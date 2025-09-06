Eclipsa din septembrie marchează un nou început pentru patru zodii
Observatorul de Nord, 6 septembrie 2025 15:10
Sezonul eclipselor aduce una dintre cele mai puternice influențe cosmice ale anului 2025. Pe 7 septembrie, o eclipsă de Lună în Pești va afecta emoțiile, relațiile și direcția spirituală, iar patru zodii vor resimți mai intens această energie, confruntându-se cu revelații și schimbări inevitabile. Eclipsele sunt considerate momente de destin. Ele oferă ocazia de a […] Post-ul Eclipsa din septembrie marchează un nou început pentru patru zodii apare prima dată în Observatorul de Nord.
• • •
Alte ştiri de Observatorul de Nord
Acum o oră
15:10
Sezonul eclipselor aduce una dintre cele mai puternice influențe cosmice ale anului 2025. Pe 7 septembrie, o eclipsă de Lună în Pești va afecta emoțiile, relațiile și direcția spirituală, iar patru zodii vor resimți mai intens această energie, confruntându-se cu revelații și schimbări inevitabile. Eclipsele sunt considerate momente de destin. Ele oferă ocazia de a […] Post-ul Eclipsa din septembrie marchează un nou început pentru patru zodii apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 2 ore
14:20
Medicii au descoperit un medicament mai eficient decât aspirina pentru prevenirea infarctului. # Observatorul de Nord
Medicii au descoperit un medicament mai eficient decât aspirina pentru prevenirea infarctului și a accidentelor vasculare cerebrale. Potrivit studiului, clopidogrelul ar fi mult mai eficient și nu vine cu riscuri suplimentare. Descoperirea remarcabilă a fost dezvăluită la congresul Societății Europene de Cardiologie de la Madrid, iar datele din spatele rezultatelor au fost publicate simultan în prestigioasa […] Post-ul Medicii au descoperit un medicament mai eficient decât aspirina pentru prevenirea infarctului. apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 4 ore
12:30
Cu sosirea toamnei, mulți proprietari de grădini și curți observă apariția mușchiului pe pavele. Această peliculă verde și alunecoasă se dezvoltă rapid în condiții de umezeală și poate deteriora suprafețele, făcând cărările periculoase. Experții recomandă intervenția imediată pentru a evita reparații costisitoare. Vestea bună este că nu ai nevoie de substanțe chimice scumpe. Un remediu […] Post-ul Cum să îndepărtezi mușchiul de pe pavele cu un remediu simplu de bucătărie apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 12 ore
07:20
Un truc simplu de gătit garantează cei mai crocanţi cartofi prăjiți făcuți acasă. Nu necesită mult ulei # Observatorul de Nord
Cartofii prăjiți la cuptor pot fi o adevărată provocare: uneori ies moi, alteori prea arși sau se lipesc de tavă. Totuși, o creatoare de rețete pasionată de cartofi prăjiți a dezvăluit un truc simplu, dar eficient, care garantează reușita de fiecare dată. Trucul surprinzător care garantează cartofii la cuptor perfecți Secretul celor mai crocanţi cartofi […] Post-ul Un truc simplu de gătit garantează cei mai crocanţi cartofi prăjiți făcuți acasă. Nu necesită mult ulei apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:20
EUalegUE: Cum calea europeană poate schimba fața spitalelor și viața pacienților din Republica Moldova? / VIDEO # Observatorul de Nord
Dacă vrem spitale moderne, medici care se întorc acasă și tratamente de calitate fără să fim nevoiți să batem drumuri lungi spre capitală, drumul e clar: calea europeană. La Dorohoi, un oraș de mărimea Sorocii, investițiile din fonduri europene au transformat radical Spitalul Municipal, demonstrând cât de mult poate schimba un oraș – și o […] Post-ul EUalegUE: Cum calea europeană poate schimba fața spitalelor și viața pacienților din Republica Moldova? / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
05:30
Astăzi, energia astrală favorizează schimbările importante, deciziile curajoase și oportunitățile financiare neașteptate. Trei zodii par să fie protejate de astre și au șansa de a-și transforma radical situația materială. Berbec Ziua de astăzi îți aduce multă claritate în privința planurilor de viitor. Vei primi o veste bună legată de bani sau o colaborare avantajoasă. Dacă […] Post-ul Horoscop zilnic 6 septembrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 24 ore
20:10
Stop zvon: „Dacă vom vota pentru Europa, vom avea criză de combustibil, fiindcă el este importat din Rusia…” # Observatorul de Nord
Prin târgul Sorocii se aud adesea zvonuri care ajung de la Bujorăuca la Soroca Nouă, sau din Centru la Planul Nou, cât ai zice… Alegeri Parlamentare. Și dacă unele mai tradiționale țin de bârfe sau cazuri mai deocheate, printre ele își fac loc și unele scorneli electorale. Majoritatea din ele sunt lansate cu un scop […] Post-ul Stop zvon: „Dacă vom vota pentru Europa, vom avea criză de combustibil, fiindcă el este importat din Rusia…” apare prima dată în Observatorul de Nord.
