Ucraina: SBU anunță arestarea unui deputat suspectat de spionaj pentru Rusia
Radio Moldova, 6 septembrie 2025 21:40
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Procuratura Generală de la Kiev au anunțat că un deputat al partidului prorusesc „Platforma de Opoziție – Pentru Viață”, interzis în iunie 2022, a fost reținut sub suspiciunea de trădare de stat. Instanța a dispus plasarea sa în arest, relatează serviciul rus al BBC News.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 30 minute
21:40
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Procuratura Generală de la Kiev au anunțat că un deputat al partidului prorusesc „Platforma de Opoziție – Pentru Viață”, interzis în iunie 2022, a fost reținut sub suspiciunea de trădare de stat. Instanța a dispus plasarea sa în arest, relatează serviciul rus al BBC News.
Acum o oră
21:20
Ziua Armatei Naționale a adus soldații mai aproape de oameni: Parcul „Alunelul”, transformat în tabără militară # Radio Moldova
Parcul „Alunelul” din capitală s-a transformat sâmbătă într-un adevărat poligon al curiozității și emoțiilor. De la tir și tiroliană, până la prezentări de echipament militar și degustarea tradiționalului terci ostășesc, sute de chișinăuieni au avut ocazia să descopere, pentru o zi, cum este viața unui soldat. Evenimentul a fost organizat cu ocazia marcării a 34 de ani de la crearea Armatei Naționale.
21:10
Schimbare istorică: Departamentul Apărării revine la vechiul nume, „Departamentul de Război” # Radio Moldova
Președintele american, Donald Trump, a redenumit Departamentul Apărării, cunoscut și ca Pentagon, în Departamentul de Război. Este un titlu pe care acest departament l-a avut și după cel de-Al Doilea Război Mondial, până în 1947, iar oficialii spun că liderul de la Casa Albă încearcă în acest mod să sublinieze rolul Pentagonului în prevenirea conflictelor.
Acum 2 ore
20:40
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), asociat lui Vladimir Plahotniuc, rămâne în afara cursei electorale, după o încheiere a Curții Supreme de Justiție. PDMM nu va putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie, pentru că CSJ a respins recursul formațiunii privind înscrierea în cursa electorală.
20:20
Noi proteste violente în orașul Novi Sad din Serbia. Polițiștii au folosit gaze lacrimogene și grenade paralizante pentru a dispersa mulțimea ieșită în stradă pentru a cere alegeri anticipate. Manifestația face parte dintr-o serie de proteste organizate de anul trecut, după ce acoperișul unei gări din Novi Sad s-a prăbușit și 16 oameni au murit. Ancheta a scos la iveală fapte grave de corupție.
20:00
Judocanul Vadim Ghimbovschi a cucerit medalia de bronz la Campionatele Europene destinate sportivilor de până la 21 de ani. Compatriotul nostru a obținut 4 victorii la competiția desfășurată la Bratislava, capitala Slovaciei.
Acum 4 ore
19:30
Produse ecologice pot fi găsite la un iarmaroc organizat în acest weekend, în Chișinău. Cumpărătorii spun că sunt dispuși să plătească un preț mai mare, atâta timp cât știu că pun pe masă alimente 100% naturale. Comercianții afirmă că dețin certificate care atestă calitatea și proveniența produselor expuse pe tarabe.
18:40
Forumul Economic Oriental, deschis pe 3 septembrie la Vladivostok și prezentat drept o „platformă de afaceri autoritară” pentru țările din regiunea Asia-Pacific, a fost ignorat de înalți oficiali ai principalului partener comercial al Rusiei – China, scrie The Moscow Times.
Acum 6 ore
17:40
Armata de Apărare a Israelului (Tsahal) a anunțat că a lovit o clădire înaltă situată în centrul orașului Gaza, care a fost complet distrusă. Potrivit militarilor, imobilul era folosit de gruparea Hamas, desemnată organizație teroristă în Israel, SUA și Uniunea Europeană, pentru organizarea de atacuri asupra soldaților israelieni, relatează Radio Svoboda.
17:10
Șaizeci și șase de companii din Republica Moldova au beneficiat de granturi pentru dezvoltarea afacerilor, oferite prin programele gestionate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Autoritățile estimează că acest sprijin va aduce investiții de peste 64 de milioane de lei în economia națională și va crea sute de locuri noi de muncă. Fondurile vor fi folosite pentru achiziționarea de echipamente moderne și eficientizarea proceselor de producție.
