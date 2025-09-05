Teo Chiriac, ales din nou președinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova
Radio Moldova, 5 septembrie 2025 21:50
Teo Chiriac a fost reales în funcția de președinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova (USM). La concursul pentru această funcție s-au mai înscris scriitorii Vlad Grecu și Traian Vasilcău.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum o oră
21:50
Teo Chiriac a fost reales în funcția de președinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova (USM). La concursul pentru această funcție s-au mai înscris scriitorii Vlad Grecu și Traian Vasilcău.
21:40
Japonia sprijină Republica Moldova în parcursul său european. Yamada Yoichiro: Veți reuși să exportați bunurile voastre în condiții mult mai favorabile # Radio Moldova
Relațiile dintre Japonia și Republica Moldova au intrat într-o nouă etapă, odată cu accelerarea reformelor și apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Într-un interviu la Moldova1, ambasadorul Yamada Yoichiro a subliniat că Japonia a sprijinit constant țara noastră, în special în agricultură și sănătate, iar schimbările politice din ultimii ani au consolidat încrederea partenerilor japonezi.
Acum 2 ore
21:10
Doi senatori americani le solicită Meta și Google să blocheze propaganda rusă și finanțările ilegale înainte de alegerile din R. Moldova # Radio Moldova
Senatorii americani Jeanne Shaheen și Thom Tillis au trimis, recent, scrisori către Meta și Google, cerându-le să blocheze propaganda rusă și finanțările ilegale înainte de alegerile din 28 septembrie din R. Moldova.
21:00
Teo Chiriac a fost ales în funcția de președinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova. Pentru Teo Chiriac este cel de-al doilea mandat. De menționat că în concursul pentru această funcție s-au mai înscris scriitorii Vlad Grecu și Traian Vasilcău.
Acum 4 ore
20:30
Premieră cinematografică mult așteptată la Chișinău. A fost lansat filmul „Mario, Maria, Marinel”, o producție realizată de regizoarea Violeta Gorgos, împreună cu o echipă compactă de entuziaști. Filmările au avut loc în casa părinților și buneilor regizoarei din Fundurii Vechi, raionul Glodeni. Filmul a fost deja selectat la câteva mari festivaluri internaționale.
20:00
Percheziții în mai multe locații privind coruperea alegătorilor: Au fost ridicate materiale probatorii # Radio Moldova
După cele peste 100 de percheziții desfășurate în această săptămână în Chișinău, în nordul și sudul Republicii Moldova, oamenii legii au descins din nou, în dimineața zilei de vineri, 5 septembrie, la mai multe adrese. Potrivit Poliției, în cadrul perchezițiilor au fost ridicate materiale probatorii, inclusiv înscrisuri de ciornă și telefoane mobile. De asemenea, au fost audiate mai multe persoane care conlucrează cu ancheta și au făcut declarații.
20:00
Ministerul Justiției din Grecia ar fi acceptat extrădarea lui Plahotniuc în R. Moldova, afirmă avocatul său # Radio Moldova
Ministerul Justiției din Grecia ar fi acceptat toate cele trei cereri de extrădare depuse de autoritățile de la Chișinău în privința lui Vladimir Plahotniuc, potrivit avocatului său, Lucian Rogac. Ministerul Justiției de la Chișinău nu a confirmat, deocamdată, informația.
19:50
Republica Moldova face pași importanți pentru a-și consolida prezența economică în Asia prin noi dialoguri și acorduri de cooperare cu Japonia. Un grup de antreprenori și oameni de afaceri moldoveni au mers, recent, la Osaka, într-o misiune economică organizată de Camera de Comerț și Industrie, unde au avut o serie de întrevederi bilaterale cu reprezentanți ai mai multor companii japoneze. Dialogurile au vizat domenii variate, de la agroalimentar până la construcții, mobilitate și securitate cibernetică. Întâlnirile deschid noi oportunități pentru companiile din Republica Moldova, care își propun să atragă investiții în domenii strategice.