18:10
Defrișări necesare la Soroca: peste 200 de arbori uscați pun în pericol locuitorii municipiului # Observatorul de Nord
Un raport fitosanitar prezintă starea alarmantă a spațiilor verzi din municipiul Soroca: 234 de arbori au fost identificați ca uscați, degradați sau slăbiți, iar autoritățile propun defrișarea ori îngrijirea lor prin tăieri de igienă și lucrări de toaletare. Decizia este supusă consultărilor publice, cetățenii având ocazia să participe la procesul de luare a hotărârilor. La […] Post-ul Defrișări necesare la Soroca: peste 200 de arbori uscați pun în pericol locuitorii municipiului apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:10
Tableta de vineri: Parada lansărilor, epidemia zvonurilor, lungul nasului și dezamăgirile inevitabile din seara de 28 septembrie / VIDEO # Observatorul de Nord
O vorbă din popor zice că este bine să înveți toată viața, inclusiv să înveți din greșelile altora pentru a nu călca pe grebla care te lovește, de obicei, drept în moalele capului. Cu părere de rău, această înțelepciune populară încă nu a intrat în ADN-ul fiecăruia și, deseori, mulți dintre noi, cu o încăpățânare […] Post-ul Tableta de vineri: Parada lansărilor, epidemia zvonurilor, lungul nasului și dezamăgirile inevitabile din seara de 28 septembrie / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:30
Fabrica uriașă de țânțari: strategia surprinzătoare prin care se încearcă oprirea bolii Dengue # Observatorul de Nord
În Curitiba, sudul Braziliei, funcționează de câteva luni cea mai mare „fabrică de țânțari” din lume. Deși ideea pare paradoxală — să produci milioane de insecte pe care oamenii le asociază cu boli și disconfort —, cercetătorii explică: acești țânțari special modificați ar putea fi cheia pentru reducerea cazurilor de dengue, boală care afectează anual sute […] Post-ul Fabrica uriașă de țânțari: strategia surprinzătoare prin care se încearcă oprirea bolii Dengue apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:10
120 de burse disponibile pentru elevii și studenții de etnie romă în 2025–2026 # Observatorul de Nord
Elevii și studenții de etnie romă vor putea beneficia și în anul de studii 2025–2026 de burse de merit oferite de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Agenția Relații Interetnice. Programul pune la dispoziție 120 de burse, fiecare în valoare de 1200 lei pe lună. Bursele sunt împărțite astfel: 60 pentru liceeni, 15 pentru […] Post-ul 120 de burse disponibile pentru elevii și studenții de etnie romă în 2025–2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
15:30
Descoperire astronomică surprinzătoare: un posibil nor uriaș de materie întunecată, în vecinătatea Căii Lactee # Observatorul de Nord
Astronomii ar putea fi pe punctul de a confirma una dintre cele mai fascinante descoperiri din ultimele decenii: un nor uriaș de materie întunecată, aflat chiar în vecinătatea galactică a Pământului. Dacă ipoteza va fi confirmată, obiectul ar putea rescrie modul în care înțelegem arhitectura ascunsă a Căii Lactee și natura materiei întunecate, substanța misterioasă care formează […] Post-ul Descoperire astronomică surprinzătoare: un posibil nor uriaș de materie întunecată, în vecinătatea Căii Lactee apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:50
UWC Moldova a deschis aplicațiile pentru anul 2026, oferind tinerilor din întreaga țară șansa de a studia în cadrul unei rețele internaționale de școli renumite. Aplicațiile sunt disponibile în perioada 4 septembrie – 1 noiembrie 2025, ora 23:59 EET. Programul UWC selectează elevi talentați care au implicare în comunitate, rezultate bune la școală și dorința […] Post-ul UWC Moldova a deschis aplicațiile pentru anul 2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:50
