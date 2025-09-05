Mihail Fridman a cerut Guvernului Spaniei să îl ajute să iasă de sub sancțiunile UE.

11:30

Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, în cadrul unui briefing de presă, a declarat că toate acţiunile din ultimele zile, îndreptate împotriva sa și a echipei pe care o conduce „sunt strict motivate politic” și sunt încercări disperate ale guvernării de a-i reduce la tăcere „prin percheziţii, instrumentarea de dosare, aruncarea în spaţiul public a unor […] Articolul Irina Vlah: Noi suntem alături de colegii noştri! Ei au toată susţinerea noastră! Şi vom lupta până când li se va face dreptate! Iar regimul dictatorial al PAS nu ne va putea închide gura apare prima dată în SafeNews.