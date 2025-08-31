Nicușor Dan: Urmează doi ani dificili pentru români
HotNews, 31 august 2025 20:00
Urmează doi ani dificili pentru români, anunță președintele Nicușor Dan. Impactul măsurilor luate de Guvernul Bolojan pentru a reduce dificitul bugetar ar putea fi atenuat în 2027, transmite Nexta.ro. Nicușor Dan, președintele României: "Este un moment din care trebuie să ieșim, pentru că, altfel, economic, pentru toată lumea va fi mult mai dificil. Și bineînțeles […]
Acum o oră
20:00
Acum 6 ore
15:50
Astăzi, 31 august 2025, în centrul capitalei, la Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt", Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova a marcat Ziua Limbii Române printr-o ceremonie solemnă. Evenimentul a început cu un moment simbolic: membrii Biroului Politic al AUR din Republica Moldova, au depus flori la busturile […]
15:10
O femeie a pus bannere în centrul orașului în care îi "mulțumea" celei mai bune prietene că s-a culcat cu soțul ei
O femeie a pus mai multe bannere în centrul orașului său prin care îi mulțumea sarcastic celei mai bune prietene pentru că s-a culcat cu soțul ei timp de 5 ani. O chinezoaică a afișat bannere roșii pe gardul unui complex rezidențial din Changsha, în provincia Hunan din centrul Chinei, exprimându-și sarcastic recunoștința față de […]
Acum 12 ore
11:00
Donald Trump vrea să emită un ordin executiv care va solicita fiecărui votant să se identifice
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă că va emite un ordin executiv care va solicita fiecărui votant să se identifice, relatează Reuters. 'Actul de identitate al alegătorului trebuie să facă parte din fiecare vot. FĂRĂ EXCEPŢII! Voi emite un ordin executiv în acest scop!!!', a scris Trump pe Truth Social. 'De asemenea, nu se […]
10:20
Olesea Stamate: Ca mamă, știu cât de mult contează să îți înveți copiii să spună primul „te iubesc" în limba ta.
Deputata Olesea Stamate declară că Limba română este mai mult decât o moștenire – este dovada că am rezistat, că am rămas uniți și că am mers înainte cu demnitate. Ca mamă, știu cât de mult contează să îți înveți copiii să spună primul „te iubesc" în limba ta, susține Olesea Stamate. Ca jurist, știu […]
10:00
Irina Vlah și membri ai Partidului Republican „Inima Moldovei", de Ziua Limbii Române, au recitat „Limba noastră" – poezia lui Alexei Mateevici, versurile căreia sunt versurile Imnului de Stat al Republicii. Liderul partidului, Irina Vlah, a declarat că este „limba cronicilor, a rugăciunilor și a cântecelor noastre. Limba în care se oglindește sufletul și istoria […]
Acum 24 ore
07:00
Horoscop 31 august – SCORPION – vin bani de undeva și o să ieșiți cu ai voștri la o terasă
Horoscop 31 august – o zi frumoasă. E un entuziasm care o să ne călăuzească pe tot parcursul zilei și o să ne facem timp și pentru ai noștri și pentru prieteni ca să ne încărcăm bateriile. FECIOARĂ O să ieșiți pe la evenimentele mondene dacă n-aveți propria aniversare și prietenii în jurul vostru, că […]
30 august 2025
22:40
Pentru mine politica nu este despre putere, ci despre responsabilitate, despre curajul de a spune adevărul, despre puterea de a asculta și despre datoria de a nu rămâne nepăsători, declară Elena Grițco. În calitate de consilier municipal la Bălți, am fost alături de oameni în fiecare zi, le-am ascultat grijile, durerile și speranțele. Astăzi, candidez […]
Ieri
11:40
Țara europeană în care șoferii iau amenzi și primesc puncte de penalizare dacă frânează brusc
Departamentul de Circulație din Spania va instala dispozitive înainte și după punctele de control al vitezei pentru a-i prinde pe șoferii care frânează brusc atunci când se apropie de un radar. Aceștia riscă amenzi de 200 de euro și 4 puncte de penalizare, relatează publicația El Diario. Scopul este de a reduce numărul accidentelor provocate […]
11:30
Partidul Nostru s-a lansat în campanie, prezentând 29 de proiecte de lege gata elaborate, la Rediul Mare, unde a copilărit Renato Usatîi