17:00
Fotbalistul moldovean Petru Neagu a revenit în campionatul național. Acesta a semnat un contract cu CSF Bălți. Mijlocașul a jucat în România din ianuarie 2024.
16:20
Riscuri de confidențialitate în Max: Datele pot ajunge la FSB. Aplicația este promovată chiar și în grădinițe # Radio Moldova
Lansarea messengerului guvernamental Max nu va deveni un instrument eficient de luptă împotriva fraudei. Declarația a fost făcută de către purtătorul de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, care a menționat că infractorii vor folosi Max la fel ca și alte platforme, relatează The Moscow Times.
16:00
Foc și pară după meciul cu Israel! Selecționerul Serghei Cleșcenco și-a criticat dur jucătorii în urma înfrângerii # Radio Moldova
Selecționerul Serghei Cleșcenco a "tunat" la adresa fotbaliștilor echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova după înfrângerea usturătoare de aseară. Cleșcenco i-a criticat pentru lipsa de atitudine pe care au avut-o în această partidă pierdută de "tricolori" fără drept de apel cu scorul de 0:4.
Acum 8 ore
15:30
Armata israeliană le-a cerut sâmbătă dimineața locuitorilor din orașul Gaza să se evacueze spre o „zonă umanitară” declarată de Israel mai în sudul Fâșiei Gaza, în așteptarea unui viitor atac terestru asupra acestui cel mai mare oraș din teritoriul palestinian, informează Agerpres, citând AFP și Reuters.
15:10
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz s-a descurcat de minune în megaduelul cu sârbul Novak Djokovic la turneul de Mare Șlem de la US Open. Ibericul l-a învins pe legendarul jucător de 38 de ani în doar 3 seturi, scor 6-4, 7-6, 6-2.
14:40
Uleiul de floarea-soarelui și sucurile de fructe - principalele exporturi moldovenești în Spania # Radio Moldova
Spania se numără printre principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova în Uniunea Europeană, ocupând locul 9 la nivel comunitar și locul 14 pe plan mondial. În 2024, volumul comerțului moldo-spaniol a însumat 168,9 milioane de dolari SUA, ceea ce reprezintă 1,3% din comerțul total al țării, potrivit datelor Biroului Național de Statistică.
Acum 12 ore
13:40
Replica lui Zelenski la propunerea lui Putin: „Nu pot merge în capitala acestui terorist” # Radio Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a refuzat vineri sugestia președintelui rus, Vladimir Putin, de a merge la Moscova pentru a negocia o înțelegere diplomatică. Declarația a fost făcută pentru prima dată într-un interviu acordat corespondentei-șef pe afaceri globale a ABC News, Martha Raddatz, pentru emisiunea „This Week”.
13:20
Un nou fals a apărut pe Telegram la fiecare 2-3 zile, în a doua jumătate a lunii august. Unele postări au fost republicate de 3-4 ori, cu modificări minime, scrie IPN, cu referire la rezultatele unei analize realizate de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). Monitorizarea s-a axat pe narațiunile de dezinformare și tehnicile de manipulare utilizate în această perioadă.
12:30
IGSU: Un sfert din subdiviziunile salvatorilor și pompierilor vor produce energie solară # Radio Moldova
15 subdiviziuni ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) dispun deja de centrale fotovoltaice cu o capacitate totală de circa 840 kW, care au produs din 2021 până în prezent 1794 MWh de energie electrică – echivalentul a peste 7,5 milioane de lei la prețurile actuale, se arată într-un comunicat al instituției.
11:40
Revista Presei // R. Moldova poate adera la UE în pofida conflictului transnistrean; Senatori americani cer blocarea propagandei ruse în ajunul alegerilor parlamentare # Radio Moldova
Este sau nu conflictul transnistrean un obstacol în calea aderării R. Moldova la UE; Parlamentul European pregătește o rezoluție pentru a reitera sprijinul pentru țara noastră; implicarea senatorilor americani în lupta cu dezinformarea în ajunul alegerilor parlamentare - sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
11:40
Trump ar putea clasifica dronele militare ca avioane pentru a evita limitările unui tratat internațional # Radio Moldova
Donald Trump a decis să obțină profit din exportul de drone puternice de atac și recunoaștere. Pentru aceasta, el intenționează să revizuiască unilateral prevederile tratatului internațional din 1987, scrie The Moscow Times, cu referire la Reuters.