18:40
Uniunea Europeană oferă 8,5 milioane de euro pentru modernizarea și creșterea rezilienței agriculturii naționale. Un Memorandum de înțelegere în acest sens a fost semnat vineri, 5 septembrie, la Chișinău.
Acum 6 ore
17:50
Viorel Gârbu, la Radio Moldova: Pentru a valorifica sprijinul UE de 1,9 miliarde de euro, avem nevoie de politici economice eficiente # Radio Moldova
Sprijinul suplimentar de 18,9 milioane de euro alocat recent de Comisia Europeană pentru Republica Moldova, în cadrul Mecanismului pentru Reformă și Creștere, este binevenit, dar insuficient pentru nevoile reale ale economiei naționale. Expertul economic Viorel Gârbu subliniază necesitatea unor politici coerente din partea statului pentru a asigura atragerea de investiții prin crearea unui mediu predictibil și creștere economică durabilă.
17:40
ELECTORALA 2025 // CEC a dat undă verde: Partidul „Moldova Mare” intră în cursa electorală pentru parlamentare # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis, în ședința din 5 septembrie, înregistrarea Partidului „Moldova Mare” în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Hotărârea a fost adoptată cu șapte voturi pentru și două abțineri.
17:10
Șapte state și Uniunea Europeană au noi ambasadori în R. Moldova. Președinta Maia Sandu a primit vineri, 5 septembrie, scrisorile de acreditare din partea șefilor de misiuni diplomatice agreați.
16:50
Ore numărate până la meci! Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova va juca pentru a noua oară o partidă directă cu rerepzentativa Israelului # Radio Moldova
„Tricolorii” vor juca în această seară cu Israelul în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Partida se va disputa pe stadionul Zimbru din Chișinău și va începe la ora 21:45.Cele 2 reprezentative s-au confruntat până acum în opt meciuri directe, iar ai noștri nu au obținut nici o victorie.Israelienii s-au impus de cinci ori, iar alte trei partide s-au terminat la egalitate.
16:40
Zeci de companii din R. Moldova au primit granturi de 40 de milioane de lei: banii, investiți în echipamente moderne # Radio Moldova
Șaizeci și șase de companii din Republica Moldova au beneficiat de granturi în valoare de aproximativ 40 de milioane de lei. Sprijinul financiar va stimula investiții de peste 64 de milioane de lei în economia națională.
Acum 8 ore
16:30
O fermă didactică modernă urmează să fie construită la Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, Edineț, singura instituție de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova care formează felceri veterinari și tehnicieni în creșterea animalelor și prelucrarea primară. Ferma va funcționa nu doar ca bază de practică pentru elevi, ci și ca centru de instruire continuă și consultanță pentru fermieri, facilitând astfel inițierea și dezvoltarea afacerilor în domeniul zootehnic.
16:00
ELECTORALA 2025 // Cele patru scenarii după alegerile din 28 septembrie, avansate de analiști # Radio Moldova
Alegerile parlamentare din 28 septembrie se anunță a fi complexe și tensionate. Analiștii politici avansează patru scenarii principale care ar putea urma după scrutin: o guvernare proeuropeană, o guvernare prorusă, o coaliție între un partid proeuropean și un partid de centru sau, în contextul tensiunilor politice, alegeri anticipate.
15:50
Judecătorii au decis: 30 de zile de arest preventiv pentru fostul deputat Vladimir Andronachi # Radio Moldova
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi va sta 30 de zile în arest preventiv, după ce Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor anticorupție. Acesta este vizat într-un nou dosar penal, fiind acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari, infracțiune pedepsită cu până la 10 ani de închisoare și amendă.
15:40
Tentative de fraudă cu documente false atribuite FGDSB: „Nu divulgați datele cardului bancar!” # Radio Moldova
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB) atenționează cetățenii despre tentative de fraudă în care impostorii folosesc ilegal numele și identitatea instituției. Un caz recent arată modul de operare al escrocilor: o persoană a fost contactată telefonic după ce a accesat o reclamă pe rețelele sociale privind câștiguri rapide din investiții.
