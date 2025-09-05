Procurorii cer arest preventiv pentru fostul deputat democrat, Vladimir Andronachi

11:40

Rețeaua coordonată de condamnatul Ilan Șor de la Moscova și-a continuat activitatea și după alegerile prezidențiale din toamna trecută, cu scopul de a „pregăti terenul” pentru a prelua puterea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Potrivit unei noi investigații a Ziarului de Gardă (ZdG), realizată sub acoperire, sute de conturi cu identități false, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, au fost create pentru a răspândi propagandă rusească pe TikTok și Facebook.