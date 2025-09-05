Serghei Tarnovsky a devenit vicecampion mondial la maratonul de canotaj

12:15

În urmă cu 15 ani, când au început reformele de dezinstituționalizare în Moldova, existau aproximativ 17 000 de copii în centre de plasament; astăzi sunt puțin peste 400. Aceștia sunt în mare parte copii cu nevoi speciale, frați – uneori câte 3-4 frați – și copii relativ maturi (16-17 ani). Este mult mai dificil să găsești părinți adoptivi pentru acești copii, relatează Logos Press.