Meteo, 5 septembrie: Temperaturi blânde și vânt slab din nord-est
Observatorul de Nord, 5 septembrie 2025 06:10
Astăzi, vineri, 5 septembrie, locuitorii municipiului Soroca se bucură de o zi cu cer predominant senin. Temperaturile se mențin plăcute pentru această perioadă, maxima ajungând până la 27°C, iar minima nocturnă fiind de 12°C. Vântul bate din nord-est cu o viteză de 9 km/h, ceea ce face ca atmosfera să fie liniștită și fără disconfort. […] Post-ul Meteo, 5 septembrie: Temperaturi blânde și vânt slab din nord-est apare prima dată în Observatorul de Nord.
• • •
Alte ştiri de Observatorul de Nord
Acum o oră
06:10
Astăzi, vineri, 5 septembrie, locuitorii municipiului Soroca se bucură de o zi cu cer predominant senin. Temperaturile se mențin plăcute pentru această perioadă, maxima ajungând până la 27°C, iar minima nocturnă fiind de 12°C. Vântul bate din nord-est cu o viteză de 9 km/h, ceea ce face ca atmosfera să fie liniștită și fără disconfort. […] Post-ul Meteo, 5 septembrie: Temperaturi blânde și vânt slab din nord-est apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 12 ore
19:20
Astăzi, primara municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, a vizitat noua platformă modulară pentru deșeuri, construită pe strada Luceafărului 10, în apropierea fostei policlinici pentru copii, din sectorul Soroca Nouă. Platforma este de tip închis, are un design mai estetic și previne împrăștierea gunoiului. Astfel, zona va fi mai curată și mai sigură pentru locuitori. Lucrările au […] Post-ul O nouă platformă modulară pentru deșeuri în Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 24 ore
16:00
Un incident grav a zguduit liniștea unui centru de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Gribova, raionul Drochia. În seara zilei de 19 aprilie 2025, un beneficiar aflat în stare de ebrietate a încercat să își ucidă colegul de salon, profitând de starea de neputință a acestuia. Potrivit materialelor din dosar, agresorul, […] Post-ul Tentativă de omor la Drochia: a încercat să își ucidă colegul de salon apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:10
Opt kilograme de droguri, confiscate de polițiști: Patru persoane au fost reținute # Observatorul de Nord
Patru persoane – trei bărbați cu vârste de 22, 49 și 56 de ani, cetățeni străini, și o femeie de 55 de ani au fost reținute pentru 72 de ore, fiind suspectate că păstrau și comercializau droguri în cantități foarte mari, pe teritoriul municipiului Chișinău. Totul a pornit ieri dimineață, când polițiștii aflați la patrulare […] Post-ul Opt kilograme de droguri, confiscate de polițiști: Patru persoane au fost reținute apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:40
Începând de astăzi este disponibil ajutorul financiar unic în valoare de 1 000 de lei, destinat elevilor din clasele I-IX-a # Observatorul de Nord
Ajutorul financiar unic în valoare de 1 000 de lei, destinat elevilor din clasele I-IX-a, este disponibil începând cu 4 septembrie. Anunțul a fost făcut de Casa Națională de Asigurări Sociale. Potrivit instituției, suportul financiar unic se acordă în baza listelor prezentate de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerului Muncii și Protecției Sociale, transmite Național […] Post-ul Începând de astăzi este disponibil ajutorul financiar unic în valoare de 1 000 de lei, destinat elevilor din clasele I-IX-a apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
Moldoveancă arestată în Italia, după ce ar fi agresat fizic și psihic o bătrână # Observatorul de Nord
O femeie de 49 de ani, originară din R. Moldova, a fost arestată în Italia după ce ar fi agresat o bătrână de 81 de ani pe care trebuia să o îngrijească, iar apoi, în momentul în care forțele de ordine au fost chemate de noră, aceasta ar fi agresat și carabinierii. Nora bătrânei a […] Post-ul Moldoveancă arestată în Italia, după ce ar fi agresat fizic și psihic o bătrână apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Grant de peste 6,6 milioane lei din bugetul republicii pentru renovarea Gimnaziului „Dumitru Matcovschi” din Soroca # Observatorul de Nord
Consiliul municipal Soroca a supus consultărilor publice un proiect de decizie privind acceptarea unui grant nerambursabil de 6,67 milioane lei, oferit de Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, pentru renovarea Gimnaziului „Dumitru Matcovschi”. Proiectul prevede implementarea lucrărilor de reparație capitală la instituția de învățământ, finanțarea fiind integral acoperită din grantul acordat. Conform documentului, contractul […] Post-ul Grant de peste 6,6 milioane lei din bugetul republicii pentru renovarea Gimnaziului „Dumitru Matcovschi” din Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
