Moldovenii vor în Uniunea Europeană, dar nu vor unirea cu România și nici aderarea la NATO, potrivit unui sondaj
Adevarul (Moldova), 22 august 2025 23:20
Peste jumătate dintre respondenți au declarat că sunt în favoarea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în timp ce aproape două treimi dintre persoanele chestionate s-au pronunțat împotriva unirii Republicii Moldova cu România, conform unui sondaj realizat de iData.
Acum 2 ore
23:20
Acum 8 ore
17:50
„Tovarăşe Macron, nu vom uita!”. Prorusul Igor Dodon acuză liderii europeni de amestec în alegerile din Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Fostul preşedinte prorus Igor Dodon condamnă vizita programată a liderilor europeni la Chişinău, acuzând o intervenţie directă în treburile interne ale Republicii Moldova.
Mai mult de 2 zile în urmă
23:40
Fostul președinte moldovean Vladimir Voronin dezvăluie suma de bani din celebra pungă dată de Plahotniuc lui Dodon # Adevarul (Moldova)
Vladimir Voronin, ex-președinte al Rep. Moldova și actual lider al PCRM, afirmă că în punga oferită de Plahotniuc lui Dodon se aflau 860.000 de euro. El susține că această informație i-a fost transmisă chiar de oligarh care i-ar fi spus că a pus în ea 1.000.000 de euro, însă o parte din bani a dispă
13:20
Noi detalii despre vizita premierului Ilie Bolojan în Republica Moldova. Când va avea loc # Adevarul (Moldova)
Premierul Ilie Bolojan va merge sâmbătă, 23 august, în Republica Moldova, conform reprezentanților Guvernului de la Chișinău. Aceasta este prima vizită a lui Ilie Bolojan după preluarea funcției de șef al Cabinetului.
19 august 2025
23:20
Participanții la protestul antiguvernamental organizat de Ilan Șor, trași pe sfoară. Nu au primit banii promiși # Adevarul (Moldova)
43 de persoane care au încercat să provoace destabilizări luni seara în apropiere de Președinție, unde au dorit să instaleze corturi pentru a manifesta, au fost investigate de polițiști. Mulți dintre participanți s-au plâns că li s-au promis bani pentru a protesta, dar nu i-au primit.
18:40
Premierul Ilie Bolojan va efectua în curând o vizită în Republica Moldova, potrivit surselor ,,Adevărul”. Aceasta este a doua vizită din acest an, după cea din luna martie, când Ilie Bolojan deținea funcția de președinte interimar al României.
12:20
Labubu, Pokemon și Pikachu, mascote prezente la protestul antiguvernamental organizat la Chișinău de prorusul Ilan Șor # Adevarul (Moldova)
La protestul antiguvernamental început pe 16 august, la Chișinău, de prorusul Ilan Șor, au fost prezente și mai multe mascote, printre care Labubu, Pokemon și Pikachu, care au fost escortate de polițiști la sediul lor.
18 august 2025
23:00
Participanții la protestul antiguvernamental organizat de Ilan Șor la Chișinău, plătiți pentru a provoca destabilizări # Adevarul (Moldova)
Participanții la protestul antiguvernamental de la Chișinău, organizat de pro-rusul Ilan Șor, au fost plătiți pentru a provoca destabilizări luni seara în apropiere de Președinție, unde au încercat să instaleze corturi pentru a manifesta, anunță poliția.
19:20
Două blocuri, printre care unul care se declară pro-Kremlin, înscrise în cursa parlamentară din Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Blocurile Alternativa și Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, precum și partidul Mișcarea Respect Moldova au fost înscrise în cursa parlamentară din Republica Moldova, decizia fiind luată în cadrul ședinței din data de 18 august a Comisiei Electorale Centrale (CEC).
14:20
Volodimir Zelenski critică ideea decuplării Kievului de Chișinău în parcursul european: ,,O mișcare foarte proastă” # Adevarul (Moldova)
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, critică ideea decuplării Kievului de Chișinău pe parcursul european, subliniind că este „o mișcare foarte proastă”.