În locul de unde izvorăște și pornește râul Răut, în sat unde și-a petrecut copilăria – Rediul Mare din raionul Dondușeni, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a prezentat echipa de candidați pentru alegerile parlamentare. El a prezentat și cele 29 de proiecte de lege pregătite pentru adoptare în viitorul Parlament. Renato Usatîi a anunțat că […]
11:10
Victoria Furtună: CEC a ascuns informații esențiale pentru a bloca înregistrarea Partidului „Moldova Mare"
Lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, acuză Comisia Electorală Centrală (CEC) că ar fi ascuns în mod intenționat informații privind unul dintre candidații formațiunii, pentru a bloca înregistrarea partidului în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, transmite Omniapres.md. „Cei din Comisia Electorală Centrală, cunoscând încă din 19 august despre faptul că există un […]
10:30
Ouă ucrainene care conțin substanțe strict interzise în UE, pe rafturile supermarketurilor franceze
Producătorii francezi de ouă acuză marile lanțuri de distribuție că au pus în vânzare sute de mii de ouă provenite din Ucraina, care nu respectă normele europene și pentru care analizele au arătat prezența unor substanțe strict interzise în Uniunea Europeană. Organizația denunță atât riscul sanitar pentru consumatori, cât și o concurență neloială care amenință […]
09:30
„Dacă nu-i poți învinge, interzice-i": cum "sistemul" german atacă democrația prin excluderea candidaților AfD
În Germania, conceptul de „democrație defensivă" – promovat de elitele politice ca justificare pentru a decide cine are voie și cine nu să participe la viața publică – este folosit tot mai agresiv împotriva partidului populist de dreapta AfD. Cel mai recent exemplu este excluderea candidatului AfD din alegerile locale de la Ludwigshafen, un oraș […]
07:10
Horoscop 30 august – o zi condimentată frumos. Ies la iveală dorințele ascunse și o să ne găsim curajul să facem un pas spre împăcare, să facem ordine în viață. FECIOARĂ Se poate să plecați în excursie și să vă bucurați de revederea unor prieteni, poate vă sărbătoriți, ori e ziua de naștere a altcuiva, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
20:10
Deputata Olesea Stamate solicită informații de la Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării și anume, ce sume a primit centrul din bugetul de stat și de la finanțatorii săi și cum au fost cheltuite, câți angajați au fost încadrați, un raport complet de activitate pentru anul 2024. Începem astăzi campania electorală și cu siguranță acest Centru de combatere a dezinformării va avea un rol cheie, inclusiv în campanie electorală, declară Olesea Stamate. În acest sens, m-am gândit să începem campania cu acțiune de transparență, prin care solicităm acestui Centru să ne ofere informații cu privire la mijloacele financiare pe care le-am primit de la bugetul de stat și de la alți finanțatori. De asemenea, să raporteze activitățile care au fost desfășurate și personalul care este angajat la Centru. De asemenea, ne interesează și un raport de activitate pentru anul 2024, susține Olesea Stamate. În timp ce pregăteam demersul oficial către această Instituție transmiți, am încercat să găsesc o adresă electronică pentru a transmite demersul semnat, dar nu am găsit nicăieri și nici nu există un site al acestui Centru după mai mult de doi ani de activitate. Doar o adresă fizică, fără niciun fel de date de contact, nici un număr de telefon, etc. Dragi cetățeni, răspunsul ar trebui să-l primim în termen de 7 zile. Imediat după ce voi primi un răspuns, vă voi comunica, mai spune Olesea Stamate.
13:40
Curtea Constituţională a Thailandei a demis-o vineri pe Paetongtarn Shinawatra din funcţia de prim-ministru, pentru încălcarea normelor etice, după doar un an de când aceasta se afla la putere, dând o lovitură zdrobitoare puternicei dinastii politice Shinawatra, ceea ce ar putea marca începutul unei noi perioade de tulburări în ţara asiatică, relatează Reuters. Paetongtarn Shinawatra, […]
13:20
Irina Vlah: Blocul Patriotic nu este o alianță de politicieni, ci răspunsul poporului la abuzurile și incompetența regimului PAS!