O adolescentă din Franța uimește cercetătorii cu abilitatea de a călători mental în trecut și viitor # Observatorul de Nord
Un nou caz medical documentat în revista Neurocase a atras atenția lumii științifice: o adolescentă de 17 ani din Franța, identificată doar cu inițialele TL, a demonstrat o capacitate rară și uluitoare de a-și retrăi amintirile și chiar de a proiecta în detaliu evenimente viitoare. Fenomenul, cunoscut sub denumirea de hipertimesie, presupune o memorie autobiografică excepțională, care le […] Post-ul O adolescentă din Franța uimește cercetătorii cu abilitatea de a călători mental în trecut și viitor apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
Pe 10 septembrie, la Palatul Raional de Cultură „Nicolae Lupov” din Rezina, va avea loc evenimentul RAMxRezina, parte din seria de conferințe RAM Impact, o inițiativă care își propune să creeze spații de dialog și punți de legătură între lideri de opinie, creatori de conținut și comunitatea locală. Primul panel al serii, intitulat „Idei care […] Post-ul Rezina devine gazda următorului eveniment RAM Impact apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
„Patrie, Onoare și Știință” – deviza care însoțește fiecare elev la start de an școlar # Observatorul de Nord
Liceul Teoretic „Bogdan – Petriceicu Hasdeu” din orașul Drochia a răsunat din nou de emoții și zâmbete . Ziua de 1 septembrie, cunoscută drept „Ziua Cunoștințelor”, a adunat elevi, profesori și părinți pentru a marca începutul unui nou an școlar. Atmosfera festivă a fost deschisă de Iurie Melinte, directorul instituției, care a adresat un […] Post-ul „Patrie, Onoare și Știință” – deviza care însoțește fiecare elev la start de an școlar apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Un șofer din muncipiul Soroca a fost sancționat cu o amendă de 35.000 de lei și a rămas fără permis pentru o perioadă de șase luni, după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 8 iunie 2025. În urma testării cu aparatul etilotest, în aerul expirat al […] Post-ul Șofer amendat la Soroca pentru conducere în stare de ebrietate apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Începând de astăzi, moldovenii pot călători fără viză în Emiratele Arabe Unite # Observatorul de Nord
Începând de astăzi, cetățenii Republicii Moldova pot merge în Emiratele Arabe Unite fără să mai fie nevoie de viză. Măsura este posibilă datorită Memorandumului de înțelegere dintre cele două guverne, semnat pe 4 august la Abu Dhabi de viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi și omologul său emirian, Șeicul Abdullah bin Zayed al Nahyan. […] Post-ul Începând de astăzi, moldovenii pot călători fără viză în Emiratele Arabe Unite apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
Pe 30 august curent, comuna Petreni din raionul Drochia, a găzduit un eveniment de excepție – Festivalul GAL Valea Cuboltei, care a reunit comunități din mai multe sate partenere. Festivalul a fost organizat sub semnul unității, al păstrării tradițiilor și al inovației rurale, transformând localitatea într-un punct de întâlnire a muzicii, dansului, gastronomiei și […] Post-ul Festivalul GAL Valea Cuboltei – o sărbătoare a tradițiilor și comunității apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
La Soroca se va deschide o nouă grupă de creșă: investiție de 1,5 milioane lei la Grădinița nr. 17 cu sprijinul Guvernului # Observatorul de Nord
Miercuri, 3 septembrie, primara municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, a vizitat Grădinița nr. 17, unde au început lucrările de renovare pentru crearea unei grupe de creșă cu 15 locuri. Proiectul, în valoare de 1,5 milioane de lei, este finanțat prin Programul Național „Servicii de Creșă Publice” din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Noua grupă […] Post-ul La Soroca se va deschide o nouă grupă de creșă: investiție de 1,5 milioane lei la Grădinița nr. 17 cu sprijinul Guvernului apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Gata cu „hârțoagele” – medicii se vor ocupa cu ce știu ei mai bine, cu actul medical propriu-zis # Observatorul de Nord
