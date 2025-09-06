Rezervele valutare au crescut ușor
Logos-Press, 6 septembrie 2025 09:15
După o scădere în iulie, activele oficiale de rezervă au crescut din nou în august datorită sprijinului bugetar din partea Băncii Mondiale, a raportat Logos Press.
Acum 24 ore
19:15
Canoistul Serghei Tarnovschi, reprezentant al Republicii Moldova, a obținut medalia de argint la Campionatul Mondial de Canotaj Maraton, desfășurat la Győr (Ungaria), informează Logos Press.
18:15
Extinderea în continuare a Uniunii Europene este favorizată de 56% dintre locuitorii țărilor europene intervievați, însă doar 48% dintre respondenți au o atitudine pozitivă față de aderarea Moldovei la UE, relatează Logos Press.
17:15
Prognoza din septembrie privind producția mondială de cereale în 2025 a fost majorată cu 35,6 milioane de tone (+1,2% față de iulie). În consecință, estimarea recoltei mondiale a acestor culturi a atins un nivel record de 2,961 milioane de tone (+3,5% față de anul trecut), informează Logos Press cu referire la comunicatul FAO.
16:00
Rezervele de gaz din depozitele de gaz ucrainene la 31 august sunt estimate la 6,5 miliarde m3, ceea ce este semnificativ mai mic decât nivelul de anul trecut și ridică probleme înainte de începerea sezonului de încălzire, a raportat Logos Press.
15:15
Guvernul israelian va finanța construcția unui terminal temporar pe aeroportul din Chișinău, ca parte a unei operațiuni în valoare de 20 de milioane de shekeli (100 de milioane de lei moldovenești), pentru a sprijini zborurile către Uman pentru Rosh Hashanah, a raportat Logos Press, citând The Jerusalem Post.
14:15
Dintr-un total de 5.295 de locuri la buget în învățământul superior (15% din totalul locurilor din învățământul superior), 575 au rămas vacante după două etape de admitere la licență”, informează Logos Press.
13:15
Ucraina va pierde până la 4 milioane de tone de cereale și semințe oleaginoase din cauza secetei # Logos-Press
Din cauza secetei din regiunile sudice și sud-estice, Ucraina va pierde 3 până la 4 milioane de tone de cereale și semințe oleaginoase. Această estimare a fost făcută de ministrul adjunct al economiei, mediului și agriculturii, Taras Vysotskyy, informează Logos Press cu referire la APK-Inform.
12:15
În urmă cu 15 ani, când au început reformele de dezinstituționalizare în Moldova, existau aproximativ 17 000 de copii în centre de plasament; astăzi sunt puțin peste 400. Aceștia sunt în mare parte copii cu nevoi speciale, frați – uneori câte 3-4 frați – și copii relativ maturi (16-17 ani). Este mult mai dificil să găsești părinți adoptivi pentru acești copii, relatează Logos Press.
11:15
Până în a doua jumătate a anului, aproximativ 40% din cererea nesatisfăcută de pe piața forței de muncă este în sectorul public, a informat Logos Press.
10:15
Vânzarea atacantului nigerian Elijah Odede la clubul francez „Troyes” pentru 3 milioane de euro a devenit cea mai mare din istoria campionatelor de fotbal din Moldova și i-a permis lui „Sheriff” să își reînnoiască propriul record de acum 18 ani, – informează Logos Press.
Ieri
09:15
În timpul vizitei ministrului israelian al agriculturii, Avi Dichter, la Chișinău, la 3 septembrie, a fost semnat un acord care prevede cultivarea în comun a grâului pentru securitatea alimentară a Israelului, atât în condiții normale, cât și în situații de urgență, a informat Logos Press, citând serviciul de presă al statului israelian (TPS-IL).
08:15
În perioada 5-7 septembrie 2025, Moldova va găzdui pentru prima dată una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale „Concours Mondial de Bruxelles”, – informează Logos Press.
4 septembrie 2025
19:15
La Chișinău și Bălți are loc festivalul „Zilele Europene ale Culturii Evreiești”, cu tema „Oamenii Cărții”, informează Logos Press.
18:15
Cabinetul a aprobat finalizarea Documentului Programului Unificat 2025-2027, care va finanța 95 de noi proiecte de dezvoltare locală și regională în întreaga țară, informează Logos Press.