Am auzit că în dealul Sorocii a prins rădăcini un fruct exotic și am vrut să aflăm dacă este adevărat. Așa am ajuns în ospeție la Rita Bolocan, o soroceancă plecată de ani buni în Cehia, dar care se întoarce des acasă, la părinți. În această vară, în ograda lor, Rita a găsit o surpriză […] Post-ul „Momordica – fructul exotic din Asia care crește la Soroca” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:50
„Am dormit” sau „nu a venit microbuzul”: Profesorii de la Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” povestesc despre scuzele elevilor / VIDEO # Observatorul de Nord
Odată cu începutul noului an școlar, pe lângă manuale și orare, revin și… scuzele elevilor pentru întârzierile la ore. La Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” din Soroca, profesorii spun că de fiecare dată când un copil întârzie, motivele sunt diverse și uneori chiar amuzante. Cadrele didactice explică fenomenul întârzierilor prin faptul că elevii încă nu s-au adaptat […] Post-ul „Am dormit” sau „nu a venit microbuzul”: Profesorii de la Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” povestesc despre scuzele elevilor / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
Pentru ziua de astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit că un euro valorează 19,48 lei, înregistrând o ușoară creștere față de ziua precedentă. Dolarul american a ajuns la 16,71 lei, iar lira sterlină continuă să fie cea mai scumpă valută, depășind 22,48 lei pentru o unitate. Totodată, leul românesc se menține la 3,83 lei, […] Post-ul Cursul valutar, 5 septembrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:10
Astăzi, 5 septembrie, astrele favorizează planurile concrete, relațiile bine echilibrate și activitățile care cer răbdare. Ziua aduce claritate în gânduri și ocazia de a face pași siguri spre obiectivele tale. Berbec Astăzi ai energie și determinare. Reușești să finalizezi proiecte pe care le-ai tot amânat. La serviciu sau la studii se anunță rezultate bune, dacă […] Post-ul Horoscop, 5 septembrie: Astrele aduc încredere și noi oportunități apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:10
Candidații la obținerea permisului de conducere din municipiile Soroca și Comrat au acum o nouă posibilitate: pot depune online cererile pentru programarea la examenele auto, atât la proba teoretică, cât și la cea practică. Agenția Servicii Publice (ASP) anunță că solicitările se fac direct pe site-ul oficial al instituției, în rubrica „Programare prealabilă”. Prin acest […] Post-ul Programarea online pentru examenele auto este disponibilă acum și la Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
A fost lansat un concurs de fotografie dedicat porților moldovenești cu istorii. Care sunt condițiile de participare # Observatorul de Nord
Porțile din Moldova ascund povești și păstrează amintiri, motiv pentru care reprezintă unul dintre cele mai puternice simboluri naționale. Pentru a-l readuce în atenția publicului, Alianța Asociațiilor de Băștinași a lansat concursul de fotografie „Porțile Moldovei”. Astfel, moldovenii de pretutindeni sunt invitați să surprindă în imagini porțile care i-au impresionat și să împărtășească poveștile și […] Post-ul A fost lansat un concurs de fotografie dedicat porților moldovenești cu istorii. Care sunt condițiile de participare apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
Începând de astăzi este disponibil ajutorul financiar unic în valoare de 1 000 de lei, destinat elevilor din clasele I-IX-a # Observatorul de Nord
Ajutorul financiar unic în valoare de 1 000 de lei, destinat elevilor din clasele I-IX-a, este disponibil începând cu 4 septembrie. Anunțul a fost făcut de Casa Națională de Asigurări Sociale. Potrivit instituției, suportul financiar unic se acordă în baza listelor prezentate de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerului Muncii și Protecției Sociale, transmite Național […] Post-ul Începând de astăzi este disponibil ajutorul financiar unic în valoare de 1 000 de lei, destinat elevilor din clasele I-IX-a apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:30
