BVB vrea să participe la crearea unei noi burse la Chișinău
Logos-Press, 2 septembrie 2025 16:15
Bursa de Valori București (BVB) vrea să participe la crearea unei noi burse la Chișinău cu o investiție de 400.000 de euro, – informează Logos Press.
Acum 15 minute
16:15
Acum 2 ore
15:15
Biblioteca Națională a Moldovei sub egida Ministerului Culturii anunță lansarea campaniei „Septembrie – nicio zi fără lectură”, – informează Logos Press.
Acum 4 ore
14:00
Începând de săptămâna trecută, piața de prune din Moldova a ajuns la etapa de declin sezonier al vânzărilor la export, care va dura, provizoriu, până la începutul ultimei decade a lunii septembrie, – informează Logos Press.
14:00
Școala Austriacă din Moldova (SAM), care poartă numele lui Erhard Buzek și este predată în limbile germană și engleză de către profesori austrieci, și-a început activitatea în zona economică liberă „Bălți” odată cu începerea noului an universitar”, informează Logos Press.
12:30
Economia Moldovei se confruntă cu o serie de probleme existențiale care îi limitează posibilitățile de dezvoltare și modernizare profundă. Este cu atât mai important să identificăm aceste probleme, să le prioritizăm și să determinăm impactul lor asupra potențialului de dezvoltare. Precum și de a propune măsuri eficiente și realiste pentru a le aborda. În caz contrar, acestea pot deveni ireversibile, când rectificarea situației poate deveni practic imposibilă sau poate costa mult mai mult decât se poate face prin adoptarea la timp a deciziilor necesare.
Acum 6 ore
11:30
Țările din Organizația de Cooperare de la Shanghai (OCS) au convenit să înființeze Banca de Dezvoltare a OCS și să promoveze o reformă fundamentală a arhitecturii financiare internaționale, potrivit Logos Press.
Acum 8 ore
10:15
Angajatorii din agricultură vor putea deduce costurile meselor organizate pentru angajați dacă salariul mediu brut lunar al acestora este egal sau mai mare de 9 000 de lei, a informat Logos Press.
09:15
Ratele de creștere a salariilor medii în Moldova abia acoperă deprecierea lor inflaționistă, în timp ce costul forței de muncă în diferite sectoare ale economiei rămâne în mod obișnuit diferențiat, relatează Logos Press.
Acum 12 ore
08:15
Europa joacă în continuare un „rol de sprijin” pe scena mondială, iar apelurile pentru schimbări radicale în vederea creșterii competitivității Uniunii Europene rămân fără ecou, potrivit experților europeni, – informează Logos Press.
Acum 24 ore
19:15
Comisia de Disciplină din cadrul Federației Moldovenești de Fotbal (FMF) a aplicat amenzi la nouă cluburi din Superligă, Liga 1 și Liga 2 pentru abateri disciplinare comise în timpul meciurilor, informează Logos Press.
18:15
În 2025, experții se așteaptă ca producția de struguri din soiuri tehnice să ajungă la 5-13 tone/ha, cu un preț estimat de 6,5-7,5 lei/kg, a anunțat Logos Press.
17:15
În România, de la 1 august, TVA-ul la cărți a fost majorat de la 5% la 11%, ceea ce a devenit o problemă pentru multe edituri, inclusiv pentru cele din Moldova – informează Logos Press.
Ieri
16:15
În ultimii 10 ani, numărul oficial al milionarilor în lei din Republica Moldova a crescut de peste 22 de ori. În timp ce în 2015 doar 358 de persoane au declarat astfel de venituri, în 2024 numărul lor va ajunge la 8 019, a relatat Logos Press citând date ale Biroului Național de Statistică.
15:15
Vilele orășenești Herz și Kligmann, care sunt monumente istorice și arhitecturale de importanță națională, vor fi restaurate cu ajutorul Franței, relatează Logos Press.
14:00
Până la sfârșitul lunii august, comparativ cu situația de pe piață de la începutul acestei luni, prețurile la floarea-soarelui în Moldova au crescut cu 15-40%, a raportat Logos Press.
13:15
Odată cu apariția instrumentului digital, de acum înainte nicio instituție publică sau privată din Republica Moldova nu mai are dreptul să ceară de la un cetățean un document care să confirme înregistrarea sa la locul de reședință sau înregistrarea temporară, relatează Logos Press.