Ieri, cabinetul de minisștri de la Chișinău a aprobat Programul național pentru digitalizare și inovare în sănătate 2025–2030, un pas strategic pentru modernizarea sistemului de sănătate din Republica Moldova. Inițiativa a venit de la Ministerul Sănătății, iar beneficiari vor fi personalul medical care va fi sprijint cu instrumente digitale moderne care reduc sarcinile administrative, optimizează […] Post-ul Gata cu „hârțoagele” – medicii se vor ocupa cu ce știu ei mai bine, cu actul medical propriu-zis apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 4 septembrie 2025: euro s-a scumpit cu trei bani, iar dolarul costă 16 lei și 69 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 4 septembrie 2025, euro are valoarea de 19 lei și 44 de bani sau cu 3 bani mai mult decât ieri. Dolarul american are valoarea 16 lei și 69 de bani. Leul românesc este cotat la valoarea de 3 lei și […] Post-ul Curs valutar, 4 septembrie 2025: euro s-a scumpit cu trei bani, iar dolarul costă 16 lei și 69 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:30
Profil Electoral // Partidul CUB: episodul „la bloc”, milionarul din Londra și prima campanie sub semnul patriotismului liberal # Observatorul de Nord
Comisia Electorală Centrală a înregistrat 21 de concurenți electorali, pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Astfel, electoratul va avea o misiune pe cât de importantă, pe atât de responsabilă or, pentru a alege corect este nevoie de cât mai multe informații despre candidații la un loc în legislativ. În acest context, colegii de la […] Post-ul Profil Electoral // Partidul CUB: episodul „la bloc”, milionarul din Londra și prima campanie sub semnul patriotismului liberal apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 4 septembrie 2025. Berbecii își ascund emoțiile. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Cei mai mulți sunt îndemnați să-și îndrepte gândurile către viitor. În această săptămână au toate șansele să construiască proiecte de care vor fi mândri. Emoțiile sunt la cote maxime, însă nu-i va deranja atâta timp cât știu cum să le controleze. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: […] Post-ul Horoscopul zilei de 4 septembrie 2025. Berbecii își ascund emoțiile. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
06:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri la carburanți pentru ziua de joi, 4 septembrie 2025 – benzina și motorina se vor scumpi cu 7 bani. Astfel,, un litru de benzină va fi comercializat cu 23 de lei și 19 bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă […] Post-ul Astăzi, 4 septembrie 2025, motorina și benzina se scumpesc cu șapte bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Meteo, 4 septembrie 2025: zi cu mult soare, temperaturi caniculare și fără precipitații # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 4 septembrie 2025, va fi vreme frumoasă, cu temperaturi caniculare, fără precipitații. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +15 și +28 de grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este zero, umiditatea aerului va fi de 35 procente, iar vântul va bate cu viteza de […] Post-ul Meteo, 4 septembrie 2025: zi cu mult soare, temperaturi caniculare și fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
3 septembrie 2025
17:20
Elevii de la Colegiul „Mihai Eminescu” au discutat despre egalitate și acces la justiție / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Astăzi, la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca, elevii au participat la o activitate dedicată unor teme tot mai actuale pentru societatea în care trăim: egalitatea de gen și accesul la justiție. Tinerii au aflat care sunt drepturile lor, ce mecanisme există pentru a le proteja și cum fiecare cetățean poate contribui la o comunitate mai […] Post-ul Elevii de la Colegiul „Mihai Eminescu” au discutat despre egalitate și acces la justiție / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:30
O tragedie s-a produs în această dimineață pe drumul național DN 24C, între localitățile Românești și Dămideni, din județul Botoșani, România. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani, o mașină de marca Volvo, înmatriculată în Republica Moldova, s-a izbit frontal de un microbuz de pasageri. Din primele verificări ale poliției, șoferul mașinii, un bărbat moldovean […] Post-ul Trei moldoveni au murit într-un accident grav în România / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:40
În satul Șolcani, acolo unde dealurile se pierd în orizont și unde serile de vară adună oamenii la marginea drumului, trăiește o femeie care pare să fi cuprins în suflet întreaga istorie a locului. Numele ei este Maria Mânzat, iar anii vieții – 76 la număr – au lăsat în urma lor o biografie simplă, […] Post-ul Maria Mânzat, profesorul care a fost mamă pentru sute de copii apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
