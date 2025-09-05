PDMM va continua lupta cu regimul, în pofida deciziei abuzive a CSJ, care a executat indicațiile de a nu admite formațiunea în cursa electorală
Prin decizia de astăzi CSJ, care a respins recursul PDMM privind înscrierea în cursa electorală, guvernarea PAS ne-a confirmat că deține controlul asupra justiției, Comisiei Electorale Centrale și a altor instituții care ar trebui să fie independente prin definiție și pe care le folosește strict în interesul său politic și de grup.
Acum 4 ore
15:30
Partidul „Noua Opţiune Istorică”: Pledăm pentru o integrare europeană pragmatică şi pentru neutralitate activă # HotNews
Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică" pledează pentru o integrare europeană pragmatică şi pentru neutralitate activă. Aceste principii sunt prevăzute în programul elaborat de experţii formaţiunii pentru alegerile parlamentare din data de 28 septembrie 2025. Integrarea europeană pragmatică, promovată de Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică", presupune: continuarea parcursului european al Republicii
Acum 8 ore
11:40
Boris Volosatîi, către aleșii locali: „Unirea cu România înseamnă dezvoltarea fiecărui sat și oraș din Republica Moldova” # HotNews
Partidul AUR din Republica Moldova a transmis astăzi un mesaj, prin vocea liderului său, Boris Volosatîi, adresat primarilor și consilierilor locali din toate localitățile Republicii Moldova. În declarația sa, Boris Volosatîi a subliniat că bugetele insuficiente și lipsa investițiilor condamnă comunitățile la stagnare și depopulare, iar singura soluție reală este Unirea cu România. „Dragi primari
Acum 12 ore
07:30
SCANDALOS: Georgică Severin: Această șmecherie este făcută pentru toți alegătorii fie ei din Moldova, fie din România. Noi reacționăm pentru felia românească # HotNews
Consiliului Național al Audiovizualului intervine în Republica Moldova. Georgică Severindeclară că CNA are atribuții exclusiv în domeniul audiovizualului pe teritoriul României, iar Moldova este un stat suveran și independent Mircea Toma, membru al Consiliului Național al Audiovizualului, afirmă că România și Republica Moldova sunt țări care sunt atacate informațional de Rusia. „Atât România cât și
07:20
Macron, contestat masiv în Franța. Majoritatea francezilor cer demisia și alegeri anticipate # HotNews
Cu patru zile înainte de probabila cădere a guvernului premierului francez Francois Bayrou, aproape două treimi dintre francezii chestionaţi într-un sondaj au afirmat că îşi doresc demisia preşedintelui Emmanuel Macron. Conform sondajului efectuat de institutul Odoxa-Backbone pentru cotidianul conservator Le Figaro, 64% dintre respondenţi au spus că doresc organizarea de alegeri prezidenţiale anticipate şi alegerea
07:10
Acum 24 ore
22:40
CSJ a obligat CEC să reexamineze cererea Partidului „Moldova Mare” de înregistrare la alegerile din 28 septembrie # HotNews
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a obligat Comisia Electorală Centrală (CEC) să reexamineze cererea Partidului Politic „Moldova Mare" pentru înregistrarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. CSJ a respins recursul CEC și a menținut decizia Curții de Apel, care anulase anterior refuzul Comisiei de a admite în cursa electorală partidul condus de Victoria Furtună. Instanța
Ieri
19:10
Olesea Stamate declară că până acum, în istoria Republicii Moldova, nu am avut vreun candidat independent care să treacă pragul și să acceadă în parlament ca independent. Dar eu cred că acest lucru nu este deloc imposibil. Știu că mulți dintre voi sunt la fel de dezamăgiți ca și mine. Am auzit din discuțiile cu
19:00
VIDEO: Cei 4 membri ai Partidului Republican “Inima Moldovei” au fost eliberați. Irina Vlah: Primul pas spre restabilirea dreptății! # HotNews
