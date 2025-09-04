Horoscop 4 septembrie – zodia care va începe o frumoasă poveste de dragoste
HotNews, 4 septembrie 2025 07:00
Horoscop 4 septembrie – rezolvări azi. O să ne dăm tot interesul să facem lucrurile ca la carte, să nu greșim, ca să ne adjudecăm succesul. FECIOARĂ Se rezolvă tot felul de lucruri, după multe încercări, și o să faceți progrese la slujbă, la colaborările din particular și o să vă bucurați de aprecierile celor […] The post Horoscop 4 septembrie – zodia care va începe o frumoasă poveste de dragoste first appeared on HotNews.md.
• • •
Alte ştiri de HotNews
Acum o oră
07:00
Horoscop 4 septembrie – rezolvări azi. O să ne dăm tot interesul să facem lucrurile ca la carte, să nu greșim, ca să ne adjudecăm succesul. FECIOARĂ Se rezolvă tot felul de lucruri, după multe încercări, și o să faceți progrese la slujbă, la colaborările din particular și o să vă bucurați de aprecierile celor […] The post Horoscop 4 septembrie – zodia care va începe o frumoasă poveste de dragoste first appeared on HotNews.md.
Acum 24 ore
15:40
BREAKING NEWS: Olesea Stamate: Ambasada RM în Irlanda deja ne spune cu text deschis cu cine trebuie să votăm # HotNews
“Când faci exact ce au făcut precedenții, iar tu protestai vehement. Trist, dar adevărat. De la filarea oponenților, până la utilizarea directă a ambasadelor în campania electorală”, declară deputata Olesea Stamate, ex-vicepreședinte PAS. “Ambasada RM în Irlanda deja ne spune cu text deschis cu cine trebuie să votăm pe 28 septembrie”, precizează aceasta. The post BREAKING NEWS: Olesea Stamate: Ambasada RM în Irlanda deja ne spune cu text deschis cu cine trebuie să votăm first appeared on HotNews.md.
15:30
Victoria Furtună acuză CEC că a grăbit ședința de judecată pentru a nu admite partidul Moldova Mare din alegeri # HotNews
Președinta partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, acuză Comisia Electorală Centrală de presiuni și „abuzuri politice” după ce examinarea dosarului formațiunii a fost transferată de pe 4 septembrie pe 3 septembrie. Potrivit acesteia, devansarea ar fi fost făcută pentru ca judecătorul Ion Munteanu, fratele conducătorului Fundației Soros în Moldova, să apuce să participe la ședință înainte […] The post Victoria Furtună acuză CEC că a grăbit ședința de judecată pentru a nu admite partidul Moldova Mare din alegeri first appeared on HotNews.md.
11:00
PAS își asumă munca altora! Un proiect realizat de Primăria Drochia, condusă de Nina Cereteu, este prezentat de candidata PAS ca fiind meritul lor # HotNews
Candidata la funcția de deputat din partea PAS Marina Morozova și-a asumat meritele pentru lucrările de reparație a grădiniței din orașul Drochia, de parcă acestea ar fi fost realizate de PAS. Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu a atras atenția asupra acestui caz, îndemnând pe toți candidații să respecte munca oamenilor din teritoriu. „Nu am știut […] The post PAS își asumă munca altora! Un proiect realizat de Primăria Drochia, condusă de Nina Cereteu, este prezentat de candidata PAS ca fiind meritul lor first appeared on HotNews.md.
11:00
Partidul Republican „Inima Moldovei” atenţionează opinia publică, observatorii, dar şi corpul diplomatic acreditat la Chişinău că a devenit ţinta unui scenariu murdar pus la cale de Partidul Acţiune şi Solidaritate cu scopul de a ne scoate din cursa electorală. Conform acestui scenariu, ieri, poliţia a efectuat percheziţii la unii dintre colegii noştri. În paralel, percheziţii […] The post PAS pregătește o diversiune politică! Scopul – excluderea INIMA MOLDOVEI din alegeri first appeared on HotNews.md.