12:15
Anul școlar în toate școlile din țară a început astăzi cu o lecție despre „Valorile care ne unesc”. Aceasta este dedicată prieteniei, respectului pentru demnitatea umană și drepturile omului, diversității culturale, responsabilității și ascultării, informează Logos Press.
11:15
Pe fondul unei creșteri a interesului pentru voleiul feminin în Statele Unite, două ligi importante – Major League Volleyball (MLV) și Pro Volleyball Federation (PVF) – au anunțat o fuziune, informează Logos Press.
10:15
Țările europene au o „foaie de parcurs clară” pentru desfășurarea trupelor lor în Ucraina în cadrul garanțiilor internaționale de securitate, precum și intenția de a găsi noi surse de finanțare pentru Forțele Armate ale Ucrainei (AFU), a raportat Logos Press.
09:15
Jucătorul elvețian de tenis Roger Federer, de 20 de ori campion de Grand Slam, a intrat în rândul sportivilor a căror avere depășește 1 miliard de dolari înainte de taxe și onorarii de agenție, informează Logos Press.
08:15
Moldova cere Israelului să plătească 2,5 milioane de dolari până la 3 septembrie pentru tranzitul pelerinilor la Uman prin Chișinău, a raportat Logos Press.
31 august 2025
18:45
La Campionatul European de Rugby pe Plajă, desfășurat la Chișinău, echipa feminină a Moldovei a ocupat locul trei, iar echipele din Polonia și Ucraina au urcat pe primele două trepte ale podiumului, – informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:15
Pugilistul ucrainean, campion mondial absolut la categoria grea, campion olimpic Oleksandr Usik a sosit la Chișinău, unde s-a întâlnit cu o serie de demnitari și zeci de sportivi, transmite Logos Press.
16:15
Potrivit lui Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS Viitorul, Chișinăul are una dintre cele mai mici accesibilități ale apartamentelor comparativ cu capitalele europene. Pentru a cumpăra un apartament de 70 de metri pătrați în primul și al doilea trimestru al anului 2025, erau necesare 15,5 și 14,8 salarii medii anuale.
14:15
Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, în cadrul Programului de disciplină fiscală pentru 2025, o atenție deosebită va fi acordată celor cinci sectoare – comerțul cu ridicata și cu amănuntul, industria prelucrătoare, industria alimentară, serviciile auxiliare, precum și construcțiile și tranzacțiile imobiliare.
12:15
Sezonul de vară al fructelor de pădure în Moldova: recoltă scăzută și prețuri ridicate # Logos-Press
Recolta din acest an de soiuri de fructe de pădure timpurii și medii a scăzut cu aproximativ 40-50%, în timp ce prețurile lor au crescut în medie cu 15-30%, informează Logos Press.
10:15
Monedă rotundă emisă în argint și aur în seria „Aleea Clasicilor din Grădina Orășenească Ștefan cel Mare și Sfînt”. Ștefan cel Mare și Sfînt, Chișinău mun.
29 august 2025
15:45
Brutăria Franzeluța din Chișinău, care a stabilit de mult timp exporturi în SUA, nu a simțit scăderea livrărilor pe piața americană. Acest lucru a fost relatat pentru Logos Press de către directorul general al companiei, Andrei Beșliu, care a menționat că în 2024 volumele de export pe piața americană au ajuns la 1,5 milioane de dolari.
14:30
Agenția pentru siguranța alimentelor ANSA îndeamnă cumpărătorii de hrișcă ambalată Imperia Foods (țara de origine – Rusia, data de pe ambalaj – 18.04.2025, importator – „Vintage Distribution” SRL), să returneze acest produs la punctul de vânzare, – informează Logos Press.
12:30
În Republica Moldova a început campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, informează Logos Press.
10:15
Ucraina nu va primi gaze din Azerbaidjan și Grecia prin Coridorul Vertical în septembrie: nu a fost găsit nimeni dispus să importe combustibil pe această rută, a raportat Logos Press.
09:30
Licitaţie deschisă privind achiziția serviciilor de elaborare a planurilor urbanistice # Logos-Press
S.A. “Moldtelecom” anunţă inițierea licitaţiei deschisă privind achiziția serviciilor de elaborare a planurilor urbanistice de detaliu (PUD) pentru terenurile din teritoriul extravilan.
