtoni prin măsuri concrete, una dintre acestea fiind obligativitatea ca toate instituțiile publice să cumpere exclusiv produse moldovenești."Partidul Nostru va asigura ca toate instituțiile publice – de la grădinițe și școli, până la spitale și alte unități de stat – să cumpere doar
13:30
Vizita oficială a ministrului Agriculturii și Securității Alimentare al Statului Israel, Avi Dichter, în Republica Moldova, s-a transformat într-o adevărată incursiune în universul agricol, vitivinicol și tradițional al țării noastre, scrie moldpres.În doar cîteva zile din această săptămînă, oficialul israelian a trecut de la laboratoarele de cercetare din Bălți la plantațiile de fructe și str
13:00
Nicolae Busuioc, procurorul care gestionează cauza penală de spălare de bani în proporții deosebit de mari în care figurează fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, a oferit detalii.El a declarat pentru TV8 că dosarul a fost deschis în 2021 pentru presupuse fapte comise în 2014, perioadă în care Andronachi activa în calitate de om de afaceri, transmite zdg.md.Astfel, Vladimir Andronac
12:00
Viorel Cernăuțeanu: „Deputații Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan se află în stînga Nistrului” # Noi.md
Deputații Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan, condamnați ambii la închisoare, se află în continuare în stînga Nistrului.Declarația a fost făcută pentru moldpres de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu.Conducerea IGP a subliniat că poliția nu deține o informație potrivit căreia cei doi s-ar afla în Federația Rusă.„Imediat ce s-a lansat această informaț
Acum 6 ore
11:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Cel mai grandios antrenament de pregătire pentru Chisinau Marathon - 7 Septembrie 2025, 08:00 Cupa Lingvistică 2025 la Ce? Unde? Când? - 7 Septembrie 2025, 13:00 Evening with Live music at
11:30
Donald Trump a semnat ordinul pentru a redenumi Departamentul Apărării în Departamentul de Război # Noi.md
Președintele american Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv pentru a redenumi Departamentul Apărării al SUA în Departamentul de Război, relatează AFP.'Acest lucru transmite un mesaj de victorie' și 'un mesaj de forță' aliaților și dușmanilor Americii deopotrivă, a afirmat președintele american.El a sugerat că nu ar avea nevoie de un vot în legislativ pentru a face schimbarea, deși
11:00
Elena Glizan, a adus a doua medalie de argint pentru țara noastră la Campionatele Mondiale de canoe marathon # Noi.md
Sportiva Centrului Sportiv de Pregătire a Lotului Național, Elena Glizan, a adus a doua medalie de argint pentru țara noastră la Campionatele Mondiale de canoe marathon, care se desfășoară în orașul Gyor, Ungaria.Ea a urcat pe treapta a doua a podiumului de premiere în proba de canoe simplu, la categoria de vîrstă sub 23 de ani, după ce a încheiat cursa pe distanța de 10,7 km cu rezultatul de
10:30
Guvernanții au devenit atît de pasionați de răspîndirea „singurei opinii corecte”, încît au ajuns și la Themis.Acum, chiar și puterea independentă primește instrucțiuni despre cum să judece „corect”. Acesta este absolutismul, mascat sub frumoasele discursuri despre democrație.Portalul Noi.md propune să privim această situație prin prisma caricaturii, în cadrul unui nou proiect săptăm
10:30
Ambasadorul Republicii Moldova în SUA Vlad Kulminski, a prezentat scrisorile de acreditare Donald J. Trump # Noi.md
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vlad Kulminski, a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui SUA, Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii oficiale la Casa Albă.Discuțiile au vizat consolidarea parteneriatului moldo-american.Detalii urmează.
10:00
Naționala Moldovei a cedat în confruntarea cu Israel din cadrul preliminariilor CM 2026.Partida, care a avut loc la stadionul Zimbru din capitală s-a încheiat cu scorul 4:0 în favoarea adversarului.Următorul meci pentru tricolori în cadrul acestei competiții va avea loc marți, 9septembrie în deplasare cu Norvegia. Partida va începe la ora 21:45.Moldova - Israel 0:4Marcatori: Pere
Acum 8 ore
09:30
Astăzi vremea va fi stabilă, iar cerul senin.Nu se așteaptă precipitații pe întreg teritoriul țării.Vîntul va sufla slab pînă la moderat, predominant din direcția nordică.În timpul zilei, în sudul țării, temperaturile vor ajunge la +29...+31 °C, în regiunile centrale vor fi de +27...+29 °C, iar în nord vor fi de aproximativ +24...+26 °C.