09:40
Olesea Stamate anunță primele trei inițiative legislative pe care le va promova în Parlament # HotNews
Olesea Stamate declară că va veni cu primele trei inițiative legislative ce ține de Legea cadru a concursurilor, Transparența parlamentară și Protecția cetățenilor în adresările către autorități. Potrivit Olesei Stamate prima inițiativă va fi Legea cadru a concursurilor – pentru a garanta selecții corecte în sectorul public și în justiție și pentru a restabili încrederea […] The post Olesea Stamate anunță primele trei inițiative legislative pe care le va promova în Parlament first appeared on HotNews.md.
08:10
Renato Usatîi a răspuns la solicitarea Irinei Vlah: Unicul aliat al Partidului Nostru este cetățeanul Republicii Moldova! # HotNews
Partidul Nostru nu va face coaliție nici cu PAS, nici cu blocul „Чужая свадьба”. Unicul aliat al Partidului Nostru este poporul Republicii Moldova. Astfel, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a răspuns apelului Irinei Vlah de a semna pactul propus de blocul electoral din care face parte și formațiunea ei, privind angajamentul de a nu forma […] The post Renato Usatîi a răspuns la solicitarea Irinei Vlah: Unicul aliat al Partidului Nostru este cetățeanul Republicii Moldova! first appeared on HotNews.md.
Ieri
07:10
Horoscop 3 septembrie – reconfigurări azi. O să intervenim acolo unde e cazul, să punem lucrurile în ordine, la serviciu, acasă, la noi în familie – niște aspecte se cer corectate urgent. FECIOARĂ Apar noutăți la serviciu – poate șeful e nou sau e un proiect care o să vă țină în priză și cresc […] The post Horoscop 3 septembrie – Zodia care astăzi va primi bani din senin first appeared on HotNews.md.
2 septembrie 2025
18:20
Olesea Stamate declară că un deputatul independent, neafiliat politic, are aceleași competențe pe care le are un deputat care face parte dintr-o fracțiune, cu o singură excepție – el este un deputat liber și are întotdeauna libertatea să spună lucrurilor pe nume. Eu fiind și parte a unei fracțiuni parlamentare, am reușit să blochez anumite […] The post Olesea Stamate: Am reușit să blochez anumite inițiative legislative proaste first appeared on HotNews.md.
17:10
AUR din Republica Moldova: Radiografia guvernării PAS scoate la iveală realitatea ultimilor patru ani # HotNews
Astăzi, la 34 de ani de Independență a Republicii Moldova – cetățenii ar fi trebuit să simtă roadele libertății, ale democrației și ale unui stat responsabil față de oameni. Din păcate, realitatea demonstrează că guvernările care s-au perindat, inclusiv actuala, au ratat valorificarea acestui parcurs. În loc de dezvoltare și prosperitate, avem parte de sărăcie, […] The post AUR din Republica Moldova: Radiografia guvernării PAS scoate la iveală realitatea ultimilor patru ani first appeared on HotNews.md.
16:20
Partidul Republican „Inima Moldovei” a făcut publică o declarație privind percheziţiile efectuate de poliţie la unii activişti ai formaţiunii. Partidul Republican „Inima Moldovei” a informat în această dimineaţă despre percheziţiile efectuate de către poliţie la unii activişti ai formaţiunii. Am declarat că ne aşteptam la astfel de acţiuni din partea guvernării, lucru despre care am […] The post Perchezițiile la activiștii INIMA MOLDOVEI sunt o încercare de discreditare first appeared on HotNews.md.
14:30
Platforma Flightradar24 contrazice acuzațiile UE privind bruiajul semnalului GPS al avionului Ursulei von der Leyen de către Rusia # HotNews
Platforma Flightradar24 a contrazis într-un mesaj pe X afirmațiile autorităților UE si ale Bugariei potrivit cărora avionul care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar fi fost afectat de bruiajul semnalului GPS de către Rusia. În timp ce media și autoritățile europene susțin că o presupusă interferență rusească a GPS-ului a […] The post Platforma Flightradar24 contrazice acuzațiile UE privind bruiajul semnalului GPS al avionului Ursulei von der Leyen de către Rusia first appeared on HotNews.md.
