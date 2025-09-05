Noi percheziții în dosarul privind coruperea electorală: polițiștii și procurorii au descins în mai multe localități ale R. Moldova
Moldova1, 5 septembrie 2025 09:40
După cele peste 100 de percheziții desfășurate în această săptămână în Chișinău, în nordul și sudul Republicii Moldova, oamenii legii au descins din nou, în dimineața zilei de vineri, 5 septembrie, la mai multe adrese.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 5 minute
10:00
Două persoane din Chișinău, apropiate lui „Kitaeț”, reținute într-un dosar de crimă organizată: bunuri de peste 2 milioane de lei ridicate # Moldova1
Două persoane cu vârste de 30 și 34 de ani, originare din municipiul Chișinău, au fost reținute de oamenii legii pentru complicitate la crearea și conducerea unei organizații criminale. Una dintre acestea era responsabilă de „visteria criminală” a grupării „Kitaeț”, în care erau acumulați lunar aproximativ 100.000 de dolari.
Acum 15 minute
09:50
Vladimir Plahotniuc, așteptat la Penitenciarul nr.13: IGP caută avionul care îl va aduce pe fostul lider democrat la Chișinău # Moldova1
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, ar putea să fie extrădat în Republica Moldova în următoarele săptămâni, însă procedurile depind de decizia Ministerului Justiției elen, a precizat șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu.
Acum 30 minute
09:40
Noi percheziții în dosarul privind coruperea electorală: polițiștii și procurorii au descins în mai multe localități ale R. Moldova # Moldova1
După cele peste 100 de percheziții desfășurate în această săptămână în Chișinău, în nordul și sudul Republicii Moldova, oamenii legii au descins din nou, în dimineața zilei de vineri, 5 septembrie, la mai multe adrese.
Acum o oră
09:30
„Comportament coordonat” pe TikTok, în favoarea unui concurent electoral din R. Moldova: CNA din România sesizează platforma # Moldova1
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) din România a trimis o notificare responsabililor de la TikTok privind existența „unui comportament neautentic coordonat” care poate influența alegătorii care votează în România pentru parlamentarele din Republica Moldova.
09:10
Finalizarea negocierilor de aderare la UE depinde de votul cetățenilor din 28 septembrie, spun experții # Moldova1
Scrutinul din 28 septembrie va determina nu doar componența viitorului Legislativ, ci și capacitatea de a valorifica o oportunitate istorică: aderarea la Uniunea Europeană (UE). „Perspectiva obiectivului setat și finalizarea negocierilor de aderare la UE pe toate capitolele în 2028 depind de votul cetățenilor”, susține directorul Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) Iulian Groza, care atenționează că miza alegerilor este direct legată de deschiderea oficială a procedurii de preaderare.
09:10
Două persoane din Chișinău, apropiate de „Kitaeț”, reținute într-un dosar de crimă organizată: percheziții și bunuri de peste 2 milioane de lei ridicate # Moldova1
Două persoane, în vârstă de 30 și 34 de ani, originare din municipiul Chișinău, au fost reținute de oamenii legii pentru complicitate la crearea și conducerea unei organizații criminale. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în perioada 2-3 septembrie au fost efectuate nouă percheziții la domiciliile și în automobilele unor persoane vizate în dosar.
Acum 2 ore
09:00
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că urmează să aibă în curând o discuție cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.
09:00
Fotbalistul Ștefan Bodișteanu trece prin cea mai bună perioadă a carierei sale! Cum a fost drumul spre succes al tânărului jucător care își trăiește visul pas cu pas # Moldova1
Evoluțiile constante și cifrele impresionante din acest an îl fac unul dintre cei mai promițători fotbaliști moldoveni ai momentului.Ștefan Bodișteanu are 22 de ani, iar primăvara trecută a debutat la prima reprezentativă a Republicii Moldova. La echipa de club, FC Botoșani, are prestații bune. La începutul acestui sezon a devenit decarul formației, a jucat în toate meciurile de până acum în campionat și chiar a înscris două goluri.