15:30
ELECTORALA 2025 // Studiu: Femeile candidate la parlamentare declară venituri cu o treime mai mici decât bărbații # Radio Moldova
Inegalitățile economice dintre femei și bărbați sunt reflectate și în campania electorală pentru parlamentarele din 2025. Potrivit unei analize a Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, o candidată a declarat, în medie, un venit anual de aproximativ 280,7 mii de lei, cu 33% mai puțin decât un candidat bărbat, care a raportat circa 417,5 mii de lei.
15:20
Șapte sute de nou-născuți prematuri vor beneficia, anual, de condiții moderne la Institutul Mamei și Copilului # Radio Moldova
Secția prematuri a Institutului Mamei și Copilului (IMC) din Chișinău a fost inaugurată vineri, 5 septembrie, după o reparație capitală și dotare completă cu echipamente medicale de ultimă generație. Modernizarea a fost realizată în cadrul proiectului „Cea mai bună șansă de viață pentru nou-născuți”, cu o investiție de 1,6 milioane de euro. Fondurile au fost alocate prin Programul Operațional Comun România – R. Moldova, beneficiind de sprijinul Guvernului României și al Uniunii Europene.
15:20
Părinții au început să primească ajutorul unic de 1.000 de lei: „Un sprijin financiar binevenit” # Radio Moldova
Părinții au început să primească ajutorul unic de 1.000 de lei acordat de stat la începutul anului de studii pentru fiecare elev din clasele I - IX. Este un sprijin financiar binevenit pentru familiile cu venituri reduse, în contextul cheltuielilor tot mai mari legate de pregătirea copiilor pentru școală, spun părinții. În cazul unor părinți, banii au fost transferați pe carduri, iar alți beneficiari au ridicat sprijinul financiar de la oficiile poștale.
14:50
ELECTORALA 2025 // Femeile candidate la parlamentare declară venituri cu o treime mai mici decât bărbații - studiu # Radio Moldova
Inegalitățile economice dintre femei și bărbați se reflectă și în campania electorală pentru parlamentarele din 2025. Potrivit unei analize prezentate de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, în medie, o candidată a declarat un venit anual de aproximativ 280,7 mii lei, cu 33% mai puțin decât un candidat bărbat, care a raportat circa 417,5 mii lei.
14:40
Serghei Cotelinic, care a ocupat până acum funcția de șef interimar al Î.S. „Calea Ferată din Moldova” (CFM), a fost desemnat învingător al concursului pentru funcția de administrator al întreprinderii de stat.
Acum 12 ore
14:30
Numărul de studenți înmatriculați la universitățile din R. Moldova, mai mare cu 7% în acest an # Radio Moldova
Peste 15.900 de studenți au fost înscriși la programele de licență și mai mult de 5.120 la master, în primele două tururi de admitere în universitățile din R. Moldova. Potrivit secretarei de stat de la Ministerul Educației și Cercetării (MEC), Adriana Cazacu, cifra este mai mare cu 7%, comparativ cu anul trecut.
14:10
Peste 50 de experți din 29 de țări evaluează vinurile spumante produse în toate colțurile lumii # Radio Moldova
Chișinăul a devenit gazda unuia dintre cele mai prestigioase evenimente vinicole internaționale. În premieră, Republica Moldova găzduiește „Concours Mondial de Bruxelles - Sparkling Wines Session”, competiție dedicată exclusiv vinurilor spumante. Ceremonia oficială de deschidere a avut loc vineri, 5 septembrie.