12:10
c și-a prezentat principalele obiective în viitorul Parlament al Republicii Moldova! Acestea cuprind acțiuni în toate domeniile vieții # HotNews
Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, și-a anunțat principalele 50 de obiective care vizează transformarea Republicii Moldova într-o țară dezvoltată, cu cetățeni mulțumiți de calitatea vieții. Potrivit formațiunii, singura garanție a realizării acestor propuneri este prezența unui număr cât mai mare de deputați ai Partidului Nostru în Parlament. ”Partidul Nostru nu a fost la guvernare, […] The post c și-a prezentat principalele obiective în viitorul Parlament al Republicii Moldova! Acestea cuprind acțiuni în toate domeniile vieții first appeared on HotNews.md.
12:00
Partidul ”Moldova Mare” continuă lupta pentru dreptul de a participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie # HotNews
Partidul ”Moldova Mare” ar putea reveni în cursa electorală, după ce a depus o cerere de revizuire a hotărârii Curții Supreme de Justiție (CSJ), care a menținut interdicția Comisiei Electorale Centrale privind înregistrarea formațiunii la parlamentarele din 28 septembrie. Lidera partidului, Victoria Furtună, acuză că decizia este „ilegală și politică”. „Curtea Supremă de Justiție, în […] The post Partidul ”Moldova Mare” continuă lupta pentru dreptul de a participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie first appeared on HotNews.md.
08:40
Olesea Stamate: Am decis să iau calea cea mai grea, deoarece întotdeauna am rămas fidelă principiilor și valorilor pe care le-am avut # HotNews
Olesea Stamate declară ca în aceste alegeri, ca și de fiecare dată, vom auzi că un vot pentru un candidat independent este o risipă. Acest lucru nu este adevărat, deoarece unicul vot risipit, este cel care nu este exercitat. Acest lucru este promovat de partidele politice, pentru ca să obțină mai multe voturi. Eu am […] The post Olesea Stamate: Am decis să iau calea cea mai grea, deoarece întotdeauna am rămas fidelă principiilor și valorilor pe care le-am avut first appeared on HotNews.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:10
Horoscop 2 septembrie – o zi cu de toate. O să ne gestionăm energia să facem față tuturor provocărilor și să ne croim drum spre niște obiective îndrăznețe. FECIOARĂ Se observă proiecte noi la orizont și or să fie și cu succes, și sigur că și cu bani, ca să se știe pentru ce munciți. […] The post Horoscop 2 septembrie – Zodia pentru care se anunță o sumă de bani first appeared on HotNews.md.
1 septembrie 2025
14:20
Irina Vlah: Avem informaţii că asupra CEC se fac presiuni ca eu personal să fiu exclusă din lista de candidaţi ai Blocului Electoral Patriotic # HotNews
Irina Vlah, liderul Partidului Republican “Inima Moldovei”, în cadrul unui briefing, a vorbit despre intensificarea atacurilor împotriva formațiunii, precum și despre tentativele PAS privind eliminarea sa din cursa electorală. “Presiunea sistematică asupra mea și intimidarea echipei mele au început odată cu apariția noastră în politica națională. Încă de la început, PAS tot încearcă să ne […] The post Irina Vlah: Avem informaţii că asupra CEC se fac presiuni ca eu personal să fiu exclusă din lista de candidaţi ai Blocului Electoral Patriotic first appeared on HotNews.md.
14:00
Avionul Ursulei von der Leyen aterizează la Plovdiv după ce a survolat aeroportul timp de o oră, în urma unei presupuse bruieri ruse a semnalului GPS # HotNews
Avionul cu care preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen efectuează un turneu diplomatic în state din Uniunea Europeană (UE) aliate Ucrainei a fost nevoit să aterizeze în Bulgaria, din cauza unei presupuse bruieri a semnalului GPS, relatează The Financial Time (FT), o informaţie confirmată AFP de către CE, care arată cu degetul Moscova. […] The post Avionul Ursulei von der Leyen aterizează la Plovdiv după ce a survolat aeroportul timp de o oră, în urma unei presupuse bruieri ruse a semnalului GPS first appeared on HotNews.md.
11:20
Boris Volosatîi: „Republica Moldova nu are viitor fără profesori respectați și fără școli puternice” # HotNews
Astăzi, 1 septembrie 2025, cu prilejul începutului de an școlar, președintele AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a adresat un mesaj de solidaritate și încredere elevilor, profesorilor și părinților. În intervenția sa, liderul AUR din Republica Moldova a subliniat rolul esențial al educației în dezvoltarea țării și a transmis un apel ferm la unitate: „Ca […] The post Boris Volosatîi: „Republica Moldova nu are viitor fără profesori respectați și fără școli puternice” first appeared on HotNews.md.
