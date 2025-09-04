/METEO/ Vremea se menține caldă și fără precipitații: Temperaturile prognozate astăzi, 4 septembrie 2025
TV8, 4 septembrie 2025 07:10
/METEO/ Vremea se menține caldă și fără precipitații: Temperaturile prognozate astăzi, 4 septembrie 2025
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
07:10
Acum 12 ore
22:50
22:20
21:50
21:40
21:40
21:10
20:50
20:20
20:10
19:30
19:00
Acum 24 ore
18:00
17:40
17:30
17:00
16:20
16:00
15:20
14:50
14:40
14:40
14:20
13:10
13:10
12:40
11:50
11:50
11:40
11:40
11:10
10:30
10:30
09:50
09:20
08:30
07:40
Ieri
07:10
2 septembrie 2025
23:00
22:30
22:00
21:40
21:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.