A fost lansat turul III al Concursului național de repartizare a tinerilor specialiști în școli!â
Sinteza, 4 septembrie 2025 13:30
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea turului III al Concursului național de repartizare a absolvenților în câmpul muncii pe funcții didactice vacante, ediția 2025. La concurs pot participa: Cadrele didactice debutante beneficiază de: Termenul-limită pentru înscriere la concurs este 21 septembrie 2025. Înscrierea se face prin completarea unui formular online. Detalii despre concurs găsiți pe pagina web a Ministerului.
• • •
A fost lansat turul III al Concursului național de repartizare a tinerilor specialiști în școli!â