Victor Botnari, directorul Muzeului de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat”, spune că satul Sobari, din raionul Soroca, este o localitate cu o bogată istorie arheologică. Cercetările desfășurate aici, începând cu anii ’90, au scos la iveală vestigii importante care atestă continuitatea așezărilor în această zonă de-a lungul timpului. În Sobari au fost descoperite urme ale […] Post-ul Descoperiri arheologice de excepție în Sobari / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:30
Astăzi, primara municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, a vizitat noua platformă modulară pentru deșeuri, construită pe strada Luceafărului 10, în apropierea fostei policlinici pentru copii, din sectorul Soroca Nouă. Platforma este de tip închis, are un design mai estetic și previne împrăștierea gunoiului. Astfel, zona va fi mai curată și mai sigură pentru locuitori. Lucrările au […] Post-ul O nouă platformă modulară pentru deșeuri în Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:30
Astăzi, vineri, 5 septembrie, locuitorii municipiului Soroca se bucură de o zi cu cer predominant senin. Temperaturile se mențin plăcute pentru această perioadă, maxima ajungând până la 27°C, iar minima nocturnă fiind de 12°C. Vântul bate din nord-est cu o viteză de 9 km/h, ceea ce face ca atmosfera să fie liniștită și fără disconfort. […] Post-ul Meteo, 5 septembrie: Temperaturi blânde și vânt slab din nord-est apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
La Soroca se propune înființarea ADI: primara Lilia Pilipețchi ar putea semna acordul de constituire după ședința Consiliului Municipal # Observatorul de Nord
Primăria municipiului Soroca a lansat spre consultări publice proiectul privind constituirea unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), structură menită să coordoneze și să gestioneze în comun proiecte de interes local și regional, precum și servicii publice esențiale. Inițiativa are ca obiectiv creșterea eficienței, atragerea de fonduri și alinierea la standardele europene de bună guvernare. Proiectul […] Post-ul La Soroca se propune înființarea ADI: primara Lilia Pilipețchi ar putea semna acordul de constituire după ședința Consiliului Municipal apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:40
Pentru ziua de astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit că un euro valorează 19,48 lei, înregistrând o ușoară creștere față de ziua precedentă. Dolarul american a ajuns la 16,71 lei, iar lira sterlină continuă să fie cea mai scumpă valută, depășind 22,48 lei pentru o unitate. Totodată, leul românesc se menține la 3,83 lei, […] Post-ul Cursul valutar, 5 septembrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Astăzi, 5 septembrie, astrele favorizează planurile concrete, relațiile bine echilibrate și activitățile care cer răbdare. Ziua aduce claritate în gânduri și ocazia de a face pași siguri spre obiectivele tale. Berbec Astăzi ai energie și determinare. Reușești să finalizezi proiecte pe care le-ai tot amânat. La serviciu sau la studii se anunță rezultate bune, dacă […] Post-ul Horoscop, 5 septembrie: Astrele aduc încredere și noi oportunități apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Astăzi, vineri, 5 septembrie, locuitorii municipiului Soroca se bucură de o zi cu cer predominant senin. Temperaturile se mențin plăcute pentru această perioadă, maxima ajungând până la 27°C, iar minima nocturnă fiind de 12°C. Vântul bate din nord-est cu o viteză de 9 km/h, ceea ce face ca atmosfera să fie liniștită și fără disconfort. […] Post-ul Meteo, 5 septembrie: Temperaturi blânde și vânt slab din nord-est apare prima dată în Observatorul de Nord.