09:30
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:6 septembrie — a 249-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 116 de zileSărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Sfinţit Mc. EutihieCe se sărbătorește în lume: Ziua zborului deas
Acum 12 ore
07:00
Alianța „MOLDOVENII” este un partid de centru, care își vede rolul în consolidarea cîmpului de centru din Moldova pentru promovarea intereselor cetățenilor și asigurarea bunăstării acestora, în primul rînd.Acest lucru a fost declarat de vicepreședintele partidului politic Alianța „MOLDOVENII”, Dumitru Roibu, în cadrul emisiunii „Noua săptămînă cu Anatolie Golea” difuzată de canalul TV8.El
06:30
Fostul viceprim-ministru Alexandru Muravschi a vorbit despre viziunea sa asupra strategiei electorale a partidului PAS. Potrivit lui, guvernarea își construiește campania pe intimidare și crearea unei imagini a dușmanului.{{834691}}„Strategia PAS astăzi este, desigur, de a folosi cartea fricii. Imaginea du;manului. Vedem că strategia se bazează în mare măsură pe continuarea presiunii asupra op
05:30
Marele Premiu al Principatului Monaco, cursă istorică de Formula 1, va rămîne în calendar cel puțin pînă în 2035, au anunțat, vineri, organizatoril Campionatului Mondial, citați de agențiile internaționale de presă."Formula 1 prelungeşte Grand Prix-ul de la Monaco pînă in 2035 inclusiv. in urma extinderii acordului existent cu Automobile Club de Monaco (ACM), care era valabil pînă în sezonul 2
04:30
Spania se numără printre primii 10 parteneri comerciali ai Republicii Moldova din Uniunea Europeană.În 2024, volumul comerțului bilateral a însumat 168,9 milioane USD, ceea ce reprezintă 1,3% din comerțul total al țării.Potrivit Biroului Național de Statistică, Spania s-a clasat pe locul 14 printre partenerii comerciali ai Republicii Moldova la nivel mondial și pe locul 9 între statele m
03:30
Tesla îl va recompensa pe Elon Musk cu 1.000 de miliarde de dolari dacă firma atinge anumite obiectiv # Noi.md
Consiliul de Administratie de la Tesla Inc. a propus vineri un nou plan de remunerare pentru directorul general Elon Musk, care ar urma să fie recompensat cu acţiuni în valoare de aproximativ 1.000 de miliarde de dolari, dacă firma va atinge o serie de obiective de performanță ambițioase.Pachetul propus, care va fi unul dintre cele mai mari din istorie dacă va fi aprobat, scoate în evidență în
Acum 24 ore
02:30
O „cască” cu ultrasunete oferă noi modalități potențiale de tratare a afecțiunilor neurologice fără intervenții chirurgicale sau alte proceduri invazive a arătat un studiuDispozitivul poate viza regiuni ale creierului de 1.000 de ori mai mici decît ultrasunetele și ar putea înlocui abordările existente, cum ar fi stimularea cerebrală profundă (DBS), în tratarea bolii Parkinson, transmite media
01:30
Administrația Trump sprijină un program global împotriva HIV, în ciuda reducerilor bugetare # Noi.md
Administrația Trump continuă să sprijine distribuirea internațională a medicamentului Lenacapavir pentru prevenirea HIV, chiar dacă aceasta a redus masiv bugetele pentru ajutorul umanitar.Guvernul Statelor Unite ale Americii a anunțat joi că va finanța un proiect internațional prin care un medicament inovator împotriva HIV să fie mai accesibil, transmite mediafax.roMișcarea ar putea fi făc
01:00
În august 2025, prețurile mondiale la carnea și uleiurile vegetale au atins maxime de mai mulți ani, în timp ce cerealele și produsele lactate s-au ieftinit. Informația este oferită de Reuters, citînd raportul Organizației pentru Alimentație și Agricultură a ONU (FAO).Indicele FAO al prețurilor alimentare (FFPI) s-a ridicat în august la 130,1 puncte, în creștere față de nivelul revizuit al lun
01:00
Un meci de fotbal, oprit din cauza invaziei de albine. Toți jucătorii s-au culcat imediat la pămînt # Noi.md
Un moment neobișnuit a avut loc pe stadionul Kwaraa din Babati, Tanzania, unde un roi de albine a întrerupt partida dintre City FC Abuja și JKU FC, parte a Turneului Internațional de Pre-Sezon Tanzanite.După cum transmite Noi.md cu referire la Flashscore, în minutul 77, la scorul de 1-1, jucătorii s-au prăbușit la pămînt la semnalul arbitrilor, încercînd să se protejeze de roiul coborît peste
00:30
