EUalegUE: Cum calea europeană poate schimba fața spitalelor și viața pacienților din Republica Moldova? / VIDEO

20:10

Prin târgul Sorocii se aud adesea zvonuri care ajung de la Bujorăuca la Soroca Nouă, sau din Centru la Planul Nou, cât ai zice… Alegeri Parlamentare. Și dacă unele mai tradiționale țin de bârfe sau cazuri mai deocheate, printre ele își fac loc și unele scorneli electorale. Majoritatea din ele sunt lansate cu un scop […] Post-ul Stop zvon: „Dacă vom vota pentru Europa, vom avea criză de combustibil, fiindcă el este importat din Rusia…” apare prima dată în Observatorul de Nord.