17 august 2025
22:10
Proteste neautorizate la Chișinău oganizate de adepții oligarhului fugar Ilan Șor: 69 de persoane, reținute pentru încălcarea legii # Adevarul (Moldova)
Poliția a intervenit pentru a preveni încălcările legii, iar participanții au fost sancționați pentru huliganism, consum de alcool și blocarea traficului.
19:10
Ofensivă politică peste Prut. AUR s-a înscris în alegeri și mizează pe 58 de candidați pentru Parlamentul de la Chișinău # Adevarul (Moldova)
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), condus de George Simion, își extinde activitatea politică peste Prut și a depus la Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova o listă cu 58 de candidați pentru alegerile parlamentare.
16 august 2025
17:50
Protest antiguvernamental la Chișinău, organizat de oligarhul fugar Ilan Șor, din Moscova # Adevarul (Moldova)
Mai mulți oameni protestează în apropiere de Gara Feroviară din Chișinău, protestul fiind organizat de oligarhul fugar Ilan Șor, care se eschivează de la închisoare la Moscova, în ciuda avertismentului poliției că manifestația este ilegală.
15 august 2025
18:40
Lidera de la Chișinău denunță încercări de mituire a alegătorilor din diasporă pe fondul alegerilor parlamentare # Adevarul (Moldova)
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, denunță tentative de corupere a alegătorilor din diasporă în contextul alegerilor parlamentare, subliniind că se exercită presiuni fără precedent din exterior din partea forțelor ostile.
16:00
Ce spune Maia Sandu despre decuplarea Chișinăului și Kievului în parcursul european: ,,Este o problema politică” # Adevarul (Moldova)
Președintele Maia Sandu afirmă că procesul de aderare al Republicii Moldova și al Ucrainei la UE este unul bazat pe merite. Ea subliniază că, deși ambele țări au îndeplinit condițiile necesare pentru a trece la următoarea etapă, Chișinăul nu poate începe negocierile pe primul cluster din cauza unui
11:10
UE ia în calcul separarea Chișinăului de Kiev în drumul european. Decizie, anunțată înainte de parlamentare moldovene # Adevarul (Moldova)
UE ia în considerare acordarea unui pas important Republicii Moldova în procesul său de aderare la UE, înaintea alegerilor parlamentare care vor avea loc la sfârșitul lunii septembrie, plasând-o înaintea Ucrainei.
14 august 2025
14:20
Primar din Rep. Moldova, reținut pentru o crimă comisă acum 7 ani. Partidul de guvernământ i-a retras sprijinul politic # Adevarul (Moldova)
Victor Boicu, primarul satului Frumușica, raionul Florești, din Republica Moldova, a fost încătușat, fiind acuzat că a bătut până la moarte un bărbat care muncea la ferma pe care o deține. Cazul ar fi fost mușamalizat prin falsificarea expertizei medico-legale privind cauza decesului victimei.
13 august 2025
15:40
Elveția sancționează oamenii pro-rusului Ilan Șor pentru amestec în alegerile și referendumul pro-UE din 2024 # Adevarul (Moldova)
Autoritățile din Elveția sancționează 7 persoane și 3 entități pentru complicitate la eforturile Kremlinului de influențare a referendumului pro-UE și a alegerilor prezidențiale din 2024 din Rep. Moldova. Pe listă se află persoane din anturajul lui Șor, printre care Alexei Lungu și Victoria Furtună.
13:30
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, extrădat în Republica Moldova. Atena a acceptat cererea Chișinăului privind extrădarea # Adevarul (Moldova)
Curtea de Apel din Atena a acceptat cererea Chișinăului privind extrădarea oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Decizia a fost luată în cadrul ședinței din 13 august, însă la care a lipsit persoana vizată.
12 august 2025
19:20
Doi bărbați, dați în urmărire în R. Moldova, după ce au cerut mii de euro unor ruși cu promisiunea obținerii cetățeniei române # Adevarul (Moldova)
Doi bărbați care au promis cetățenilor ruși obținerea rapidă a cetățeniei române, invocând influență la Consulatul României din Odesa și la Autoritatea pentru Cetățenie din București, au fost condamnați în lipsă la Chișinău și sunt dați în urmărire.
