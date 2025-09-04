La un pas de titlu: Vladislav Ursu și Alexandra Chiriacova au ajuns în finala unui turneu de tenis de masă din Cehia
TV8, 4 septembrie 2025 18:10
La un pas de titlu: Vladislav Ursu și Alexandra Chiriacova au ajuns în finala unui turneu de tenis de masă din Cehia
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
18:10
Acum o oră
17:30
Acum 2 ore
Acum 4 ore
16:20
16:10
15:50
15:10
14:40
Acum 6 ore
14:10
13:50
13:40
13:40
13:30
12:50
12:30
12:30
Acum 8 ore
12:20
12:00
11:50
11:30
11:00
10:50
10:50
10:30
Acum 12 ore
10:00
09:00
08:30
08:10
07:40
07:40
07:10
Acum 24 ore
22:50
22:20
21:50
21:40
21:40
21:10
20:50
20:20
20:10
19:30
19:00
Ieri
18:00
17:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.