14:00
Planul de Creștere în valoare de 1,9 miliarde de euro, o oportunitate pentru companiile din R. Moldova și UE să lanseze noi idei de afaceri, afirmă Marta Kos # Radio Moldova
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a lansat un apel către mediul de afaceri să investească în Republica Moldova. Îndemnul, lansat de Marta Kos la evenimentul „Valorificarea oportunităților de investiții în Republica Moldova. Dialog cu comunitatea de afaceri”, care a avut loc joi, 4 septembrie, la Chișinău, este adresat atât investitorilor străini, antreprenorilor locali, cât și celor din diasporă, care vor să participe la transformarea economiei naționale.
13:40
Serghei Cotelinic, care a ocupat până acum funcția de șef interimar al Î.S. „Calea Ferată din Moldova” (CFM), a fost desemnat învingător al concursului pentru funcția de administrator al întreprinderii de stat.
13:30
Ciprul preia președinția Consiliului UE de la 1 ianuarie 2026: „Extinderea va fi o prioritate pentru președinția cipriotă” # Radio Moldova
Ciprul preia, de la 1 ianuarie 2026, președinția Consiliului Uniunii Europene și extinderea blocului comunitar rămâne o prioritate pentru Nicosia. Într-un interviu acordat în exclusivitate postului Moldova 1, ministra pentru Afaceri Europene a Republicii Cipru, Marilena Raouna, a declarat că aderarea R. Moldova la UE, un stat cu probleme teritoriale, este posibilă, oferind exemplul țării sale, unde aplicarea acquis-ului comunitar a fost suspendată în regiunea aflată sub ocupație străină.
12:40
Colosul cu picioare de lut: Germania a debutat cu înfrângere în preliminariile Campionatului Mondial din anul 2026 # Radio Moldova
Supriză uriașă în zona europeană a preliminariilor Campionatului Mondial de fotbal din anul 2026. Într-o partidă din grupa A, naționala Slovaciei a învins-o acasă cu 2:0 pe cea a Germaniei. Echipa condusă de italianul Francesco Calzona a câștigat la Bratislava grație golurilor marcate de Dávid Hancko și David Strelec. Al doilea a însris cu o execuție spectaculoasă.
12:30
Un bărbat de 35 de ani a rămas fără motocicletă, după ce a fost prins conducând în stare de ebrietate prin localitatea Ruseștii Noi, raionul Ialoveni, în vara anului curent. Acesta este al doilea caz din R. Moldova când instanța decide confiscarea mijlocului de transport pentru șofat în stare de ebrietate.
12:30
INTERVIU // Armenia face pași istorici către pacea cu Azerbaidjanul și apropierea de UE, învățând din experiența R. Moldova # Radio Moldova
Armenia și Azerbaidjanul se apropie de un acord de pace istoric, iar proiectul „Intersecțiile păcii”, susținut de Statele Unite ale Americii, ar putea transforma radical rutele comerciale eurasiatice, a declarat ambasadorul Armeniei în Belgia, Tigran Balayan, într-un interviu exclusiv pentru Moldova 1. În același timp, Armenia își întărește cooperarea cu Republica Moldova, inspirându-se din parcursul statului nostru privind integrarea în Uniunea Europeană.
12:20
Noul sistem de avertizare pentru situații de urgență în Republica Moldova va fi complet funcțional până la sfârșitul anului 2027 # Radio Moldova
Sistemul MD–Alert va fi complet funcțional până la sfârșitul anului 2027, conform Programului național de aderare a Republicii Moldova la UE 2025–2029. Declarația au fost făcută de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, într-un interviu pentru agenția Moldpres. Potrivit ministrei, studiul de fezabilitate a fost deja finalizat, iar proiectul a intrat în a doua etapă.
11:50
Fondurile Irinei Vlah vor fi înghețate. R. Moldova se aliniază sancțiunilor internaționale # Radio Moldova
Fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah urmează să fie blocate de Serviciul Fiscal de Stat în termen de două zile de la identificare. Anunțul a fost făcut de premierul Dorin Recean, care a declarat că „nu vom tolera ca securitatea națională să fie transformată în jucăria unor portavoce ale Kremlinului”.