09:10
Un bărbat a fost condamnat la 5 ani de închisoare și obligat să achite peste 800 de mii de lei pentru contrabandă # HotNews
La data de 29 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința unui director de companie, găsit vinovat de comiterea infracțiunii de contrabandă. Instanța i-a aplicat o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 5 ani, cu suspendare condiționată de un termen de probațiune de 3 ani. Acțiunea civilă înaintată de […] The post Un bărbat a fost condamnat la 5 ani de închisoare și obligat să achite peste 800 de mii de lei pentru contrabandă first appeared on HotNews.md.
08:40
Olesea Stamate: Astăzi este o zi plină de emoții – ai mei trei pășesc cu înCREDere într-un nou an școlar # HotNews
Deputata Olesea Stamate declară că azi, campania e pe pauză. Începe un nou an școlar, iar pentru mine, ca și pentru toți părinții, este o zi plină de emoții. Ai mei trei pășesc cu înCREDere în acest drum, la fel ca zecile de mii de copii din toată țara. Le doresc elevilor și studenților să […] The post Olesea Stamate: Astăzi este o zi plină de emoții – ai mei trei pășesc cu înCREDere într-un nou an școlar first appeared on HotNews.md.
08:00
A fost arestat un suspect în cazul uciderii fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean Andrii Parubî # HotNews
Un suspect a fost arestat în cazul asasinării fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî, a anunţat Volodimir Zelenski, potrivit The Guardian. „Suspectul a dat o primă declaraţie”, a precizat Zelenski, preşedintele Ucrainei, pe aplicaţia de mesagerie Telegram. „În prezent se desfăşoară acţiuni urgente de anchetă pentru a stabili toate circumstanţele acestei crime.” Asasinarea lui […] The post A fost arestat un suspect în cazul uciderii fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean Andrii Parubî first appeared on HotNews.md.
07:50
Andrei Năstase: Lansarea este o întoarcere la rădăcini, o mărturie că adevărata putere vine din popor # HotNews
Candidatul independent Andrei Năstase și-a dat startul oficial în campania pentru alegerile parlamentare. Evenimentul a avut loc în satul său de baștină, Mândrești. Politicianul a subliniat că și-a dorit ca lansarea să fie una „de suflet”, în fața consătenilor. O atmosferă caldă și profund emoționantă a străjuit această minunată zi Mândrești, baștina mea. Aici, unde […] The post Andrei Năstase: Lansarea este o întoarcere la rădăcini, o mărturie că adevărata putere vine din popor first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 1 septembrie – o zi reușită. O să ne bucurăm de o energie care o să fie combustibilul nostru pe ziua de azi și o să rezolvăm cât mai multe treburi deodată. FECIOARĂ O să luați parte la o ședință și poate o să vă spuneți și voi punctul de vedere, ca să se […] The post Horoscop 1 septembrie – GEMENI – se observă o mărire de salariu first appeared on HotNews.md.
31 august 2025
20:00
Urmează doi ani dificili pentru români, anunță președintele Nicușor Dan. Impactul măsurilor luate de Guvernul Bolojan pentru a reduce dificitul bugetar ar putea fi atenuat în 2027, transmite Nexta.ro. Nicușor Dan, președintele României: ”Este un moment din care trebuie să ieșim, pentru că, altfel, economic, pentru toată lumea va fi mult mai dificil. Și bineînțeles […] The post Nicușor Dan: Urmează doi ani dificili pentru români first appeared on HotNews.md.
15:50
Astăzi, 31 august 2025, în centrul capitalei, la Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova a marcat Ziua Limbii Române printr-o ceremonie solemnă. Evenimentul a început cu un moment simbolic: membrii Biroului Politic al AUR din Republica Moldova, au depus flori la busturile […] The post VIDEO Boris Volosatîi: „Limba română este cheia Reîntregirii Neamului Românesc” first appeared on HotNews.md.
