Ambuteiaje în Chișinău: să ajungi într-un alt sector durează cît drumul pînă la Orhei
Noi.md, 5 septembrie 2025 14:30
Odată cu începutul noului an școlar, Chișinăul se sufocă în ambuteiaje. Timpul de deplasare prin oraș, dintr-un sector în altul poate fi mai lung decît drumul de la Orhei sau Hîncești pînă în Capitală.Mai trist este că problema nu poate fi soluționată decît cu investiții de miliarde în proiecte de infrastructură. Pînă atunci, poliția ne informează că a reușit doar să fluidizeze traficul din in
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 15 minute
14:30
Odată cu începutul noului an școlar, Chișinăul se sufocă în ambuteiaje. Timpul de deplasare prin oraș, dintr-un sector în altul poate fi mai lung decît drumul de la Orhei sau Hîncești pînă în Capitală.Mai trist este că problema nu poate fi soluționată decît cu investiții de miliarde în proiecte de infrastructură. Pînă atunci, poliția ne informează că a reușit doar să fluidizeze traficul din in
14:30
Directorul Moldovagaz, Vadim Ceban, a explicat în cadrul emisiunii „Gonța media” că decizia privind retragerea licenței de furnizare a gazelor naturale companiei pe care o conduce este direct legată de condițiile impuse de Uniunea Europeană pentru finanțarea sectorului energetic.„Efectiv, în primul rînd, statul obține finanțarea de la Uniunea Europeană, pentru că asta este o condiție impusă pe
Acum o oră
14:00
O nouă fermă didactică la Colegiul din Brătușeni: instruire practică și sprijin pentru fermieri # Noi.md
Crearea unei ferme didactice în cadrul Colegiului de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni a fost subiectul principal al discuțiilor purtate astăzi la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare cu directorul Agenției Cehe de Dezvoltare, Michal Mincev, și reprezentanții proiectului „Livada Moldovei”, transmite Noi.md.Colegiul din Brătușeni este singura instituție de învățăm
Acum 2 ore
13:30
Scenariu de film apocaliptic: un potop cu grindină a lovit Franța, tempetratura aerului a scăzut cu 13 grade în mai puțin de o oră # Noi.md
Furtuni violente, însoţite de grindină, au provocat ieri inundaţii şi pagube semnificative în Franţa, unde două case au fost lovite de trăsnet şi au luat foc. Incidentele s-au soldat însa fără victime. Şi în alte zone, străzile s-au transformat în rîuri, iar circulaţia pe şosele a fost aproape imposbilă.După cum transmite Noi.md cu referire la Observagtor, în doar cîteva zeci de minute, ploaia
13:30
În weekendul 6–7 septembrie 2025, în toate sectoarele Capitalei vor avea loc iarmaroace și tîrguri cu produse autohtone, menite să susțină producătorii locali și să ofere locuitorilor acces la fructe, legume și mărfuri de sezon. Acest anunț a fost făcut de Primăria Municipiului Chișinău, transmite Noi.md.Sectorul Botanica Parcul „Valea Trandafirilor”, pe aleea principală - Tîrg cu mărfur
13:00
Ploile abundente, alunecările de teren și inundațiile fulgerătoare au provocat pagube grave infrastructurii și locuințelor din districtul Ramban din Jammu și Kashmir, India. Potrivit autorităților, 283 de case au fost avariate, aproximativ 950 de persoane au fost evacuate, relatează Press Trust of India.„Torentul de noroi a distrus, de asemenea, 84 de drumuri, a deteriorat 98 de sisteme de ali
13:00
Astăzi, 52 de angajați ai Brigăzii de poliție cu destinație specială “Fulger” a IGP susțin testul Bereta Neagrǎ, în cadrul căruia mascații își testează capacitățile și abilitățile fizice.Exercițiile au loc în sectorul Buiucani și suburbiile acestuia, implicînd, inclusiv, focuri de armǎ și explozii. Îndemnăm cetățenii să-și păstreze calmul și să nu răspîndească informații eronate în spațiul pub
Acum 4 ore
12:30
Serghei Cotelinic a fost desemnat învingător al concursului pentru funcția de administrator al Căii Ferate din Moldova # Noi.md
Agenția Proprietății Publice a anunțat finalizarea procedurii de concurs pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”.Potrivit APP, concursul s-a desfășurat în două etape. La preselecția din 25 august 2025 au participat patru candidați, dintre care au promovat doi: Serghei Cotelinic și Emil Fiodorov. Ulterior, la interviul din 3 septembrie, ace
12:30
Recean: Fondurile mai multor persoane și organizații, blocate pentru activități de interferență rusească # Noi.md
„Nu vom tolera ca securitatea națională să fie transformată în jucăria unor portavoce ale Kremlinului”, a declarat premierul Dorin Recean.Consiliul Interinstituțional de Supervizare a decis aplicarea măsurilor restrictive internaționale ale Canadei împotriva unor persoane și entități vizate pentru implicare în activități maligne de interferență ale Federației Ruse în Republica Moldova.Astf