Important! Transportatorii moldoveni nu au obligația, la moment, să echipeze vehiculele cu tahografe G2V2 pentru circulația în UE # Observatorul de Nord
Agenția Națională Transport Auto aduce precizări privind reglementările UE referitoare la echiparea vehiculelor cu tahografe inteligente G2V2. În conformitate cu modificările aduse Regulamentului (UE) nr. 165/2014 privind tahografele în transportul rutier, pe teritoriul Uniunii Europene se impune echiparea cu versiunea a doua a tahografului inteligent G2V2 pentru vehiculele noi înmatriculate într-un stat membru UE, precum […] Post-ul Important! Transportatorii moldoveni nu au obligația, la moment, să echipeze vehiculele cu tahografe G2V2 pentru circulația în UE apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:10
De la Recean la Dodon și Ceban: ce dezvăluie primele profiluri din campania „Pentru un Parlament Curat 2025” # Observatorul de Nord
Începând cu 2 septembrie 2025, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md au lansat o nouă ediție a Campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat”, în cadrul căreia un grup de jurnaliști de investigație realizează, în baza unor criterii de integritate, profilurile pentru 50 de candidați ai partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse […] Post-ul De la Recean la Dodon și Ceban: ce dezvăluie primele profiluri din campania „Pentru un Parlament Curat 2025” apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:00
Investiție de 2 milioane de lei în gestionarea deșeurilor la Stoicani și Soloneț / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Satele Stoicani și Soloneț din raionul Soroca au intrat într-o nouă etapă în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. În cadrul proiectului „Management integral al deșeurilor”, finanțat de Oficiul Național de Implementare a Proiectului în Domeniul Mediului (ONIMP) și susținut de Guvern, localitățile beneficiază de investiții importante în valoare totală de 2 milioane de lei. Angela […] Post-ul Investiție de 2 milioane de lei în gestionarea deșeurilor la Stoicani și Soloneț / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
Celula de Comunicare de Criză desfășoară campania de informare a cetățenilor din raionul Soroca – „Informat – deci, protejat!”, pentru a aduce în atenția comunității informații esențiale pentru siguranța și bunăstarea fiecăruia. # Observatorul de Nord
Printre produsele elaborate de Celula de Comunicare de Criză Soroca se numără și o serie de pliante informative care includ reguli de comportament în diverse situații de criză: cutremure, alunecări de teren, inundații, siguranța la scăldat, incendii și protecția în cazul identificării munițiilor neexplodate. Pliantele au fost elaborate în limbile română și romani, pentru a […] Post-ul Celula de Comunicare de Criză desfășoară campania de informare a cetățenilor din raionul Soroca – „Informat – deci, protejat!”, pentru a aduce în atenția comunității informații esențiale pentru siguranța și bunăstarea fiecăruia. apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:30
Răul ca rutină. O cronică a influenței istorice nocive a unor aspiranți la puterea politică # Observatorul de Nord
Din sărbătorile lunii august am ieșit mișcați de fiorul sărbătoresc-didactic și original al Marii Dictări Naționale. De Ziua Limbii Române, câteva mii de practicanți ai limbii române de diferite preocupări și vârste au ocupat câte un loc în băncile așezate rânduri în Piața Marii Adunări Naționale din urbea Chișinăului, imitând susținerea unui examen la scrierea […] Post-ul Răul ca rutină. O cronică a influenței istorice nocive a unor aspiranți la puterea politică apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Bunică amendată pentru că nepotul minor a spart o farmacie de unde a furat gume și vitamine # Observatorul de Nord
Judecătoria Soroca, sediul Florești, a recunoscut vinovată o femeie din raionul Florești pentru neîndeplinirea obligațiilor părintești, după ce nepotul aflat în custodia sa a spart ușa unei farmacii și a furat produse. Instanța i-a aplicat o amendă de 500 de lei, atrăgând atenția asupra responsabilității legale și morale pe care o poartă părinții și tutorii […] Post-ul Bunică amendată pentru că nepotul minor a spart o farmacie de unde a furat gume și vitamine apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
„Pentru un Parlament Curat 2025” – profiluri de integritate ale candidaților la funcția de deputat în parlament # Observatorul de Nord
