Ambuteiaje în Chișinău: să ajungi într-un alt sector durează cît drumul pînă la Orhei

Cel mai mare aisberg din lume (A23a) s-a rupt în bucăți, după ce a ajuns în ape calde. Cercetătorii spun că se va descompune și se va topi, până nu va mai fi identificabil.După cum transmite Noi.md cu referire la Biziday, Andrew Meijers, oceanograf la British Antarctic Survey (BAS), a declarat pentru CNN că, în ultimele săptămâni, aisbergul s-a rupt în bucăți foarte mari, unele de aproape 400