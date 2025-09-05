Blocul Electoral Patriotic a contestat la CEC implicarea Ambasadei Republicii Moldova în Irlanda în campania electorală
Noi.md, 5 septembrie 2025 22:00
Blocul Electoral Patriotic (BEP) a depus o contestație oficială la Comisia Electorală Centrală, solicitînd investigarea cazului de implicare a Ambasadei Republicii Moldova în Irlanda în procesul electoral.Recent, pe pagina oficială a misiunii diplomatice a fost publicată o postare care conținea indicații directe privind opțiunea de vot la alegerile parlamentare. În imagine apare simbolul elect
Acum 5 minute
22:30
Un avocat american care are acelaşi nume ca fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a dat în judecată platforma de socializare, deoarece aceasta îi suspendă în mod repetat contul, acuzîndu-l în mod fals că „se dă drept o celebritate”, relatează BBC. {{825902}}Mark S Zuckerberg afirmă că în ultimii opt ani contul său a fost dezactivat de cinci ori, ceea ce i-a cauzat pierderi financiare de mi
22:30
Comisia Electorală Centrală a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi pentru funcția de primar și de consilier în consiliile locale în unele localități din data de 16 noiembrie 2025, transmite Noi.md.Documentul stabilește acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru organizarea alegerilor l
Acum o oră
22:00
India va continua să cumpere petrol rusesc, în ciuda apelurilor insistente ale președintelui SUA, Donald Trump, de a renunța la achiziții. Acest lucru a fost declarat de ministrul indian al Finanțelor, Nirmala Sitharaman, într-un interviu acordat News18.Sitharaman a subliniat că New Delhi va lua decizia în funcție de interesele țării și de necesitatea de a limita cheltuielile cu importurile.
22:00
22:00
Responsabilii din cadrul Preturii Ciocana, de comun cu cei ai Întreprinderii Municipale pentru servicii Locative Ciocana, au demontat și evacuat încă o gheretă amplasată ilegal, de această dată pe str. Ginta Latină, 17/1. {{827580}} Procesul s-a efectuat conform normelor legale în vigoare, cu îndeplinirea tuturor măsurilor de siguranță.În context, Primăria Chișinău amintește cetăț
22:00
„Moldova Mare” intră oficial în cursa electorală: CEC a înregistrat lista candidaților și simbolul formațiunii # Noi.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) s-a întrunit vineri, 5 septembrie, și a aprobat mai multe hotărîri legate de organizarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.În urma deciziilor Curții de Apel Centru și ale Curții Supreme de Justiție, CEC a înregistrat 69 de candidați la funcția de deputat din partea Partidului Politic „Moldova Mare”. Totodată, a fost confirmat simbolul electoral și
22:00
China îndeamnă comunitatea internaţională să promoveze rezolvarea politică a crizei din Ucraina # Noi.md
Negocierile în problema Ucrainei au intrat într-o perioadă cheie, iar solicitările la pace şi vocile de încurajare a negocierilor de pace au devenit tot mai puternice, scrie romanian.cgtn.comComunitatea internaţională trebuine să valorifice această tendinţă pozitivă şi să depună eforturi pentru promovarea rezolvării cît mai grabnice, pe cale politică, a crizei ucrainene, a declarat Geng Shuang
Acum 2 ore
21:30
Curățarea lacurilor din Moldova – lux de milioane de euro, inaccesibil crescătorilor de pește # Noi.md
Curățarea iazurilor și lacurilor din Republica Moldova prin tehnologii moderne ar costa sute de mii sau chiar milioane de euro, sumă imposibil de acoperit de către crescătorii locali de pește.După cum transmite Noi.md cu referire la AGRO TV Moldova, acest lucru a fosy declarat de Oleg Andronic, administratorul SA Piscicola „Gura Bîcului”.Potrivit lui, în prezent Moldova nu dispune de echip
21:30
„E mai bine să escaladezi cît încă poți”. Povestea celui mai vîrstnic alpinist care a cucerit Muntele Fuji, la 102 ani # Noi.md
Kokichi Akuzawa a fost pe punctul de a renunţa în timpul ascensiunii sale pentru a deveni cea mai în vîrstă persoană care a urcat pe Muntele Fuji, la vîrsta de 102 ani, reuşită recunoscută de Cartea Recordurilor după ce a ajuns în vîrf în august.„Am fost foarte tentat să renunţ la jumătatea drumului”, a declarat Akuzawa pentru Associated Press într-un interviu recent, scrie News.ro.„A fost