COMUNICAT DE PRESĂ Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md lansează o nouă ediție a campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat”, desfășurată în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Organizatorii campaniei își propun să sprijine cetățenii cu drept de vot în luarea unor decizii informate și conștiente la alegeri, prin oferirea de informații […] Post-ul „Pentru un Parlament Curat 2025” – profiluri de integritate ale candidaților la funcția de deputat în parlament apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
„Nu te juca cu votul, că vei pierde totul” – campanie lansată de Poliția Republicii Moldova # Observatorul de Nord
Astăzi la fost lansată campania „Nu te juca cu votul, că vei pierde totul” . Nu vrem să aplicăm amenzi, vrem să prevenim. Știm că ai văzut deja mașinile noastre pregătite de această campanie, dar asta nu e tot. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și Telegram pentru a afla tot ce pregătim! Poliția Națională este […] Post-ul „Nu te juca cu votul, că vei pierde totul” – campanie lansată de Poliția Republicii Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
În ultima săptămână din august, în Republica Moldova au fost înregistrate 855 de cazuri de COVID-19. Din total, 280 de îmbolnăviri au fost în rândul copiilor de până la 14 ani, ceea ce reprezintă o treime. Nici raionul Soroca nu a fost ocolit de virus. 12 persoane au fost confirmate cu COVID-19, dintre care 6 […] Post-ul Soroca raportează 12 cazuri de COVID-19 într-o singură săptămână apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
O dronă rusească a intrat în spațiul aerian al țării? Ce spune ministrul Nosatâi # Observatorul de Nord
O dronă militară rusească ar fi intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova, potrivit unei hărți publicate pe canalele de Telegram din țara vecină, Ucraina. Întrebat despre acest lucru, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a menționat că faptul nu a fost confirmat deocamdată, iar datele sunt analizate, transmite stiri.md Foto: Anatolie Nosatîi „Faptul nu este […] Post-ul O dronă rusească a intrat în spațiul aerian al țării? Ce spune ministrul Nosatâi apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost executată finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare. Valoarea finanțării a constituit suma de 2032 milioane lei. Banii vor fi disponibili după procesarea plăților de către prestatorii de servicii de plată în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay). Reamintim persoanelor asigurate […] Post-ul Deținătorii cardurilor bancare pot ridica pensiile și alocațiile sociale apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
„Căldura Casei” din Drochia – un loc unde copiii găsesc sprijin, siguranță și afecțiune / VIDEO # Observatorul de Nord
Într-o clădire modestă din Drochia, se aud zilnic râsete de copii. Este Centrul social „Căldura Casei” – un loc unde micuții care au cunoscut prea devreme despărțirea de părinți găsesc alinare, siguranță și, mai ales, sentimentul de apartenență. Pentru mulți dintre ei, aici înseamnă „acasă”. Până nu demult, centrul se confrunta cu lipsuri – mobilier […] Post-ul „Căldura Casei” din Drochia – un loc unde copiii găsesc sprijin, siguranță și afecțiune / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
3 septembrie: Armata Națională a Republicii Moldova marchează 34 de ani de la înființare # Observatorul de Nord
Pe data de 3 septembrie 1991, prin decret prezidențial emis de primul președinte al republicii, Mircea Snegur, au fost înființate Forțele Armate ale Republicii Moldova. Conform informațiilor oficiale, cu acest prilej, Ministerul Apărării a pregătit un amplu program de activități comemorative și festive. Pe lângă manifestările oficiale, Ministerul Apărării a pregătit și un eveniment pentru public. […] Post-ul 3 septembrie: Armata Națională a Republicii Moldova marchează 34 de ani de la înființare apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Directorul general al Administrației Naționale a Drumurilor, Sergiu Bejan, a efectuat o vizită de lucru pe șantierul de pe drumul G39 R14 – Unchitești – Țipordei – R19, km 0,00 – 9,63, unde antreprenorul execută lucrări de reparație a drumului, informează andsa.md Scopul principal al vizitei a fost verificarea progresului fizic al proiectului, monitorizarea respectării […] Post-ul Drumul G39 R14 – R19 va fi modernizat, până în toamna anului viitor apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 3 septembrie 2025: euro și dolarul au recuperat în raport cu leul moldovenesc # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar afișat de Banca națională a Moldovei pentru astăzi, 3 septembrie 2025, leul moldovenesc s-a devalorizat ușor față de euro și și-a slăbit poziția și față de dolar. Astfel, leul a pierdut încă 0,86 bani față de moneda europeană care valorează 19,41 lei și peste 13 bani față de moneda americană, […] Post-ul Curs valutar, 3 septembrie 2025: euro și dolarul au recuperat în raport cu leul moldovenesc apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Omagiu și comemorare la Soroca pentru scriitorul Ion Druță, la 97 de ani de la naștere # Observatorul de Nord
La Soroca, un grup de elevi îndemnați de preotul și profesorul de religie Liviu Cernei, s-au adunat pentru a cinsti memoria marelui scriitor și dramaturg Ion Druță, care la 3 septembrie ar fi împlinit 97 de ani. Evenimentul a reunit elevi de la Liceele Teoretice „Petru Rareș” și „Ion Creangă” din Soroca. Participanții au făcut […] Post-ul Omagiu și comemorare la Soroca pentru scriitorul Ion Druță, la 97 de ani de la naștere apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscop 3 septembrie 2025. Probleme pe plan financiar pentru o zodie. Ghinioanele se țin lanț # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de miercuri, 3 septembrie 2025, a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor. Uni nativii vor experimenta lucruri noi, în timp ce alții vor fi temători cu privire la schimbările care pot apărea. Horoscop zilnic miercuri, 3 septembrie 2025, pentru fiecare zodie în parte Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de […] Post-ul Horoscop 3 septembrie 2025. Probleme pe plan financiar pentru o zodie. Ghinioanele se țin lanț apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
06:10
Fostul cinematograf din Soroca are noi proprietari: cât a costat și ce va fi acolo pe viitor? / VIDEO # Observatorul de Nord
Fostul cinematograf „Dacia” din Soroca și schimbat proprietarii, acesta a fost procurat cu 200 000 euro de soții Aurica și Alexandru Pușcaș. Oamenii de afaceri și-au pus în plan să renoveze clădirea, iar aici urmează să activeze inclusiv magazinul familiei, un restaurant și o sală de cinema. Până acum din clădirea abandonată care este și […] Post-ul Fostul cinematograf din Soroca are noi proprietari: cât a costat și ce va fi acolo pe viitor? / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 3 septembrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea temperaturi peste media perioadei, fără precipitații. Astfel, temperatura aerului va varia între +15 și +28 de grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este zero, umiditatea aerului va fi de 44 procente, iar vântul va bate cu viteza de 13 km/oră. […] Post-ul Meteo, 3 septembrie 2025: zi de vară la început de toamnă apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Profil Electoral // Partidul Democrația Acasă: trei campanii parlamentare fără mandate, MEGA interese și trena AUR-istă # Observatorul de Nord
Partidul Democrația Acasă a participat la trei scrutine parlamentare desfășurate după înregistrarea ca formațiune politică în anul 2011. Cele trei tentative de accedere în Parlament au eșuat însă. Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie și-a desemnat 88 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Lista include 48 de bărbați și 40 de femei, iar vârstă medie […] Post-ul Profil Electoral // Partidul Democrația Acasă: trei campanii parlamentare fără mandate, MEGA interese și trena AUR-istă apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță noile prețuri la carburanți pentru ziua de miercuri, 3 septembrie 2025 – benzina se va scumpi cu 5 bani, iar motorina cu 9 bani. Astfel, un litru de benzină va fi comercializat cu 23 de lei și 12 bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste […] Post-ul Bezina și motorina se scumpesc – cu cinci și, respectiv, nouă bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
2 septembrie 2025
22:30
Soarele răsărise molcom peste satul Șeptelici, iar aerul dimineții era proaspăt, cu miros de pământ reavăn și ciripitul păsărilor. Ludmila Ojog își întinse mâinile către cer și șopti cu recunoștință: „Mulțumesc, Doamne, pentru încă o zi…”. Împreună cu soțul ei, zi de zi, își începe rutina așa – păsările hrănite, iepurașii verificați, purcelul privit cum […] Post-ul Satul, familia și libertatea – universul Ludmilei Ojog apare prima dată în Observatorul de Nord.