19:00
Poliția îi cere edilului Chișinăului să nu autorizeze protestul antiguvernamental anunțat de Șor. Răspunsul primarului # Adevarul (Moldova)
Poliția îi cere edilului Chișinăului Ion Ceban să nu autorizeze protestul antiguvernamental organizat de pro-rusul Ilan Șor, care a promis câte 3.000 de dolari lunar moldovenilor care vor participa la manifestație. În replică, primarul afirmă că nu are o astfel de atribuție.
13:20
Alegerile parlamentare testează rezistența Rep. Moldova în fața Moscovei. Ce se va întâmpla dacă partidele pro-ruse vor prelua puterea # Adevarul (Moldova)
Republica Moldova va organiza alegeri parlamentare pe 28 septembrie, iar președintele Maia Sandu, precum și partidul pro-occidental aflat la guvernare, fondat de aceasta, sunt ținta unor campanii de dezinformare fără precedent.
12:50
Judecător, găsit împușcat mortal sub un pod din Republica Moldova. Era cercetat în două dosare penale de trafic de influență # Adevarul (Moldova)
Fostul judecător al Curții de Apel Chișinău, Mihail Diaconu, a fost găsit fără suflare marți dimineață, 12 august. El deținea legal armă, iar pe corpul lui au fost identificate urme de împușcătură.
11 august 2025
18:40
Pro-rusul Ilan Șor cheamă moldovenii la un protest în centrul Chișinăului și promite un salariu lunar de 3000 de dolari # Adevarul (Moldova)
Oligarhul fugar Ilan Șor cheamă cetățenii moldoveni la un protest pe termen nedeterminat, promițând în schimb un salariu lunar de 3000 de dolari. Poliția avertizează că pro-rusul urmărește să implice oamenii în activități ilegale și incitatoare la violență.
17:20
Atac străin asupra infrastructurii Guvernului din R. Moldova. Angajați ai statului sunt suspectați de complicitate # Adevarul (Moldova)
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică din Republica Moldova a anunțat luni că infrastructura guvernamentală a fost vizată de un atac cibernetic organizat de un actor străin.
14:00
Kremlinul acuză Chișinăul de falsificarea votului în străinătate. Reacția autorităților moldovenești # Adevarul (Moldova)
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă declarațiile oficialilor ruși, potrivit cărora s-ar pregăti falsificarea votului prin intermediul diasporei la alegerile parlamentare, calificându-le drept o nouă ingerință în afacerile interne ale țării noastre.
10 august 2025
16:30
Protest la pușcăria în care este încarcerată bașcana Găgăuziei. Poliția susține că manifestanții au fost plătiți # Adevarul (Moldova)
Zeci de persoane au protestat împotriva încarcerării bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, manifestația având loc pe 10 august lângă Penitenciarul nr. 13, cu participarea unor manifestanți care, potrivit poliției, ar fi fost plătiți cu până la 1500 de lei moldovenești.
14:50
Vizita lui Nicușor Dan în Republica Moldova: Alături de Maia Sandu participă la Festivalul Zemii # Adevarul (Moldova)
Președintele României, Nicușor Dan, alături de omologul său moldovean, Maia Sandu, participă duminică, 10 august, la Festivalul Zemii din comuna Șipoteni, raionul Călărași din centrul Republicii Moldova.
14:30
Cum partidul AUR al lui George Simion își extinde influența în Republica Moldova cu sprijinul Kremlinului # Adevarul (Moldova)
Chișinăul se pregătește pentru alegeri parlamentare decisive pentru viitorul european. Influențele externe vin atât din Est, cât și din Vest, prin partidul extremist AUR din România, care și-a extins activitatea peste Prut și are legături cu Kremlinul, conform unei analize WatchDog.md.
9 august 2025
03:10
Lupta de gherilă a Kremlinului pentru Moldova: „Case abandonate, bătrâni murind singuri, sclavie a datoriilor” # Adevarul (Moldova)
Pe măsură ce Republica Moldova se apropie de alegerile parlamentare din toamnă, propaganda pro-Kremlin își intensifică atacurile. Miza este clară: influențarea electoratului și deturnarea direcției pro-europene a țării, arată portalul UE care combate dezinformarea rusă.