21:00
Secția prematuri a Institutului Mamei și Copilului, modernizată cu sprijin european și național # Noi.md
Secția prematuri a Institutului Mamei și Copilului (IMC) a fost inaugurată astăzi, după ce a trecut printr-un amplu proces de reparație capitală și dotare cu echipamente medicale moderne, transmite Noi.md.Secția are o suprafață totală de 962 metri pătrați și dispune de 41 de paturi, ceea ce permite deservirea a circa 700 de pacienți pe an. Începînd din iunie, spațiul modernizat oferă deja trat
21:00
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC), preşedintele Chinei, Xi Jinping, a avut joi seară, în Marea Sală a Poporului din Beijing, o convorbire cu secretarul general al Partidului Muncii și președintele Consiliului pentru Afaceri de Stat din Coreea de Nord, Kim Jong-un, aflat în China pentru a participa la ceremonia dedicată împlinirii a 80 de ani de la vict
Acum 4 ore
20:30
La data de 4 septembrie 2025, în Punctul de trecere a frontierei de stat „Palanca-Maiaki-Udobnoe”, echipa canină a Poliției de Frontieră, cu sprijinul patrupedului Crok, în cooperare cu funcționarii Serviciului Vamal al Republicii Moldova și autoritățile de frontieră și vamale ale Ucrainei, a depistat substanțe narcotice asupra unui cetățean moldovean, transmite Noi.md.Incidentul s-a produs pe
20:30
Neymar (33 de ani) are o avere estimată la 350 de milioane de euro, care ar urma să crească foarte mult în perioada următoare.Brazilianul ar urma să moștenească întreaga avere a unui om de afaceri brazilian, căruia nu i-a fost dezvăluit numele. Este vorba despre o moștenire de 980 de milioane de euro, scrie Daily Mail.Alegerea omului de afaceri brazilian de a-i lăsa întreaga avere lui Neym
20:00
Inegalitățile economice dintre femei și bărbați sînt reflectate și în campania electorală pentru parlamentarele din 2025.Potrivit unei analize a Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, o candidată a declarat, în medie, un venit anual de aproximativ 280,7 mii de lei, cu 33% mai puțin decît un candidat bărbat, care a raportat circa 417,5 mii de lei.{{834834}}„Femeile au acces mai limitat la
20:00
Vedeta argentiniană de fotbal Lionel Messi nu a anunțat încă încheierea carierei, dar săptămîna trecută a declarat că meciul cu Venezuela va fi ultimul său meci pe teren propriu. El a apărut împreună cu copiii și, încă de la încălzire, nu și-a putut stăpîni emoțiile.Dar chiar și în acel moment, Leo a rămas el însuși – a marcat două goluri, trimitînd două mingi în poarta Venezuelei. Golurile 11
19:30
Spitalul raional Rezina a beneficiat de investiții importante pentru îmbunătățirea condițiilor de acordare a asistenței medicale, atît pentru pacienți, cît și pentru personalul medical, transmite Noi.md.Proiectul a fost realizat cu finanțarea Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), care a alocat 1 milion 143 de mii de lei din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor pub
19:30
În dimineața zilei de 5 septembrie, pe Soare s-a înregistrat o erupție.Potrivit Oxu.Az, această informație a fost comunicată agenției TASS de Institutul de Geofizică Aplicată (FGBU „IPG”).{{832965}} „Pe 5 septembrie, la ora 04:16, în banda de raze X, în grupul de pete 4207 (N28E00), a fost înregistrată o erupție M1.4 cu o durată de 13 minute”, se arată în comunicat. Anterior, î
19:00
Burse pentru studenții romi: Ministerul Educației prelungește programul și în anul 2025–2026 # Noi.md
Elevii și studenții de etnie romă vor beneficia și în anul de studii 2025–2026 de burse de merit, oferite de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Agenția Relații Interetnice. Programul prevede 120 de burse, fiecare în valoare de 1200 de lei pe lună, transmite Noi.md.Bursele sînt distribuite pe niveluri de învățămînt astfel: 60 pentru liceeni, 15 pentru elevii din învățămîntul
19:00
În perioada 5-7 septembrie, Republica Moldova găzduiește, în premieră, una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale din lumea vinului - Concours Mondial de Bruxelles.Peste 1.000 de vinuri spumante din 29 de țări vor fi evaluate în orb de un juriu format din peste 50 de degustători internaționali, printre care se numără și 3 Masters of Wine.Prezent la deschiderea oficială a co
Acum 6 ore
18:30
