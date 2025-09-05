(video) Scandal la Edineț. Un autocar Democrația Acasă, „sechestrat” şi lăsat pe noapte la PECO, cu tot cu oameni. Costiuc: „PAS va primi o palmă peste bot la alegeri”
UNIMEDIA, 5 septembrie 2025 08:10
Un autocar cu membri ai Partidului Democrație Acasă a fost reținut de polițiști, timp de 12 ore, la Edineț. Potrivit informațiilor, la fața locului au intervenit 5 echipaje de poliție și un evacuator. Liderul partidului , Vasile Costiuc, s-a arătat indignat de acțiunile acutualei guvernări. „Ia să vedeți ce palmă vă vor da moldovenii peste bot pe 28 septembrie”, a menționat Costiuc.
• • •
Un seism de magnitudine 6,2 a lovit joi sud-estul Afganistanului, fiind cel de-al treilea cutremur major produs în aceeaşi regiune începând de duminică, conform Centrului german de Geoştiinţe, citat de presa română.
Fecioarele se simt dezamăgite, iar Berbecii au parte de o zi încărcată: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Horoscopul zilei de vineri, 5 septembrie 2025. Începutul de weekend aduce momente tensionate pentru unii nativi, care se vor certa cu cei dragi, scrie cancan.ro Vezi, mai jos, previziunile complete pentru fiecare zodie în parte.
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Motivul emoționant pentru care Charles ar vrea să-l revadă pe Harry pe 8 septembrie, când ducele revine în Anglia # UNIMEDIA
Regele Charles și-ar dori o întâlnire cu Prințului Harry, atât ca părinte, cât și pentru a afla noutăți despre nepoții săi din America, a declarat un autor regal pentru Newsweek, citat de okmagazine.ro.
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant frumoasă, cu cer senin și temperaturi ridicate, iar precipitațiile sunt puțin probabile.
Accidentul care a șocat Lisabona: Mărturii despre primele momente după ce funicularul a deraiat, copil de 3 ani scos viu dintre fiare # UNIMEDIA
Un sentiment palpabil de șoc se poate citi pe fețele oamenilor adunați la locul accidentului funicularului Gloria din Lisabona, când aud cum un băiat german în vârstă de trei ani a fost scos dintre fiarele a ceea ce a mai rămas din vagonul care s-a izbit miercuri seară de zidul unei clădiri, după ce a deraiat. Băiatul este un supraviețuitor norocos al teribilului accident în care au murit 16 persoane, inclusiv tatăl său, scrie BBC News într-un reportaj de la fața locului, scrie digi24.ro.
(stop cadru) „Țuțu nu a venit astăzi. Ce s-a întâmplat?” Cernăuțeanu: Poate a încurcat ora la avion # UNIMEDIA
Așteptat astăzi la Chișinău după eliberarea din Grecia, ex-deputatul Constantin Țuțu nu a mai ajuns. „Poate a încurcat ora”, a spus în glumă șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, la „Cabinetul din umbră”.
Donald Trump găzduieşte la Casa Albă o cină cu marii lideri din tehnologie. Cine este însă marele absent # UNIMEDIA
Preşedintele american Donald Trump va primi joi, la Casa Albă, aproximativ 24 de lideri de top din tehnologie şi business, dintre care marele absent va fi Elon Musk, pentru un eveniment inaugural organizat în Grădina Trandafirilor, recent renovată, scrie hotnews.ro.
Consiliul Audiovizual din România vrea să intervină pe platforme în contextul alegerilor din Moldova. Un membru s-a opus: „Riscă să implice instituția într-o zonă de ingerință în treburile interne ale altui stat” # UNIMEDIA
Consiliul Audiovizual din România vrea să intervină pe platforme de socializare în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Unul dintre membrii CNA, Georgică Severin, s-a opus și a calificat această acțiune drept un abuz. „Am decis să mă retrag din ședință, neputând fi parte la o hotărâre care depășește cadrul de funcționare legal al Consiliului și care riscă să implice instituția într-o zonă de ingerință politică externă incompatibilă cu mandatul său”, a scris asta pe rețele.