4 septembrie 2025
19:20
Astăzi, primara municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, a vizitat noua platformă modulară pentru deșeuri, construită pe strada Luceafărului 10, în apropierea fostei policlinici pentru copii, din sectorul Soroca Nouă. Platforma este de tip închis, are un design mai estetic și previne împrăștierea gunoiului. Astfel, zona va fi mai curată și mai sigură pentru locuitori. Lucrările au […] Post-ul O nouă platformă modulară pentru deșeuri în Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:00
Un incident grav a zguduit liniștea unui centru de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Gribova, raionul Drochia. În seara zilei de 19 aprilie 2025, un beneficiar aflat în stare de ebrietate a încercat să își ucidă colegul de salon, profitând de starea de neputință a acestuia. Potrivit materialelor din dosar, agresorul, […] Post-ul Tentativă de omor la Drochia: a încercat să își ucidă colegul de salon apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Opt kilograme de droguri, confiscate de polițiști: Patru persoane au fost reținute # Observatorul de Nord
Patru persoane – trei bărbați cu vârste de 22, 49 și 56 de ani, cetățeni străini, și o femeie de 55 de ani au fost reținute pentru 72 de ore, fiind suspectate că păstrau și comercializau droguri în cantități foarte mari, pe teritoriul municipiului Chișinău. Totul a pornit ieri dimineață, când polițiștii aflați la patrulare […] Post-ul Opt kilograme de droguri, confiscate de polițiști: Patru persoane au fost reținute apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:40
Începând de astăzi este disponibil ajutorul financiar unic în valoare de 1 000 de lei, destinat elevilor din clasele I-IX-a # Observatorul de Nord
Ajutorul financiar unic în valoare de 1 000 de lei, destinat elevilor din clasele I-IX-a, este disponibil începând cu 4 septembrie. Anunțul a fost făcut de Casa Națională de Asigurări Sociale. Potrivit instituției, suportul financiar unic se acordă în baza listelor prezentate de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerului Muncii și Protecției Sociale, transmite Național […] Post-ul Începând de astăzi este disponibil ajutorul financiar unic în valoare de 1 000 de lei, destinat elevilor din clasele I-IX-a apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
Moldoveancă arestată în Italia, după ce ar fi agresat fizic și psihic o bătrână # Observatorul de Nord
O femeie de 49 de ani, originară din R. Moldova, a fost arestată în Italia după ce ar fi agresat o bătrână de 81 de ani pe care trebuia să o îngrijească, iar apoi, în momentul în care forțele de ordine au fost chemate de noră, aceasta ar fi agresat și carabinierii. Nora bătrânei a […] Post-ul Moldoveancă arestată în Italia, după ce ar fi agresat fizic și psihic o bătrână apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Grant de peste 6,6 milioane lei din bugetul republicii pentru renovarea Gimnaziului „Dumitru Matcovschi” din Soroca # Observatorul de Nord
Consiliul municipal Soroca a supus consultărilor publice un proiect de decizie privind acceptarea unui grant nerambursabil de 6,67 milioane lei, oferit de Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, pentru renovarea Gimnaziului „Dumitru Matcovschi”. Proiectul prevede implementarea lucrărilor de reparație capitală la instituția de învățământ, finanțarea fiind integral acoperită din grantul acordat. Conform documentului, contractul […] Post-ul Grant de peste 6,6 milioane lei din bugetul republicii pentru renovarea Gimnaziului „Dumitru Matcovschi” din Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
O adolescentă din Franța uimește cercetătorii cu abilitatea de a călători mental în trecut și viitor # Observatorul de Nord
Un nou caz medical documentat în revista Neurocase a atras atenția lumii științifice: o adolescentă de 17 ani din Franța, identificată doar cu inițialele TL, a demonstrat o capacitate rară și uluitoare de a-și retrăi amintirile și chiar de a proiecta în detaliu evenimente viitoare. Fenomenul, cunoscut sub denumirea de hipertimesie, presupune o memorie autobiografică excepțională, care le […] Post-ul O adolescentă din Franța uimește cercetătorii cu abilitatea de a călători mental în trecut și viitor apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