Membrul CEC, Vadim Filipov, susține că este presat de colegii săi să adopte decizii contrare voinței # Noi.md
Membrul Comisiei Centrale, Vadim Filipov, susține că este presat de colegii săi să adopte decizii contrare voinței.„Le percep ca tentative de intimidare și de influență asupra mea, în legătură cu pozițiile pe care le exprim în cadrul CEC, la examinarea unor subiecte”, a declarat acesta la începutul ședinței de astăzi, transmite Unimedia.{{834373}}„În calitatea mea de membru al Comisiei Ele
18:30
Doi cetățeni egipteni, reținuți la Leușeni după ce au încercat să treacă ilegal frontiera de stat # Noi.md
Polițiștii de frontieră au dejucat tentativa a doi cetățeni străini de a traversa ilegal frontiera de stat, în apropierea localității Leușeni, raionul Hîncești, transmite Noi.md.Incidentul s-a produs în seara zilei de 2 septembrie, atunci cînd patrula mobilă, sprijinită de o dronă, a observat două persoane cu rucsacuri care se deplasau pe terenuri agricole, în direcția frontierei. La apariția
18:30
Obiectivul Ucrainei de a adera la Uniunea Europeană este o alegere legitimă a țării, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul sesiunii plenare a Forumului Economic Estic, pe 5 septembrie.„Ucraina și-a propus și își propune în continuare să adere la UE. Repet, aceasta este alegerea legitimă a Ucrainei – cum să-și construiască relațiile internaționale”, a spus președintele Rusie
18:00
Șefa statului, Maia Sandu, a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi scrisorile de acreditare din partea a opt noi ambasadori acreditați la Chișinău, transmite Noi.md.Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit scrisorile de acreditare de la Iwona Daria Piorko Bermig, ambasador agreat al Uniunii Europene; Hubert Knirsch, ambasadora agreat al Republicii Federale Germania; Myles Geiran, ambasador
18:00
Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor atrag atenția populației asupra riscurilor majore asociate cu polenul de ambrozie, una dintre cele mai agresive plante alergene, transmite Noi.md.Ambrozia începe să crească primăvara, imediat ce semințele germinează. În lunile mai–iulie, planta se dezvoltă rapid și se pregătește pentru perioada de înflo
18:00
Legea medierii, în dezbatere publică: avantaje pentru cetățeni și companii, rezerve din partea băncilor # Noi.md
Ministerul Justiției a desfășurat o nouă rundă de consultări publice pe marginea proiectului Legii cu privire la mediere și statutul mediatorului, document adoptat în prima lectură de Parlament în sesiunea precedentă, transmite Noi.md.La discuții au participat conducerea instituției, reprezentanți ai Consiliului de Mediere, ai Băncii Naționale a Moldovei, sectorului financiar-bancar, companiil
17:30
Mass-media: Vicepremierul britanic a demisionat din cauza scandalului privind neplata impozitelor # Noi.md
Vicepremierul britanic Angela Rayner a demisionat din cauza scandalului privind neplata impozitelor.Potrivit Oxu.Az, informația a fost difuzată de canalul de televiziune Sky News.{{834135}}Conform acestuia, Rayner va părăsi și funcția de vicepreședinte al Partidului Laburist, aflat la guvernare. Despre demisia sa au informat și canalele de televiziune ITV și GB News.Politiciana în
17:30
Președintele Donald Trump a declarat că SUA au pierdut Rusia și India din cauza Chinei.El a însoțit postarea sa pe Truth Social cu o fotografie a președintelui rus Vladimir Putin împreună cu președintele Chinei, Xi Jinping, și prim-ministrul Indiei, Narendra Modi.„Se pare că am pierdut India și Rusia din cauza Chinei, cea mai sumbră și ireductibilă. Să îi vedem avînd un viitor lung și pros
17:00
Pe parcursul lunii august 2025, echipele S.A. „Apă-Canal Chișinău” au intervenit pentru soluționarea a 2647 de avarii la rețelele de apeduct și 842 la cele de canalizare, transmite Noi.md.Potrivit informațiilor publicate de Primăria Chișinău, Departamentul dispecerat al întreprinderii a recepționat și înregistrat 869 de apeluri din partea consumatorilor, care au generat intervenții rapide în t
17:00
Ex-deputatul Vladimir Andronachi, reținut pentru spălare de bani, a fost plasat în arest pentru 30 de zile # Noi.md