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) a intrat oficial în campania electorală pentru alegerile în Parlamentul Republicii Moldova. Lansarea în campanie a avut loc la Mănăstirea Căpriana. În cadrul evenimentului, Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei" s-a arătat convinsă de succesul Blocului la alegerile din 28 septembrie. „Blocul Patriotic […]
10:20
Deputata Olesea Stamate declară că avem nevoie de o justiție care să apere oamenii, nu interesele. Avem nevoie de o țară în care fiecare cetățean să simtă dreptatea și siguranța zilei de mâine. Vreau să văd Moldova europeană, liberă și prosperă. Acesta este drumul nostru comun și el cere curaj, onestitate și multă muncă. Sunt […]
07:00
Horoscop 29 august – RAC – se potrivește să vină bani din surse particulare sau colaborări
Horoscop 29 august – o zi cu câștiguri și rezultate vizibile. O să ne dăm interesul să facem lucruri atent controlate, ca să atingem rezultatul pe care ni-l dorim. FECIOARĂ Sunt chestiuni importante de rezolvat și o să vă interesați de lucrurile care depind strict de voi. În rest, sunați sau trimiteți email autorităților de […]
28 august 2025
19:50
Se adună nori tot mai negri pe cerul Europei – ce pune la cale Bruxellesul? Ursula von der Leyen – turneu de război în Estul Europei
O știre venită cam pe nepusă masă e că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine luni în România și se vede cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan. Neobișnuit, însă, e că Ursula vine la Constanța și nu în capitala București. Acea Constanța unde nu a catadicsit să vină zilele trecute, […]
14:40
Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza politicilor sale din pandemia de COVID
Fostul ministru polonez al sănătăţii, Adam Niedzielski, a fost internat miercuri în spital
13:50
Nicușor Dan, fără mesaj de ziua Moldovei și absent de la Chișinău: gafă politică sau unionism mascat? # HotNews
În premieră în ultimii ani, președintele României nu a transmis nici un mesaj public de Ziua Independenței Republicii Moldova. Miercuri, președintele Nicușor Dan a ales să tacă, spre deosebire de predecesorii Traian Băsescu și Klaus Iohannis. E doar o gafă sau o alegere deliberată, cu semnificație politică? Informațiile G4Media indică un semnal politic: exprimarea unui […] The post Nicușor Dan, fără mesaj de ziua Moldovei și absent de la Chișinău: gafă politică sau unionism mascat? first appeared on HotNews.md.
12:10
BREAKING NEWS: Comandantul ucrainean responsabil de atacul asupra conductei Drujba interzis în Ungaria si în Schengen # HotNews
Guvernul de la Budapesta a decis să interzică intrarea în Ungaria și în spațiul Schengen comandantului unității militare ucrainene implicate în cel mai recent atac asupra conductei de petrol Drujba. Ministrul de externe Péter Szijjártó a declarat că incidentul a reprezentat „un atac asupra suveranității Ungariei”, punând în pericol securitatea energetică a țării și aducând-o […] The post BREAKING NEWS: Comandantul ucrainean responsabil de atacul asupra conductei Drujba interzis în Ungaria si în Schengen first appeared on HotNews.md.
11:00
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) a solicitat oficial Comisiei Electorale Centrale (CEC) recuzarea raportorului Dana Munteanu și a altor trei membri ai Comisiei, acuzați de lipsă de imparțialitate. Totodată, formațiunea reclamă faptul că autoritatea electorală ar fi depășit nejustificat termenul legal de șapte zile pentru a decide asupra înregistrării în cursa parlamentară din 28 […] The post ULTIMA ORĂ: PDMM acuză guvernarea de presiuni și cere recuzarea raportorului CEC first appeared on HotNews.md.