11:40
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a ajutat 14.002 persoane să-și găsească un loc de muncă, de la începutul anului curent. Cele mai multe s-au angajat în domeniul serviciilor și în agricultură.
11:30
Două instituții medicale din R. Moldova, eficientizate energetic cu bani alocați de CNAM # Radio Moldova
Alte două centre de sănătate din R. Moldova vor fi eficientizate energetic cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Este vorba de Oficiul Medicilor de Familie Cimișeni din raionul Criuleni și Oficiul Medicilor de Familie Selemet din raionul Cimișlia.
10:50
În primele opt luni ale anului 2025, au fost identificate 5 200 de cazuri de muncă nedeclarată, depășind totalul de 4 029 de cazuri înregistrate pe parcursul ultimilor opt ani. Potrivit Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM), 91% dintre angajații identificați fără contract au fost deja formalizați, beneficiind astfel de respectarea drepturilor și de plata contribuțiilor sociale.
10:30
Accident mortal la Hâncești: un minor și-a pierdut viața după ce s-a izbit cu motocicleta de un copac # Radio Moldova
Un minor și-a pierdut viața după ce motocicleta pe care o conducea a derapat și s-a lovit violent de un copac de pe marginea drumului. Tragedia s-a produs în dimineața zilei de 5 septembrie, pe drumul care leagă localitățile Ivanovca și Cățeleni din raionul Hâncești.
10:20
Bugetul Rusiei direcționează aproape jumătate din fonduri către război, infrastructura cade pe plan secund # Radio Moldova
Autoritățile ruse au redus semnificativ volumul lucrărilor de reparație a drumurilor, în condițiile în care aproape jumătate din buget este direcționat către finanțarea armatei și a achizițiilor de armament. Potrivit publicației Vedomosti, care citează datele platformei achizițiilor publice și licitațiilor comerciale, în perioada ianuarie–august numărul contractelor pentru reparații de drumuri încheiate de instituțiile statului a scăzut cu 25%, iar volumul cheltuielilor a fost mai mic cu 11%, ajungând la 10,7 miliarde de euro.
10:10
Revista presei internaționale // 10 țări sunt pregătite să trimită trupe în Ucraina după încetarea focului; Trump cere UE să nu mai cumpere petrol rusesc # Radio Moldova
Presa internațională analizează rezultatele summitului „coaliției voluntarilor” desfășurat ieri, la Paris, unde aliații occidentali au analizat garanțiile de securitate pe care le pot oferi Ucrainei după încheierea unui eventual acord de pace. Mai multe publicații străine comentează măsurile de securitate pe care le iau unii lideri autoritari pentru a împiedica serviciile de informații străine să obțină indicii despre starea lor de sănătate. Decesul celebrului designer italian Giorgio Armani e un alt subiect care ține cap de afiș în presa internațională.
09:50
Autoritățile elene urmează să trimită la Chișinău și bunurile confiscate de la Plahotniuc, odată cu extrădarea acestuia, afirmă șeful IGP # Radio Moldova
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, ar putea să fie extrădat în Republica Moldova în următoarele săptămâni, însă procedurile depind de decizia Ministerului Justiției elen, a precizat șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu.
Acum 24 ore
09:30
CNA din România a trimis o notificare TikTok-ului, semnalând nereguli ce pot influența rezultatele alegerilor din R. Moldova # Radio Moldova
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) din România a trimis o notificare responsabililor de la TikTok privind existența „unui comportament neautentic coordonat” care poate influența alegătorii care votează în România pentru parlamentarele din Republica Moldova.
09:10
Expert: Alegerile nu vor determina doar componența viitorului Legislativ, ci și capacitatea de a valorifica o oportunitate istorică - aderarea la UE # Radio Moldova
Scrutinul din 28 septembrie va determina nu doar componența viitorului Legislativ, ci și capacitatea de a valorifica o oportunitate istorică: aderarea la Uniunea Europeană (UE). „Perspectiva obiectivului setat și finalizarea negocierilor de aderare la UE pe toate capitolele în 2028 depind de votul cetățenilor”, susține directorul Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) Iulian Groza, care atenționează că miza alegerilor este direct legată de deschiderea oficială a procedurii de preaderare.
