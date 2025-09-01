Un bărbat a fost condamnat la 5 ani de închisoare și obligat să achite peste 800 de mii de lei pentru contrabandă

20:10

Deputata Olesea Stamate solicită informații de la Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării și anume, ce sume a primit centrul din bugetul de stat și de la finanțatorii săi și cum au fost cheltuite, câți angajați au fost încadrați, un raport complet de activitate pentru anul 2024. Începem astăzi campania electorală și cu […] The post Deputata Olesea Stamate solicită informații de la Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării și anume, ce sume a primit centrul din bugetul de stat și de la finanțatorii săi și cum au fost cheltuite, câți angajați au fost încadrați, un raport complet de activitate pentru anul 2024. Începem astăzi campania electorală și cu siguranță acest Centru de combatere a dezinformării va avea un rol cheie, inclusiv în campanie electorală, declară Olesea Stamate. În acest sens, m-am gândit să începem campania cu acțiune de transparență, prin care solicităm acestui Centru să ne ofere informații cu privire la mijloacele financiare pe care le-am primit de la bugetul de stat și de la alți finanțatori. De asemenea, să raporteze activitățile care au fost desfășurate și personalul care este angajat la Centru. De asemenea, ne interesează și un raport de activitate pentru anul 2024, susține Olesea Stamate. În timp ce pregăteam demersul oficial către această Instituție transmiți, am încercat să găsesc o adresă electronică pentru a transmite demersul semnat, dar nu am găsit nicăieri și nici nu există un site al acestui Centru după mai mult de doi ani de activitate. Doar o adresă fizică, fără niciun fel de date de contact, nici un număr de telefon, etc. Dragi cetățeni, răspunsul ar trebui să-l primim în termen de 7 zile. Imediat după ce voi primi un răspuns, vă voi comunica, mai spune Olesea Stamate. first appeared on HotNews.md.