17:15
Moldova s-a clasat pe locul al doilea (după Ucraina) în clasamentul Chainalysis ajustat în funcție de populație privind adoptarea criptomonedelor, a raportat Logos Press.
16:15
Ministerul Justiției din Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare vor semna un acord privind implementarea primei etape a proiectului „Suport pentru Moldova în confiscarea și recuperarea bunurilor infracționale”, informează Logos Press.
15:15
Ucraina introduce taxe la exporturile de soia și rapiță. Ce înseamnă acest lucru pentru Moldova? # Logos-Press
Zelenski a semnat recent legea privind prevenirea și controlul integrat al poluării industriale, care conține „amendamente privind semințele oleaginoase” – taxe de 10 la sută la exporturile de soia și rapiță. Acest lucru va deveni un stimulent suplimentar pentru creșterea prețului acestor produse pe piața țărilor de la Marea Neagră, inclusiv Moldova, relatează Logos Press.
14:15
Agenția de e-guvernare începe să implementeze cea mai recentă versiune a portofelului de identitate digitală al UE (EUDI), care va funcționa oriunde în Europa – informează Logos Press.
13:15
Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a anunțat, în timpul vizitei sale la Kiev, că Ucraina va primi ajutor militar pe seama activelor rusești înghețate. Fondurile rusești confiscate au fost folosite pentru a cumpăra arme și alte ajutoare militare în valoare de peste 1 miliard de lire sterline, a relatat Logos Press citând DW.
12:15
Comuna Sireți (raionul Strășeni) intenționează să atragă 3 milioane de lei prin emiterea de titluri de valoare pentru a finanța reparația drumurilor, relatează Logos Press.
11:15
Până la sfârșitul anului, Moldova va transfera prima tranșă de 300,6 mii euro din participarea sa la majorarea de capital a Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), relatează Logos Press.
10:15
Compania germană BauTex Composites a investit peste 18 milioane de euro în construcția unei fabrici ultramoderne de materiale pe bază de fibră de sticlă la Strășeni – informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:15
Valoarea totală a procedurilor de achiziții publice contestate la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor (ANSC) a depășit 720 de milioane de lei în luna august, a informat Logos Press.
08:15
Societățile SRL „Rapid Link” și SRL „Victiana” au fost amendate de Inspectoratul General al Poliției cu peste 5 milioane de lei pentru înțelegerea prețurilor de cartel în achizițiile de sisteme portabile de supraveghere video, informează Logos Press.
3 septembrie 2025
19:15
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare va oferi Moldovei un grant pentru restaurarea zonelor umede în 15 raioane ale țării, informează Logos Press.
18:15
Pentru modernizarea și adaptarea sectoarelor agroalimentare din țările candidate, Uniunea Europeană intenționează să creeze noi mecanisme financiare și fonduri în cadrul viitorului Program Cadru Financiar Multianual al UE pentru perioada 2028-2034, a declarat săptămâna aceasta comisarul european pentru agricultură, Christoph Hansen, în timpul unei vizite de trei zile în Moldova, informează Logos Press.
17:15
La sfârșitul lunii august 2025, datoria publică internă a crescut cu 3.396,01 milioane de lei față de începutul anului, până la 47.357,2 milioane de lei, în creștere cu 1,2 miliarde de lei pe parcursul lunii, informează Logos Press.
16:15
Șeful Academiei de Fotbal „Sportul”, Viorel Cojocaru, care a fost director tehnic și conducător al clubului de fotbal „Spartanii-Sportul” (Orhei), a anunțat că clubul a fost racolat, iar grupul de „racolați” este patronat de Federația Moldovenească de Fotbal (FMF), – informează Logos Press.
15:15
Malnutriția cronică și foametea afectează mai mult de 8 % din omenire, în timp ce 36 % din populația lumii este supraponderală, a raportat Logos Press, citând cercetările FAO pentru 2022-24.
14:15
Accesul la bugetul european de 2,44 miliarde de euro deschide pentru Moldova aderarea oficială la programul UE „Europa Creativă”, – informează Logos Press.
13:30
Noi proceduri stricte de securitate cibernetică sunt în vigoare pentru furnizorii de servicii din sectoarele critice pentru a îmbunătăți reziliența infrastructurii digitale a națiunii, informează Logos Press.