Judecătoria Cahul a decis astăzi eliberarea celor 4 membri ai Partidului Republican "Inima Moldovei" care au fost reținuți în cadrul perchezițiilor de la sudul țării într-o cauză penală de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice. "Primul pas spre restabilirea dreptății! Judecătoria Cahul a eliberat din izolator membrii INIMA MOLDOVEI" – a anunțat Irina Vlah,
15:30
Renato Usatîi: Partidul Nostru va reduce numărul de deputați de la 101 la 51, va lichida consiliile raionale și va comasa trei scrutine – alegerile parlamentare, prezidențiale și locale! # HotNews
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat la Nisporeni că formațiunea sa va promova în viitorul Parlament reducerea numărului de deputați de la 101 la 51 și lichidarea consiliilor raionale. Potrivit acestuia, economiile realizate, estimate la sute de milioane de lei, vor fi direcționate către proiecte de dezvoltare a localităților. Renato Usatîi a precizat că
12:10
Zi importantă partidul politic ”Moldova Mare”: CSJ va reexamina decizia privind participarea formațiunii la alegeri # HotNews
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a acceptat să reexamineze propria decizie prin care, de fapt, a interzis partidului "Moldova Mare" să participe la alegerile parlamentare. Mai exact, CSJ a menținut inițial hotărârea CEC, care a refuzat înregistrarea formațiunii în cursa electorală, transmite Actualitate.md. "Moldova Mare", condusă de fosta procuroare Victoria Furtună, a cerut reexaminarea verdictului,
09:20
Irina Vlah către membrii Misiunii APCE: Se dorește compromiterea Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei # HotNews
Irina Vlah, Preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei", parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei, s-a întâlnit ieri cu membrii Misiunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei de observare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova. În adresarea sa, publicată pe site-ul formațiunii, Vlah a spus că, actuala guvernarea recurge grave derapaje
07:00
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
BREAKING NEWS: Olesea Stamate: Ambasada RM în Irlanda deja ne spune cu text deschis cu cine trebuie să votăm # HotNews
"Când faci exact ce au făcut precedenții, iar tu protestai vehement. Trist, dar adevărat. De la filarea oponenților, până la utilizarea directă a ambasadelor în campania electorală", declară deputata Olesea Stamate, ex-vicepreședinte PAS. "Ambasada RM în Irlanda deja ne spune cu text deschis cu cine trebuie să votăm pe 28 septembrie", precizează aceasta.
15:30
Victoria Furtună acuză CEC că a grăbit ședința de judecată pentru a nu admite partidul Moldova Mare din alegeri # HotNews
Președinta partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, acuză Comisia Electorală Centrală de presiuni și „abuzuri politice" după ce examinarea dosarului formațiunii a fost transferată de pe 4 septembrie pe 3 septembrie. Potrivit acesteia, devansarea ar fi fost făcută pentru ca judecătorul Ion Munteanu, fratele conducătorului Fundației Soros în Moldova, să apuce să participe la ședință înainte
11:00
PAS își asumă munca altora! Un proiect realizat de Primăria Drochia, condusă de Nina Cereteu, este prezentat de candidata PAS ca fiind meritul lor # HotNews
Candidata la funcția de deputat din partea PAS Marina Morozova și-a asumat meritele pentru lucrările de reparație a grădiniței din orașul Drochia, de parcă acestea ar fi fost realizate de PAS. Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu a atras atenția asupra acestui caz, îndemnând pe toți candidații să respecte munca oamenilor din teritoriu. „Nu am știut
11:00