(foto) Doi preoți, care zburau din Istanbul, luați la control după aterizarea la Chișinău # UNIMEDIA
Doi preoți, care zburau din Istanbul, au fost luați la control, după aterizarea în Republica Moldova, potrivit imaginilor trimise la adresa redacției noastre.
Deconectări de lumină, mâine, în Chișinău și în alte localități din țară: Vezi adresele și graficul sistărilor # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy . anunţă că vineri, 5 septembrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele.
(foto) Naștere emoționantă în ambulanță: O mămică de 28 de ani a născut cel de-al șaptelea copil în drum spre maternitate, la Ialoveni # UNIMEDIA
O mămică de 28 de ani a născut cel de-al șaptelea copil în ambulanță. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, momentul emoționant a avut loc în această dimineață, în raionul Ialoveni.
(foto) Tzancă Uraganu se scaldă în mare lux: Cât l-a costat noua lui geantă personalizată de la Louis Vuitton # UNIMEDIA
Tzancă Uraganu trăiește o viață de lux, înconjurat de mașini scumpe, haine de designer și accesorii exclusiviste. Celebrul manelist nu se sfiește să afișeze un stil extravagant, care îi reflectă succesul și statutul în lumea muzicii. Recent, el și-a achiziționat o geantă Louis Vuitton personalizată cu inițialele sale, iar prețul este unul amețitor, scrie cancan.ro.
Președinta Maia Sandu, întrevedere cu comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos: Despre ce au discutat oficialele # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, aflată într-o vizită oficială la Chișinău. „Discuțiile s-au concentrat pe pașii concreți pe care țara noastră îi face în procesul de aderare la Uniunea Europeană, inclusiv evaluarea legislației naționale în raport cu acquis-ul comunitar”, se arată în comunicatul Președinției.
(video) Katy Black, după ce a primit a primit în dar un bolid de 3 milioane de lei: „Nu vă faceți griji, FISC-ul tot are internet. Ei ne văd tare bine” # UNIMEDIA
Forfotă mare pe rețele, după ce bloggerița Katy Black a primit în dar un Porsche Cayenne, al cărui preț depășește 3 milioane de lei. Internauții s-au întrebat de unde ea și soțul ei, Cristian Cebotari, au bani. „FISC-ul tot are internet. Ei ne văd tare bine”, a menționat influencerița într-un filmuleț
Putin recunoaște pentru prima dată că Rusia se confruntă cu o „penurie de gaze”. La ce soluție recurge liderul de la Kremlin # UNIMEDIA
Rusia s-ar putea confrunta cu o penurie de gaze. Avertismentul a fost transmis chiar de președintele Vladimir Putin, la Forumul Economic de Est de la Vladivostok, scrie adevărul.ro.
(video) Incendiu, urmat de o explozie într-o cafenea din sectorul Ciocana: Mai multe echipaje de pompieri luptă cu focul # UNIMEDIA
Un incendiu a izbucnit într-un local din sectorul Ciocana al capitalei. Potrivit imaginilor video, a urmat și o explozie. Mai multe echipaje de pompieri luptă cu focul.
(video) Cei 4 membri ai Partidului „Inima Moldovei” au fost eliberați. Irina Vlah: „E primul pas spre restabilirea dreptății. Tovarășii noștri n-au comis nicio crimă” # UNIMEDIA
Cei patru membrii ai Partidului Republican „Inima Moldovei” au fost eliberați din izolator. „Este primul pas spre restabilirea dreptății. Tovarășii noștri n-au comis nicio crimă”, a declarat lidera formațiunii, Irina Vlah.
(video) Momentul în care un iaht de aproape 1 milion de dolari se scufundă la doar 15 minute după lansare # UNIMEDIA
Un iaht de lux în valoare de aproape 1 milion de dolari s-a scufundat în largul coastelor Turciei la doar 15 minute după ce a fost lansat la apă, forțând pasagerii și echipajul să sară peste bord pentru a-și salva viața, scrie adevărul.ro.