8 august 2025
20:30
Afișe instigatoare la ură, cu imaginea Maiei Sandu și a Mitropoliei Basarabiei, lipite ilegal în Chișinău # Adevarul (Moldova)
Poliția Republicii Moldova a reținut, vineri după-amiază, doi cetățeni străini care lipeau afișe cu mesaje de ură socială, interetnică și religioasă. Cei doi au folosit ilegal imaginea președintei Maia Sandu și a Mitropoliei Basarabiei.
18:40
Îngrijorări la Chișinău înaintea alegerilor din toamnă. Kremlinul urmărește să creeze haos pentru a influența votul, avertizează șeful diplomației # Adevarul (Moldova)
Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avertizat la Cernăuți că Rusia continuă să folosească tactici hibride pentru a destabiliza țara și a influența alegerile parlamentare din septembrie.
18:40
Chișinăul a trimis o nouă cerere de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc, arestat în Grecia # Adevarul (Moldova)
Procuratura Generală din Republica Moldova anunță că a transmis o nouă cerere de extrădare pe numele oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc, aceasta incluzând capete de acuzare suplimentare care nu au fost menționate în prima solicitare.
18:10
Reacția Moscovei la retragerea licenței Moldovagaz este ,,plină de falsuri”, afirmă reprezentantul unei instituții strategice de la Chișinău # Adevarul (Moldova)
Alexandru Slusari, membru al consiliului de administrație al companiei Energocom, care va furniza gaze naturale după retragerea licenței companiei Moldovagaz, al cărei acționar majoritar este Gazprom, susține că concernul rus a avut o reacție bazată pe falsuri și informații manipulatorii.
15:00
Oamenii penalului moldovean Ilan Șor au fost îndemnați să voteze pentru liderul AUR, George Simion, la prezidențiale # Adevarul (Moldova)
Oamenii penalului moldovean Ilan Șor, care dețin și cetățenie română, au fost îndemnați să-și dea votul pentru liderul AUR, George Simion, la alegerile prezidențiale, anunță poliția moldoveană după ce a efectuat percheziții care i-au vizat pe aceștia.
12:50
Elevii ruși învață din manualele de istorie că Republica Moldova e „teritoriu istoric rusesc”. Cum este prezentată România # Adevarul (Moldova)
O analiză WatchDog dezvăluie că manualele de istorie din liceele rusești, scrise sub coordonarea consilierului lui Vladimir Putin, prezintă Republica Moldova ca teritoriu istoric rusesc, cu legitimitate redusă ca stat suveran. Nici România nu are o imagine prea bună.
11:10
Moscova reacționează la retragerea licenței Moldovagaz decisă de Chișinău: ,,Ultima etapă în distrugere” # Adevarul (Moldova)
Gazprom acuză Chișinăul de distrugerea companiei Moldovagaz, al cărei acționar majoritar este concernul rus, după ce Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a retras licența de furnizare a gazelor companiei moldovene.
7 august 2025
11:00
Percheziții în Rep. Moldova: Poliția cere suspecților să deschidă ușa într-un dosar de finanțare ilegală și corupție electorală # Adevarul (Moldova)
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu mascații de la „Fulger”, efectuează 78 de percheziții în mai multe zone ale Republicii Moldova în cadrul unei anchete privind finanțarea ilegală și coruperea electorală.
6 august 2025
19:20
Primarul Chișinăului, interzis în România și spațiul Schengen, anunță că contestă interdicția ,,halucinantă” # Adevarul (Moldova)
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, care a fost interzis în România și în spațiul Schengen, a anunțat că contestă interdicția, subliniind că, până în prezent, nu a primit detalii cu privire la motivele acesteia.
14:00
Cum a răspuns Chișinăul amenințărilor cu război lansate de Kremlin în urma condamnării Evgheniei Guțul # Adevarul (Moldova)
Șeful diplomației de la Chișinău, Mihai Popșoi, a reacționat în cazul amenințărilor cu război lansate de Kremlin în urma condamnării Evgheniei Guțul. A afirmat că acestea sunt un amestec în treburile interne ale țării, subliniind că timpurile când Moscova ordona Chișinăului ce să facă s-au încheiat.