09:10
Vlad Filat: În doar patru ani, guvernarea PAS a aruncat Republica Moldova înapoi în spirala inflaționistă a anilor ’90 # HotNews
Vlad Filat, fostul Prim-ministrul, constată că în doar patru ani, Republica Moldova a fost aruncată înapoi în spirala inflaționistă a anilor ’90. Inflația cumulată a explodat la 66% între 2020–2024, adică aproape dublu față de guvernările precedente. În 2021–2022, prețurile au scăpat complet de sub control, iar toate majorările salariale au fost înghițite de scumpiri. […] The post Vlad Filat: În doar patru ani, guvernarea PAS a aruncat Republica Moldova înapoi în spirala inflaționistă a anilor ’90 first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 28 august – o zi destul de bună. O să muncim cu simț de răspundere și multe lucruri o să ne iasă la mare artă, iar o să ne ocupăm și de noi, de sănătatea noastră. FECIOARĂ E posibil să faceți o schimbare de macaz în carieră și să intrați într-un parteneriat care să […] The post Horoscop 28 august – VĂRSĂTOR – Vi se face o ofertă generoasă de bani first appeared on HotNews.md.
27 august 2025
17:50
EXPLOZIV: Donald Trump flutură pușcărie grea asupra clanului Soros: Niște psihopați, trebuie puși sub acuzare # HotNews
”George Soros și minunatul său fiu de stânga radicală ar trebui acuzați în baza legii RICO pentru sprijinul acordat protestelor violente și multe altele, pe întreg teritoriul Statelor Unite ale Americii. Nu vom mai permite acestor nebuni să distrugă America, fără a-i da nici măcar o șansă să „RESPIRE” și să fie LIBERĂ. Soros și […] The post EXPLOZIV: Donald Trump flutură pușcărie grea asupra clanului Soros: Niște psihopați, trebuie puși sub acuzare first appeared on HotNews.md.
17:40
De Ziua Independenței, AUR din Republica Moldova cere sprijin internațional pentru Unire: „Independența nu este deplină fără Reunirea cu România” # HotNews
Astăzi, 27 august, cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova, conducerea AUR din Republica Moldova a adresat un apel solemn către comunitatea internațională. În cadrul evenimentului desfășurat la Chișinău, președintele AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a dat citire unui Manifest prin care a reafirmat caracterul injust al graniței dintre Republica Moldova și România impuse prin […] The post De Ziua Independenței, AUR din Republica Moldova cere sprijin internațional pentru Unire: „Independența nu este deplină fără Reunirea cu România” first appeared on HotNews.md.
12:00
Renato Usatîi invită cetățenii să analizeze lista candidaților Partidului Nostru: Modificările pot fi făcute până în data de 28 august # HotNews
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a lansat un apel public către cetățeni să analizeze lista candidaților formațiunii sale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat oficial partidul în cursa electorală. „Am avut mai multe discuții despre lista candidaților. Fiecare raion a propus doi, patru candidați”, a declarat Renato […] The post Renato Usatîi invită cetățenii să analizeze lista candidaților Partidului Nostru: Modificările pot fi făcute până în data de 28 august first appeared on HotNews.md.
11:50
Deputata Olesea Stamate susține că astăzi, de Ziua Independenței, ne amintim că libertatea nu vine niciodată de la sine. Ea se clădește prin muncă, prin sacrificii și prin încrederea că putem construi o Moldovă mai bună. Am fost martoră la multe momente în care oamenii și-au pierdut încrederea în stat, dar am văzut și cum […] The post Olesea Stamate: CRED că putem transforma Moldova într-un stat european, demn și prosper first appeared on HotNews.md.
10:50
Irina Vlah: Anume Independența ne dà puterea necesară de a merge înainte, de a construi statul modern Republica Moldova # HotNews
Irina Vlah, Preşedintele Partidului Republican „Inima Moldovei” a adresat un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova. Ea a depus flori la monumentul Domnitorului Ştefan cel Mare si Sfânt alǎturi de liderii Blocului Patriotic. “Stimaţi cetăţeni ai Republicii Moldova! Dragi compatrioţi! Ziua Independenţei este cea mai importantă sărbătoare pentru orice ţară şi Republica Moldova nu […] The post Irina Vlah: Anume Independența ne dà puterea necesară de a merge înainte, de a construi statul modern Republica Moldova first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 27 august – o zi cu revelații. Apar surprize plăcute și or să ne treacă supărările pe te miri ce sau pe niște oameni pe care i-om fi judecat greșit. FECIOARĂ O să vă străduiți să recuperați niște bani ca să vă duceți în weekend pe undeva, să vă bucurați de timpul liber petrecut […] The post Horoscop 27 august – PEȘTI – o să interacționați cu niște parteneri de afaceri first appeared on HotNews.md.
