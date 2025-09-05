Noi percheziții în dosarul privind coruperea electorală: polițiștii și procurorii au descins în mai multe localități ale R. Moldova

14:20

Localitățile din țară sunt intens poluate, și în această toamnă, de emisiile de monoxid de carbon în urma arderii frunzelor, care reprezintă o amenințare atât pentru mediu, cât și pentru sănătatea oamenilor. În același timp, inspectorii de mediu efectuează zilnic verificări pentru a-i depista și sancționa pe cei care ard frunze și alte deșeuri, iar amenzile ajung până la 40 de mii de lei.