12:30
Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat vineri, 5 septembrie, noul preț maxim al principalelor produse petroliere de tip standard, care va intra în vigoare începînd de mîine.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va fi de 23 de lei și 27 de bani (cu 4 bani mai mult) pe litru, iar al motorinei fără denumire comercială - 19 lei și 74 de bani (cu 2 bani mai mult), transmi
12:30
Pe parcursul săptămînii curente, polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de trecere a frontierei de stat „Leușeni-Albița” au manifestat integritate denunțînd un act de corupere.Incidentul a avut loc pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Un cetățean ucrainean în vîrstă de 46 de ani, pasager într-un autocar cu destinația Germania, a încercat să ofere mijloace bănești polițistului de fr
12:30
Canoistul Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de argint la Campionatele Mondiale de canoe marathon, care au loc în orașul Gyor (Ungaria).Sportivul nostru a urcat pe treapta a doua a podiumului de premiere, după ce a încheiat cursa de 3,6 km cu timpul de 15:42:30.{{832973}}Tarnovschi a fost depășit cu doar 19.43 secunde de canoistul spaniol Jame Duro, cel pe care l-a învins în cursa de 500
12:00
Kremlinul a văzut lumina de la capătul tunelului în ceea ce privește soluționarea conflictului din Ucraina # Noi.md
S-au înregistrat progrese în soluționarea conflictului din Ucraina, dar este încă prea devreme pentru a vorbi despre termenele de finalizare, a declarat pentru TASS purtătorul de cuvînt al președintelui rus, Dmitri Peskov.„[Președintele Vladimir Putin] a spus că se vede lumina la capătul tunelului”, a declarat Peskov.El a adăugat că la Kremlin „nu sînt pregătiți să facă previziuni” cu priv
12:00
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a invitat pe liderul ucrainean Vladimir Zelenski la o întîlnire la Moscova pentru negocieri, a declarat purtătorul de cuvînt al șefului statului, Dmitri Peskov.„L-au invitat la Moscova pentru a discuta, nu pentru a capitula”, a spus reprezentantul președintelui jurnaliștilor.Peskov a subliniat că „aceasta a fost propunerea lui Putin” și că „Moscova a
12:00
Zilnic, în special pe rețeaua Tik Tok, apar sute și chiar mii de filmulețe video care răspîndesc dezinformarea. 80 la sută sînt create prin intermediul inteligenței artificiale.După cum transmite Noi.md cu referire la Realitatea, declarații în acest sens au fost făcute de șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV, ediția din 4 septembrie.Potri
12:00
„Vacanța grecească s-a încheiat”: Ministerul Justiției din Grecia aprobă extrădarea lui Plahotniuc # Noi.md
Ministerul Justiției din Grecia a acceptat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Avocatul acestuia, Lucian Rogac, a confirmat informația pentru IPN. Potrivit lui Rogac, decizia a fost aprobată joi, 4 septembrie.{{831928}}Procuratura Generală a Republicii Moldova nu a confirmat, deocamdată, informațiile.Ministra justiției de la Chișinău, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat anterior c
12:00
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei anunță proteste pentru 29 septembrie, a doua zi după alegerile parlamentare.După cum transmite Noi.md cu referire la IPN, anunțul a fost făcut de liderul PSRM, Igor Dodon, care a precizat că protestul va avea loc indiferent de rezultatul alegerilor, fie că Blocul va cîștiga, fie va pierde scrutinul.„Prote
12:00
Rezultate record de cazuri de muncă nedeclarată, depistate de Inspectoratul de Stat al Muncii # Noi.md
Inspectoratul de Stat al Muncii a obținut un progres semnificativ în lupta împotriva muncii nedeclarate, cu un număr record de 5200 de cazuri depistate doar în primele 8 luni ale anului 2025, comparativ cu un total de 4029 de cazuri depistate pe parcursul anilor 2017-2024.Din totalul acestor cazuri, 91% dintre angajați depistați fără un contract de muncă au fost deja formalizați, asigurîndu-se
11:30
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a anunțat semnarea unor acorduri adiționale cu prestatorii de servicii medicale, prin care a fost suplimentat numărul de servicii de înaltă performanță contractate pentru anul curent, transmite Noi.md.Astfel, persoanele asigurate vor putea beneficia, pînă la sfîrșitul anului, de peste 2800 de servicii medicale suplimentare, printre care 2060 d
11:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a extins, pînă la 15 septembrie, avertizarea meteorologică privind riscul sporit de incendii, transmite moldpres.Potrivit meteorologilor, în perioada vizată, pe întreg teritoriul țării se va menține un pericol excepțional de incendiu cu caracter natural, cauzat de temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor.Autoritățile recomandă populației să
11:00
Agenția Servicii Publice extinde serviciul de programare online la examenele auto la Soroca și Comrat # Noi.md
Agenția Servicii Publice informează că serviciul digital de depunere online a cererilor pentru susținerea examenelor auto, proba teoretică și practică, este disponibil și pentru subdiviziunile ASP din municipiile Soroca și Comrat.Acest serviciu a fost lansat anterior, în regim de pilotare, în subdiviziunile ASP din orașele Cahul, Orhei, Căușeni, Edineț și Ungheni. Cetățenii care urmează să sus
Acum 6 ore
10:30
Percheziții și confiscări de bunuri în valoare de milioane de lei, în cadrul unei cauze penale ce vizează organizația criminală „Kitaeț” # Noi.md
În perioada 02-03 septembrie 2025, ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu procurorii Procuraturii Hîncești – oficiul Leova, au desfășurat nouă percheziții la domiciliile și în automobilele unor persoane vizate într-un dosar penal privind crearea și conducerea unei organizații criminale.În cadrul acțiunilor procesuale au fost ridicate trei automobile de lux,
10:30
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, îi recomandă Irinei Vlah, președinta Partidului „Inima Moldovei”, să nu se victimizeze politic, în contextul acuzațiilor lansate de aceasta precum că perchezițiile efectuate la colegii ei de partid sînt o formă de represiune din partea autorităților. Declarațiile au fost făcute în legătură cu descinderile recente din sudul și nordul ță
10:30
Nu doar Belca și Strelca: ce alte animale (și nu doar ele!) au fost trimise în spațiu și de ce # Noi.md
Pe 20 august 1960, după ce au petrecut douăzeci și cinci de ore în zbor, câinii Belca și Strelca s-au întors pe Pământ. De atunci, cine și ce nu a fost trimis în spațiul cosmic: animale, muzica lui Mozart și mâncare. Să ne amintim de câteva „colete” extraordinare. Félicette și NadejdaIstoria lansării animalelor pe orbita circumterestră pare să se fi terminat. Cercetătorii moderni au aj
10:30
În atenția moldovenilor care merg în Bulgaria: Circulația pe podul Giurgiu-Ruse, suspendată # Noi.md
Autoritățile bulgare au anunțat că vineri, 5 septembrie, în intervalul orar 6.30-7.15, circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi suspendată în ambele sensuri de deplasare, anunță Poliția de Frontieră.„Măsura este necesară pentru relocarea instalațiilor de marcare a secțiunii în reparație și schimbarea benzii pe care se vor efectua următoarele lucrări de reparații”, a transmis Poliția d
10:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că, în perioada ianuarie – iunie 2025, au fost restituite din Bugetul de stat sume aferente taxei pe valoare adăugată (TVA) în valoare totală de 2,06 miliarde lei, cu circa 19,9 milioane lei (0,98%) mai mult față de aceeași perioadă a anului 2024. Ponderea TVA restituită constituie 7,29% din totalul încasărilor TVA la Bugetul de stat.De restituiri au benef
10:00
Un seism de magnitudine 6,2 a lovit joi sud-estul Afganistanului, fiind cel de-al treilea cutremur major produs în aceeaşi regiune începînd de duminică, conform Centrului german de Geoştiinţe, citat de presa.Naqibullah Rahimi, purtător de cuvînt al departamentului pentru sănătate al provinciei Nangarhar, a precizat că epicentrul seismului s-a aflat în districtul Shiwa, în apropierea graniţei c
09:30
Fostul președinte american Joe Biden a fost supus recent unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea celulelor canceroase de pe piele, a confirmat purtătorul său de cuvînt.Procedura, cunoscută sub denumirea de operație Mohs, este utilizată frecvent pentru tratarea celor mai comune forme de cancer de piele.Aceasta constă în îndepărtarea strat cu strat a țesutului afectat, pînă la elim
09:30
Naționala Moldovei va întîlni pe 5 septembrie selecționata Israelului, în cel de-al patrulea meci al tricolorilor în campania de calificare la Cupa Mondială 2026.Într-o conferință de presă susținută joi, selecționerul Serghei Cleșcenco a declarat că, după trei înfrîngeri, toți jucătorii sînt pregătiți și motivați să obțină un rezultat care să justifice încrederea suporterilor, transmite IPN.
