ELECTORALA 2025 // Patru scenarii pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie: riscurile, enumerate de experți

Părinții au început să primească ajutorul unic de 1.000 de lei acordat de stat la începutul anului de studii pentru fiecare elev din clasele I - IX. Este un sprijin financiar binevenit pentru familiile cu venituri reduse, în contextul cheltuielilor tot mai mari legate de pregătirea copiilor pentru școală, spun părinții. În cazul unor părinți, banii au fost transferați pe carduri, iar alți beneficiari au ridicat sprijinul financiar de la oficiile poștale.