15:10
O femeie a pus bannere în centrul orașului în care îi ”mulțumea” celei mai bune prietene că s-a culcat cu soțul ei # HotNews
O femeie a pus mai multe bannere în centrul orașului său prin care îi mulțumea sarcastic celei mai bune prietene pentru că s-a culcat cu soțul ei timp de 5 ani. O chinezoaică a afișat bannere roșii pe gardul unui complex rezidențial din Changsha, în provincia Hunan din centrul Chinei, exprimându-și sarcastic recunoștința față de […] The post O femeie a pus bannere în centrul orașului în care îi ”mulțumea” celei mai bune prietene că s-a culcat cu soțul ei first appeared on HotNews.md.
11:00
Donald Trump vrea să emită un ordin executiv care va solicita fiecărui votant să se identifice # HotNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă că va emite un ordin executiv care va solicita fiecărui votant să se identifice, relatează Reuters. ‘Actul de identitate al alegătorului trebuie să facă parte din fiecare vot. FĂRĂ EXCEPŢII! Voi emite un ordin executiv în acest scop!!!’, a scris Trump pe Truth Social. ‘De asemenea, nu se […] The post Donald Trump vrea să emită un ordin executiv care va solicita fiecărui votant să se identifice first appeared on HotNews.md.
10:20
Olesea Stamate: Ca mamă, știu cât de mult contează să îți înveți copiii să spună primul „te iubesc” în limba ta. # HotNews
Deputata Olesea Stamate declară că Limba română este mai mult decât o moștenire – este dovada că am rezistat, că am rămas uniți și că am mers înainte cu demnitate. Ca mamă, știu cât de mult contează să îți înveți copiii să spună primul „te iubesc” în limba ta, susține Olesea Stamate. Ca jurist, știu […] The post Olesea Stamate: Ca mamă, știu cât de mult contează să îți înveți copiii să spună primul „te iubesc” în limba ta. first appeared on HotNews.md.
10:00
Irina Vlah și membri ai Partidului Republican „Inima Moldovei”, de Ziua Limbii Române, au recitat „Limba noastră” – poezia lui Alexei Mateevici, versurile căreia sunt versurile Imnului de Stat al Republicii. Liderul partidului, Irina Vlah, a declarat că este „limba cronicilor, a rugăciunilor și a cântecelor noastre. Limba în care se oglindește sufletul și istoria […] The post VIDEO: Irina Vlah: La mulți ani, dragi compatrioți! La mulți ani de Ziua Limbii noastre! first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 31 august – SCORPION – vin bani de undeva și o să ieșiți cu ai voștri la o terasă # HotNews
Horoscop 31 august – o zi frumoasă. E un entuziasm care o să ne călăuzească pe tot parcursul zilei și o să ne facem timp și pentru ai noștri și pentru prieteni ca să ne încărcăm bateriile. FECIOARĂ O să ieșiți pe la evenimentele mondene dacă n-aveți propria aniversare și prietenii în jurul vostru, că […] The post Horoscop 31 august – SCORPION – vin bani de undeva și o să ieșiți cu ai voștri la o terasă first appeared on HotNews.md.
30 august 2025
22:40
Pentru mine politica nu este despre putere, ci despre responsabilitate, despre curajul de a spune adevărul, despre puterea de a asculta și despre datoria de a nu rămâne nepăsători, declară Elena Grițco. În calitate de consilier municipal la Bălți, am fost alături de oameni în fiecare zi, le-am ascultat grijile, durerile și speranțele. Astăzi, candidez […] The post Elena Grițco: Partidul Nostru este pentru o Moldovă în care Legea îi protejează pe toți! first appeared on HotNews.md.
11:40
Țara europeană în care șoferii iau amenzi și primesc puncte de penalizare dacă frânează brusc # HotNews
Departamentul de Circulație din Spania va instala dispozitive înainte și după punctele de control al vitezei pentru a-i prinde pe șoferii care frânează brusc atunci când se apropie de un radar. Aceștia riscă amenzi de 200 de euro și 4 puncte de penalizare, relatează publicația El Diario. Scopul este de a reduce numărul accidentelor provocate […] The post Țara europeană în care șoferii iau amenzi și primesc puncte de penalizare dacă frânează brusc first appeared on HotNews.md.
