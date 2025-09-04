3 miliarde de lei vor fi alocate pentru proiecte de dezvoltare locală și regională

12:30

Economia Moldovei se confruntă cu o serie de probleme existențiale care îi limitează posibilitățile de dezvoltare și modernizare profundă. Este cu atât mai important să identificăm aceste probleme, să le prioritizăm și să determinăm impactul lor asupra potențialului de dezvoltare. Precum și de a propune măsuri eficiente și realiste pentru a le aborda. În caz contrar, acestea pot deveni ireversibile, când rectificarea situației poate deveni practic imposibilă sau poate costa mult mai mult decât se poate face prin adoptarea la timp a deciziilor necesare.