08:30
Noi percheziții în dosarele de corupere electorală: polițiștii și procurorii au descins din nou în mai multe localități ale țării # Moldova1
După cele peste 100 de percheziții desfășurate în această săptămână în Chișinău și în nordul și sudul Republicii Moldova, oamenii legii au descins din nou, în dimineața zilei de vineri, cu noi acțiuni de amploare. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii Anticorupție și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger”, au efectuat percheziții în mai multe locații, într-un dosar ce vizează coruperea electorală, finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali, precum și spălarea de bani în proporții deosebit de mari, săvârșită de un grup criminal organizat.
08:20
Mai multe obiective petroliere din Federația Rusă ar fi fost vizate de drone ucrainene în noaptea de 4 spre 5 septembrie, potrivit relatărilor canalelor rusești de pe Telegram. În regiunea Riazan, locuitorii au raportat explozii puternice în jurul orei 1:30 noaptea, urmate de un incendiu de proporții la rafinăria de petrol din sudul orașului. Imagini și filmări postate pe rețelele sociale arată flăcări și fum dens deasupra instalației, transmite The Kyiv Independent.
Acum 4 ore
08:00
Procurorii cer arest preventiv pe numele fostului deputat democrat, Vladimir Andronachi, reținut pe 3 septembrie, într-un nou dosar penal. Ședința de judecată este programată pentru ziua de vineri, 5 septembrie, începând cu ora 11:15.
07:50
Kremlinul a declarat vineri că garanțiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi asigurate prin prezența unor contingente militare străine, europene sau americane, și că este nevoie de multă muncă înainte de o eventuală întâlnire la nivel înalt între Moscova și Kiev privind soluționarea conflictului, notează Reuters.
07:50
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, ar putea să fie extrădat în Republica Moldova, în următoarele săptămâni, însă procedurile depind de decizia Ministerului Justiției elen, a precizat șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu.
07:30
Spectacolul fotbalistic revine în această seară la postul public de televiziune! Meciul Republica Moldova - Israel, în direct la Moldova 1 # Moldova1
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova va juca pe teren propriu cu Israelul. Partida din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial va fi transmisă în direct la postul public de televiziune Moldova 1. Meciul va începe în această seară la ora 21:45 și va fi comentat de Alexandru Rusu.
07:20
Corespondență Dan Alexe // Europa și Ucraina: decriptarea rezultatului reuniunii «Coaliției voluntarilor» de la Paris # Moldova1
«Coaliția voluntarilor» pentru Ucraina s-a reunit din nou ieri, joi, 4 septembrie: 35 de șefi de stat și de guvern, majoritatea europeni, dar și Japonia, Australia sau Canada, dintre care 28 în videoconferință, iar 9 la fața locului.
Acum 12 ore
21:50
Echipa națională de fotbal "sub 21 de ani" a Republicii Moldova a înregistrat prima înfrângere în preliminariile Campionatului European din 2027 # Moldova1
Discipolii lui Sergiu Cebotari au fost învinși de Irlanda cu 1-2 în meciul disputat la Nisporeni. "Tinerii tricolori" au condus grație golului marcat de Mihai Lupan în minutul 23. Oaspeții au egalat până la pauză, însă, prin Mason Melia.
21:30
Șeful IGP: Ne aflăm într-o avalanșă de încercări de a perturba procesele democratice din R. Moldova # Moldova1
Republica Moldova se confruntă, în pragul alegerilor parlamentare, cu multiple acțiuni de destabilizare care vizează direct procesele democratice, avertizează Șeful Inspectoratului General al Poliției Viorel Cernăuțeanu. Potrivit lui, aceste acțiuni nu sunt izolate și nu se rezumă doar la coruperea alegătorilor, ci fac parte dintr-un plan complex coordonat de o organizație criminală cu sprijinul Federației Ruse. Aici vorbim inclusiv despre dezinformare, destabilizare și tulburări în masă. Fiecare dintre aceste fenomene trebuie tratat separat și reprezintă un interes distinct pentru organele de drept, a subliniat Cernăuțeanu.