Record în fotbalul moldovenesc pentru cel mai scump transfer: Elijah Odede, vândut de FC Sheriff cu 3 milioane de euro unui club din străinătate # UNIMEDIA
Atacantul nigerian Elijah Odede, în vârstă de 18 ani, a stabilit un record în fotbalul moldovenesc, devenind cel mai scump jucător transferat în străinătate. Sheriff Tiraspol l-a vândut echipei franceze, Troyes, pentru 3 milioane de euro.
Membrii Misiunii de Observare a Uniunii Juriștilor din Moldova (UJM) s-au întâlnit cu reprezentanții Blocului Electoral Patriotic (BEP), Vlad Batrîncea, Olga Cebotari și Nicolae Fomov.
(video) „Lenuța a sunat la Moscova, a vorbit cu Șor”: Două persoane, reținute pentru corupere electorală în urma perchezițiilor de la nord # UNIMEDIA
Două persoane au fost reținute în urma perchezițiilor de dimineață, din nordul țării. „Investigațiile au stabilit că un grup de oameni, cu roluri bine determinate și afiliate organizației criminale „Șor”, urmăreau coruperea electoratului în perspectiva alegerilor parlamentare din 2025”, menționează Poliția.
(video) Trump, scandal cu un jurnalist polonez care l-a întrebat despre Putin: „Găsește-ți alt loc de muncă!” # UNIMEDIA
Președintele Donald Trump a reacționat dur miercuri în Biroul Oval, spunând unui reporter să-și găsească un alt loc de muncă după ce a fost întrebat de ce nu a luat nicio măsură împotriva președintelui rus Vladimir Putin, în ciuda războiului continuu din Ucraina, transmite adevarul.ro.
(foto) Accident grav la Anenii Noi: Un biciclist, transportat la spital, după ce a fost lovit de un BMW. Acesta traversa neregulamentar strada # UNIMEDIA
Un biciclist de 35 de ani a fost lovit de un BMW, condus de un tânăr de 24 de ani, în apropierea localității Chetrosu din Anenii Noi. Potrivit Poliției, acesta traversa neregulamentar strada.
Răsturnare de situație în cazul Mariei Kovalciuk: Tânăra care a fost torturată în Dubai, ar putea ajunge după gratii. Ce s-a întâmplat după interviul șocant # UNIMEDIA
Maria Kovalciuk, tânăra din Ucraina care a șocat opinia publică cu povestea sa despre agresiunile suferite după o petrecere în Dubai, este acum ea însăși chemată în instanță în trei țări, fiind acuzată de calomnie de către presupușii agresori care susțin că tot ce a povestit ea ar fi fost o minciună, scrie protv.ro.
(video) Descinderi la Cahul: Polițiștii au găsit droguri de 200.000 lei și muniții la un bărbat de 53 de ani. Ce pedeapsă riscă acesta # UNIMEDIA
Polițiștii Direcției Investigații Sud a INI au descins la domiciliul unui bărbat de 53 de ani din raionul Cahul, bănuit de păstrarea și consumul de droguri. În urma perchezițiilor, oamenii legii au depistat substanțe narcotice în valoare de circa 200.000 de lei și mai multe muniții deținute ilegal.
(foto) Incendiu la Parlament: Toate persoanele au fost evacuate de urgență. Pompierii, la fața locului # UNIMEDIA
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a fost alertat să intervină la clădirea Parlamentului Republicii Moldova, de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 105, după declanșarea sistemului de alarmă la incendiu. Potrivit instituției, a izbucnit un scurtcircuit la blocul de alimentare al liftului.
Doliu în lumea modei: Giorgio Armani, celebrul designer italian, s-a stins din viață la 91 de ani # UNIMEDIA
A murit celebrul designer italian, Giorgio Armani. Potrivit Corriere della Sera, acesta avea 91 de ani.
„Inima Moldovei”, manifestație la Judecătoria Cahul: „Perchezițiile și reținerea colegilor noștri nu au nicio bază legală. PAS nu suportă criticile noastre” # UNIMEDIA
Reprezentanții Partidului Republican „Inima Moldovei” au desfășurat o acțiune în fața Judecătoriei Cahul în sprijinul membrilor reținuți ai partidului.