Ciprul preia președinția Consiliului UE de la 1 ianuarie 2026: „Extinderea va fi o prioritate pentru președinția cipriotă” # Noi.md
Ciprul preia, de la 1 ianuarie 2026, președinția Consiliului Uniunii Europene și extinderea blocului comunitar rămîne o prioritate pentru Nicosia.Într-un interviu acordat în exclusivitate postului Moldova 1, ministra pentru Afaceri Europene a Republicii Cipru, Marilena Raouna, a declarat că aderarea R. Moldova la UE, un stat cu probleme teritoriale, este posibilă, oferind exemplul țării sale,
00:00
Mii de deţinuţi din Uzbekistan vor putea beneficia de reduceri ale pedepselor dacă vor citi cărţi selectate de autorităţi, care doresc „să formeze valori spirituale şi morale corecte” în rîndul condamnaţilor din această fostă republică sovietică din Asia Centrală, informează AFP. {{822106}}Noua modificare a Codului Penal vizează peste 13.500 de deţinuţi, dar nu se aplică celor condamnaţi l
00:00
Președintele Chinei, Xi jinping, a transmis vineri un mesaj de felicitare Expoziției Mondiale a Industriei Inteligente 2025.China acordă o mare importanță dezvoltării și guvernării inteligenței artificiale, promovează în mod activ integrarea profundă a inovației științifice și tehnologice a inteligenței artificiale cu inovația industrială, sprijină dezvoltarea economică și socială de înaltă ca
5 septembrie 2025
23:30
Un deputat român a uitat că a trecut de la opoziție la putere, semnînd din greșeală pentru moțiunea de cenzură # Noi.md
Deputatul Dorin Popa este singurul parlamentar din partidul de la guvernare din România care a semnat una dintre cele patru moțiuni de cenzură depuse de opoziție, cea cu privire la măsurile din domeniul sănătății. După cum transmite Noi.md cu referire la Ziare, acesta a trecut la grupul PSD din Camera Deputaților în 10 iunie, după ce a plecat cu scandal din POT, pentru că s-a certat cu președi
23:30
Lucrări de reparație capitală pe strada Butucului: apel la responsabilitate din partea „Termoelectrica” # Noi.md
„Termoelectrica” S.A. desfășoară în această perioadă lucrări esențiale de modernizare a rețelei de termoficare pe strada Butucului din sectorul Botanica al Capitalei, transmite Noi.Potrivit unui mesaj al companiei, intervențiile se întind pe o lungime de aproximativ 400 de metri și au scopul de a asigura funcționarea fiabilă a sistemului centralizat de încălzire în sezonul rece 2025–2026.R
23:00
Podul care va lega teritoriile Rusiei și Coreei de Nord va fi inaugurat în 2026, a anunțat vineri președintele rus Vladimir Putin, în cadrul celui de-al 10-lea Forum Economic Estic, în care a mai declarat că, pînă în noiembrie, guvernul rus trebuie să vină cu un plan de dezvoltare a industriei de pămînturi rare, informează EFE.'Intenționăm să construim noi poduri, inclusiv unul cu Republica Po
23:00
Ceremonia din Beijing dedicată împlinirii a 80 de ani de la victoria în Războiul Poporului chinez de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze și în Războiul Mondial Antifascist a atras atenția comunității internaționale, scrie romanian.cgtn.com.„Pacea” este cuvîntul care apare cel mai des în comentariile instituțiilor media străine în relatările despre evenimentul din 3 septembrie. Președintel
22:30
Un avocat american care are acelaşi nume ca fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a dat în judecată platforma de socializare, deoarece aceasta îi suspendă în mod repetat contul, acuzîndu-l în mod fals că „se dă drept o celebritate”, relatează BBC. {{825902}}Mark S Zuckerberg afirmă că în ultimii opt ani contul său a fost dezactivat de cinci ori, ceea ce i-a cauzat pierderi financiare de mi
22:30
Comisia Electorală Centrală a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi pentru funcția de primar și de consilier în consiliile locale în unele localități din data de 16 noiembrie 2025, transmite Noi.md.Documentul stabilește acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru organizarea alegerilor l
22:00
India va continua să cumpere petrol rusesc, în ciuda apelurilor insistente ale președintelui SUA, Donald Trump, de a renunța la achiziții. Acest lucru a fost declarat de ministrul indian al Finanțelor, Nirmala Sitharaman, într-un interviu acordat News18.Sitharaman a subliniat că New Delhi va lua decizia în funcție de interesele țării și de necesitatea de a limita cheltuielile cu importurile.