12:15
În primele 7 luni ale anului 2025, veniturile totale la bugetul de stat au totalizat 43,7 miliarde de lei, în creștere cu 16% față de anul trecut, informează Logos Press.
11:15
Din 2026, Moldova și Uzbekistanul vor trece la un regim fără permise pentru traficul de mărfuri bilateral și de tranzit, a raportat Logos Press.
10:15
Volumul producției de energie regenerabilă în Moldova a ajuns la 784,09 MW în luna iulie a acestui an, cu 204,7 MW mai mult decât la sfârșitul anului trecut, a raportat Logos Press.
09:15
De la 1 ianuarie 2026, se va aplica un regim fiscal simplificat pentru întreprinzătorii individuali, informează Logos Press.
08:15
Săptămâna trecută, fermele partenere ale Südzucker Moldova au început recoltarea sfeclei de zahăr, a relatat Logos Press, citând comunicatul de presă al companiei.
2 septembrie 2025
19:15
Campion mondial absolut la categoria grea în versiunile WBA, WBC, IBF și WBO, ucraineanul Olexander Usîk s-a aflat în centrul unui scandal care a urmat amânării apărării de către sportiv a uneia dintre centuri, – informează Logos Press.
18:15
Traficul de mărfuri în prima jumătate a anului 2025 înregistrează atât o scădere a volumului de mărfuri transportate (-4,9%), cât și a cifrei de afaceri (-10,5%), informează Logos Press.
17:15
Sistemul de transport public din Chișinău transportă zilnic aproape o jumătate de milion de pasageri, dintre care peste 270.000 folosesc călătoria gratuită, a raportat Logos Press.
16:15
Bursa de Valori București (BVB) vrea să participe la crearea unei noi burse la Chișinău cu o investiție de 400.000 de euro, – informează Logos Press.
15:15
Biblioteca Națională a Moldovei sub egida Ministerului Culturii anunță lansarea campaniei „Septembrie – nicio zi fără lectură”, – informează Logos Press.
14:00
Începând de săptămâna trecută, piața de prune din Moldova a ajuns la etapa de declin sezonier al vânzărilor la export, care va dura, provizoriu, până la începutul ultimei decade a lunii septembrie, – informează Logos Press.
14:00
Școala Austriacă din Moldova (SAM), care poartă numele lui Erhard Buzek și este predată în limbile germană și engleză de către profesori austrieci, și-a început activitatea în zona economică liberă „Bălți” odată cu începerea noului an universitar”, informează Logos Press.
12:30
Economia Moldovei se confruntă cu o serie de probleme existențiale care îi limitează posibilitățile de dezvoltare și modernizare profundă. Este cu atât mai important să identificăm aceste probleme, să le prioritizăm și să determinăm impactul lor asupra potențialului de dezvoltare. Precum și de a propune măsuri eficiente și realiste pentru a le aborda. În caz contrar, acestea pot deveni ireversibile, când rectificarea situației poate deveni practic imposibilă sau poate costa mult mai mult decât se poate face prin adoptarea la timp a deciziilor necesare.
11:30
Țările din Organizația de Cooperare de la Shanghai (OCS) au convenit să înființeze Banca de Dezvoltare a OCS și să promoveze o reformă fundamentală a arhitecturii financiare internaționale, potrivit Logos Press.
10:15
Angajatorii din agricultură vor putea deduce costurile meselor organizate pentru angajați dacă salariul mediu brut lunar al acestora este egal sau mai mare de 9 000 de lei, a informat Logos Press.
09:15
Ratele de creștere a salariilor medii în Moldova abia acoperă deprecierea lor inflaționistă, în timp ce costul forței de muncă în diferite sectoare ale economiei rămâne în mod obișnuit diferențiat, relatează Logos Press.
08:15
Europa joacă în continuare un „rol de sprijin” pe scena mondială, iar apelurile pentru schimbări radicale în vederea creșterii competitivității Uniunii Europene rămân fără ecou, potrivit experților europeni, – informează Logos Press.
1 septembrie 2025
19:15
Comisia de Disciplină din cadrul Federației Moldovenești de Fotbal (FMF) a aplicat amenzi la nouă cluburi din Superligă, Liga 1 și Liga 2 pentru abateri disciplinare comise în timpul meciurilor, informează Logos Press.