09:15
S.A. “ Moldova-Film “ anunță licitația “cu strigare“ în scopul dării în locațiune a activelor neutilizate, care va avea loc la 15.09.2025 ora 13.00
28 august 2025
19:00
Campionatul European de Rugby pe Plajă s-a desfășurat în parcul „La Izvor” din capitală, echipa națională a Moldovei obținând medaliile de argint în turneul masculin, informează Logos Press.
16:45
Purcari Wineries, într-un comunicat postat pe Bursa de Valori București, raportează o scădere de 11,25% a EBITDA înainte de taxe pentru primele 6 luni din 2025. Scăderea este de 49,06 milioane lei (187,51 milioane lei) față de 55,28 milioane lei (211,29 milioane lei) în aceeași perioadă a anului trecut, informează Logos Press.
15:15
Aproximativ 1,3 milioane de tone de produse vor fi recoltate de agricultorii moldoveni de pe 415 mii de hectare însămânțate cu porumb boabe în acest an, relatează Logos Press.
14:15
Tinerii activi din Moldova primesc sprijin financiar din partea statului. În acest an, Ministerul Educației și Cercetării a alocat 1 milion de dolari pentru dezvoltarea inițiativelor de tineret, relatează Logos Press.
12:15
Conglomeratul francez, care deține 75 de mărci de lux precum Louis Vuitton, Dior și companiile de bijuterii Bulgari și Tiffany & Co. suferă din cauza scăderii vânzărilor. Bilanțul semestrial, publicat în vara anului 2025, arată că veniturile LVMH au scăzut cu 4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Profitul din operațiuni a scăzut cu 15%, la 9 miliarde de euro, a raportat Logos Press, citând DW.
10:15
O companie românească controlată de familia fostului ministru moldovean al energiei Constantin Iavorschi va depozita și transporta bitumul de 24 de ore deținut de OMV Petrom, potrivit Logos Press.
27 august 2025
18:15
Alexei Gluhov și Anastasia Glazunova, care reprezintă Moldova la competițiile internaționale, au devenit câștigători ai Grand Prix-ului reprezentativ din Germania, – informează Logos Press.
15:45
În ajunul Zilei Independenței, reprezentanții autorităților și cei ai organizației de opoziție a agricultorilor Forța Fermierilor au avut un schimb de replici tăioase cu privire la viitorul agriculturii și al spațiului rural moldovenesc. Ambele părți au obiective bune, dar căile spre ele sunt diferite”, susține Logos Press.
14:15
Rusia a pierdut cel puțin 17% din capacitatea sa de rafinare a petrolului din cauza atacurilor AFU, a raportat Reuters. Potrivit datelor sale, este vorba despre o producție de 1,1 milioane de barili pe zi
13:15
Cabinetul de miniștri ucrainean a actualizat normele de trecere a frontierei pentru tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani. Această grupă de vârstă de bărbați este autorizată să treacă frontiera în timp de război, a relatat Logos Press citând DW.
13:00
Astăzi, 27 august, Moldova sărbătorește cea de-a 34-a aniversare a independenței sale. Sărbătorile sunt planificate în întreaga țară, iar la Chișinău au sosit invitați de marcă precum președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk, informează Logos Press.
11:45
Festivalurile internaționale Cronograf și DescOperă au fost incluse în Lista evenimentelor culturale de anvergură la nivel de stat cu finanțare de la bugetul de stat, informează Logos Press.
10:15
Moldova consolidează controlul asupra armelor de calibru mic și armamentului ușor. Guvernul a modificat Strategia de dezvoltare a securității interne pentru anii 2022-2030″, informează Logos Press.
26 august 2025
19:15
Canoistul Serghei Tarnovschi, care joacă pentru Moldova, a câștigat medaliile de aur și bronz la Campionatul Mondial de Canoe Sprint desfășurat la Milano (Italia), informează Logos Press.
17:45
Moldova va avea un sistem informațional „Notarul Electronic” (e-Notar), – relatează Logos Press.
16:45
Sectorul bancar a înregistrat o creștere semnificativă a activității de creditare în primele șase luni ale anului 2025, a raportat Logos Press.
15:00
În perioada 13 octombrie – 11 decembrie 2025, agricultorii vor putea solicita Agenției de Investiții și Plăți AIPA subvenții post-investiționale (sub formă de compensații parțiale pentru investițiile în proiecte de construcție și modernizare a infrastructurii agricole de producție și post-recoltă lansate în 2024 și 2025), a informat Logos Press.