26 august 2025
18:20
Irina Vlah s-a adresat către Jillian Stirk, şefa Misiunii de observare a alegerilor a ODIHR: Guvernarea nu-și dorește alegeri libere și corecte # HotNews
Irina Vlah, preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei, a adresat o scrisoare observatorilor internaționali, în care-și exprimă temerea că alegerile vor fi fraudate. Vedeți mai jos Adresarea Irinei Vlah către Jillian Stirk, şefa Misiunii de observare a alegerilor a ODIHR: “Stimată Dnă Jillian […] The post Irina Vlah s-a adresat către Jillian Stirk, şefa Misiunii de observare a alegerilor a ODIHR: Guvernarea nu-și dorește alegeri libere și corecte first appeared on HotNews.md.
18:00
BREAKING NEWS: Partidul Democrat Modern din Moldova a depus un denunț la Procuratura Generală și Procuratura Anticorupție # HotNews
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) a depus un denunț la Procuratura Generală și Procuratura Anticorupție în care cere atragerea la răspundere penală a persoanelor responsabile din cadrul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Agenția Servicii Publice (ASP) și Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru abuz de putere, depășirea atribuțiilor de serviciu, fals în acte publice […] The post BREAKING NEWS: Partidul Democrat Modern din Moldova a depus un denunț la Procuratura Generală și Procuratura Anticorupție first appeared on HotNews.md.
16:30
Curtea de Apel a decis astăzi repunerea Partidului „Moldova Mare” în cursa electorală, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) refuzase anterior înregistrarea formațiunii. Lidera partidului, Victoria Furtună, a salutat hotărârea instanței și a anunțat că echipa va depune imediat toate documentele necesare pentru continuarea campaniei: „Mergem să pregătim actele și să pășim în această luptă […] The post ULTIMA ORĂ: „Moldova Mare” revine în cursa electorală first appeared on HotNews.md.
13:40
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, declară că reforma Parlamentului este un act de responsabilitate națională, de aceea, cer tuturor candidaților și partidelor să-și asume public: modificarea Articolului 60 din Constituție, în conformitate cu rezultatele referendumului din 2019; reducerea numărului de deputați de la 101 la 61 și anularea imunității parlamentare. Aceasta nu […] The post Andrei Năstase: Reforma Parlamentului este un act de responsabilitate națională first appeared on HotNews.md.
13:10
DOC: PDMM a trimis misiunilor diplomatice o scrisoare în care denunță tentativa guvernării PAS de a bloca înregistrarea formațiunii politice în alegeri # HotNews
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) face un apel public și sesizează misiunile diplomatice și observatorii electorali internaționali acreditați la Chișinău în legătură cu tentativa actualei guvernări de a bloca cu orice preț înregistrarea formațiunii politice în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Într-o scrisoare trimisă Ambasadei Statelor Unite ale Americii, Delegației UE și […] The post DOC: PDMM a trimis misiunilor diplomatice o scrisoare în care denunță tentativa guvernării PAS de a bloca înregistrarea formațiunii politice în alegeri first appeared on HotNews.md.
12:40
Igor Cujba, Partidul Nostru: În 4 ani PAS nu a creat nimic, decât impresia că oamenii trebuie să viseze la UE și să voteze pentru ei # HotNews
În cei patru ani de putere absolută în țară, Partidul Acțiune și Solidaritate nu a îndeplinit niciuna dintre promisiunile de bază pentru care oamenii au votat atunci, și nu a creat nimic altceva decât falsa impresie că, dacă se va continua să se voteze pentru ei, țara va intra în UE și imediat vor crește […] The post Igor Cujba, Partidul Nostru: În 4 ani PAS nu a creat nimic, decât impresia că oamenii trebuie să viseze la UE și să voteze pentru ei first appeared on HotNews.md.