Ex-deputatul, Vladimir Andronachi, reținut pentru spălare de bani, a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Anunțul a fost făcut de Procuratura Anticorupție.„Procuratura Anticorupție informează că astăzi, Judecătoria Chișinău sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor privind aplicarea măsurii preventive -arestul preventiv pe un termen de 30 de zile în privința unui ex-deputat.Acesta a
17:00
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare va acorda sprijin Republicii Moldova în domeniul confiscării și recuperării bunurilor infracționale. Membrii Comisiei politică externă și integrare europeană au aprobat avizul consultativ pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării unui Acord care prevede acest lucru, transmite Noi.md.În rezultat, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și C
17:00
Numele lui Dragoș Galbur, actual președinte al Partidului unionist Național Moldovenesc, a devenit cunoscut în timpul evenimentelor din aprilie 2009, când era student la Universitatea de Medicină și Farmacie din Chișinău.Deși s-a declarat deschis pro-unionist și a afirmat că a participat la proteste, el a scăpat de persecuțiile polițienești care i-au vizat pe mulți colegi de generație. Singura
Acum 8 ore
16:30
O înregistrare audio datată 27 iunie 2024, publicată de „Casa de Nebuni”, aduce noi acuzații în jurul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). {{741600}}În material, protagonist ar fi Oleg Gutium, cunoscut drept „tatăl dreptului de autor”, care afirmă că directorul instituției l-ar fi contactat personal pentru a încheia un memorandum de împăcare. Potrivit acestuia, condiț
16:30
O tragedie de proporții a fost evitată în seara zilei de 4 septembrie 2025, cînd o butelie de gaz păstrată într-o unitate de comerț din municipiul Chișinău a explodat înainte de intervenția salvatorilor IGSU.În seara zilei de 4 septembrie pompierii au fost alertați pentru a stinge un incediu produs pe strada Voluntarilor nr. 4 din sectorul Ciocana, izbucnit într-un edificiu cu un singur nivel
16:30
Primăria Chișinău informează că în perioada: 07-08 septembrie 2025, va fi stopat total traficul rutier, pe timp de noapte, pe șos. Hîncești, tronsonul cuprins între str. Sihastruluiși Ialoveni.Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de asfaltare a șos. Hîncești (așternerea stratului de uzură).Astfel, va fi stopat total traficul rutier pe șos. Hîncești, tronsonu
16:30
Întreprinderea de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău” anunță organizarea licitației cu strigare, pentru darea în locațiune a unor active neutilizate din incinta terminalului aeroportuar, pe o perioadă de cinci ani, transmite Noi.md.Potrivit administrației aeroportului, procedura oferă entităților interesate șansa de a obține un spațiu într-o locație strategică, caracterizată prin trafic i
16:00
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Drumeție, Miere, Atelier de Căsuțe pentru Păsări & Degustare de Vinuri - 6 Septembrie 2025, 08:00 Maratonul Dragonul de Aur 2025 - 6 Septembrie 2025, 08:00 YardSale Market - 6 - 7 Septembr
16:00
Un tînăr de 24 de ani a fost condamnat la doi ani de închisoare, după ce a fost prins conducînd cu viteză excesivă un automobil prin comuna Colonița, municipiul Chișinău, în luna iulie 2025. Testarea alcoolscopică a indicat o concentrație de 0,56 mg/l alcool în aerul expirat.Potrivit Procuraturii, acesta nu se află la prima abatere, fiind anterior judecat pentru infracțiuni similare, transmite
16:00
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a ajutat 14.002 persoane să-și găsească un loc de muncă, de la începutul anului curent.Cele mai multe s-au angajat în domeniul serviciilor și în agricultură.Potrivit datelor ANOFM, din numărul total al persoanelor angajate, 4.588 sau 32,8% erau șomere.Printre persoanele plasate în cîmpul muncii se numără 173 de persoane cu dizab
15:30
Ieri Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a anunțat că a fost efectuată finanțarea suportului financiar unic în valoare de 1000 de lei, destinat elevilor din clasele I–IX din instituțiile de învățămînt general din Republica Moldova.După cum transmite Noi.md cu referire la Sunt Părinte, șeful Direcției informare și comunicare din cadrul CNAS, Petru Socolan a explicat care este modalitatea
15:30
15:00
Consiliul Audiovizualului din România avertizează TikTok despre „comportament coordonat” pro-electoral în R. Moldova # Noi.md
