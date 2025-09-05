ELECTORALA 2025 // Patru scenarii pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie: riscurile, enumerate de experți
Moldova1, 5 septembrie 2025 16:00
Alegerile parlamentare din 28 septembrie se anunță a fi complexe și tensionate. Analiștii politici avansează patru scenarii principale care ar putea urma după scrutin: o guvernare proeuropeană, o guvernare prorusă, o coaliție între un partid proeuropean și un partid de centru sau, în contextul tensiunilor politice, alegeri anticipate.
Acum 30 minute
16:00
15:50
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi va sta 30 de zile în arest preventiv, după ce Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor anticorupție. Acesta este vizat într-un nou dosar penal, fiind acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari, infracțiune pedepsită cu până la 10 ani de închisoare și amendă.
Acum o oră
15:40
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar avertizează asupra unor tentative de fraudă cu documente false # Moldova1
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB) atenționează cetățenii despre tentative de fraudă în care impostorii folosesc ilegal numele și identitatea instituției. Un caz recent arată modul de operare al escrocilor: o persoană a fost contactată telefonic după ce a accesat o reclamă pe rețelele sociale privind câștiguri rapide din investiții.
15:20
Secția prematuri de la IMC, reparată capital și dotată cu echipamente de ultimă generație: 1,6 milioane de euro oferiți de România și UE # Moldova1
Secția prematuri a Institutului Mamei și Copilului (IMC) din Chișinău a fost inaugurată vineri, 5 septembrie, după o reparație capitală și dotare completă cu echipamente medicale de ultimă generație. Modernizarea a fost realizată în cadrul proiectului „Cea mai bună șansă de viață pentru nou-născuți”, cu o investiție de 1,6 milioane de euro. Fondurile au fost alocate prin Programul Operațional Comun România – R. Moldova, beneficiind de sprijinul Guvernului României și al Uniunii Europene.
15:20
„Un sprijin binevenit”: părinții au început să primească ajutorul unic de 1.000 de lei pentru elevi # Moldova1
Părinții au început să primească ajutorul unic de 1.000 de lei acordat de stat la începutul anului de studii pentru fiecare elev din clasele I - IX. Este un sprijin financiar binevenit pentru familiile cu venituri reduse, în contextul cheltuielilor tot mai mari legate de pregătirea copiilor pentru școală, spun părinții. În cazul unor părinți, banii au fost transferați pe carduri, iar alți beneficiari au ridicat sprijinul financiar de la oficiile poștale.
Acum 2 ore
14:50
ELECTORALA 2025 // Femeile candidate la alegerile parlamentare declară venituri mai mici decât bărbații # Moldova1
Inegalitățile economice dintre femei și bărbați se reflectă și în campania electorală pentru parlamentarele din 2025. Potrivit unei analize prezentate de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, în medie, o candidată a declarat un venit anual de aproximativ 280,7 mii lei, cu 33% mai puțin decât un candidat bărbat, care a raportat circa 417,5 mii lei.
14:40
14:30
Peste 15.900 de studenți au fost înscriși la programele de licență și mai mult de 5.120 la master, în primele două tururi de admitere în universitățile din R. Moldova. Potrivit secretarei de stat de la Ministerul Educației și Cercetării (MEC), Adriana Cazacu, cifra este mai mare cu 7%, comparativ cu anul trecut.
Acum 4 ore
14:10
Chișinăul a devenit gazda unuia dintre cele mai prestigioase evenimente vinicole internaționale. În premieră, Republica Moldova găzduiește „Concours Mondial de Bruxelles - Sparkling Wines Session”, competiție dedicată exclusiv vinurilor spumante. Ceremonia oficială de deschidere a avut loc vineri, 5 septembrie.
14:00
14:00
Comisarul european pentru Extindere îndeamnă investitorii străini, antreprenorii locali și din diasporă să investească în R. Moldova # Moldova1
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a lansat un apel către mediul de afaceri să investească în Republica Moldova. Îndemnul, lansat de Marta Kos la evenimentul „Valorificarea oportunităților de investiții în Republica Moldova. Dialog cu comunitatea de afaceri”, care a avut loc joi, 4 septembrie, la Chișinău, este adresat atât investitorilor străini, antreprenorilor locali, cât și celor din diasporă, care vor să participe la transformarea economiei naționale.