10:30
Washington apără suveranitatea Chișinăului pe fondul acuzațiilor de interferență rusă # Adevarul (Moldova)
SUA au emis marți o condamnare fermă a oricăror încercări de a submina suveranitatea Rep. Moldova, reafirmând dreptul țării la autodeterminare. Poziția vine în contextul în care președintele Maia Sandu acuză Rusia că orchestrează o campanie „fără precedent” pentru a se amesteca în parlamentare.
5 august 2025
21:40
Chișinăul, amenințat de Kremlin după încarcerarea Evgheniei Guțul: ,,O avansare rapidă a armatei ruse” # Adevarul (Moldova)
Condamnarea la închisoare a bașcanei Găgăuziei reprezintă un act de represiune. Situația poate fi schimbată, potrivit deputatului Dumei de Stat din Rusia, Konstantin Zatulin, prin înaintarea armatei ruse spre granița Ucrainei cu Rep. Moldova.
17:30
Reacția Evgheniei Guțul, omul lui Șor, după ce a ajuns în pușcărie: Această decizie nu are nimic de-a face cu justiția # Adevarul (Moldova)
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată la șapte ani de închisoare și încătușată în sala de judecată, a transmis o reacție publică prin intermediul avocaților săi după ce a fost încarcerată. Ea susține că este nevinovată și se consideră o victimă a puterii.
14:30
Bucureștiul, Chișinăul și Kievul vor colabora în domeniul securității cibernetice: Rusia îl folosește ,,ca instrument de destabilizare” # Adevarul (Moldova)
Bucureștiul, Chișinăul și Kievul vor colabora în domeniul securității cibernetice, iar despre asta s-a discutat recent în cadrul unei întâlniri avute loc la Cernăuți din Ucraina, anunță responsabilii Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) din România.
12:20
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată la închisoare. Instanța a dispus arestarea sa în sala de judecată # Adevarul (Moldova)
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, își va petrece următorii șapte ani în închisoare. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința în dosarul privind finanțarea ilegală. Totodată, inculpata trebuie să fie arestată în sala de judecată.
4 august 2025
12:40
Avertismentul Chișinăului: Kremlinul încearcă să descurajeze votul moldovenilor, inclusiv al celor din UE # Adevarul (Moldova)
Moscova speră că moldovenii pro-europeni care trăiesc în străinătate nu vor ieși la vot la alegerile parlamentare din septembrie, a afirmat consilierul prezidențial pentru apărare și securitate națională, Stanislav Secrieru.
10:00
Trei partide controlate de condamnatul Șor, excluse de autoritatea electorală de la parlamentarele din Rep. Moldova # Adevarul (Moldova)
Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei, împreună cu partidele Șansă și Victorie, care fac parte din Blocul Victorie, condus de oligarhul fugar Ilan Șor, nu pot participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie, decizia fiind luată de membrii Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău.
2 august 2025
12:30
Vladimir Plahotniuc anunță că intenționează să revină în Republica Moldova: „Vreau să îmi dovedesc nevinovăția” # Adevarul (Moldova)
Oligarhul Vladimir Plahotniuc susține că acuzațiile împotriva sa sunt bazate pe „calomnie și ură politică” și promite să coopereze cu autoritățile.
1 august 2025
17:30
Blocul Victorie al prorusului Ilan Șor nu intră în cursa parlamentară. Recursul, respins de instanță # Adevarul (Moldova)
Curtea de Apel Centru a respins recursul Blocului Victorie privind refuzul Comisiei Electorale Centrale de a-l înregistra în cursa pentru alegerile parlamentare, hotărârea fiind luată pe motiv că acesta a fost depus cu întârziere, încălcând termenul prevăzut de lege.
15:00
Politicianul moldovean Renato Usatîi, implicat într-un accident în Ungaria cu un Rolls-Royce # Adevarul (Moldova)
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a fost implicat într-un accident rutier pe o autostradă din Ungaria. Deși el nu a pățit nimic, mașina sa, un Rolls-Royce, a fost avariată considerabil.