11:10
A fermeca, a mângâia, a dezmierda... E ciudat cum vocabularul român al tandreții și afecțiunii vine de la cel al vrăjitoriei și al reparării dezastrelor afective.
10:30
Numărul studenților înmatriculați în universitățile din țară pentru anul universitar 2025-2026 este în creștere cu 7% comparativ cu anul precedent. Totuși, se constată un interes scăzut pentru Pedagogie, Agricultură și Științele exacte, iar experții recomandă să fie întreprinse măsuri pentru ca acestea să devină mai atractive.
10:00
Reprezentanții Ministerului Agriculturii pleacă la Bruxelles pentru exercițiul de screening pe două capitole-cheie # Radio Moldova
Săptămâna viitoare începe exercițiul de screening aferent pentru capitolului 11 „Agricultură și dezvoltare rurală” și 12 „Siguranța alimentară, politica sanitar-veterinară și fitosanitară”. Astfel, echipa ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare se va afla la Bruxelles în perioada 8-18 septembrie, ne-a declarat secretara generală adjunctă a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ina Butucel.
09:10
R. Moldova începe, pe 8 septembrie, la Bruxelles, screeningul pe domeniul agriculturii # Radio Moldova
Săptămâna viitoare, începe exercițiul de screening aferent pentru capitolele 11 - „Agricultură și dezvoltare rurală” și 12 - „Siguranța alimentară, politica sanitar-veterinară și fitosanitară”. Astfel, echipa Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare se va afla la Bruxelles în perioada 8-18 septembrie, ne-a declarat secretara generală adjunctă a MAIA, Ina Butucel.
Acum 24 ore
08:30
V-ați întrebat vreodată ce se întâmplă cu cărțile vechi și deteriorate de pe rafturile bibliotecilor, ce drum parcurg acestea după ce au fost scoase din uz? Acestea ajung pe mâna restauratorilor, a medicilor de carte - altfel spus. O asemenea secție, percepută drept un spital de urgență pentru cărți, funcționează la Biblioteca Națională, unde activează șase persoane care se ocupă de restaurarea cărților vechi.
5 septembrie 2025
23:40
Echipa națională de fotbal a suferit a patra înfrângere în preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor, de data aceasta pe teren propriu în fața Israelului # Radio Moldova
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a suferit a patra înfrângere consecutivă în cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din anul 2026. În meciul disputat pe stadionul Zimbru din capitală, „tricolorii” au cedat cu 0:4 în fața Israelului.
Ieri
21:50
Teo Chiriac a fost reales în funcția de președinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova (USM). La concursul pentru această funcție s-au mai înscris scriitorii Vlad Grecu și Traian Vasilcău.
21:40
Japonia sprijină Republica Moldova în parcursul său european. Yamada Yoichiro: Veți reuși să exportați bunurile voastre în condiții mult mai favorabile # Radio Moldova
Relațiile dintre Japonia și Republica Moldova au intrat într-o nouă etapă, odată cu accelerarea reformelor și apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Într-un interviu la Moldova1, ambasadorul Yamada Yoichiro a subliniat că Japonia a sprijinit constant țara noastră, în special în agricultură și sănătate, iar schimbările politice din ultimii ani au consolidat încrederea partenerilor japonezi.
21:10
Doi senatori americani le solicită Meta și Google să blocheze propaganda rusă și finanțările ilegale înainte de alegerile din R. Moldova # Radio Moldova
Senatorii americani Jeanne Shaheen și Thom Tillis au trimis, recent, scrisori către Meta și Google, cerându-le să blocheze propaganda rusă și finanțările ilegale înainte de alegerile din 28 septembrie din R. Moldova.
21:00
Teo Chiriac a fost ales în funcția de președinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova. Pentru Teo Chiriac este cel de-al doilea mandat. De menționat că în concursul pentru această funcție s-au mai înscris scriitorii Vlad Grecu și Traian Vasilcău.