11:30
Partidul Nostru s-a lansat în campanie, prezentând 29 de proiecte de lege gata elaborate, la Rediul Mare, unde a copilărit Renato Usatîi # HotNews
În locul de unde izvorăște și pornește râul Răut, în sat unde și-a petrecut copilăria – Rediul Mare din raionul Dondușeni, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a prezentat echipa de candidați pentru alegerile parlamentare. El a prezentat și cele 29 de proiecte de lege pregătite pentru adoptare în viitorul Parlament. Renato Usatîi a anunțat că […] The post Partidul Nostru s-a lansat în campanie, prezentând 29 de proiecte de lege gata elaborate, la Rediul Mare, unde a copilărit Renato Usatîi first appeared on HotNews.md.
11:10
Victoria Furtună: CEC a ascuns informații esențiale pentru a bloca înregistrarea Partidului „Moldova Mare” # HotNews
Lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, acuză Comisia Electorală Centrală (CEC) că ar fi ascuns în mod intenționat informații privind unul dintre candidații formațiunii, pentru a bloca înregistrarea partidului în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, transmite Omniapres.md. „Cei din Comisia Electorală Centrală, cunoscând încă din 19 august despre faptul că există un […] The post Victoria Furtună: CEC a ascuns informații esențiale pentru a bloca înregistrarea Partidului „Moldova Mare” first appeared on HotNews.md.
10:30
Ouă ucrainene care conțin substanțe strict interzise în UE, pe rafturile supermarketurilor franceze # HotNews
Producătorii francezi de ouă acuză marile lanțuri de distribuție că au pus în vânzare sute de mii de ouă provenite din Ucraina, care nu respectă normele europene și pentru care analizele au arătat prezența unor substanțe strict interzise în Uniunea Europeană. Organizația denunță atât riscul sanitar pentru consumatori, cât și o concurență neloială care amenință […] The post Ouă ucrainene care conțin substanțe strict interzise în UE, pe rafturile supermarketurilor franceze first appeared on HotNews.md.
09:30
„Dacă nu-i poți învinge, interzice-i”: cum “sistemul” german atacă democrația prin excluderea candidaților AfD # HotNews
În Germania, conceptul de „democrație defensivă” – promovat de elitele politice ca justificare pentru a decide cine are voie și cine nu să participe la viața publică – este folosit tot mai agresiv împotriva partidului populist de dreapta AfD. Cel mai recent exemplu este excluderea candidatului AfD din alegerile locale de la Ludwigshafen, un oraș […] The post „Dacă nu-i poți învinge, interzice-i”: cum “sistemul” german atacă democrația prin excluderea candidaților AfD first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 30 august – o zi condimentată frumos. Ies la iveală dorințele ascunse și o să ne găsim curajul să facem un pas spre împăcare, să facem ordine în viață. FECIOARĂ Se poate să plecați în excursie și să vă bucurați de revederea unor prieteni, poate vă sărbătoriți, ori e ziua de naștere a altcuiva, […] The post Horoscop 30 august – CAPRICORN – o să jonglați cu niște bani ca să le faceți o surpriză first appeared on HotNews.md.
