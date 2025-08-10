Luptǎtorul de muay thai Artiom Livǎdari a câştigat Jocurile Mondiale din China
Sport1, 10 august 2025 18:40
Luptǎtorul de muay thai Artiom Livǎdari a câştigat Jocurile Mondiale din China. În finala categoriei de greutate 86 kg, el a dispus de americanul Aaron Ortiz, câștigător al ediției precedente și triplu campion mondial. În 2023, Artiom Livădari a cucerit medalia de aur și la Jocurile Europene de la Cracovia-Malopolska.
• • •
Alte ştiri de Sport1
Acum 15 minute
18:40
Acum 8 ore
11:30
Tandemul Anastasia Glazunova – Alexei Gluhov s-a impus la Jocurile Mondiale din China la dansuri sportive, proba Standard. Ei au acumulat 196,58 puncte, fiind urmați de românii Andreea Matei – Rareș Cojoc (193) și polonezii Dariusz Mycka – Madara Freiberga (188,04). Astăzi, pentru medalia de aur va lupta și luptătorul Artiom Livădari.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Milsami a învins cu 3-2 pe Virtus (San Marino). Meciul a contat pentru manşa întâi a turului trei preliminar din Conference League. Milsami a condus cu 1-0 din minutul 31 dupǎ golul marcat de nigerianul Christopher Nwaeze. În minutul 45+1, Andrei Cobeț a fost eliminat. În minutul 51, Virtus a egalat prin atacantul de 37 […]
5 august 2025
20:40
La doar 15 ani a urcat pe podium atât la Campionatul European, cât și la Campionatul Mondial Under 17. Este vorba despre luptătorul de stil greco-roman Vadim Țarelunga, care a cucerit bronzul la Mondialul U17 din Grecia în categoria de greutate 45 kg. video: https://www.facebook.com/share/v/16fybzmERC/
20:30
Rugby Team UTM a câștigat campionatul național la rugby pe plajă. Echipa din Chișinău a obținut câte trei victorii în toate cele trei etape disputate la arena din parcul La Izvor. Pe podium au mai urcat Sirius și Sporting. UTM a câștigat cu 6-2 primul meci disputat împotriva echipei Concept. Mult mai dificilă a fost […]
3 august 2025
11:10
Milsami Orhei a eliminat formația muntenegreană Buducnost din Conference League. După ce în prima manșă cele două formații au remizat în Muntenegru cu 0-0, Milsami s-a impus în extremis în meciul de pe teren propriu cu 2-1. La finalul primei reprize, Buducnost a ratat un penalty. Emil Tîmbur a parat, dar arbitrul a dictat repetarea […]
1 august 2025
10:40
Fundașul naționalei Moldovei, Iurie Iovu (22 de ani) a marcat golul victoriei în partida UNA Strassen (Luxemburg) – Dundee United (Scoția), scor 0-1, din cadrul manșei a doua a turului secund din Conference League. E primul gol reușit de Iurie Iovu pentru formația scoțiană.
28 iulie 2025
12:30
Halterofila Nicoleta Cojocaru a devenit campioană continentală absolută pentru al patrulea an la rând. La Madrid, ea a cucerit 3 medalii de aur în categoria de greutate 58 kg cu rezultatul 190 kg la total. Tot la U17, Dan Betca a cucerit două medalii de aur și una de bronz la stilul aruncat. La general, […]
12:10
Canotorul Ivan Corșunov a adus Moldovei a doua medalie de aur la Universiada Mondială din Germania # Sport1
Canotorul Ivan Corșunov a triumfat în proba de simplu masculin 2000 metri, devansîndu-i pe britanicul Joshua Jennison Knight și lituanianul Arnedas Kelmelis. Anterior, campion la Universiadă a devenit și judocanul Adil Osmanov.
26 iulie 2025
12:00
Trei medalii de aur pentru țintașul Climentii Ursu la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Skopje! De această dată, el s-a remarcat alături de Alexandra Homutova la 10 metri aer pistol mixt. (foto: olympic.md)
12:00
Atletul Artiom Olaru a cucerit medalia de bronz la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Skopje. El s-a remarcat la proba aruncarea ciocanului. (foto: olympic.md)
25 iulie 2025
14:30
Ecaterina Vîlcu a cucerit trei medalii de aur la Campionatul European de haltere U15 de la Madrid. La U17, Danu Secrieru (60 kg) a obținut argintul la total și smuls, iar la proba aruncat – aurul. De asemenea Gabriela Danilov (48 kg) a cucerit bronzul la stilul smuls.