13:50
Vrei să înțelegi mai bine ce se întâmplă cu banii tăi și cum să-i folosești în avantajul tău? Cum să economisești, să planifici inteligent și să iei decizii financiare corecte în fața schimbărilor? TV Moldova 1 îți aduce răspunsurile. În fiecare vineri, la ora 18:30, urmărește emisiunea „Banii” – programul care explică lumea finanțelor pe înțelesul tuturor și arată impactul lor direct asupra vieții tale.
13:40
13:30
R. Moldova poate adera la UE în pofida conflictului transnistrean. Oficial din Cipru: „Există un instrument pentru asta: Protocolul 10 la Actul de Aderare” # Moldova1
Ciprul preia, de la 1 ianuarie 2026, președinția Consiliului Uniunii Europene și extinderea blocului comunitar rămâne o prioritate pentru Nicosia. Într-un interviu acordat în exclusivitate postului Moldova 1, ministra pentru Afaceri Europene a Republicii Cipru, Marilena Raouna, a declarat că aderarea R. Moldova la UE, un stat cu probleme teritoriale, este posibilă, oferind exemplul țării sale, unde aplicarea acquis-ului comunitar a fost suspendată în regiunea aflată sub ocupație străină.
12:40
Colosul cu picioare de lut: Germania a debutat cu înfrângere în preliminariile Campionatului Mondial din anul 2026 # Moldova1
Supriză uriașă în zona europeană a preliminariilor Campionatului Mondial de fotbal din anul 2026. Într-o partidă din grupa A, naționala Slovaciei a învins-o acasă cu 2:0 pe cea a Germaniei. Echipa condusă de italianul Francesco Calzona a câștigat la Bratislava grație golurilor marcate de Dávid Hancko și David Strelec. Al doilea a însris cu o execuție spectaculoasă.
12:30
Încă un șofer a rămas fără mijlocul de transport, după ce a fost prins băut la volan: al doilea caz de când a fost modificată legislația # Moldova1
Un bărbat de 35 de ani a rămas fără motocicletă, după ce a fost prins conducând în stare de ebrietate prin localitatea Ruseștii Noi, raionul Ialoveni, în vara anului curent. Acesta este al doilea caz din R. Moldova când instanța decide confiscarea mijlocului de transport pentru șofat în stare de ebrietate.
12:30
Ambasadorul Armeniei în Belgia, interviu pentru Moldova 1: Erevanul se inspiră din experiența R. Moldova privind aderarea la UE # Moldova1
Armenia și Azerbaidjanul se apropie de un acord de pace istoric, iar proiectul „Intersecțiile păcii”, susținut de Statele Unite ale Americii, ar putea transforma radical rutele comerciale eurasiatice, a declarat ambasadorul Armeniei în Belgia, Tigran Balayan, într-un interviu exclusiv pentru Moldova 1. În același timp, Armenia își întărește cooperarea cu Republica Moldova, inspirându-se din parcursul statului nostru privind integrarea în Uniunea Europeană.
12:20
Sistemul MD–Alert va fi complet funcțional până la sfârșitul anului 2027, conform Programului național de aderare a Republicii Moldova la UE 2025–2029. Declarația au fost făcută de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, într-un interviu pentru agenția Moldpres. Potrivit ministrei, studiul de fezabilitate a fost deja finalizat, iar proiectul a intrat în a doua etapă.
Acum 6 ore
11:50
Fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah urmează să fie blocate de Serviciul Fiscal de Stat în termen de două zile de la identificare. Anunțul a fost făcut de premierul Dorin Recean, care a declarat că „nu vom tolera ca securitatea națională să fie transformată în jucăria unor portavoce ale Kremlinului”.
11:40
Peste 14.000 de persoane și-au găsit locuri de muncă, de la începutul anului: 100 au revenit de peste hotare # Moldova1
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a ajutat 14.002 persoane să-și găsească un loc de muncă, de la începutul anului curent. Cele mai multe s-au angajat în domeniul serviciilor și în agricultură.
11:30
Încă două instituții medicale din R Moldova vor fi eficientizate energetic: 1,3 milioane de lei, alocați de CNAM # Moldova1
Alte două centre de sănătate din R. Moldova vor fi eficientizate energetic cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Este vorba de Oficiul Medicilor de Familie Cimișeni din raionul Criuleni și Oficiul Medicilor de Familie Selemet din raionul Cimișlia.
