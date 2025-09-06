Replica lui Zelenski la propunerea lui Putin: „Nu pot merge în capitala acestui terorist”

10:10

Presa internațională analizează rezultatele summitului „coaliției voluntarilor” desfășurat ieri, la Paris, unde aliații occidentali au analizat garanțiile de securitate pe care le pot oferi Ucrainei după încheierea unui eventual acord de pace. Mai multe publicații străine comentează măsurile de securitate pe care le iau unii lideri autoritari pentru a împiedica serviciile de informații străine să obțină indicii despre starea lor de sănătate. Decesul celebrului designer italian Giorgio Armani e un alt subiect care ține cap de afiș în presa internațională.