Acum 24 ore
21:00
Jucătorii echipei naționale a Israelului au susținut antrenamentul oficial în vederea partidei cu selecționata Republicii Moldova # Moldova1
Selecționerul echipei de fotbal a Israelului cunoaște foarte bine reprezentativa Republicii Moldova. Ran Ben Șimon a declarat la conferința de presă că lipsa lui Ion Nicolăescu nu va conta în partida de vineri, 5 septembrie, remarcând jocul colectiv al „tricolorilor”.
20:50
Candidații care nu au fost admiși la universități în primele două sesiuni mai au o șansă în turul trei, care se desfășoară până pe 26 septembrie. Dosarele se depun direct la instituțiile de învățământ superior. Cele mai multe locuri rămase libere sunt în domeniile educație, agricultură, inginerie și științe exacte.
20:50
Jucătorii echipei naționale a Israelului au susținut antrenamentul oficial în vederea partidei cu selecționatei Republicii Moldova # Moldova1
Selecționerul echipei de fotbal a Israeului cunoaște foarte bine reprezentativa Republicii Moldova. Ran Ben Șimon a declarat la conferința de presă că lipsa lui Ion Nicolăescu nu va conta în partida din această seară și a remarcat jocul colectiv al "tricolorilor".
20:20
Arde o cafenea de pe strada Voluntarilor din sectorul Ciocana al capitalei. Focul a cuprins în totalitate încăperea cafenelei. În același timp, flăcările au afectat și o frizerie situată în imediata apropiere. Șase echipe de pompieri încearcă să stingă incendiul.
19:50
Marta Kos, la Chișinău: Ritmul reformelor implementate în R. Moldova depășește așteptările UE, # Moldova1
Bruxelles-ul susține ferm integrarea R. Moldova în familia europeană. Mesajul a fost reiterat joi, 4 septembrie, de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, la întrevederea cu președinta Maia Sandu. Marta Kos, aflată într-o vizită oficială de două zile la Chișinău, a felicitat Republica Moldova pentru ritmul rapid al reformelor și al pașilor realizați în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
19:50
ELECTORALA 2025 // CSJ a obligat CEC să reexamineze cererea Partidului „Moldova Mare” de înregistrare la parlamentare # Moldova1
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a obligat Comisia Electorală Centrală (CEC) să reexamineze cererea Partidului Politic „Moldova Mare” pentru înregistrarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
19:40
Un incendiu a izbucnit la o cafenea de pe strada Voluntarilor din sectorul Ciocana al capitalei. Ajunși la fața locului, pompierii au stabilit că focul a cuprins în totalitate încăperea cafenelei. În același timp, flăcările au afectat și o frizerie situată în imediata apropiere.
19:00
Volodimir Zelenski, la Paris: „Principala garanție de securitate pentru Ucraina este o armată puternică” # Moldova1
Principala garanție de securitate pentru Ucraina este o armată ucraineană puternică, a afirmat președintele Volodimir Zelenski după reuniunea Coaliției de Voință, desfășurată pe 4 septembrie, la Paris, atât cu participarea fizică a liderilor, cât și online.
18:30
Maia Sandu îndeamnă observatorii internaționali să monitorizeze atent alegerile din septembrie pentru a expune interferențele externe # Moldova1
Președinta Maia Sandu îndeamnă observatorii internaționali să monitorizeze atent alegerile din R. Moldova, pentru a putea expune tentativele de influență străină asupra scrutinului din 28 septembrie, iar voința liber exprimată a alegătorilor să fie respectată.