Partidul Republican „Inima Moldovei" atenţionează opinia publică, observatorii, dar şi corpul diplomatic acreditat la Chişinău că a devenit ţinta unui scenariu murdar pus la cale de Partidul Acţiune şi Solidaritate cu scopul de a ne scoate din cursa electorală. Conform acestui scenariu, ieri, poliţia a efectuat percheziţii la unii dintre colegii noştri. În paralel, percheziţii
09:40
Olesea Stamate anunță primele trei inițiative legislative pe care le va promova în Parlament # HotNews
Olesea Stamate declară că va veni cu primele trei inițiative legislative ce ține de Legea cadru a concursurilor, Transparența parlamentară și Protecția cetățenilor în adresările către autorități. Potrivit Olesei Stamate prima inițiativă va fi Legea cadru a concursurilor – pentru a garanta selecții corecte în sectorul public și în justiție și pentru a restabili încrederea
08:10
Renato Usatîi a răspuns la solicitarea Irinei Vlah: Unicul aliat al Partidului Nostru este cetățeanul Republicii Moldova! # HotNews
Partidul Nostru nu va face coaliție nici cu PAS, nici cu blocul „Чужая свадьба". Unicul aliat al Partidului Nostru este poporul Republicii Moldova. Astfel, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a răspuns apelului Irinei Vlah de a semna pactul propus de blocul electoral din care face parte și formațiunea ei, privind angajamentul de a nu forma
07:10
2 septembrie 2025
18:20
Olesea Stamate declară că un deputatul independent, neafiliat politic, are aceleași competențe pe care le are un deputat care face parte dintr-o fracțiune, cu o singură excepție – el este un deputat liber și are întotdeauna libertatea să spună lucrurilor pe nume. Eu fiind și parte a unei fracțiuni parlamentare, am reușit să blochez anumite
17:10
AUR din Republica Moldova: Radiografia guvernării PAS scoate la iveală realitatea ultimilor patru ani # HotNews
Astăzi, la 34 de ani de Independență a Republicii Moldova – cetățenii ar fi trebuit să simtă roadele libertății, ale democrației și ale unui stat responsabil față de oameni. Din păcate, realitatea demonstrează că guvernările care s-au perindat, inclusiv actuala, au ratat valorificarea acestui parcurs. În loc de dezvoltare și prosperitate, avem parte de sărăcie,
16:20
Partidul Republican „Inima Moldovei" a făcut publică o declarație privind percheziţiile efectuate de poliţie la unii activişti ai formaţiunii. Partidul Republican „Inima Moldovei" a informat în această dimineaţă despre percheziţiile efectuate de către poliţie la unii activişti ai formaţiunii. Am declarat că ne aşteptam la astfel de acţiuni din partea guvernării, lucru despre care am
14:30
Platforma Flightradar24 contrazice acuzațiile UE privind bruiajul semnalului GPS al avionului Ursulei von der Leyen de către Rusia # HotNews
Platforma Flightradar24 a contrazis într-un mesaj pe X afirmațiile autorităților UE si ale Bugariei potrivit cărora avionul care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar fi fost afectat de bruiajul semnalului GPS de către Rusia. În timp ce media și autoritățile europene susțin că o presupusă interferență rusească a GPS-ului a
12:10
c și-a prezentat principalele obiective în viitorul Parlament al Republicii Moldova! Acestea cuprind acțiuni în toate domeniile vieții # HotNews
Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, și-a anunțat principalele 50 de obiective care vizează transformarea Republicii Moldova într-o țară dezvoltată, cu cetățeni mulțumiți de calitatea vieții. Potrivit formațiunii, singura garanție a realizării acestor propuneri este prezența unui număr cât mai mare de deputați ai Partidului Nostru în Parlament. "Partidul Nostru nu a fost la guvernare,
12:00
Partidul ”Moldova Mare” continuă lupta pentru dreptul de a participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie # HotNews