11:00
Angajații Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) au identificat, în primele opt luni ale anului curent, 5.200 de cazuri de muncă nedeclarată, depășind totalul de 4.029 de cazuri înregistrate pe parcursul ultimilor opt ani. Potrivit Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM), 91% dintre angajații identificați fără contract au fost deja legalizați și beneficiază de drepturi și de plata contribuțiilor sociale.
10:50
Munca nedeclarată, în vizorul inspectorilor: peste 5 200 de cazuri depistate de autorități de la începutul anului # Moldova1
În primele opt luni ale anului 2025, au fost identificate 5 200 de cazuri de muncă nedeclarată, depășind totalul de 4 029 de cazuri înregistrate pe parcursul ultimilor opt ani. Potrivit Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM), 91% dintre angajații identificați fără contract au fost deja formalizați, beneficiind astfel de respectarea drepturilor și de plata contribuțiilor sociale.
10:40
10:40
10:30
10:20
Acum 8 ore
10:00
Două persoane din Chișinău, apropiate lui „Kitaeț”, reținute într-un dosar de crimă organizată: bunuri de peste 2 milioane de lei ridicate # Moldova1
Două persoane cu vârste de 30 și 34 de ani, originare din municipiul Chișinău, au fost reținute de oamenii legii pentru complicitate la crearea și conducerea unei organizații criminale. Una dintre acestea era responsabilă de „visteria criminală” a grupării „Kitaeț”, în care erau acumulați lunar aproximativ 100.000 de dolari.
09:50
Vladimir Plahotniuc, așteptat la Penitenciarul nr.13: IGP caută avionul care îl va aduce pe fostul lider democrat la Chișinău # Moldova1
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, ar putea să fie extrădat în Republica Moldova în următoarele săptămâni, însă procedurile depind de decizia Ministerului Justiției elen, a precizat șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu.
09:40
09:30
„Comportament coordonat” pe TikTok, în favoarea unui concurent electoral din R. Moldova: CNA din România sesizează platforma # Moldova1
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) din România a trimis o notificare responsabililor de la TikTok privind existența „unui comportament neautentic coordonat” care poate influența alegătorii care votează în România pentru parlamentarele din Republica Moldova.
09:10
Finalizarea negocierilor de aderare la UE depinde de votul cetățenilor din 28 septembrie, spun experții # Moldova1
Scrutinul din 28 septembrie va determina nu doar componența viitorului Legislativ, ci și capacitatea de a valorifica o oportunitate istorică: aderarea la Uniunea Europeană (UE). „Perspectiva obiectivului setat și finalizarea negocierilor de aderare la UE pe toate capitolele în 2028 depind de votul cetățenilor”, susține directorul Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) Iulian Groza, care atenționează că miza alegerilor este direct legată de deschiderea oficială a procedurii de preaderare.
09:10
09:00
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că urmează să aibă în curând o discuție cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.
09:00
Fotbalistul Ștefan Bodișteanu trece prin cea mai bună perioadă a carierei sale! Cum a fost drumul spre succes al tânărului jucător care își trăiește visul pas cu pas # Moldova1
Evoluțiile constante și cifrele impresionante din acest an îl fac unul dintre cei mai promițători fotbaliști moldoveni ai momentului.Ștefan Bodișteanu are 22 de ani, iar primăvara trecută a debutat la prima reprezentativă a Republicii Moldova. La echipa de club, FC Botoșani, are prestații bune. La începutul acestui sezon a devenit decarul formației, a jucat în toate meciurile de până acum în campionat și chiar a înscris două goluri.
08:30
08:20
Mai multe obiective petroliere din Federația Rusă ar fi fost vizate de drone ucrainene în noaptea de 4 spre 5 septembrie, potrivit relatărilor canalelor rusești de pe Telegram. În regiunea Riazan, locuitorii au raportat explozii puternice în jurul orei 1:30 noaptea, urmate de un incendiu de proporții la rafinăria de petrol din sudul orașului. Imagini și filmări postate pe rețelele sociale arată flăcări și fum dens deasupra instalației, transmite The Kyiv Independent.
