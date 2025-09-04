Ministrul român demontează falsurile: Moldova nu primește energie electrică gratis

TV8, 4 septembrie 2025 21:00

Ministrul român demontează falsurile: Moldova nu primește energie electrică gratis

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 15 minute
21:20
Guvernul român demontează falsurile: Moldova nu primește energie electrică gratis TV8
21:20
/VIDEO/ Accident de coșmar la Slobozia: Doi răniți după ce o mașină a fost ruptă în bucăți TV8
Acum o oră
21:00
Ministrul român demontează falsurile: Moldova nu primește energie electrică gratis TV8
Acum 2 ore
20:30
/VIDEO/ Proteste anticenzură în Rusia: Manifestanții lăsați fără Telegram și Whatsapp au criticat aplicația MAX TV8
20:00
/VIDEO/ Cafenea și frizerie din Chișinău, cuprinse de flăcări: 6 echipaje de pompieri au intervenit la fața locului TV8
Acum 4 ore
19:10
/VIDEO/ „Bună seara! Sunt Marta Kos”: Comisara europeană pentru Extindere a apărut la pupitrul știrilor TV8 TV8
18:40
/DOC/ Furtună în alegeri? CSJ și-a anulat propria decizie în privința Partidului „Moldova Mare” TV8
18:10
La un pas de titlu: Vladislav Ursu și Alexandra Chiriacova au ajuns în finala unui turneu de tenis de masă din Cehia TV8
Acum 6 ore
17:30
Alertă meteo: Cod galben de incendii în toată Moldova. Când este în vigoare TV8
17:30
/VIDEO/ „Lenuța o sunat la Moscova și o vorbit cu Șor”: 2 persoane, reținute după perchezițiile cu mascați în nordul Moldovei TV8
17:10
Alertă cu fum la Parlament: Oamenii au fost evacuați de urgență TV8
16:40
Giorgio Armani a murit: Celebrul designer din Italia avea 91 de ani TV8
16:20
Răsplată pentru progrese: UE transferă încă 18,9 milioane € și cheamă companiile să investească în Moldova TV8
16:10
/LIVE TEXT/ Război în Orientul Mijlociu, ziua 699: Dezastru umanitar și avertisment de la Abu Dhabi. Netanyahu îl acuză pe premierul Belgiei TV8
15:50
/VIDEO/ Șor la raport, în fața lui Putin. Grosu: „Pericolul e clar, dar planul meschin de a captura Moldova va eșua” TV8
Acum 8 ore
15:10
Moldova, pregătită pentru negocierile cu UE: Apelul și gestul simbolic al Martei Kos la Chișinău TV8
14:40
Și Mitropolia Basarabiei trasează linia roșie înainte de alegeri: Biserica nu face politică TV8
14:10
/VIDEO/ Refugiați cu „afaceri” ilegale în Moldova? Trei persoane reținute pentru escrocherii cu bunuri fictive TV8
13:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1289: Soldații digitali în Moldova și scenariul Coreea. Trump: „Putin și Zelenski nu sunt încă pregătiți” TV8
13:40
/VIDEO/ Și-a schimbat planurile în ultimul moment? Constantin Țuțu nu a mai ajuns la Chișinău TV8
13:40
/VIDEO/ Vești bune pentru moldoveni: Pot călători fără viză în Emiratele Arabe Unite din 4 septembrie 2025 TV8
Acum 12 ore
13:30
/VIDEO/ Șoferul ar fi adormit: Mărturia unui supraviețuitor despre accidentul în care 3 moldoveni au murit TV8
13:20
Benzină și motorină tot mai scumpe: Cât vor costa carburanții pe 5 septembrie 2025 TV8
12:50
/VIDEO/ Droguri de milioane confiscate în Chișinău: Cum s-ar fi dat de gol unul dintre suspecți TV8
12:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1289: Propagandă pe TikTok și summit tensionat. Rusia avertizează UE, iar Zelenski admite scenariul Coreea TV8
12:30
Percheziții la Strășeni, într-o cauză penală: O firmă de construcție ar fi executat lucrări cu încălcări TV8
12:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1289: Propagandă în Moldova și summit tensionat. Rusia avertizează Europa, iar Trump recunoaște o problemă TV8
12:00
Vești bune pentru moldoveni: Pot călători fără viză în Emiratele Arabe Unite din 4 septembrie 2025 TV8
11:50
Mitropolitul Vladimir îndeamnă preoții să nu se implice în politică: Mesajul transmis înaintea alegerilor TV8
11:30
/VIDEO/ „Moldova reprezintă o oportunitate-cheie”: Ce au discutat șeful Consiliului European și președintele României TV8
11:20
Și-a schimbat planurile în ultimul moment? Constantin Țuțu nu a mai ajuns la Chișinău TV8
11:00
/VIDEO/ „Nu-ți vinde votul! Alege liber”: TV8 lansează o campanie contra corupției electorale TV8
10:50
/VIDEO/ „Vezi că poți!”, la TV8: Start campaniei care le arată tinerilor cum să pornească o afacere în Moldova TV8
10:50
/PROMO/ „Nu-ți vinde votul! Alege liber”: TV8 lansează o campanie contra corupției electorale TV8
10:30
/FOTO/ Intervenție de urgență la Rîșcani: Pompierii au salvat 300 de animale dintr-un incendiu TV8
10:00
/VIDEO/ ZdG sub acoperire: Armata digitală a Kremlinului. De la instruiri secrete la flashmoburi de Crăciun cu propagandă TV8
09:00
/VIDEO/ Zi de doliu în Portugalia: 15 morți și 18 răniți după ce funicularul faimos Gloria „s-a prăbușit ca o cutie de carton” TV8
Acum 24 ore
08:30
/VIDEO/ Întâlnire cu miză uriașă la Paris: Ce i-a spus Emmanuel Macron lui Volodimir Zelenski TV8
08:10
/VIDEO/ Vania Băț: „Democrație”. Cine nu ar trebui să ne dea lecții despre pace și prietenie între popoare TV8
07:40
Horoscop 4 septembrie 2025 de la ChatGPT: Racii fac planuri de viitor, Taurii analizează finanțele, iar Leii atrag atenția TV8
07:40
/VIDEO/ Mascați la ușă în zori: Poliția efectuează zeci de percheziții la nord, într-un dosar de corupere electorală TV8
07:10
/METEO/ Vremea se menține caldă și fără precipitații: Temperaturile prognozate astăzi, 4 septembrie 2025 TV8
3 septembrie 2025
22:50
Zborurile prin cer senin nu mai sunt la fel: Turbulențe imposibile de detectat pe radar, tot mai dese TV8
22:20
/VIDEO/ Bookfest 2025 la Mediacor: Peste 30 de edituri din România și Moldova, prezente la târgul de carte TV8
21:50
/VIDEO/ Ultimatumul Rusiei pentru o pace de durată în Ucraina: Kievul consideră condițiile inacceptabile TV8
21:40
/VIDEO/ Stația de epurare din Rezina, fără autorizație: Apele murdare ajung direct în Nistru TV8
21:40
Pierdere importantă pentru naționala de tineret a Moldovei: Leo Saca nu a fost lăsat să joace de Barcelona TV8
Ieri
21:10
/VIDEO/ Momentul în care o navă cu droguri e distrusă de un atac al SUA: 11 persoane au fost ucise TV8
20:50
/PROMO/ Ediție Specială „Întreabă Ghețu” în Marea Britanie: Cum e viața la Londra - vineri, de la 19:55 TV8
20:20
/VIDEO/ „Vor avea marea surpriză”: Șeful IGP explică semnele corupției electorale și avertizează cu amenzi uriașe TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.