Partidul "Moldova Mare" ar putea reveni în cursa electorală, după ce a depus o cerere de revizuire a hotărârii Curții Supreme de Justiție (CSJ), care a menținut interdicția Comisiei Electorale Centrale privind înregistrarea formațiunii la parlamentarele din 28 septembrie. Lidera partidului, Victoria Furtună, acuză că decizia este „ilegală și politică". „Curtea Supremă de Justiție, în
08:40
Olesea Stamate: Am decis să iau calea cea mai grea, deoarece întotdeauna am rămas fidelă principiilor și valorilor pe care le-am avut # HotNews
Olesea Stamate declară ca în aceste alegeri, ca și de fiecare dată, vom auzi că un vot pentru un candidat independent este o risipă. Acest lucru nu este adevărat, deoarece unicul vot risipit, este cel care nu este exercitat. Acest lucru este promovat de partidele politice, pentru ca să obțină mai multe voturi. Eu am
07:10
1 septembrie 2025
14:20
Irina Vlah: Avem informaţii că asupra CEC se fac presiuni ca eu personal să fiu exclusă din lista de candidaţi ai Blocului Electoral Patriotic # HotNews
Irina Vlah, liderul Partidului Republican "Inima Moldovei", în cadrul unui briefing, a vorbit despre intensificarea atacurilor împotriva formațiunii, precum și despre tentativele PAS privind eliminarea sa din cursa electorală. "Presiunea sistematică asupra mea și intimidarea echipei mele au început odată cu apariția noastră în politica națională. Încă de la început, PAS tot încearcă să ne
14:00
Avionul Ursulei von der Leyen aterizează la Plovdiv după ce a survolat aeroportul timp de o oră, în urma unei presupuse bruieri ruse a semnalului GPS # HotNews
Avionul cu care preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen efectuează un turneu diplomatic în state din Uniunea Europeană (UE) aliate Ucrainei a fost nevoit să aterizeze în Bulgaria, din cauza unei presupuse bruieri a semnalului GPS, relatează The Financial Time (FT), o informaţie confirmată AFP de către CE, care arată cu degetul Moscova.
11:20
Boris Volosatîi: „Republica Moldova nu are viitor fără profesori respectați și fără școli puternice” # HotNews
Astăzi, 1 septembrie 2025, cu prilejul începutului de an școlar, președintele AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a adresat un mesaj de solidaritate și încredere elevilor, profesorilor și părinților. În intervenția sa, liderul AUR din Republica Moldova a subliniat rolul esențial al educației în dezvoltarea țării și a transmis un apel ferm la unitate: „Ca
09:10
Un bărbat a fost condamnat la 5 ani de închisoare și obligat să achite peste 800 de mii de lei pentru contrabandă # HotNews
La data de 29 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința unui director de companie, găsit vinovat de comiterea infracțiunii de contrabandă. Instanța i-
08:40
Olesea Stamate: Astăzi este o zi plină de emoții – ai mei trei pășesc cu înCREDere într-un nou an școlar # HotNews
Deputata Olesea Stamate declară că azi, campania e pe pauză. Începe un nou an școlar, iar pentru mine, ca și pentru toți părinții, este o zi plină de emoții. Ai mei trei pășesc cu înCREDere în acest drum, la fel ca zecile de mii de copii din toată țara. Le doresc elevilor și studenților să […] The post Olesea Stamate: Astăzi este o zi plină de emoții – ai mei trei pășesc cu înCREDere într-un nou an școlar first appeared on HotNews.md.
08:00
A fost arestat un suspect în cazul uciderii fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean Andrii Parubî # HotNews
Un suspect a fost arestat în cazul asasinării fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî, a anunţat Volodimir Zelenski, potrivit The Guardian. „Suspectul a dat o primă declaraţie”, a precizat Zelenski, preşedintele Ucrainei, pe aplicaţia de mesagerie Telegram. „În prezent se desfăşoară acţiuni urgente de anchetă pentru a stabili toate circumstanţele acestei crime.” Asasinarea lui […] The post A fost arestat un suspect în cazul uciderii fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean Andrii Parubî first appeared on HotNews.md.