22:30
Ultima dată la clubul israelian Maccabi Petah Tikva, soroceanul Vitalie Damașcan a semnat cu echipa HSK Zrinjski, campioana Bosniei și Herțegovinei. Contractul semnat este valabil până la finalul sezonului acesta. La ziua de astăzi, noua echipă a lui Vitalie Damașcan este pe locul 9 în campionat, cu patru puncte în trei meciuri disputate și […] Post-ul HSK Zrinjski este noua echipă a soroceanului Vitalie Damașcan apare prima dată în Observatorul de Nord.
22:30
La alegerile parlamentare, elevii și studenții vor putea vota în localitățile unde învață # Observatorul de Nord
Alegeri parlamentare 2025 La alegerile parlamentare, elevii și studenții vor putea vota în localitățile unde învață. Pentru a vota, aceștia vor prezenta actul de identitate și carnetul de student sau cel de elev, informează moldpres.md Contactată de agenție, șefa Direcției comunicare, relații publice și mass-media a Comisiei Electorale Centrale, Rodica Sîrbu, a menționat că tinerii […] Post-ul La alegerile parlamentare, elevii și studenții vor putea vota în localitățile unde învață apare prima dată în Observatorul de Nord.
21:00
Un an de funcționare a spălătoriei sociale din Șeptelici, realizată cu sprijinul Uniunii Europene / VIDEO # Observatorul de Nord
În satul Șeptelici din raionul Soroca, persoanele aflate în dificultate beneficiază de aproape un an de zile de un sprijin important datorită unei spălătorii sociale inaugurate în noiembrie 2024. Proiectul face parte din inițiativa „Servicii sociale mai aproape de oameni” și a fost realizat de AO „Casa Speranțelor”, în parteneriat cu Primăria Șeptelici. Uniunea Europeană […] Post-ul Un an de funcționare a spălătoriei sociale din Șeptelici, realizată cu sprijinul Uniunii Europene / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
20:20
Patru persoane reținute în dosarul finanțării partidului Irinei Vlah // CNA publică discuții din dosar # Observatorul de Nord
Centrul Național Anticorupție a plasat în arest preventiv patru persoane cercetate penal în dosarul de finanțare ilegală a partidului Inima Moldovei, condus de Irina Vlah, unde în dimineața zilei au avut loc descinderi ale ofițerilor CNA și procurorilor de la Procuratura Cahul. Printre cei reținuți este un viceprimar al municipiului Comrat și trei responsabili din cadrul organizației teritoriale […] Post-ul Patru persoane reținute în dosarul finanțării partidului Irinei Vlah // CNA publică discuții din dosar apare prima dată în Observatorul de Nord.
19:50
„Probleme” pentru Partidul Acțiune și Solidaritate: Blocul Patriotic nu va face coaliție cu el, în viitorul parlament # Observatorul de Nord
Liderii partidelor politice care constituie Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei – Igor Dodon, Vladimir Voronin, Irina Vlah și Vasile Tarlev au semnat un documentconform căruia, formațiunea nu va forma nicio coaliție cu Partidul Acțiune și Solidaritate în viitorul Parlament. Ba mai mult, Voronin a declarat că „…documentul este deschis pentru toți cei […] Post-ul „Probleme” pentru Partidul Acțiune și Solidaritate: Blocul Patriotic nu va face coaliție cu el, în viitorul parlament apare prima dată în Observatorul de Nord.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.