Pe 10 septembrie, la Palatul Raional de Cultură „Nicolae Lupov” din Rezina, va avea loc evenimentul RAMxRezina, parte din seria de conferințe RAM Impact, o inițiativă care își propune să creeze spații de dialog și punți de legătură între lideri de opinie, creatori de conținut și comunitatea locală. Primul panel al serii, intitulat „Idei care […] Post-ul Rezina devine gazda următorului eveniment RAM Impact apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
„Patrie, Onoare și Știință” – deviza care însoțește fiecare elev la start de an școlar # Observatorul de Nord
Liceul Teoretic „Bogdan – Petriceicu Hasdeu” din orașul Drochia a răsunat din nou de emoții și zâmbete . Ziua de 1 septembrie, cunoscută drept „Ziua Cunoștințelor”, a adunat elevi, profesori și părinți pentru a marca începutul unui nou an școlar. Atmosfera festivă a fost deschisă de Iurie Melinte, directorul instituției, care a adresat un […] Post-ul „Patrie, Onoare și Știință” – deviza care însoțește fiecare elev la start de an școlar apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Un șofer din muncipiul Soroca a fost sancționat cu o amendă de 35.000 de lei și a rămas fără permis pentru o perioadă de șase luni, după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 8 iunie 2025. În urma testării cu aparatul etilotest, în aerul expirat al […] Post-ul Șofer amendat la Soroca pentru conducere în stare de ebrietate apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Începând de astăzi, moldovenii pot călători fără viză în Emiratele Arabe Unite # Observatorul de Nord
Începând de astăzi, cetățenii Republicii Moldova pot merge în Emiratele Arabe Unite fără să mai fie nevoie de viză. Măsura este posibilă datorită Memorandumului de înțelegere dintre cele două guverne, semnat pe 4 august la Abu Dhabi de viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi și omologul său emirian, Șeicul Abdullah bin Zayed al Nahyan. […] Post-ul Începând de astăzi, moldovenii pot călători fără viză în Emiratele Arabe Unite apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
Pe 30 august curent, comuna Petreni din raionul Drochia, a găzduit un eveniment de excepție – Festivalul GAL Valea Cuboltei, care a reunit comunități din mai multe sate partenere. Festivalul a fost organizat sub semnul unității, al păstrării tradițiilor și al inovației rurale, transformând localitatea într-un punct de întâlnire a muzicii, dansului, gastronomiei și […] Post-ul Festivalul GAL Valea Cuboltei – o sărbătoare a tradițiilor și comunității apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
La Soroca se va deschide o nouă grupă de creșă: investiție de 1,5 milioane lei la Grădinița nr. 17 cu sprijinul Guvernului # Observatorul de Nord
Miercuri, 3 septembrie, primara municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, a vizitat Grădinița nr. 17, unde au început lucrările de renovare pentru crearea unei grupe de creșă cu 15 locuri. Proiectul, în valoare de 1,5 milioane de lei, este finanțat prin Programul Național „Servicii de Creșă Publice” din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Noua grupă […] Post-ul La Soroca se va deschide o nouă grupă de creșă: investiție de 1,5 milioane lei la Grădinița nr. 17 cu sprijinul Guvernului apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Gata cu „hârțoagele” – medicii se vor ocupa cu ce știu ei mai bine, cu actul medical propriu-zis # Observatorul de Nord
Ieri, cabinetul de minisștri de la Chișinău a aprobat Programul național pentru digitalizare și inovare în sănătate 2025–2030, un pas strategic pentru modernizarea sistemului de sănătate din Republica Moldova. Inițiativa a venit de la Ministerul Sănătății, iar beneficiari vor fi personalul medical care va fi sprijint cu instrumente digitale moderne care reduc sarcinile administrative, optimizează […] Post-ul Gata cu „hârțoagele” – medicii se vor ocupa cu ce știu ei mai bine, cu actul medical propriu-zis apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 4 septembrie 2025: euro s-a scumpit cu trei bani, iar dolarul costă 16 lei și 69 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 4 septembrie 2025, euro are valoarea de 19 lei și 44 de bani sau cu 3 bani mai mult decât ieri. Dolarul american are valoarea 16 lei și 69 de bani. Leul românesc este cotat la valoarea de 3 lei și […] Post-ul Curs valutar, 4 septembrie 2025: euro s-a scumpit cu trei bani, iar dolarul costă 16 lei și 69 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:30
Profil Electoral // Partidul CUB: episodul „la bloc”, milionarul din Londra și prima campanie sub semnul patriotismului liberal # Observatorul de Nord