Acum 12 ore
08:00
Procurorii cer arest preventiv pe numele fostului deputat democrat, Vladimir Andronachi, reținut pe 3 septembrie, într-un nou dosar penal. Ședința de judecată este programată pentru ziua de vineri, 5 septembrie, începând cu ora 11:15.
07:50
Kremlinul a declarat vineri că garanțiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi asigurate prin prezența unor contingente militare străine, europene sau americane, și că este nevoie de multă muncă înainte de o eventuală întâlnire la nivel înalt între Moscova și Kiev privind soluționarea conflictului, notează Reuters.
07:50
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, ar putea să fie extrădat în Republica Moldova, în următoarele săptămâni, însă procedurile depind de decizia Ministerului Justiției elen, a precizat șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu.
07:30
Spectacolul fotbalistic revine în această seară la postul public de televiziune! Meciul Republica Moldova - Israel, în direct la Moldova 1 # Moldova1
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova va juca pe teren propriu cu Israelul. Partida din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial va fi transmisă în direct la postul public de televiziune Moldova 1. Meciul va începe în această seară la ora 21:45 și va fi comentat de Alexandru Rusu.
07:20
Corespondență Dan Alexe // Europa și Ucraina: decriptarea rezultatului reuniunii «Coaliției voluntarilor» de la Paris # Moldova1
«Coaliția voluntarilor» pentru Ucraina s-a reunit din nou ieri, joi, 4 septembrie: 35 de șefi de stat și de guvern, majoritatea europeni, dar și Japonia, Australia sau Canada, dintre care 28 în videoconferință, iar 9 la fața locului.
Acum 24 ore
21:50
Echipa națională de fotbal "sub 21 de ani" a Republicii Moldova a înregistrat prima înfrângere în preliminariile Campionatului European din 2027 # Moldova1
Discipolii lui Sergiu Cebotari au fost învinși de Irlanda cu 1-2 în meciul disputat la Nisporeni. "Tinerii tricolori" au condus grație golului marcat de Mihai Lupan în minutul 23. Oaspeții au egalat până la pauză, însă, prin Mason Melia.
21:30
Șeful IGP: Ne aflăm într-o avalanșă de încercări de a perturba procesele democratice din R. Moldova # Moldova1
Republica Moldova se confruntă, în pragul alegerilor parlamentare, cu multiple acțiuni de destabilizare care vizează direct procesele democratice, avertizează Șeful Inspectoratului General al Poliției Viorel Cernăuțeanu. Potrivit lui, aceste acțiuni nu sunt izolate și nu se rezumă doar la coruperea alegătorilor, ci fac parte dintr-un plan complex coordonat de o organizație criminală cu sprijinul Federației Ruse. Aici vorbim inclusiv despre dezinformare, destabilizare și tulburări în masă. Fiecare dintre aceste fenomene trebuie tratat separat și reprezintă un interes distinct pentru organele de drept, a subliniat Cernăuțeanu.
21:00
20:50
Candidații care nu au fost admiși la universități în primele două sesiuni mai au o șansă în turul trei, care se desfășoară până pe 26 septembrie. Dosarele se depun direct la instituțiile de învățământ superior. Cele mai multe locuri rămase libere sunt în domeniile educație, agricultură, inginerie și științe exacte.
20:50
20:20
Arde o cafenea de pe strada Voluntarilor din sectorul Ciocana al capitalei. Focul a cuprins în totalitate încăperea cafenelei. În același timp, flăcările au afectat și o frizerie situată în imediata apropiere. Șase echipe de pompieri încearcă să stingă incendiul.
19:50
Marta Kos, la Chișinău: Ritmul reformelor implementate în R. Moldova depășește așteptările UE, # Moldova1
Bruxelles-ul susține ferm integrarea R. Moldova în familia europeană. Mesajul a fost reiterat joi, 4 septembrie, de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, la întrevederea cu președinta Maia Sandu. Marta Kos, aflată într-o vizită oficială de două zile la Chișinău, a felicitat Republica Moldova pentru ritmul rapid al reformelor și al pașilor realizați în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
19:50
ELECTORALA 2025 // CSJ a obligat CEC să reexamineze cererea Partidului „Moldova Mare” de înregistrare la parlamentare # Moldova1
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a obligat Comisia Electorală Centrală (CEC) să reexamineze cererea Partidului Politic „Moldova Mare” pentru înregistrarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