09:00
Aproape 33 de mii de locuri de muncă vacante au fost înregistrate în Republica Moldova la sfîrșitul trimestrului II al anului, în creștere cu 1,4% față de începutul anului, arată datele Biroului Național de Statistică.Dintre acestea, aproape 13 mii de posturi – circa 40% – sînt disponibile în sectorul bugetar, transmite IPN.Potrivit BNS, datele se referă la unitățile din sectorul real cu
09:00
Percheziții la nivel național în dosare de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor # Noi.md
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii Anticorupție și polițiștii din BPDS „Fulger”, au efectuat astăzi percheziții în mai multe locații, vizînd fapte de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice, grupurilor de inițiativă și concurenților electorali, săvîrșite în proporții mari.Totodată, sînt investigate și suspiciuni de spălare de bani com
Acum 8 ore
08:30
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, ar putea reveni în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, după ce Curtea Supremă de Justiție și-a anulat propria hotărîre prin care formațiunea fusese exclusă.Pe 3 septembrie, instanța supremă a admis cererea de revizuire depusă de partid, iar pe 4 septembrie a respins recursul Comisiei Electorale Centrale (CEC), calific
08:30
Peste 64% dintre cetățenii Republicii Moldova se informează zilnic de pe rețelele de socializare, însă, paradoxal, aceleași platforme sunt considerate de 70% dintre respondenți drept principala sursă de dezinformare.Constatările se conțin într-un studiu realizat de Consiliul Europei și Consiliul Audiovizualului, care analizează nivelul de alfabetizare media al populației, transmite IPN.P
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:5 septembrie — a 248-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 117 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Mc. Lup. Sf. Ier. IrineuCe se sărbătorește în lume: Ziua întîrzi
08:00
Pericolul interferențelor străine care vizează subminarea procesului democratic din Republica Moldova a fost subliniat joi de președinta Maia Sandu, în cadrul unei întrevederi cu reprezentanții organizațiilor internaționale care vor monitoriza alegerile parlamentare din 28 septembrie.Menționînd poziția fermă și coordonată a instituțiilor statului pentru a contracara orice tentativă de manipu
07:30
Vremea în Republica Moldova va fi stabilă și în general senină. Precipitații nu se prevăd.Vîntul va sufla slab pînă la moderat, din sectorul nord-estic.Temperaturile aerului:Sudul țării: +30…+32°CCentrul: +28…+30°CNordul: +25…+27°CNoaptea, valorile termice vor coborî pînă la +14…+18°C.
07:30
Moldovenesc leu și-a continuat ușoara depreciere față de euro și dolar, la sfîrșitul săptămînii.Mai exact, în cursul zilei, moneda națională s-a depreciat cu peste patru bani față de moneda europeană și cu peste doi bani față de moneda americană, relatează Noi.md.Astfel, Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 5 septembrie un curs oficial de schimb egal cu 19,4840 lei pentru un euro (
07:30
Republica Moldova avansează pe calea transformării într-un stat mai puternic, mai rezilient și ferm ancorat în cadrul Uniunii Europene, a declarat joi ministra afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, într-o conferință cu participarea comisarei europene pentru extindere, Marta Kos.Cu această ocazie, au fost prezentate prioritățile strategice ale instituției pentru perioada 2026-2030, tran
07:00
Alexandru Muravschi: Și dacă va veni o altă forță, care să fie, de asemenea, pro-integrare europeană? # Noi.md
Fostul viceprim-ministru Alexandru Muravschi a declarat că, în ultima perioadă, retorica și acțiunile Uniunii Europene în ceea ce privește Moldova s-au schimbat în mod vizibil. {{827475}}„Înainte, UE spunea că pentru ei nu contează ce forță politică este la putere, important este ca reformele să fie realizate în conformitate cu valorile europene. Astăzi, semnalul este dur, direct”, a remar
Acum 12 ore
06:30
Ruslan Rokhov: „Maia Sandu trebuie să aplice aceeași strategie înțeleaptă ca Leonid Kuchma în Ucraina” # Noi.md
Președinta Moldovei, Maia Sandu, ar trebui să aplice aceeași strategie înțeleaptă ca Leonid Kuchma în Ucraina, pentru a asigura cu succes echilibrul intereselor și promovarea vectorului pro-european.Această opinie a fost exprimată de politologul Ruslan Rokhov, în cadrul unei intervenții pe canalul YouTube al lui Yuri Romanenko, relatează Noi.md El a menționat că sociologia, care arată în