14:10
Judocanul Denis Vieru (66 kg) a cucerit medalia de argint la Grand Slam-ul de la Ulaanbaatar (Mongolia). El a trecut de Adis Orozmamatov (Kîrgîrstan), Juhyuk Yang (Coreea de Sud) și Bauyrzhan Narbayev (Kazahstan), iar în finală a fost învins în timpul suplimentar de uzbekul Abdurakhim Nutfulloev.
10:30
Judocanul Adil Osmanov a cucerit medalia de aur la Universiada Mondială din Germania. El a obținut patru victorii în categoria de greutate 73 kg, cu chilianul Felipe Perez, azerul Nariman Mirzayev, ungurul Aron Szabo și rusul Armen Agaian. Pentru Adil a fost prima competiție după Jocurile Olimpice de la Paris de anul trecut, unde a […]
23 iulie 2025
00:30
Două medalii de bronz la judo la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Skopje. Pe podium au urcat Gabriela Herța (48 kg) și Alexandra Chiron (52 kg). Ele au dispus în meciurile pentru medalia de bronz de croata Martina Tucaj, respectiv maghiara Mira Vas. (foto: olympic.md)
22 iulie 2025
22:20
FC Petrocub a acces în runda a doua preliminară din Conference League, 3-0 cu Birkirkara (Malta). Golurile au fost marcate de Mihai Lupan (39, 56) și Nicolae Rotaru (77). Urmează dubla cu azerii de la Sabah: pe 24 iulie la Chișinău și 31 iulie în deplasare. Petrocub – Birkirkara 3-0 Marcatori: Lupan 39, 56, Rotaru […]
22:10
Boxerul Alexandru-Ahile Buhaniuc a devenit campion european printre juniori. Sportivul de 15 ani l-a învins în finală pe rusul Ruslan Avetisian. La competiția din Serbia, Moldova a mai cucerit două medalii de argint și una de bronz.
22:10
Nistru Chișinău a cucerit pentru al doilea an la rând Cupa Moldovei la fotbal pe plajă. Elevii lui Ruslan Pernai au dispus în finală de ARF Dubăsari cu 7-2. Mai mulți jucǎtori de la finaliste urmează să evolueze pentru naționala Moldovei în preliminariile Euro Beach Soccer League. Prima etapă va avea loc la Castellammare Di […]
22:10
Ilie Snițari a cucerit primul trofeu al sezonului. Tenismenul moldovean s-a impus la turneul ITF din România, Prestige Open. Jucătorul naționalei Moldovei de Cupa Davis l-a învins pe românul de 19 ani, Radu David Țurcanu, în finala competiției din Slobozia.
22:00
Țintașul Climentii Ursu a cucerit medalia de aur la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Skopje! El s-a remarcat în proba de pistol cu aer comprimat, pe distanța de 10 metri. Este prima medalie obținută vreodată de Moldova la tir în cadrul FOTE. Ursu i-a devansat pe sârbul Uroș Gajic și italianul Loris Quarta. […]
21 iulie 2025
11:00
Luptătorii de stil greco-roman Vitalie Eriomenco (63 kg) și Valentin Petic (67 kg) au obținut medalia de argint la turneul internațional Polyak Imre & Varga Janos, desfășurat la Budapesta. În finală ei au fost învinși de rusul Sergey Emelin, respectiv georgianul Joni Khetsuriani. În finală a evoluat și Irina Rîngaci (65 kg), unde a cedat […]
16 iulie 2025
23:10
Golurile lui Virgiliu Postolachi și Daniel Dumbraveanu au adus victoria lui CFR Cluj în fața formației Unirea Slobozia, antrenată de ex-tehnicianul echipei Petrocub, Andrei Prepeliță. Dumbraveanu a marcat în minutul 90+4 la debutul său pentru CFR Cluj. (video: Prima Sport) video: https://www.facebook.com/share/v/1AoP34wubW/
23:10
Milsami a fost eliminată din Liga Campionilor, după 0-0 în returul cu campioana Finlandei, KuPS (0-1 tur). Echipa din Orhei își va continua evoluția în turul doi preliminar din Conference League și va juca cu învinsa dintre Noah (Armenia) și Buducnost (Muntenegru). Primul meci va avea loc în deplasare.