18:10
Natalia Zaharescu, la Moldova 1: Ce misiune i-au încredințat „curatorii”, atunci când documenta, sub acoperire, investigația „Armata digitală a Kremlinului” # Moldova1
O nouă investigație sub acoperire realizată de Ziarul de Gardă (ZdG) dezvăluie activitatea unei echipe de troli, denumite „InfoLider” și coordonate de oamenii fugarului Ilan Șor, cu scopul de a influența opinia publică în context electoral și a deturna parcursul european al țării. Autoarea investigației, jurnalista Natalia Zaharescu, a dezvăluit, în platoul Moldova 1, cum a reușit să pătrundă în rețea și care sunt metodele prin care gruparea Șor, coordonată de la Moscova, încearcă să submineze procesele electorale din R. Moldova. „Este important să scoatem adevărul la suprafață”, a subliniat jurnalista.
17:30
Mai multe obiective de pe ambele maluri ale Nistrului beneficiază de lucrări de restaurare și de conservare, grație programului „Susținerea măsurilor de consolidare a încrederii”, finanțat de Uniunea Europeană. Este vorba de Mănăstirea Rupestră din Țipova, raionul Rezina, Turnul Clopotniței din Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești, ruinele Mănăstirii Sinagogi din Rașcov, stânga Nistrului, și fațada clădirii interbelice a Băncii de Economie și Trezorerie din Tighina.
17:10
Condamnatul Șor, raport pentru Putin despre „afacerile” sale cu PSB, banca implicată în coruperea alegătorilor din R. Moldova # Moldova1
Căutat de oamenii legii din R. Moldova, condamnatul Ilan Șor i-a raportat joi, 4 septembrie, liderului rus Vladimir Putin, prin videoconferință, despre colaborarea companiei sale „A7” cu banca rusă Promsvyazbank – PSB, aflată sub sancțiuni internaționale și implicată în schema privind cumpărarea alegătorilor din R. Moldova.
17:00
Două persoane, reținute și sume de bani ridicate în urma perchezițiilor din nordul Republicii Moldova # Moldova1
Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar sume de bani în valută națională și străină, telefoane, laptopuri, carduri bancare și documente au fost ridicate în urma celor peste 40 de percheziții desfășurate joi, 4 septembrie, în mai multe localități din nordul țării. Acțiunile au fost realizate de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și ai Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”, sub coordonarea procurorilor pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale.
17:00
Incendiu în clădirea Parlamentului. IGSU: „Toate persoanele au fost evacuate, victime nu sunt” # Moldova1
Un incendiu a izbucnit în după-amiaza zilei de joi, 4 septembrie, în clădirea Parlamentului. Pompierii, în comun cu angajații Serviciului de Protecție și Pază de Stat, au evacuat toate persoanele aflate în interiorul clădirii.
16:50
Captură de droguri în valoare de șase milioane de lei. Patru persoane riscă până la 15 ani de închisoare # Moldova1
Patru persoane - trei bărbați și o femeie, cetățeni străini - au fost reținute pentru 72 de ore, fiind suspectate de păstrarea și comercializarea substanțelor narcotice pe teritoriul capitalei. Potrivit Poliției, ar fi vorba de opt kilograme de droguri, în valoare de șase milioane de lei. Suspecții riscă până la 15 ani de închisoare.
16:40
Șase copii răniți și o femeie în stare gravă, după ce o mașină a intrat într-un grup de elevi la Berlin # Moldova1
Șase copii au fost răniți ușor, iar o însoțitoare a grupului se află în stare gravă, după ce un automobil a intrat într-un grup de 15 elevi, cu vârste de 7–8 ani, în cartierul Wedding din Berlin. Alte trei persoane au suferit, de asemenea, leziuni ușoare și au fost transportate la spital, relatează publicațiile Bild și The Independent.
16:30
Rusia a anunțat joi, 4 septembrie, expulzarea unui diplomat eston ca răspuns la o măsură similară luată de țara baltică în august curent, informează EFE.