Administrația Orhei a inaugurat încă un proiect de infrastructură rutieră. După o reconstrucție complexă, strada Ion Neculce din sectorul Slobozia Doamnei a devenit sigură pentru șoferi și pietoni.
Moldova, sub amenințarea focului, timp de 10 zile: Meteorologii au emis Cod Galben de pericol de incendiu. Când intră în viogare # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis joi, 4 septembrie 2025, o avertizare Cod Galben de pericol de incendiu. Alerta este valabilă în perioada 5-15 septembrie 2025.
Marian Lupu, după mesajul poliției despre „vot”: Nu vă jucați cu răbdarea oamenilor, oricum veți pierde puterea # UNIMEDIA
„Campania lansată de Inspectoratul General al Poliției „Nu te juca cu votul, că vei pierde totul” este un afront adus cetățenilor și o sfidare a bunului simț”. De această părere este liderul Mișcării Respect Moldova, Marian Lupu.
În plină campanie electorală, Mitropolitul Vladimir îndeamnă preoții să se abțină de la propagandă și să nu se implice în jocurile politice # UNIMEDIA
Mitropolitul Moldovei, Vladimir, îndeamnă preoții să se abțină de la propagandă și să nu se implice în jocuri politice, înaintea alegerilor parlamentare. „Amvonul este loc exclusiv pentru răspândirea Cuvântului Evangheliei și niciun alt îndemn sau mesaj, care ar putea dezbina și tulbura societatea, nu trebuie să răsune de acolo”, a menționat Mitropolitul Vladimir.
Renato Usatîi: Partidul Nostru va reduce numărul de deputați de la 101 la 51, va lichida consiliile raionale și va comasa trei scrutine - alegerile parlamentare, prezidențiale și locale # UNIMEDIA
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat la Nisporeni că formațiunea sa va promova în viitorul Parlament reducerea numărului de deputați de la 101 la 51 și lichidarea consiliilor raionale. Potrivit acestuia, economiile realizate, estimate la sute de milioane de lei, vor fi direcționate către proiecte de dezvoltare a localităților.
Război pentru averea lui Alain Delon: Fiul lui, Alain-Fabien, își dă în judecată frații pentru a anula testamentul marelui actor # UNIMEDIA
Scandalul privind moștenirea lăsată de Alain Delon ia amploare! Cel mai tânăr dintre copiii actorului, Alain-Fabien, a depus la tribunal o cerere prin care solicită anularea testamentului întocmit în noiembrie 2022, pe motiv că tatăl său nu ar mai fi avut discernământ în momentul redactării, scrie protv.ro.
Scandal financiar în inima UE. Parlamentul European cere returnarea a 4,3 milioane de euro cheltuiți ilegal de grupul de extrema dreapta # UNIMEDIA
Parlamentul European se confruntă cu un nou scandal de proporții, după ce o investigație internă a evidențiat nereguli financiare grave comise de fostul grup politic de extremă dreapta Identity and Democracy (ID), din care făceau parte partide precum „Rassemblement National” (Adunarea Nașională) condus de Marine Le Pen și „Alternativa pentru Germania” (AfD), scrie adevarul.ro.
(video) „L-au omorât!” Apropiații tânărului găsit strangulat în pădure, după ce a dispărut de la Aeroport: „Nu a venit el din Londra, a lăsat banii undeva și s-a sinucis. Aberații!” # UNIMEDIA
Cazul morții lui Anatol Fedoruța din Cotiujenii Mici ridică semne de întrebare în rândul celor apropiați tânărului. Aceștia refuză să creadă în varianta unei sinucideri și cer anchetă corectă, după ce primul a fost găsit strangulat într-o pădure din localitatea Ivancea, la trei săptămâni după dispariția sa misterioasă din Aeroportul Chișinău. „Nu a venit el din Londra ca să moară aici. Aberații!”, spune o tânără pe rețele.
Cel mai mare aisberg din lume, A23a, „se destramă rapid” în mai multe bucăți „foarte mari”, au anunțat oamenii de știință de la British Antarctic Survey (BAS), transmite CNN, potrivit hotnews.ro.