09:20
LIVE: Protestul Partidului Republican „Inima Moldovei” la Inspectoratul de Poliție Buiucani: Nu fiți bâta PAS! # HotNews
Partidul Republican „Inima Moldovei” desfășoară în aceste clipe o acțiune de protest în fața sediului Inspectoratului de Politie Buiucani, unde urmează să fie audiați mai mulți activiști ai formațiunii, inclusiv Irina Vlah. Activiștii acuză guvernarea de presiune și persecutare, executând comenzi politice. Ei o acuză pe președinta Maia Sandu că folosește structurile statului împotriva opoziției. […] The post LIVE: Protestul Partidului Republican „Inima Moldovei” la Inspectoratul de Poliție Buiucani: Nu fiți bâta PAS! first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 26 august – o zi cu energie. O să ne mobilizăm, cum, necum, să ne achităm de toate obligațiile și de restanțe, ca să luăm startul într-o nouă provocare de succes. Musai. FECIOARĂ Se observă câștiguri, poate vi se mărește salariul, vi se dau bani din urmă, e o reașezare în plan financiar și […] The post Horoscop 26 august – BALANȚĂ – noutăți care vă țin în priză și vă dau idei de afaceri first appeared on HotNews.md.
25 august 2025
14:10
Telefoane în valoare de 700.000 lei ascunse în pereţii laterali ai unui microbuz înmatriculat în Ucraina # HotNews
Aproximativ 200 de telefoane mobile în valoare de 700.000 lei, fără documente de provenienţă au fost descoperite ascunse în pereţii laterali ai unui microbuz, de poliţiştii de frontieră de la Vicovu de Sus. Microbuzul era înmatriculat în Ucraina şi era condus de un cetăţean ucrainean. În acest caz, a fost deschis dosar penal pentru săvârşiriea […] The post Telefoane în valoare de 700.000 lei ascunse în pereţii laterali ai unui microbuz înmatriculat în Ucraina first appeared on HotNews.md.
12:30
În timp ce se închid tot mai multe școli, Guvernul finanțează cu 2,5 milioane de lei un film despre Plahotniuc # HotNews
Guvernul Republicii Moldova a alocat din bugetul public 2,5 milioane de lei pentru promovarea filmului „Plaha”, o producție Jurnal TV în care este portretizat în context negativ fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Banii au fost alocați pe data de 7 august 2025, la inițiativa ministrului Culturii Sergiu Prodan. Despre acest lucru scrie canalul […] The post În timp ce se închid tot mai multe școli, Guvernul finanțează cu 2,5 milioane de lei un film despre Plahotniuc first appeared on HotNews.md.
10:40
VIDEO: La Ungheni au fost resetate 12 organizații primare ale Partidului Nostru. Renato Usatîi: consolidarea echipei continuă în toată țara! # HotNews
În raionul Ungheni au fost resetate 12 Organizații Primare ale Partidului Nostru. Președintele partidului, Renato Usatîi, a înmânat personal legitimațiile pentru 125 de membri ai formațiunii, marcând astfel o nouă etapă în consolidarea organizației teritoriale. „Mulțumim președintelui Partidului Nostru că a ajuns la noi la Ungheni. Avem emoții de bucurie că am devenit membri cu […] The post VIDEO: La Ungheni au fost resetate 12 organizații primare ale Partidului Nostru. Renato Usatîi: consolidarea echipei continuă în toată țara! first appeared on HotNews.md.
09:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că partidele și blocurile electorale înregistrate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 pot solicita modificări în listele de candidați. Până la începerea campaniei, formațiunile pot înlocui sau adăuga candidați, prin decizii adoptate de organele centrale de conducere și prezentate CEC. Instituția examinează cererile și se pronunță în termen de […] The post CEC: Concurenții electorali pot modifica listele de candidați până la 18 septembrie first appeared on HotNews.md.