16:00
„Telenovela” transferului lui Ianis Hagi s-a încheiat. Fiul fostului mare internațional român Gheorghe Hagi, a semnat pe două sezoane cu FC Alanyaspor și va juca în prima divizie a fotbalului turcesc. Mijlocașul de 26 de ani a fost prezentat oficial, după 3 luni în care a fost liber de contract în urma despărțirii de clubul scoțian Glasgow Rangers. La noua sa echipă, Hagi-junior va purta tricoul cu numărul cu 14.
16:00
Cel puțin 15 civili au fost uciși și 26 au fost răniți în atacurile rusești din Ucraina în ultimele 24 de ore. Peste o sută de drone au fost lansate în timpul nopții în întreaga Ucraină, în timp ce apărările aeriene au interceptat 84 dintre acestea, scrie The Kyiv Independent.
15:40
Comisara Marta Kos, apel către moldoveni: Aveți o mare responsabilitate la alegerile din septembrie - viitorul R. Moldova se află în mâinile voastre # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova au o mare responsabilitate la scrutinul parlamentar din 28 septembrie, pentru că viitorul țării depinde în totalitate de alegerea lor. Mesajul a fost transmis de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, într-o conferință de presă susținută joi, 4 septembrie, împreună cu viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. Oficialul european a spus că, în ultimii trei ani, R. Moldova a realizat mai multe reforme decât în ultimele trei decenii, „avansând de zece ori mai rapid”.
15:30
Captură de droguri în sumă de șase milioane de lei. Patru persoane riscă până la 15 ani de închisoare # Moldova1
Patru persoane - trei bărbați și o femeie, cetățeni străini, au fost reținute pentru 72 de ore, fiind suspectate de păstrarea și comercializarea substanțelor narcotice pe teritoriul capitalei. Potrivit Poliției, ar fi vorba de opt kilograme de droguri, în valoare de șase milioane de lei. Suspecții riscă până la 15 ani de închisoare.
15:20
Fotbalistul echipei Zimbru Chișinău, Guy Dahan, așteaptă cu nerăbdare meciul Republica Moldova - Israel # Moldova1
Fotbalistul israelian Guy Dahan, component al clubului Zimbru Chișinău, așteaptă și el un meci spectaculos între echipele naționale ale Republicii Moldova și Israelului în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Dahan va fi suporterul formației vizitatoare, dar recunoaște că are o simpatie aparte și față de „tricolori”.
15:10
Fotbalistul echipei Zimbru Chișinău, Guy Dahan, așteaptă cu nerăbdare meciul între selecționatele Republicii Moldova și Israelului # Moldova1
Fotbalistul israelian Guy Dahan, component al clubului Zimbru Chișinău, așteaptă și el un meci spectaculos între echipele naționale ale Republicii Moldova și Israelului în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Dahan va fi suporterul formației vizitatoare, dar recunoaște că are o simpatie aparte și față de „tricolori”.
15:00
Cea de-a doua ediție a Festivalului „Zilele Europene ale Culturii Evreiești” se desfășoară în aceste zile la Chișinău și la Bălți. Festivalul este parte a unui amplu program cultural, organizat în peste 30 de țări europene, unde este celebrat patrimoniul evreiesc, ca parte integrantă a culturii europene.
14:50
Noi măsuri pentru fluidizarea traficului în capitală și reducerea ambuteiajelor din orele de vârf. Două intersecții intens circulate au fost reorganizate, astfel încât circulația să fie mai sigură și mai fluentă, anunță Poliția Republicii Moldova.
14:40
Municipiul Ungheni implementează 20 de proiecte de dezvoltare urbană, finanțate din fonduri europene # Moldova1
Municipiul Ungheni se află într-un amplu proces de modernizare, cu peste 20 de proiecte de dezvoltare urbană în derulare și alte patru depuse spre finanțare. Valoarea totală a investițiilor depășește șapte milioane de euro, fondurile provenind în mare parte din granturi oferite de Uniunea Europeană pentru programe transfrontaliere România – Republica Moldova. Reprezentanții Primăriei spun că aceste proiecte vor transforma orașul într-un centru urban modern, rezilient și atractiv pentru locuitori și investitori.