China construiește un „Canal de Suez” terestru care să lege Europa și Asia, ocolind rutele maritime controlate de SUA # UNIMEDIA
China construiește în tăcere rute alternative pentru a-și exporta bunurile către Europa fără a trece prin Marea Chinei de Sud, evitând tensiunile cu SUA și aliații săi din regiune, scrie adevărul.ro.
Apelul Mitropolitului Vladimir pentru preoți și enoriași, în pragul alegerilor parlamentare: „Nu vă implicați în jocurile politice, dar votați liber și conștient” # UNIMEDIA
Mitropolitul Moldovei, Vladimir, îndeamnă preoții să se abțină de la propagandă și să nu se implice în jocuri politice, înaintea alegerilor parlamentare. „Amvonul este loc exclusiv pentru răspândirea Cuvântului Evangheliei și niciun alt îndemn sau mesaj, care ar putea dezbina și tulbura societatea, nu trebuie să răsune de acolo”, a menționat Vladimir, Mitropolitul Chișinăuluiși al întregii Moldove.
(video) 8 kg de droguri de 6.000.000 lei, ridicate de la un tânăr, la Botanica: Narcoticele, camuflate într-un colet cu piese auto, au fost transmise de peste hotare # UNIMEDIA
Patru persoane – trei bărbați cu vârste de 22, 49 și 56 de ani, cetățeni străini, și o femeie de 55 de ani – au fost reținute de polițiști pentru 72 de ore, fiind suspectate de păstrarea și comercializarea substanțelor narcotice în proporții deosebit de mari pe teritoriul capitalei.
Clădire cu un etaj „fantomă”: CNA și procurorii au descins la o firmă de construcții din Strășeni, după încălcări grave. A fost deschis un dosar penal # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi acțiuni procesuale într-o cauză penală care vizează o companie de construcție, suspectată de executarea unor lucrări cu încălcarea prevederilor legale în domeniul construcțiilor.
(foto) Moldoveancă, Cristina Scarlevschi, seamănă că două picături de apă cu Iustina Loghin: Ispitele au fost filmate una lângă alta # UNIMEDIA
Fosta concurentă de la Insula Iubirii, Iustina Loghin, și ispita Cristina Scarlevschi seamănă izbitor. Cele două au participat la vizionarea finalei Insula Iubirii, acolo unde au fost filmate una lângă alta, scrie spynews.ro.
Economia Rusiei stagnează: Țara ar putea intra în recesiune din cauza dobânzilor ridicate # UNIMEDIA
German Gref, CEO-ul celei mai mari bănci din Rusia, Sberbank, a avertizat joi că economia se află în stagnare și că, dacă banca centrală nu va reduce semnificativ dobânzile, țara va intra în recesiune, scrie adevarul.ro.
Tensiune explozivă la PSG: Ucraineanul Zabarnîi cere alungarea rusului Safarov din vestiarul campioanei Europei # UNIMEDIA
Unul dintre punctele forte ale echipei franceze de fotbal PSG din sezonul trecut, în care a devenit campioana Europei, a fost unitatea, reușită sub îndrumarea spaniolului Luis Enrique. Acest lucru nu mai pare o certitudine, având în vedere coexistența forțată dintre portarul rus Matvey Safonov (26 de ani) și noua achiziție, ucraineanul Illia Zabarnîi (23 de ani), ținând cont de conflictul militar existent între țările lor, transmite adevarul.ro.
Scumpiri „fără frâne” la carburanți: Prețul motorinei crește mâine cu încă 7 bani. Cât va costa benzina # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță prețuri și mai mari la carburanți pentru mâine, 5 septembrie. Șoferii vor trebui să achite pentru litrul de benzină cu 4 bani mai mult, iar pentru cel de motorină cu 7 bani mai mult decât astăzi.
Tragedia cu funicularul „Glória” din Portugalia: Ce spune MAE despre prezența moldovenilor printre victime # UNIMEDIA
Autoritățile de la Chișinău monitorizează situația din Lisabona, după accidentul tragic produs la funicularul „Glória”. Până la această oră, nu există indicii că printre victime s-ar afla cetățeni ai Republicii Moldova, au anunțat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe.