Comisia Electorală Centrală a înregistrat 21 de concurenți electorali, pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Astfel, electoratul va avea o misiune pe cât de importantă, pe atât de responsabilă or, pentru a alege corect este nevoie de cât mai multe informații despre candidații la un loc în legislativ. În acest context, colegii de la […] Post-ul Profil Electoral // Partidul CUB: episodul „la bloc”, milionarul din Londra și prima campanie sub semnul patriotismului liberal apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 4 septembrie 2025. Berbecii își ascund emoțiile. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Cei mai mulți sunt îndemnați să-și îndrepte gândurile către viitor. În această săptămână au toate șansele să construiască proiecte de care vor fi mândri. Emoțiile sunt la cote maxime, însă nu-i va deranja atâta timp cât știu cum să le controleze. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: […] Post-ul Horoscopul zilei de 4 septembrie 2025. Berbecii își ascund emoțiile. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri la carburanți pentru ziua de joi, 4 septembrie 2025 – benzina și motorina se vor scumpi cu 7 bani. Astfel,, un litru de benzină va fi comercializat cu 23 de lei și 19 bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă […] Post-ul Astăzi, 4 septembrie 2025, motorina și benzina se scumpesc cu șapte bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Meteo, 4 septembrie 2025: zi cu mult soare, temperaturi caniculare și fără precipitații # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 4 septembrie 2025, va fi vreme frumoasă, cu temperaturi caniculare, fără precipitații. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +15 și +28 de grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este zero, umiditatea aerului va fi de 35 procente, iar vântul va bate cu viteza de […] Post-ul Meteo, 4 septembrie 2025: zi cu mult soare, temperaturi caniculare și fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
3 septembrie 2025
17:20
Elevii de la Colegiul „Mihai Eminescu” au discutat despre egalitate și acces la justiție / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Astăzi, la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca, elevii au participat la o activitate dedicată unor teme tot mai actuale pentru societatea în care trăim: egalitatea de gen și accesul la justiție. Tinerii au aflat care sunt drepturile lor, ce mecanisme există pentru a le proteja și cum fiecare cetățean poate contribui la o comunitate mai […] Post-ul Elevii de la Colegiul „Mihai Eminescu” au discutat despre egalitate și acces la justiție / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:30
O tragedie s-a produs în această dimineață pe drumul național DN 24C, între localitățile Românești și Dămideni, din județul Botoșani, România. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani, o mașină de marca Volvo, înmatriculată în Republica Moldova, s-a izbit frontal de un microbuz de pasageri. Din primele verificări ale poliției, șoferul mașinii, un bărbat moldovean […] Post-ul Trei moldoveni au murit într-un accident grav în România / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:40
În satul Șolcani, acolo unde dealurile se pierd în orizont și unde serile de vară adună oamenii la marginea drumului, trăiește o femeie care pare să fi cuprins în suflet întreaga istorie a locului. Numele ei este Maria Mânzat, iar anii vieții – 76 la număr – au lăsat în urma lor o biografie simplă, […] Post-ul Maria Mânzat, profesorul care a fost mamă pentru sute de copii apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
Important! Transportatorii moldoveni nu au obligația, la moment, să echipeze vehiculele cu tahografe G2V2 pentru circulația în UE # Observatorul de Nord
Agenția Națională Transport Auto aduce precizări privind reglementările UE referitoare la echiparea vehiculelor cu tahografe inteligente G2V2. În conformitate cu modificările aduse Regulamentului (UE) nr. 165/2014 privind tahografele în transportul rutier, pe teritoriul Uniunii Europene se impune echiparea cu versiunea a doua a tahografului inteligent G2V2 pentru vehiculele noi înmatriculate într-un stat membru UE, precum […] Post-ul Important! Transportatorii moldoveni nu au obligația, la moment, să echipeze vehiculele cu tahografe G2V2 pentru circulația în UE apare prima dată în Observatorul de Nord.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.