07:50
Andrei Năstase: Lansarea este o întoarcere la rădăcini, o mărturie că adevărata putere vine din popor # HotNews
Candidatul independent Andrei Năstase și-a dat startul oficial în campania pentru alegerile parlamentare. Evenimentul a avut loc în satul său de baștină, Mândrești. Politicianul a subliniat că și-a dorit ca lansarea să fie una „de suflet”, în fața consătenilor. O atmosferă caldă și profund emoționantă a străjuit această minunată zi Mândrești, baștina mea. Aici, unde […] The post Andrei Năstase: Lansarea este o întoarcere la rădăcini, o mărturie că adevărata putere vine din popor first appeared on HotNews.md.
07:10
31 august 2025
20:00
Urmează doi ani dificili pentru români, anunță președintele Nicușor Dan. Impactul măsurilor luate de Guvernul Bolojan pentru a reduce dificitul bugetar ar putea fi atenuat în 2027, transmite Nexta.ro. Nicușor Dan, președintele României: ”Este un moment din care trebuie să ieșim, pentru că, altfel, economic, pentru toată lumea va fi mult mai dificil. Și bineînțeles […] The post Nicușor Dan: Urmează doi ani dificili pentru români first appeared on HotNews.md.
15:50
Astăzi, 31 august 2025, în centrul capitalei, la Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova a marcat Ziua Limbii Române printr-o ceremonie solemnă. Evenimentul a început cu un moment simbolic: membrii Biroului Politic al AUR din Republica Moldova, au depus flori la busturile […] The post VIDEO Boris Volosatîi: „Limba română este cheia Reîntregirii Neamului Românesc” first appeared on HotNews.md.
15:10
O femeie a pus bannere în centrul orașului în care îi ”mulțumea” celei mai bune prietene că s-a culcat cu soțul ei # HotNews
O femeie a pus mai multe bannere în centrul orașului său prin care îi mulțumea sarcastic celei mai bune prietene pentru că s-a culcat cu soțul ei timp de 5 ani. O chinezoaică a afișat bannere roșii pe gardul unui complex rezidențial din Changsha, în provincia Hunan din centrul Chinei, exprimându-și sarcastic recunoștința față de […] The post O femeie a pus bannere în centrul orașului în care îi ”mulțumea” celei mai bune prietene că s-a culcat cu soțul ei first appeared on HotNews.md.
11:00
Donald Trump vrea să emită un ordin executiv care va solicita fiecărui votant să se identifice # HotNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă că va emite un ordin executiv care va solicita fiecărui votant să se identifice, relatează Reuters. ‘Actul de identitate al alegătorului trebuie să facă parte din fiecare vot. FĂRĂ EXCEPŢII! Voi emite un ordin executiv în acest scop!!!’, a scris Trump pe Truth Social. ‘De asemenea, nu se […] The post Donald Trump vrea să emită un ordin executiv care va solicita fiecărui votant să se identifice first appeared on HotNews.md.
10:20
Olesea Stamate: Ca mamă, știu cât de mult contează să îți înveți copiii să spună primul „te iubesc” în limba ta. # HotNews
Deputata Olesea Stamate declară că Limba română este mai mult decât o moștenire – este dovada că am rezistat, că am rămas uniți și că am mers înainte cu demnitate. Ca mamă, știu cât de mult contează să îți înveți copiii să spună primul „te iubesc” în limba ta, susține Olesea Stamate. Ca jurist, știu […] The post Olesea Stamate: Ca mamă, știu cât de mult contează să îți înveți copiii să spună primul „te iubesc” în limba ta. first appeared on HotNews.md.
