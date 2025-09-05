Mass-media: Vicepremierul britanic a demisionat din cauza scandalului privind neplata impozitelor

14:30

Odată cu începutul noului an școlar, Chișinăul se sufocă în ambuteiaje. Timpul de deplasare prin oraș, dintr-un sector în altul poate fi mai lung decît drumul de la Orhei sau Hîncești pînă în Capitală.Mai trist este că problema nu poate fi soluționată decît cu investiții de miliarde în proiecte de infrastructură. Pînă atunci, poliția ne informează că a reușit doar să fluidizeze traficul din in