29 august 2025
20:10
Deputata Olesea Stamate solicită informații de la Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării și anume, ce sume a primit centrul din bugetul de stat și de la finanțatorii săi și cum au fost cheltuite, câți angajați au fost încadrați, un raport complet de activitate pentru anul 2024. Începem astăzi campania electorală și cu siguranță acest Centru de combatere a dezinformării va avea un rol cheie, inclusiv în campanie electorală, declară Olesea Stamate. În acest sens, m-am gândit să începem campania cu acțiune de transparență, prin care solicităm acestui Centru să ne ofere informații cu privire la mijloacele financiare pe care le-am primit de la bugetul de stat și de la alți finanțatori. De asemenea, să raporteze activitățile care au fost desfășurate și personalul care este angajat la Centru. De asemenea, ne interesează și un raport de activitate pentru anul 2024, susține Olesea Stamate. În timp ce pregăteam demersul oficial către această Instituție transmiți, am încercat să găsesc o adresă electronică pentru a transmite demersul semnat, dar nu am găsit nicăieri și nici nu există un site al acestui Centru după mai mult de doi ani de activitate. Doar o adresă fizică, fără niciun fel de date de contact, nici un număr de telefon, etc. Dragi cetățeni, răspunsul ar trebui să-l primim în termen de 7 zile. Imediat după ce voi primi un răspuns, vă voi comunica, mai spune Olesea Stamate. # HotNews
Deputata Olesea Stamate solicită informații de la Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării și anume, ce sume a primit centrul din bugetul de stat și de la finanțatorii săi și cum au fost cheltuite, câți angajați au fost încadrați, un raport complet de activitate pentru anul 2024. Începem astăzi campania electorală și cu […] The post Deputata Olesea Stamate solicită informații de la Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării și anume, ce sume a primit centrul din bugetul de stat și de la finanțatorii săi și cum au fost cheltuite, câți angajați au fost încadrați, un raport complet de activitate pentru anul 2024. Începem astăzi campania electorală și cu siguranță acest Centru de combatere a dezinformării va avea un rol cheie, inclusiv în campanie electorală, declară Olesea Stamate. În acest sens, m-am gândit să începem campania cu acțiune de transparență, prin care solicităm acestui Centru să ne ofere informații cu privire la mijloacele financiare pe care le-am primit de la bugetul de stat și de la alți finanțatori. De asemenea, să raporteze activitățile care au fost desfășurate și personalul care este angajat la Centru. De asemenea, ne interesează și un raport de activitate pentru anul 2024, susține Olesea Stamate. În timp ce pregăteam demersul oficial către această Instituție transmiți, am încercat să găsesc o adresă electronică pentru a transmite demersul semnat, dar nu am găsit nicăieri și nici nu există un site al acestui Centru după mai mult de doi ani de activitate. Doar o adresă fizică, fără niciun fel de date de contact, nici un număr de telefon, etc. Dragi cetățeni, răspunsul ar trebui să-l primim în termen de 7 zile. Imediat după ce voi primi un răspuns, vă voi comunica, mai spune Olesea Stamate. first appeared on HotNews.md.
13:40
Curtea Constituţională a Thailandei a demis-o vineri pe Paetongtarn Shinawatra din funcţia de prim-ministru, pentru încălcarea normelor etice, după doar un an de când aceasta se afla la putere, dând o lovitură zdrobitoare puternicei dinastii politice Shinawatra, ceea ce ar putea marca începutul unei noi perioade de tulburări în ţara asiatică, relatează Reuters. Paetongtarn Shinawatra, […] The post Curtea Constituţională decide demiterea prim-ministrului pentru încălcarea normelor etice first appeared on HotNews.md.
13:20
Irina Vlah: Blocul Patriotic nu este o alianță de politicieni, ci răspunsul poporului la abuzurile și incompetența regimului PAS! # HotNews
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) a intrat oficial în campania electorală pentru alegerile în Parlamentul Republicii Moldova. Lansarea în campanie a avut loc la Mănăstirea Căpriana. În cadrul evenimentului, Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei” s-a arătat convinsă de succesul Blocului la alegerile din 28 septembrie. „Blocul Patriotic […] The post Irina Vlah: Blocul Patriotic nu este o alianță de politicieni, ci răspunsul poporului la abuzurile și incompetența regimului PAS! first appeared on HotNews.md.
10:20
Deputata Olesea Stamate declară că avem nevoie de o justiție care să apere oamenii, nu interesele. Avem nevoie de o țară în care fiecare cetățean să simtă dreptatea și siguranța zilei de mâine. Vreau să văd Moldova europeană, liberă și prosperă. Acesta este drumul nostru comun și el cere curaj, onestitate și multă muncă. Sunt […] The post Olesea Stamate: Cred în viitorul nostru. Cred în Moldova. Cred în fiecare dintre voi. first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 29 august – RAC – se potrivește să vină bani din surse particulare sau colaborări # HotNews
Horoscop 29 august – o zi cu câștiguri și rezultate vizibile. O să ne dăm interesul să facem lucruri atent controlate, ca să atingem rezultatul pe care ni-l dorim. FECIOARĂ Sunt chestiuni importante de rezolvat și o să vă interesați de lucrurile care depind strict de voi. În rest, sunați sau trimiteți email autorităților de […] The post Horoscop 29 august – RAC – se potrivește să vină bani din surse particulare sau colaborări first appeared on HotNews.md.