09:20
Olesea Stamate: Fenomenul corupției electorale există, pentru nivelul de sărăcie este unul foarte mare # HotNews
Deputata Olesea Stamate constată că fenomenul corupției electorale există și nu este unul nou în Republica Moldova. Acest fenomen se va menține, pentru nivelul de sărăcie este unul foarte mare. Cu cât oamenii sunt mai săraci, cu atât sunt mai dispuși pentru potențiale câștiguri, susține Stamate. Există lege pentru asemenea încălcări, dar se pare că […] The post Olesea Stamate: Fenomenul corupției electorale există, pentru nivelul de sărăcie este unul foarte mare first appeared on HotNews.md.
08:40
Parisul l-a convocat pe ambasadorul SUA în Franţa, Charles Kushner, după acuzaţii „inacceptabile” la adresa lui Emmanuel Macron # HotNews
Ministerul francez de Externe a respins, duminică seara, acuzaţiile pe care ambasadorul SUA la Paris, Charles Kushner, i le-a adus într-o scrisoare preşedintelui Emmanuel Macron pe tema antisemitismului şi a anunțat că l-a convocat luni pe diplomatul american, nimeni altul decât cuscrul lui Donald Trump. Într-un comunicat, Quai d’Orsay a reacţionat duminică seara, afirmând că […] The post Parisul l-a convocat pe ambasadorul SUA în Franţa, Charles Kushner, după acuzaţii „inacceptabile” la adresa lui Emmanuel Macron first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 25 august – SCORPION – e posibil să ieșiți la rampă cu ceva nou, care va avea ecouri pozitive # HotNews
Horoscop 25 august – o zi destul de bună. O să ne organizăm ca lumea și o să ne dozăm eforturile, ca să ne ajungă energia pe o perioadă mai lungă de timp. FECIOARĂ O să puneți umărul la un proiect care v-ar propulsa în carieră și v-ar contura un alt statut, că e momentul […] The post Horoscop 25 august – SCORPION – e posibil să ieșiți la rampă cu ceva nou, care va avea ecouri pozitive first appeared on HotNews.md.
24 august 2025
13:30
Cancelarul Merz, despre un acord de pace în Ucraina: Suntem la o distanţă de 10 kilometri şi am parcurs, poate, primii 200 de metri # HotNews
Cancelarul german Friedrich Merz a descris eforturile de a ajunge la un acord de pace în Ucraina ca fiind „primii 200 de metri” dintr-un total de 10 kilometri. „Da, am făcut primii paşi. Dar, ca să mă exprim figurativ, suntem la o distanţă de 10 kilometri şi am parcurs, poate, primii 200 de metri, nu […] The post Cancelarul Merz, despre un acord de pace în Ucraina: Suntem la o distanţă de 10 kilometri şi am parcurs, poate, primii 200 de metri first appeared on HotNews.md.
13:20
VIDEO: Olesea Stamate: Am făcut echipă cu PAS, pentru că am crezut că ceea ce promit, va fi îndeplinit întocmai # HotNews
Atunci când cetățenii au votat pentru PAS, au votat pentru că partidul avea niște promisiuni diferite la acel moment, spune deputata PAS, Olesea Stamate, ex-vicepreședinte al acestei formațiuni. “Am făcut echipă cu ei, pentru că am crezut că ceea ce promit, va fi îndeplinit întocmai. Adică, atunci când spunea Justiție independentă, aceasta înseamnă anume independentă, […] The post VIDEO: Olesea Stamate: Am făcut echipă cu PAS, pentru că am crezut că ceea ce promit, va fi îndeplinit întocmai first appeared on HotNews.md.
12:40
Victor Bogatico, Partidul Nostru: Distribuirea uniformă a resurselor și a producției în întreaga țară – calea pentru dezvoltarea satelor și raioanelor # HotNews
În orașul Rîșcani vor fi deschise grupe de creșă – singurele din raion care vor primi copii începând cu vârsta de șase luni, astfel încât tânăra mamă să poată lucra și câștiga bani, ușurând astfel viața familiilor. Astfel de măsuri, împreună cu dezvoltarea infrastructurii, industriei și afacerilor locale, vor ajuta la revigorarea satelor și raioanelor. […] The post Victor Bogatico, Partidul Nostru: Distribuirea uniformă a resurselor și a producției în întreaga țară – calea pentru dezvoltarea satelor și raioanelor first appeared on HotNews.md.