09:10
Rețineri la Chișinău în dosarul organizației criminale „Kitaeț”: automobile de lux, bani și muniții, confiscate de anchetatori # Radio Moldova
Două persoane, în vârstă de 30 și 34 de ani, originare din municipiul Chișinău, au fost reținute de oamenii legii pentru complicitate la crearea și conducerea unei organizații criminale. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în perioada 2-3 septembrie au fost efectuate nouă percheziții la domiciliile și în automobilele unor persoane vizate în dosar.
09:00
Donald Trump anunță o posibilă discuție cu Vladimir Putin după convorbirea cu Zelenski și liderii europeni # Radio Moldova
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că urmează să aibă în curând o discuție cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.
09:00
Fotbalistul Ștefan Bodișteanu trece prin cea mai bună perioadă a carierei sale! Cum a fost drumul spre succes al tânărului jucător care își trăiește visul pas cu pas # Radio Moldova
Evoluțiile constante și cifrele impresionante din acest an îl fac unul dintre cei mai promițători fotbaliști moldoveni ai momentului.Ștefan Bodișteanu are 22 de ani, iar primăvara trecută a debutat la prima reprezentativă a Republicii Moldova. La echipa de club, FC Botoșani, are prestații bune. La începutul acestui sezon a devenit decarul formației, a jucat în toate meciurile de până acum în campionat și chiar a înscris două goluri.
08:50
Revista Presei // Zilnic, poliția identifică mii de video-uri care răspândesc dezinformarea pe Tik Tok # Radio Moldova
Vizita la Chișinău a comisarei europene pentru Extindere, Marta Kos; armata digitală a Kremlinului mobilizată pentru a răspândi propaganda rusească pe rețelele sociale și lupta poliției cu dezinformarea - sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
08:30
Noi percheziții în dosarul coruperii alegătorilor: poliția și procurorii continuă ridicarea de probe și identificarea persoanelor implicate # Radio Moldova
După cele peste 100 de percheziții desfășurate în această săptămână în Chișinău și în nordul și sudul Republicii Moldova, oamenii legii au descins din nou, în dimineața zilei de vineri, cu noi acțiuni de amploare. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii Anticorupție și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger”, au efectuat percheziții în mai multe locații, într-un dosar ce vizează coruperea electorală, finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali, precum și spălarea de bani în proporții deosebit de mari, săvârșită de un grup criminal organizat.
08:20
Dronele ucrainene ar fi lovit rafinăria din Riazan și un depozit petrolier din Luhansk # Radio Moldova
Mai multe obiective petroliere din Federația Rusă ar fi fost vizate de drone ucrainene în noaptea de 4 spre 5 septembrie, potrivit relatărilor canalelor rusești de pe Telegram. În regiunea Riazan, locuitorii au raportat explozii puternice în jurul orei 1:30 noaptea, urmate de un incendiu de proporții la rafinăria de petrol din sudul orașului. Imagini și filmări postate pe rețelele sociale arată flăcări și fum dens deasupra instalației, transmite The Kyiv Independent.
08:00
Procurorii cer arest preventiv pe numele fostului deputat democrat, Vladimir Andronachi, reținut pe 3 septembrie, într-un nou dosar penal. Ședința de judecată este programată pentru ziua de vineri, 5 septembrie, începând cu ora 11:15.
07:50
Kremlinul a declarat vineri că garanțiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi asigurate prin prezența unor contingente militare străine, europene sau americane, și că este nevoie de multă muncă înainte de o eventuală întâlnire la nivel înalt între Moscova și Kiev privind soluționarea conflictului, notează Reuters.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.