10:00
Irina Vlah și membri ai Partidului Republican „Inima Moldovei”, de Ziua Limbii Române, au recitat „Limba noastră” – poezia lui Alexei Mateevici, versurile căreia sunt versurile Imnului de Stat al Republicii. Liderul partidului, Irina Vlah, a declarat că este „limba cronicilor, a rugăciunilor și a cântecelor noastre. Limba în care se oglindește sufletul și istoria […] The post VIDEO: Irina Vlah: La mulți ani, dragi compatrioți! La mulți ani de Ziua Limbii noastre! first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 31 august – SCORPION – vin bani de undeva și o să ieșiți cu ai voștri la o terasă # HotNews
30 august 2025
22:40
Pentru mine politica nu este despre putere, ci despre responsabilitate, despre curajul de a spune adevărul, despre puterea de a asculta și despre datoria de a nu rămâne nepăsători, declară Elena Grițco. În calitate de consilier municipal la Bălți, am fost alături de oameni în fiecare zi, le-am ascultat grijile, durerile și speranțele. Astăzi, candidez […] The post Elena Grițco: Partidul Nostru este pentru o Moldovă în care Legea îi protejează pe toți! first appeared on HotNews.md.
11:40
Țara europeană în care șoferii iau amenzi și primesc puncte de penalizare dacă frânează brusc # HotNews
Departamentul de Circulație din Spania va instala dispozitive înainte și după punctele de control al vitezei pentru a-i prinde pe șoferii care frânează brusc atunci când se apropie de un radar. Aceștia riscă amenzi de 200 de euro și 4 puncte de penalizare, relatează publicația El Diario. Scopul este de a reduce numărul accidentelor provocate […] The post Țara europeană în care șoferii iau amenzi și primesc puncte de penalizare dacă frânează brusc first appeared on HotNews.md.
11:30
Partidul Nostru s-a lansat în campanie, prezentând 29 de proiecte de lege gata elaborate, la Rediul Mare, unde a copilărit Renato Usatîi # HotNews
În locul de unde izvorăște și pornește râul Răut, în sat unde și-a petrecut copilăria – Rediul Mare din raionul Dondușeni, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a prezentat echipa de candidați pentru alegerile parlamentare. El a prezentat și cele 29 de proiecte de lege pregătite pentru adoptare în viitorul Parlament. Renato Usatîi a anunțat că […] The post Partidul Nostru s-a lansat în campanie, prezentând 29 de proiecte de lege gata elaborate, la Rediul Mare, unde a copilărit Renato Usatîi first appeared on HotNews.md.
11:10
Victoria Furtună: CEC a ascuns informații esențiale pentru a bloca înregistrarea Partidului „Moldova Mare” # HotNews
Lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, acuză Comisia Electorală Centrală (CEC) că ar fi ascuns în mod intenționat informații privind unul dintre candidații formațiunii, pentru a bloca înregistrarea partidului în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, transmite Omniapres.md. „Cei din Comisia Electorală Centrală, cunoscând încă din 19 august despre faptul că există un […] The post Victoria Furtună: CEC a ascuns informații esențiale pentru a bloca înregistrarea Partidului „Moldova Mare” first appeared on HotNews.md.
10:30
Ouă ucrainene care conțin substanțe strict interzise în UE, pe rafturile supermarketurilor franceze # HotNews
Producătorii francezi de ouă acuză marile lanțuri de distribuție că au pus în vânzare sute de mii de ouă provenite din Ucraina, care nu respectă normele europene și pentru care analizele au arătat prezența unor substanțe strict interzise în Uniunea Europeană. Organizația denunță atât riscul sanitar pentru consumatori, cât și o concurență neloială care amenință […] The post Ouă ucrainene care conțin substanțe strict interzise în UE, pe rafturile supermarketurilor franceze first appeared on HotNews.md.
09:30
„Dacă nu-i poți învinge, interzice-i”: cum “sistemul” german atacă democrația prin excluderea candidaților AfD # HotNews
În Germania, conceptul de „democrație defensivă” – promovat de elitele politice ca justificare pentru a decide cine are voie și cine nu să participe la viața publică – este folosit tot mai agresiv împotriva partidului populist de dreapta AfD. Cel mai recent exemplu este excluderea candidatului AfD din alegerile locale de la Ludwigshafen, un oraș […] The post „Dacă nu-i poți învinge, interzice-i”: cum “sistemul” german atacă democrația prin excluderea candidaților AfD first appeared on HotNews.md.
07:10