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) din România a trimis o notificare responsabililor de la TikTok privind existența „unui comportament neautentic coordonat” care poate influența alegătorii care votează în România pentru parlamentarele din Republica Moldova. {{834756}} Decizia a fost luată joi, 4 septembrie curent, la propunerea președintelui CNA, Valentin Jucan, iar notificar
15:00
Moldova se află pe locul 11 din 82 de economii analizate în „Tax Hell Index 2024”, care măsoară nivelul sarcinii fiscale și complexitatea sistemului.Țara este printre cele 15 state cu cele mai împovărătoare sisteme fiscale, unde taxele și procedurile birocratice frânează inițiativa antreprenorială și dezvoltarea afacerilor.Pentru a rezolva această problemă, Alianța „MOLDOVENII” a prezentat
15:00
În ultimele 24 de ore, funcționarii vamali au contracarat patru tentative de introducere ilicită a bunurilor prin ascundere și nedeclarare, în cadrul controalelor efectuate la posturile vamale de frontieră Otaci, Leușeni și Palanca.La pista de intrare „autoturisme” a postului vamal Otaci s-a prezentat un automobil, înmatriculat în Ucraina și condus de un cetățean al Israelului, în vîrstă de 50
Acum 12 ore
14:30
Odată cu începutul noului an școlar, Chișinăul se sufocă în ambuteiaje. Timpul de deplasare prin oraș, dintr-un sector în altul poate fi mai lung decît drumul de la Orhei sau Hîncești pînă în Capitală.Mai trist este că problema nu poate fi soluționată decît cu investiții de miliarde în proiecte de infrastructură. Pînă atunci, poliția ne informează că a reușit doar să fluidizeze traficul din in
14:30
Directorul Moldovagaz, Vadim Ceban, a explicat în cadrul emisiunii „Gonța media” că decizia privind retragerea licenței de furnizare a gazelor naturale companiei pe care o conduce este direct legată de condițiile impuse de Uniunea Europeană pentru finanțarea sectorului energetic.„Efectiv, în primul rînd, statul obține finanțarea de la Uniunea Europeană, pentru că asta este o condiție impusă pe
14:00
O nouă fermă didactică la Colegiul din Brătușeni: instruire practică și sprijin pentru fermieri # Noi.md
Crearea unei ferme didactice în cadrul Colegiului de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni a fost subiectul principal al discuțiilor purtate astăzi la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare cu directorul Agenției Cehe de Dezvoltare, Michal Mincev, și reprezentanții proiectului „Livada Moldovei”, transmite Noi.md.Colegiul din Brătușeni este singura instituție de învățăm
13:30
Scenariu de film apocaliptic: un potop cu grindină a lovit Franța, tempetratura aerului a scăzut cu 13 grade în mai puțin de o oră # Noi.md
Furtuni violente, însoţite de grindină, au provocat ieri inundaţii şi pagube semnificative în Franţa, unde două case au fost lovite de trăsnet şi au luat foc. Incidentele s-au soldat însa fără victime. Şi în alte zone, străzile s-au transformat în rîuri, iar circulaţia pe şosele a fost aproape imposbilă.După cum transmite Noi.md cu referire la Observagtor, în doar cîteva zeci de minute, ploaia
13:30
În weekendul 6–7 septembrie 2025, în toate sectoarele Capitalei vor avea loc iarmaroace și tîrguri cu produse autohtone, menite să susțină producătorii locali și să ofere locuitorilor acces la fructe, legume și mărfuri de sezon. Acest anunț a fost făcut de Primăria Municipiului Chișinău, transmite Noi.md.Sectorul Botanica Parcul „Valea Trandafirilor”, pe aleea principală - Tîrg cu mărfur
13:00
Ploile abundente, alunecările de teren și inundațiile fulgerătoare au provocat pagube grave infrastructurii și locuințelor din districtul Ramban din Jammu și Kashmir, India. Potrivit autorităților, 283 de case au fost avariate, aproximativ 950 de persoane au fost evacuate, relatează Press Trust of India.„Torentul de noroi a distrus, de asemenea, 84 de drumuri, a deteriorat 98 de sisteme de ali
13:00
Astăzi, 52 de angajați ai Brigăzii de poliție cu destinație specială “Fulger” a IGP susțin testul Bereta Neagrǎ, în cadrul căruia mascații își testează capacitățile și abilitățile fizice.Exercițiile au loc în sectorul Buiucani și suburbiile acestuia, implicînd, inclusiv, focuri de armǎ și explozii. Îndemnăm cetățenii să-și păstreze calmul și să nu răspîndească informații eronate în spațiul pub