14:30
Municipiul Ungheni se modernizează cu fonduri europene: 20 de proiecte în implementare pentru dezvoltarea orașului # Moldova1
Municipiul Ungheni se află într-un amplu proces de modernizare, cu peste 20 de proiecte de dezvoltare urbană în derulare și alte patru depuse spre finanțare. Valoarea totală a investițiilor depășește 7 milioane de euro, fondurile provenind în mare parte din granturi oferite de Uniunea Europeană, programe transfrontaliere România–Republica Moldova. Reprezentanții Primăriei spun că aceste proiecte vor transforma orașul într-un centru urban modern, rezilient și atractiv pentru locuitori și investitori.
14:20
Localitățile din țară sunt intens poluate, și în această toamnă, de emisiile de monoxid de carbon în urma arderii frunzelor, care reprezintă o amenințare atât pentru mediu, cât și pentru sănătatea oamenilor. În același timp, inspectorii de mediu efectuează zilnic verificări pentru a-i depista și sancționa pe cei care ard frunze și alte deșeuri, iar amenzile ajung până la 40 de mii de lei.
14:00
De la 17 mii la 400: R. Moldova își propune să închidă, până în 2026, toate instituțiile rezidențiale pentru copii # Moldova1
Procesul de dezinstituționalizare a copiilor din Republica Moldova, început în 2007, a înregistrat progrese semnificative. Dacă în instituțiile rezidențiale erau, acum 20 de ani, peste 17 mii de copii, astăzi au rămas doar circa 400, dintre care 95 cu dizabilități. Autoritățile și-au propus să reducă „la zero”, până în 2026, numărul instituțiilor rezidențiale pentru copii, cu sprijinul organizațiilor nonguvernamentale.
14:00
Comisia Europeană acordă R. Moldova un sprijin suplimentar de 18,9 milioane de euro și lansează un apel pentru investiții private # Moldova1
Comisia Europeană (CE) a alocat un sprijin suplimentar de 18,9 milioane de euro pentru Republica Moldova, în cadrul Mecanismului pentru Reformă și Creștere, reafirmând, astfel, susținerea fermă a Uniunii Europene pentru parcursul de reforme al țării, informează executivul european.
13:50
Trei cetățeni ucraineni, refugiați în R. Moldova, au fost reținuți pentru 30 de zile, fiind bănuiți că ar fi obținut ilegal sume considerabile de bani prin scheme de escrocherie. Începând cu anul 2022, bănuiții publicau anunțuri fictive pe platforme online, prin care ofereau spre vânzare mașini de teren, drone, generatoare și alte bunuri. După transferarea banilor, bunurile nu erau livrate.
13:40
Vești bune pentru călători: O companie aeriană low cost anunță șase rute noi și trei milioane de locuri suplimentare pentru pasagerii din R. Moldova # Moldova1
Compania aeriană Wizz Air își extinde operațiunile în Republica Moldova. CEO-ul și co-fondatorul companiei, József Váradi, a anunțat joi, 4 septembrie, la Chișinău, lansarea a șase rute noi și suplimentarea bazei din R. Moldova cu două aeronave.
13:00
Marta Kos, la Chișinău: Ritmul reformelor implementate în R. Moldova depășește așteptările UE # Moldova1
Bruxelles-ul susține ferm integrarea R. Moldova în familia europeană. Mesajul a fost reiterat joi, 4 septembrie, de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, la întrevederea cu președinta Maia Sandu. Marta Kos, aflată într-o vizită oficială de două zile la Chișinău, a felicitat Republica Moldova pentru ritmul rapid al reformelor și al pașilor realizați în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.