06:30
În cadrul emisiunii «Без галстуков» cu Alexandr Stahurski, politologul Anatolie Dirun s-a exprimat cu privire la perspectivele aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană și la soarta conflictului din Transnistria.Potrivit expertului, însăși ideea unei unificări treptate nu are o bază reală:{{834088}}„Nu va avea loc nicio aderare a Moldovei la Uniunea Europeană. Aderarea înseamnă de
04:30
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a lansat o amenințare împotriva grupării rebele Houthi din Yemen, promițînd să aplice „cele zece pedepse biblice”, în urma unui atac asupra Israelului, anunță Al Jazeera.Joi, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Israel Katz a anunțat „Houthii au lansat din nou rachete asupra Israelului. O plagă a întunericului, o plagă a întîilor născuți –
03:30
Descoperire arheologică majoră în Siria: cel mai vechi cîntec cunoscut din lume a fost identificat pe o tăbliță de lut datînd de aproximativ 3.400 de ani.Artefactul a fost găsit în anii 1950 la Ugarit, un vechi oraș-port de pe coasta siriană, unde arheologii au scos la iveală 29 de tăblițe cuneiforme.Dintre toate tăblițele descoperite, una s-a păstrat aproape intactă. Denumită H6 („Imnul n
02:30
Portugalia este acuzată de Organizația Națiunilor Unite că a încălcat dreptul cetățenilor la accesul la informații de mediu, ascunzînd date esențiale despre mina de litiu din regiunea Barroso, cel mai mare proiect de acest fel din Europa.Comitetul pentru conformitate cu Convenția de la Aarhus a anunțat miercuri că autoritățile portugheze au obstrucționat accesul publicului la informații cheie
Acum 24 ore
01:30
Parlamentarii români ai partidului AUR au depus patru moțiuni de cenzură, după ce cabinetul de miniștri și-a asumat răspunderea, în fața plenului reunit al legislativului de la București, pentru cinci pachete de măsuri de austeritate.Inițiativele opoziției parlamentare sînt prezentate astăzi în ședința plenară, transmite ipnBirourile permanente al Camerei Deputaților și Senatului au decis
01:00
Un tribunal american a interzis noilor proprietari să demoleze casa din Los Angeles în care a locuit actrița Marilyn Monroe, la începutul anilor '60.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru informează Bloomberg.{{834113}}Conform informațiilor, noii proprietari ai vilei sînt fiica unui celebru dezvoltator imobiliar, Brina Milstein, și producătorul de televiziune Roy Bank.Cuplul deține tere
00:30
Ministerul de Comerț din China a inițiat, în 4 martie 2025, la cererea companiilor chineze, o anchetă anti-eludare privind importul de produse din fibră optică originare din Statele Unite ale Americii.Aceasta este prima anchetă anti-eludare din China, scrie romanian.cgtn.comDupă deschiderea cazului, Ministerul Comerțului a desfășurat ancheta conform legii și reglementărilor, iar proceduril
00:30
Cel mai mare aisberg din lume (A23a) s-a rupt în bucăți, după ce a ajuns în ape calde. Cercetătorii spun că se va descompune și se va topi, până nu va mai fi identificabil.După cum transmite Noi.md cu referire la Biziday, Andrew Meijers, oceanograf la British Antarctic Survey (BAS), a declarat pentru CNN că, în ultimele săptămâni, aisbergul s-a rupt în bucăți foarte mari, unele de aproape 400
00:00
Una dintre cele cinci persoane acuzate în cazul morții lui Matthew Perry și-a recunoscut vina # Noi.md
Jaswin Sangha, cetățeană americană și britanică în vîrstă de 42 de ani, cunoscută sub numele de „regina ketaminei”, și-a recunoscut vina pentru vînzarea de substanțe narcotice care au dus la moartea actorului Matthew Perry, a informat BBC News pe 3 septembrie.Ea și-a recunoscut vinovăția în cinci capete de acuzare, inclusiv distribuirea de ketamină. Inițial, Sangha a negat acuzațiile, dar în a
00:00
Google, amendată cu 425 de milioane de dolari pentru colectarea datelor cu caracter personal # Noi.md
California. Google pierde un proces prin care era acuzat că a continuat să colecteze datele utilizatorilor de Android chiar dacă aceștia și-au dezactivat din setări această permisiune. Compania ar urma să plătească 425 de milioane de dolari, juriul constatînd că instrumentele analitice ale Google din alte aplicații (precum Uber sau Instagram) au continuat să încalce dreptul la confidențialitate al
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.