22:00
Blocul Electoral Patriotic a contestat la CEC implicarea Ambasadei Republicii Moldova în Irlanda în campania electorală # Noi.md
Blocul Electoral Patriotic (BEP) a depus o contestație oficială la Comisia Electorală Centrală, solicitînd investigarea cazului de implicare a Ambasadei Republicii Moldova în Irlanda în procesul electoral.Recent, pe pagina oficială a misiunii diplomatice a fost publicată o postare care conținea indicații directe privind opțiunea de vot la alegerile parlamentare. În imagine apare simbolul elect
22:00
Responsabilii din cadrul Preturii Ciocana, de comun cu cei ai Întreprinderii Municipale pentru servicii Locative Ciocana, au demontat și evacuat încă o gheretă amplasată ilegal, de această dată pe str. Ginta Latină, 17/1. {{827580}} Procesul s-a efectuat conform normelor legale în vigoare, cu îndeplinirea tuturor măsurilor de siguranță.În context, Primăria Chișinău amintește cetăț
22:00
„Moldova Mare” intră oficial în cursa electorală: CEC a înregistrat lista candidaților și simbolul formațiunii # Noi.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) s-a întrunit vineri, 5 septembrie, și a aprobat mai multe hotărîri legate de organizarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.În urma deciziilor Curții de Apel Centru și ale Curții Supreme de Justiție, CEC a înregistrat 69 de candidați la funcția de deputat din partea Partidului Politic „Moldova Mare”. Totodată, a fost confirmat simbolul electoral și
22:00
China îndeamnă comunitatea internaţională să promoveze rezolvarea politică a crizei din Ucraina # Noi.md
Negocierile în problema Ucrainei au intrat într-o perioadă cheie, iar solicitările la pace şi vocile de încurajare a negocierilor de pace au devenit tot mai puternice, scrie romanian.cgtn.comComunitatea internaţională trebuine să valorifice această tendinţă pozitivă şi să depună eforturi pentru promovarea rezolvării cît mai grabnice, pe cale politică, a crizei ucrainene, a declarat Geng Shuang
21:30
Curățarea lacurilor din Moldova – lux de milioane de euro, inaccesibil crescătorilor de pește # Noi.md
Curățarea iazurilor și lacurilor din Republica Moldova prin tehnologii moderne ar costa sute de mii sau chiar milioane de euro, sumă imposibil de acoperit de către crescătorii locali de pește.După cum transmite Noi.md cu referire la AGRO TV Moldova, acest lucru a fosy declarat de Oleg Andronic, administratorul SA Piscicola „Gura Bîcului”.Potrivit lui, în prezent Moldova nu dispune de echip
21:30
„E mai bine să escaladezi cît încă poți”. Povestea celui mai vîrstnic alpinist care a cucerit Muntele Fuji, la 102 ani # Noi.md
Kokichi Akuzawa a fost pe punctul de a renunţa în timpul ascensiunii sale pentru a deveni cea mai în vîrstă persoană care a urcat pe Muntele Fuji, la vîrsta de 102 ani, reuşită recunoscută de Cartea Recordurilor după ce a ajuns în vîrf în august.„Am fost foarte tentat să renunţ la jumătatea drumului”, a declarat Akuzawa pentru Associated Press într-un interviu recent, scrie News.ro.„A fost
21:00
Secția prematuri a Institutului Mamei și Copilului, modernizată cu sprijin european și național # Noi.md
Secția prematuri a Institutului Mamei și Copilului (IMC) a fost inaugurată astăzi, după ce a trecut printr-un amplu proces de reparație capitală și dotare cu echipamente medicale moderne, transmite Noi.md.Secția are o suprafață totală de 962 metri pătrați și dispune de 41 de paturi, ceea ce permite deservirea a circa 700 de pacienți pe an. Începînd din iunie, spațiul modernizat oferă deja trat
21:00
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC), preşedintele Chinei, Xi Jinping, a avut joi seară, în Marea Sală a Poporului din Beijing, o convorbire cu secretarul general al Partidului Muncii și președintele Consiliului pentru Afaceri de Stat din Coreea de Nord, Kim Jong-un, aflat în China pentru a participa la ceremonia dedicată împlinirii a 80 de ani de la vict
20:30
La data de 4 septembrie 2025, în Punctul de trecere a frontierei de stat „Palanca-Maiaki-Udobnoe”, echipa canină a Poliției de Frontieră, cu sprijinul patrupedului Crok, în cooperare cu funcționarii Serviciului Vamal al Republicii Moldova și autoritățile de frontieră și vamale ale Ucrainei, a depistat substanțe narcotice asupra unui cetățean moldovean, transmite Noi.md.Incidentul s-a produs pe
20:30
Neymar (33 de ani) are o avere estimată la 350 de milioane de euro, care ar urma să crească foarte mult în perioada următoare.Brazilianul ar urma să moștenească întreaga avere a unui om de afaceri brazilian, căruia nu i-a fost dezvăluit numele. Este vorba despre o moștenire de 980 de milioane de euro, scrie Daily Mail.Alegerea omului de afaceri brazilian de a-i lăsa întreaga avere lui Neym
