Trei cetățeni ai Republicii Moldova au decedat într-un accident rutier produs în județul Botoșani

Suplimentele cu vitamina D ar putea păcăli timpul. Cercetările arată că vitamina soarelui protejează structuri-cheie ale celulelor care influențează îmbătrânirea. Află în continuare dacă putem rămâne mai sănătoși mai mult timp cu o doză zilnică de vitamina D. Un studiu realizat de Universitatea Augusta din SUA indică faptul că administrarea zilnică a 2000 UI de […]