28 august 2025
19:50
Se adună nori tot mai negri pe cerul Europei – ce pune la cale Bruxellesul? Ursula von der Leyen – turneu de război în Estul Europei # HotNews
O știre venită cam pe nepusă masă e că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine luni în România și se vede cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan. Neobișnuit, însă, e că Ursula vine la Constanța și nu în capitala București. Acea Constanță unde nu a catadicsit să vină zilele trecute, […] The post Se adună nori tot mai negri pe cerul Europei – ce pune la cale Bruxellesul? Ursula von der Leyen – turneu de război în Estul Europei first appeared on HotNews.md.
14:40
Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza politicilor sale din pandemia de COVID # HotNews
Fostul ministru polonez al sănătăţii, Adam Niedzielski, a fost internat miercuri în spital după ce a fost agresat în oraşul Siedlce, din estul ţării, într-un incident pe care autorităţile îl consideră legat de rolul său în elaborarea politicilor naţionale din timpul pandemiei de COVID. „Acum câteva ore, am fost victima unui atac brutal”, a declarat […] The post Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza politicilor sale din pandemia de COVID first appeared on HotNews.md.
13:50
Nicușor Dan, fără mesaj de ziua Moldovei și absent de la Chișinău: gafă politică sau unionism mascat? # HotNews
În premieră în ultimii ani, președintele României nu a transmis nici un mesaj public de Ziua Independenței Republicii Moldova. Miercuri, președintele Nicușor Dan a ales să tacă, spre deosebire de predecesorii Traian Băsescu și Klaus Iohannis. E doar o gafă sau o alegere deliberată, cu semnificație politică? Informațiile G4Media indică un semnal politic: exprimarea unui […] The post Nicușor Dan, fără mesaj de ziua Moldovei și absent de la Chișinău: gafă politică sau unionism mascat? first appeared on HotNews.md.
12:10
BREAKING NEWS: Comandantul ucrainean responsabil de atacul asupra conductei Drujba interzis în Ungaria si în Schengen # HotNews
Guvernul de la Budapesta a decis să interzică intrarea în Ungaria și în spațiul Schengen comandantului unității militare ucrainene implicate în cel mai recent atac asupra conductei de petrol Drujba. Ministrul de externe Péter Szijjártó a declarat că incidentul a reprezentat „un atac asupra suveranității Ungariei”, punând în pericol securitatea energetică a țării și aducând-o […] The post BREAKING NEWS: Comandantul ucrainean responsabil de atacul asupra conductei Drujba interzis în Ungaria si în Schengen first appeared on HotNews.md.
11:00
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) a solicitat oficial Comisiei Electorale Centrale (CEC) recuzarea raportorului Dana Munteanu și a altor trei membri ai Comisiei, acuzați de lipsă de imparțialitate. Totodată, formațiunea reclamă faptul că autoritatea electorală ar fi depășit nejustificat termenul legal de șapte zile pentru a decide asupra înregistrării în cursa parlamentară din 28 […] The post ULTIMA ORĂ: PDMM acuză guvernarea de presiuni și cere recuzarea raportorului CEC first appeared on HotNews.md.
09:10
Vlad Filat: În doar patru ani, guvernarea PAS a aruncat Republica Moldova înapoi în spirala inflaționistă a anilor ’90 # HotNews
Vlad Filat, fostul Prim-ministrul, constată că în doar patru ani, Republica Moldova a fost aruncată înapoi în spirala inflaționistă a anilor ’90. Inflația cumulată a explodat la 66% între 2020–2024, adică aproape dublu față de guvernările precedente. În 2021–2022, prețurile au scăpat complet de sub control, iar toate majorările salariale au fost înghițite de scumpiri. […] The post Vlad Filat: În doar patru ani, guvernarea PAS a aruncat Republica Moldova înapoi în spirala inflaționistă a anilor ’90 first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 28 august – o zi destul de bună. O să muncim cu simț de răspundere și multe lucruri o să ne iasă la mare artă, iar o să ne ocupăm și de noi, de sănătatea noastră. FECIOARĂ E posibil să faceți o schimbare de macaz în carieră și să intrați într-un parteneriat care să […] The post Horoscop 28 august – VĂRSĂTOR – Vi se face o ofertă generoasă de bani first appeared on HotNews.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.