20:30
Premieră cinematografică mult așteptată la Chișinău. A fost lansat filmul „Mario, Maria, Marinel”, o producție realizată de regizoarea Violeta Gorgos, împreună cu o echipă compactă de entuziaști. Filmările au avut loc în casa părinților și buneilor regizoarei din Fundurii Vechi, raionul Glodeni. Filmul a fost deja selectat la câteva mari festivaluri internaționale.
20:00
Percheziții în mai multe locații privind coruperea alegătorilor: Au fost ridicate materiale probatorii # Radio Moldova
După cele peste 100 de percheziții desfășurate în această săptămână în Chișinău, în nordul și sudul Republicii Moldova, oamenii legii au descins din nou, în dimineața zilei de vineri, 5 septembrie, la mai multe adrese. Potrivit Poliției, în cadrul perchezițiilor au fost ridicate materiale probatorii, inclusiv înscrisuri de ciornă și telefoane mobile. De asemenea, au fost audiate mai multe persoane care conlucrează cu ancheta și au făcut declarații.
20:00
Ministerul Justiției din Grecia ar fi acceptat extrădarea lui Plahotniuc în R. Moldova, afirmă avocatul său # Radio Moldova
Ministerul Justiției din Grecia ar fi acceptat toate cele trei cereri de extrădare depuse de autoritățile de la Chișinău în privința lui Vladimir Plahotniuc, potrivit avocatului său, Lucian Rogac. Ministerul Justiției de la Chișinău nu a confirmat, deocamdată, informația.
19:50
Republica Moldova face pași importanți pentru a-și consolida prezența economică în Asia prin noi dialoguri și acorduri de cooperare cu Japonia. Un grup de antreprenori și oameni de afaceri moldoveni au mers, recent, la Osaka, într-o misiune economică organizată de Camera de Comerț și Industrie, unde au avut o serie de întrevederi bilaterale cu reprezentanți ai mai multor companii japoneze. Dialogurile au vizat domenii variate, de la agroalimentar până la construcții, mobilitate și securitate cibernetică. Întâlnirile deschid noi oportunități pentru companiile din Republica Moldova, care își propun să atragă investiții în domenii strategice.
18:40
Uniunea Europeană oferă 8,5 milioane de euro pentru modernizarea și creșterea rezilienței agriculturii naționale. Un Memorandum de înțelegere în acest sens a fost semnat vineri, 5 septembrie, la Chișinău.
17:50
Viorel Gârbu, la Radio Moldova: Pentru a valorifica sprijinul UE de 1,9 miliarde de euro, avem nevoie de politici economice eficiente # Radio Moldova
Sprijinul suplimentar de 18,9 milioane de euro alocat recent de Comisia Europeană pentru Republica Moldova, în cadrul Mecanismului pentru Reformă și Creștere, este binevenit, dar insuficient pentru nevoile reale ale economiei naționale. Expertul economic Viorel Gârbu subliniază necesitatea unor politici coerente din partea statului pentru a asigura atragerea de investiții prin crearea unui mediu predictibil și creștere economică durabilă.
17:40
ELECTORALA 2025 // CEC a dat undă verde: Partidul „Moldova Mare” intră în cursa electorală pentru parlamentare # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis, în ședința din 5 septembrie, înregistrarea Partidului „Moldova Mare” în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Hotărârea a fost adoptată cu șapte voturi pentru și două abțineri.
17:10
Șapte state și Uniunea Europeană au noi ambasadori în R. Moldova. Președinta Maia Sandu a primit vineri, 5 septembrie, scrisorile de acreditare din partea șefilor de misiuni diplomatice agreați.
16:50
Ore numărate până la meci! Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova va juca pentru a noua oară o partidă directă cu rerepzentativa Israelului # Radio Moldova
„Tricolorii” vor juca în această seară cu Israelul în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Partida se va disputa pe stadionul Zimbru din Chișinău și va începe la ora 21:45.Cele 2 reprezentative s-au confruntat până acum în opt meciuri directe, iar ai noștri nu au obținut nici o victorie.Israelienii s-au impus de cinci ori, iar alte trei partide s-au terminat la egalitate.
16:40
Zeci de companii din R. Moldova au primit granturi de 40 de milioane de lei: banii, investiți în echipamente moderne # Radio Moldova
Șaizeci și șase de companii din Republica Moldova au beneficiat de granturi în valoare de aproximativ 40 de milioane de lei. Sprijinul financiar va stimula investiții de peste 64 de milioane de lei în economia națională.
