Mitropolitul Vladimir îndeamnă preoții să nu se implice în politică: Mesajul transmis înaintea alegerilor
TV8, 4 septembrie 2025 11:50
Mitropolitul Vladimir îndeamnă preoții să nu se implice în politică: Mesajul transmis înaintea alegerilor
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 15 minute
12:00
Acum 30 minute
11:50
Acum o oră
11:30
Acum 2 ore
11:00
10:50
10:50
10:30
Acum 4 ore
10:00
09:00
08:30
Acum 6 ore
08:10
07:40
07:40
07:10
Acum 24 ore
22:50
22:20
21:50
21:40
21:40
21:10
20:50
20:20
20:10
19:30
19:00
18:00
17:40
17:30
17:00
16:20
16:00
15:20
14:50
14:40
14:40
14:20
13:10
13:10
12:40
Ieri
11:50
11:50
11:40
11:40
11:10
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.