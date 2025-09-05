India a anunțat că intenționează să cumpere petrol din Rusia, în ciuda cererilor SUA

13:30

Furtuni violente, însoţite de grindină, au provocat ieri inundaţii şi pagube semnificative în Franţa, unde două case au fost lovite de trăsnet şi au luat foc. Incidentele s-au soldat însa fără victime. Şi în alte zone, străzile s-au transformat în rîuri, iar circulaţia pe şosele a fost aproape imposbilă.După cum transmite Noi.md cu referire la Observagtor, în doar cîteva zeci de minute, ploaia