16:30
O fermă didactică modernă urmează să fie construită la Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, Edineț, singura instituție de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova care formează felceri veterinari și tehnicieni în creșterea animalelor și prelucrarea primară. Ferma va funcționa nu doar ca bază de practică pentru elevi, ci și ca centru de instruire continuă și consultanță pentru fermieri, facilitând astfel inițierea și dezvoltarea afacerilor în domeniul zootehnic.
16:00
ELECTORALA 2025 // Cele patru scenarii după alegerile din 28 septembrie, avansate de analiști # Radio Moldova
Alegerile parlamentare din 28 septembrie se anunță a fi complexe și tensionate. Analiștii politici avansează patru scenarii principale care ar putea urma după scrutin: o guvernare proeuropeană, o guvernare prorusă, o coaliție între un partid proeuropean și un partid de centru sau, în contextul tensiunilor politice, alegeri anticipate.
15:50
Judecătorii au decis: 30 de zile de arest preventiv pentru fostul deputat Vladimir Andronachi # Radio Moldova
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi va sta 30 de zile în arest preventiv, după ce Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor anticorupție. Acesta este vizat într-un nou dosar penal, fiind acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari, infracțiune pedepsită cu până la 10 ani de închisoare și amendă.
15:40
Tentative de fraudă cu documente false atribuite FGDSB: „Nu divulgați datele cardului bancar!” # Radio Moldova
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB) atenționează cetățenii despre tentative de fraudă în care impostorii folosesc ilegal numele și identitatea instituției. Un caz recent arată modul de operare al escrocilor: o persoană a fost contactată telefonic după ce a accesat o reclamă pe rețelele sociale privind câștiguri rapide din investiții.
15:30
ELECTORALA 2025 // Studiu: Femeile candidate la parlamentare declară venituri cu o treime mai mici decât bărbații # Radio Moldova
Inegalitățile economice dintre femei și bărbați sunt reflectate și în campania electorală pentru parlamentarele din 2025. Potrivit unei analize a Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, o candidată a declarat, în medie, un venit anual de aproximativ 280,7 mii de lei, cu 33% mai puțin decât un candidat bărbat, care a raportat circa 417,5 mii de lei.
15:20
Șapte sute de nou-născuți prematuri vor beneficia, anual, de condiții moderne la Institutul Mamei și Copilului # Radio Moldova
Secția prematuri a Institutului Mamei și Copilului (IMC) din Chișinău a fost inaugurată vineri, 5 septembrie, după o reparație capitală și dotare completă cu echipamente medicale de ultimă generație. Modernizarea a fost realizată în cadrul proiectului „Cea mai bună șansă de viață pentru nou-născuți”, cu o investiție de 1,6 milioane de euro. Fondurile au fost alocate prin Programul Operațional Comun România – R. Moldova, beneficiind de sprijinul Guvernului României și al Uniunii Europene.
15:20
Părinții au început să primească ajutorul unic de 1.000 de lei: „Un sprijin financiar binevenit” # Radio Moldova
Părinții au început să primească ajutorul unic de 1.000 de lei acordat de stat la începutul anului de studii pentru fiecare elev din clasele I - IX. Este un sprijin financiar binevenit pentru familiile cu venituri reduse, în contextul cheltuielilor tot mai mari legate de pregătirea copiilor pentru școală, spun părinții. În cazul unor părinți, banii au fost transferați pe carduri, iar alți beneficiari au ridicat sprijinul financiar de la oficiile poștale.
14:50
ELECTORALA 2025 // Femeile candidate la parlamentare declară venituri cu o treime mai mici decât bărbații - studiu # Radio Moldova
Inegalitățile economice dintre femei și bărbați se reflectă și în campania electorală pentru parlamentarele din 2025. Potrivit unei analize prezentate de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, în medie, o candidată a declarat un venit anual de aproximativ 280,7 mii lei, cu 33% mai puțin decât un candidat bărbat, care a raportat circa 417,5 mii lei.
14:40
Serghei Cotelinic, care a ocupat până acum funcția de șef interimar al Î.S. „Calea Ferată din Moldova” (CFM), a fost desemnat învingător al concursului pentru funcția de administrator al întreprinderii de stat.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.